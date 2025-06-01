Дисклеймер

Суд над "Леста игры" - это разговор о финансах, а не про игры и индустрию. Чьих финансах - разберется суд. Автор темы не видел официальных документов, он не работал со следователями по делу и лично не знаком со сторонами спора. Всё ниже сказанное — это практика и богатый опыт наблюдения по взаимодействию государственных органов с коммерческими структурами. Целью данного материала является желание указать на "тёмные пятна" в публичной информации, что сильно расходится с аналогичными ситуациями. Данный материал — лишь предположение о происходящей ситуации.

реклама





Неизвестные люди, руками генеральной прокуратуры, хотят отжать прибыльный бизнес

Данная фраза регулярно всплывает в пабликах той или иной направленности. Некоторые спикеры с крупной аудиторией громко, чётко и конкретно проговаривают данную концепцию. Это — заказ неизвестных на рейдерский захват успешного бизнеса. У меня поверхностные знания в законодательстве России, но подобные фразы:

ст. 128.1 УК РФ (Клевета) — Заведомо ложная информация, порочащая честь и достоинство, распространяемая публично средствами "Интернет". Штраф до 5 млн руб. или лишение свободы до трёх лет;

ст. 319 УК РФ (Оскорбление) — Публичное оскорбление представителя власти при исполнении. Исправительные работы до одного года;

ст. 210 УК РФ (Организация преступного сообщества) — Если высказывания о действиях генеральной прокуратуры были скоординированы и были направлены на подрыв доверия к государственным органам, то от 7 до 20 лет лишения свободы;

ст. 282 УК РФ (Возбуждение ненависти, унижение достоинства) — Если публичные высказывания касались определённой социальной группы (госслужащих), то штраф до 700 тысяч или срок до 6 лет

ст. 280.3 УК РФ (Дискредитация органов власти) — Если высказывания про "отжать бизнес" повлияют на авторитет власти, то штраф до 5 млн или срок до 5 лет;

реклама





И это лишь некоторые варианты исхода за публично транслируемые мысли про действия генеральной прокуратуры в адрес "Леста игры". А если суд закончится в пользу государства, то сверху добавится половина статей действующего УК РФ.

В моей молодости была расхожая фраза: "Следи за базаром", особенно если ты публичная личность в России и у тебя более одного подписчика.

Исковое заявление генеральной прокуратуры к "Леста игры"

Никто данный документ не видел, его нигде не публиковали и в общественном поле нигде не упоминается. Со слов представителей верхушки "Леста игры", им вменяется... А нет информации, что им вменяется. Под формулировку "Нас хотят превратить в экстремистов" можно подтянуть что угодно, но ни по одной из них не предусмотрено наказание в виде конфискации имущества. Более того, за данную деятельность в России отправляют в места лишения свободы. Это не стыкуется с официально озвученной информацией. Малик Хатажаев при обвинении в чистом экстремизме сейчас бы находился в местах не столь отдалённых — на время разбирательства по столь серьёзному вопросу.

реклама





Из личной практики могу утверждать, что в "иске" идёт перечень из 15–20 различных статей Уголовного кодекса, и нам озвучили лишь самую одиозную и красивую. Прокуратура всегда делает финт ушами и накидывает все возможные варианты. Если какие-то не подойдут, то остальные обязательно сработают либо по ним найдут консенсус. Это удобный инструмент с практической точки зрения. Не бывает такого, чтобы вменяли что-то одно при столь крупном деле.

"Леста игры" скрывать нечего, и она сотрудничает со следствием

Жалкий пиар и желание показать себя лучше, чем есть на самом деле. Для тех, кто родился в танке и не понимает данной фразы: "Не существует варианта — отказались сотрудничать со следствием". В противном случае придут люди в масках и вынесут всё, вплоть до розеток. При любом раскладе документы от конторы окажутся в нужных руках.

реклама





Но некоторые лица выставляют факт "сотрудничества" как добрую волю руководства игровой корпорации, у которой все честно и открыто.

Закрытые слушания разбирательств между "Леста игры" и генеральной прокуратурой

"Злое" государство не хочет говорить всей правды и скрывает происходящее за закрытыми дверями. Только скрытые махинации и подобные действия могут продавить своё решение в суде и выиграть дело. Правда жизни состоит в том, что у "Леста игры" огромнейший медиаресурс, которым она регулярно пользуется. В благих целях или не очень — он в тысячи раз больше, чем у государственных органов. Медийный ресурс может влиять на общественное мнение и оказывать давление на судей.

Всем известное сообщение, крик о помощи. Что вы видите в нём? А теперь про анализ текста, ибо он гораздо глубже, чем кажется на первый взгляд. Все, кто интересуется темой, видели сотни роликов и высказываний. Острые, резкие слова и чётко обозначенные выводы. А теперь о данном сообщении — в нём нет ни одного утверждения. В нём нет прямых обвинений. В нём нет ни одного конкретного тезиса о сложившейся ситуации. Все фразы обтекаемые — намёки, предположения. Это чётко выверенный документ с подбором каждого слова и их расстановкой в тексте.

