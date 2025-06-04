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Почему я продал свою Xbox series S и переехал на легендарную Xbox 360

Индустрия обещает шедевры, блогеры кричат о гениальности, а ты снова включаешь старую игру, потому что она настоящая
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Что для вас важнее всего в играх? Графика или геймплей? Риторический вопрос, если у вас не завышенное ЧСВ и вам не жизненно необходимо доказывать всем вокруг, какой вы бог гейминга и как вы разбираетесь в индустрии. Включил и получаешь кайф от происходящего на экране — это самое важное, а остальное лишь шелуха.

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Предисловие

Не люблю пиксельные игры и большинство проектов выбираю по картинке в рекламных трейлерах. Хочу удивляться и наслаждаться визуальной составляющей. Но есть предел, когда нарушается баланс между графикой и геймплеем. На внешнем виде далеко не уедешь, если речь не идет о визуальной новелле 18+. В последние годы ловлю себя на мысли: а во что я играю и за что отдаю свои деньги, если в моей библиотеке еще сотни не пройденных шедевров?

Если у вас нет хлеба — кушайте пирожные

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Забавная фраза времён Великой французской революции, ставшая символом оторванности монархов от проблем народа. Тонкий контекст, что прошёл через столетия и регулярно мелькает из уст популярных игровых блогеров. Буквально вчера два турецких эксперта выдали новый перл:

"Если у вас нет RTX 5090, то вы не геймер, а казуал, не разбирающийся в играх".

Оторванность некоторых представителей высшего игрового света от мира обычных геймеров поражает воображение. И это не случайная фраза — её тиражируют везде и при любом удобном случае. Куда ни зайдёшь, у каждого пользователя минимум intel i9 последнего поколения и самая навороченная видеокарта.

Шумиха вокруг видеокарт RTX 50 серии с 8 гигабайтами видеопамяти

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У многих пользователей персональных компьютеров две проблемы:

  • Они не видят разницу в тенях и освещении;
  • Им мало производительности RTX 5090;

Открою древнюю тайну. Если убрать галочку с апскейлера и генератора кадров, то у вас высвободится до 3 гигабайт видеопамяти и буфера в 8 гигабайт хватит в 99% игр в разрешении до 1440р, а в оставшихся, ползунок в настройках текстур сместите на 1-2 позиции. Магия на этом не заканчивается, простые действия помогут вам сэкономить $50.

ПК-философия в мире консольных игр

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За последние 30 лет не купил ни одного нового готового системного блока с нуля и в полном фарше. Всю жизнь сидел на постепенном апгрейде своей системы: добавил памяти, поменял видеокарту, заменил процессор, докупил жёсткий диск. Возникала потребность в повышении производительности — менял один или два компонента. Тридцать лет постепенной миграции на более новое и совершенное, в случае необходимости. Крупнейший переход был с AM3+ на LGA 1151, где пришлось менять мать-проц-память. Аналогичная ситуация была и с игровыми консолями. Для устройств от японской корпорации я прошёл путь: PS4 Fat (третья ревизия) → PS4 slim (первая ревизия) → PS4 slim (третья ревизия) → PS4 Pro (третья ревизия) → PS4 Pro (вторая ревизия) → PS4 Pro (третья ревизия) → PS5 (третья ревизия) → PS5 slim (первая ревизия). Длинный путь, но всегда хочется чего-то немножко лучше, чем было. Есть возможность — и я ею пользуюсь.

С консолями Xbox ситуация повторилась, но что-то пошло не так. При переходе с Xbox One X (которую купил за $300 с 2 играми в комплекте) на Xbox Series S (которую купил за $300 без комплекта) получил жесточайший облом. Больше года просидел на этом недоразумении и практически не играл — было больно смотреть в экран. К моменту перехода на Xbox Series X моя библиотека игр сильно проигрывала второй платформе в новинках. Покупать новые тайтлы на Xbox Series X, когда большую часть времени УЖЕ играю на плойке, смысла не было. Откатился на Xbox Series S, чтобы иногда играть в старые проекты, купленные много лет назад.