"Нам нужна поддержка" - гениальная фраза... Если экстремисты призывают к действиям — это сразу же статья о создании организации, направленной на деструктивные действия. Здесь же "как бы" никого не призывают ни к какому действию. Просьба "поддержать", возможно "морально". Они всё сами сделали. И так каждая фраза — комар носу не подточит.

Перенос судебных слушаний на 3 июня 2025 года

У некоторых спикеров сложилось впечатление, что перенос разбирательства по существу на новую дату — это слабость позиций стороны обвинения. Но правда жизни состоит в том, что каждая из сторон может приводить аргументы и контраргументы. Это и называется слушания. Признание "Свидетели Иеговы" плохой организацией потребовало полгода трений и семь встреч, аналогично было и с "Саентологами". За одно заседание принимается решение только в том случае, когда одна из сторон отказывается защищать свои интересы. Вопрос может затянуться на несколько месяцев. Это нормально для цивилизованных стран.

Нет Хатажаева — нет "Мира танков"

Любимая фраза некоторых блогеров. Если главу "Леста игры" отправят в неоплачиваемый отпуск, то игра накроется медным тазом, и все ваши тысячи часов прокачки сгорят. Страшилка и манипуляции для глубинного народа. Правда жизни состоит в том, что топ-менеджмент не разрабатывает игры, он лишь принимает решения по тем или иным вопросам. Многие уже забыли, что три года назад у руля были другие имена. Кроме смены вывески, никто и не заметил, что сменилось руководство. Единственное, что означает данная фраза — это смена выгодополучателя. Вопрос со всей шумихой касается 5–10 человек в самой верхушке — и только.

Закрыть проект — это лишиться курицы, несущей золотые яйца. Какими бы ни были государственные чиновники, их цель — максимизировать поступления в бюджет. За прекращение деятельности подобной конторы десятки человек лишатся своих званий и должностей. Так что с "Миром танков" всё будет отлично вне зависимости от решений за закрытыми дверями.

Патриотом какой страны вы готовы стать за $300 млн в год

За последние несколько недель вокруг крупнейшего игрового контентмейкера образовалось множество очень лояльных создателей медиаконтента. Контору облизывают со всех сторон и нахваливают по любому поводу. Звучат красивые дифирамбы и истории о патриотизме и помощи обездоленным. Но у всех историй есть нюанс — нет денежной оценки оказанной любви и размера благотворительности. Я сегодня с утра дал полсосисочки котику у подъезда. Могу ли я величать себя защитником животных и альтернативой Greenpeace? Не буду уточнять, что дал только один раз, только полсосисочки. Именно это и происходит с патриотическими веяниями в "Мире танков". Нет чёткой корреляции суммы и безвозмездности содеянного. На фоне заработка в $300 млн за год, отстегнуть $500 (пятьсот) на плакатик и краску — это ничто, плюс можно пропиариться на пустом месте.

Манипуляция информацией и общественным мнением от "Леста игры"

Я не знаю, что происходит за закрытыми дверями и какие вопросы обсуждают в суде. Я не знаю, кто из двух сторон прав, а кто виноват. Но уверен, что руководство самой популярной игры в России недоговаривает большой объём информации. Наблюдая со стороны, вижу, как манипулируют общественным мнением и склоняют его на свою сторону. Подобные действия вызывают явное недоверие к игровой компании. Честные и открытые так себя не ведут.

Перераспределение активов "Леста игры"

Рынок IT в России очень маленький, и все крупные предприниматели друг друга знают не только в лицо, но и лично. "Мир танков" слишком большой, чтобы вопросом занялся человек со стороны, а не из внутреннего круга. Если перераспределение будет с "запашком", то возникнут проблемы с кадрами и субподрядчиками. Без прозрачной смены собственника остальные игроки рынка его попросту не примут. При огромном дефиците кадров и квалифицированных специалистов за много-много денег у игры не будет шансов на существование. Это не завод с низкооплачиваемыми специалистами — тут люди, повидавшие всё и вся, и по щелчку пальца найдут альтернативное место работы. У сценария с рейдерским захватом слишком много негативных последствий. Я не верю в подобное развитие событий в 2025 году.

А вот в отмывание денег, прогонку через офшоры и обналичку без уплаты налогов — верится легко. Прецеденты были, и доступная в сети информация сие подтверждает.

Послесловие

Разговоры про "Леста игры" — это разговоры про деньги. Большие деньги. Здесь нет места сантиментам, добру и злу. Здесь нет разговоров о честности, открытости или законности действий. Это отражение современной реальности: конфликтов интересов, недостаточной прозрачности и манипуляции общественным мнением. Пока никто не хочет говорить правду, общество остаётся в подвешенном состоянии — между доверием и подозрением, между здравым смыслом и навязанной интерпретацией. На кону стоит $300 млн в год. За такие суммы и чиновники, и бизнесмены будут говорить всё что угодно. Если вы решили вписаться в защиту той или иной стороны, помните, что рикошетом может прилететь и вам за неправильно подобранные слова.