Xbox Series S в 2025 году

Это отличная консоль, если вы играете в Minecraft или футбол. Это отличная консоль, если вы специализируетесь на бесплатных играх Free-to-play или у вас большая библиотека игр из великого прошлого. Но как только встаёт вопрос про новинки, то "не всё так однозначно". Игра на релизе стоит $70, и она одинаково стоит для всех платформ. Разница в картинке между младшей и старшей консолью СЛИШКОМ большая. Но и это не всё. В играх прошлого поколения берётся сборка от базовой Xbox One. В своё время для Ящика специально выбирал проекты с лейблом "Оптимизировано для Xbox One X" с улучшенной картинкой. Но сейчас... старая библиотека выглядит хуже, чем раньше, а новые проекты с жесточайшим мылом за много денег — это неприемлемо.

Игровая подписка Xbox Game Pass

Пользовался данным новшеством с первого дня появления и до февраля 2023 года. За 5 лет запустил менее 30 проектов, что привлекли моё внимание. После окончания срока действия купил себе State of Decay 2 и Generation Zero и распрощался с сервисом.

Типичное добавление игр в подписку. Не буду рассказывать о своих вкусах и предпочтениях. За данный вариант перед новым годом попросили $20. Игры дают на время и отбирают после окончания срока аренды.

В это же время проходила новогодняя распродажа со скидками на топовые игры для всех платформ. Для себя взял несколько интересных лотов и встал вопрос: "мне платить за подписку или нет?" Крупные распродажи бывают не каждый день. Оплатив за подписку, игры нельзя будет отложить "на потом".

С другой стороны существует альтернативный сервис, что стоит дешевле. В мае 2025 года был такой набор:

Один вариант обойдется в $20 на время, второй — за $7 и на веки вечные. Какой вы предпочтёте, без фанатизма и с холодной головой? Пока одни с пеной у рта рассказывают о чудодейственной подписке, я вижу лишь развешивание лапши за много денег.

Консоли Xbox 360 в 2025 году

У меня более 150 лицензионных игр для данной платформы, и их хватит на пару лет активного гейминга. Но рядовому геймеру подобное недоступно. Поставлю вопрос в другой плоскости: у вас стоит выбор между оплатой игровой подписки (пусть будет стандарт за $15) и правильно модифицированной консолью с доступом к библиотеке на 3500 игр.

Перед вами выбор между новенькой Wildfrost в день релиза и всеми забытой Dante’s Inferno? Могу перечислить несколько СОТЕН великих игр, в которые можно поиграть на старенькой Xbox 360.

Если вы старый прожжённый геймер с 20-летним стажем и несколькими тысячами пройденных игр, а повторное прохождение шедевров вам неинтересно, то Wildfrost — ваш выбор. Но мне приятно запускать некоторые проекты, что пропустил много лет назад. Они закончены, и с них спала пелена маркетинга и криворукость разработчиков. Есть некоторые нюансы с графикой, но быстро привыкаешь — и остаётся чистое наслаждение.

Послесловие

Многие современные геймеры не знают, чего хотят, и бегают за чужим мнением. Реклама, популярные блогеры и прочие голосистые эксперты часто мутят воду, придавая индустрии фальшивую загадочность. У игр с Xbox 360 есть два главных плюса:

  • Они проверены временем, и вся маркетинговая шелуха давно осыпалась;
  • У многих до сих пор достойный визуал, что не вызывает боли в глазах;

Бонусом идут модифицированные варианты консоли с доступом к бесплатной библиотеке, русификаторам и прочим прелестям от энтузиастов.

Когда точно знаешь, чего хочешь получить от игр — выбор становится в разы проще. И главное: чужие слова больше не управляют твоими решениями и кошельком.

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