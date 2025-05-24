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Анализ рынка видеоигр - Xbox ведет переговоры о покупке Steam, EGS, Uplay и других игровых магазинов

Верить слухам легко. Сложнее — разобраться, кому выгодно их распространять и зачем ты должен сделать нужный выбор
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Объясняю на пальцах, что происходит на рынке видеоигр в последние недели, шум вокруг появления Steam на Xbox и манипуляции в общественном поле. Разоблачаю фейки и привожу убедительные доказательства для малограмотных и доверчивых геймеров. Этот мир еще можно спасти, но нужно приложить много усилий.

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Предисловие

Начнем с заглавия данного материала. Это кликбейт, инсайд или реальность? Да! Именно название темы, и я не стесняюсь на него указывать. Мне не стыдно выносить подобное в заголовок, так как поток новостей за последнюю неделю указывает исключительно на подобное положение дел. Слишком много средств массовой информации повторяют одни и те же слова без вариантов интерпретаций и трактовок. Зашел на видеохостинг, чтобы показать шквал роликов на тему, и словил легкое "дежавю". Подобное уже обсуждалось 5 лет назад.

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Глава для школьников и людей далеких от игровой индустрии

У меня тяжелый слог и не умение объяснять сложные вещи простыми словами. Постараюсь привести аналогии для формирования правильной картины жизни в полном объеме, а не только по заголовкам в сети. Подобрал аналогии наиболее точно отражающие существующие обстоятельства. Просто остановитесь и немножко подумайте над вопросом с разных сторон. 

Nvidia получает контрольный пакет ARM

Как вам подобное, совсем не гипотетическое стечение обстоятельств? О сделке намекали 5 лет назад. Крупные СМИ подробно рассматривали вопрос и строили планы. И это в ту эпоху, когда еще не началось шествие ИИ серверов и капитализация "Куртки" не подпрыгнуло в 10 раз. Но что-то пошло не по плану. Оказывается, в любой сделке есть минимум две стороны. Когда папа любит маму, то получаются счастливые дети. А вот в случае Steam и Xbox есть некоторые варианты. Без чемоданов мил не будешь. 

Ларечек Steam в 2012 году
С тех пор утекло много воды, но именно в тот момент пошли первые слухи о доминировании Microsoft на персональных компьютерах, общий интерфейс для всех приложений, обязательная установка только через Microsoft Store. Благодаря той самой суете появилась операционная система SteamOS, а впоследствии и легендарная Steam Deck. Многие современные геймеры забыли, что такое Windows 8 и чем она была примечательной. Интересно, а у Гейба Ньюэлла такая же короткая память?

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Магазин Steam в 2025 году

У Гейба Ньюэлла все хорошо. Он стрижет капусту и газончик. Магазин монополизировал рынок персональных компьютеров и доминирует над остальными. Денежка капает, издатели выстраиваются в очередь, а геймеры довольны сложившимся положением дел. А теперь вопрос, что должно произойти, чтобы Steam начал сотрудничество c мегокорпорацией Microsoft и стал ЧАСТЬЮ жкосистемы Xbox?

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Смотрим на заглавие материала. Это единственный вариант, когда Дядюшка Габен согласится добавить свой лаунчер в приложение Xbox и по собственной воле лег под Microsoft. Конечно, есть альтернативы в виде нескольких составов с денежными купюрами, но первый вариант будет самым безболезненным.

Почему PlayStation не продает свои игры по всему миру

В нижнем интернете любят рассуждать о глупости японских самураев, как они отрезали большую часть аудитории от своих божественных игр и как много денег они теряют. Для многих, представление о платформодержателях - продаешь игры и стрижешь лаве. Обоюдовыгодней союз продавца и покупателя.

Проблема состоит в том, что в регионе в которым официально представлен, на тебя могут подать в суд. Пока ты маленькая сошка, вероятность подобного исхода близка к нулю, но как только твои обороты превышают определенную отметку, подобные иски валятся как из рога изобилия. По любому поводу. В каждой стране свое законодательство и свои правила.

Все помнят историю с покупкой Activision Blizzard корпорацией Microsoft? Суды с антимонопольщиками проходили во всех странах по списку, где официально был представлен Xbox. 

"Причем тут PlayStation в вопросе Steam на Xbox?" - спросит обыватель. Ответ очень прост. Большие корпорации не любят перемен, когда у них все отлично. Суетится и менять свою политику начинают только те, у кого возникли проблемы (вспоминаем Ubisoft). Гейбу Ньюэллу сделка с Microsoft (здесь и сейчас) не дает никаких плюшек. Если Xbox что-то хочет пусть она это делает за свой счет и своими силами.

Манипуляции и вбросы в средствах массовой информации

Если будущий Xbox будет обычным персональным компьютером с брендированием, то появление Steam вообще ни как не зависит от воли Microsoft. Геймеры ни у кого ничего не будут спрашивать и просто установят нужный лаунчер. А вот если Фил Спенсер и компания захотят его сделать частью экосистемы, то возникают вопросы. Много вопросов. 

Например, Sony может отказаться быть частью экосистемы Microsoft и уберет свои настоящие и будущие проекты из Steam, уйдет к конкуренту и перетащит часть аудитории с собой. Так поступить могут не только представители игровой станции. А еще, Sony может запустить свой ларечек. В отличие от Xbox, коварные самураи могут выставить условие: "Хотите быть на PlayStation - вы обязаны быть только в правильных загончиках". Как пример, напоминаю о существовании Stellar Blade на ПК - выходит во всех магазинах, кроме одного.

Единственный 100% вариант, когда Steam может появиться в лаунчере Xbox - это покупка.


Вы все еще верите, что подобный исход возможен в ближайшие годы? Вы за какой вариант развития событий? Valve добровольно полюбила Xbox? Фил Спенсер занес пару вагонов наличных?

Послесловие

Я уверен, что сейчас идут "какие-то" переговоры между Xbox и Steam. Вопрос лишь в том, о чем именно пытаются договориться. Не многие помнят, но в марте 2024 года было интервью Фила Спенсера о будущем платформы Xbox. Была одна особенность: "Разговаривали о портативных консолях Xbox, EGS и других участниках рынка, но ни разу не упоминался Steam. Это явно была не случайность. Фил Спенсер ни разу не упомянул крупнейший магазин и самую популярную портативку". Инсайды о появлении Steam на Xbox - это манипуляция и желание увидеть либо реакцию толпы, либо усилить свою переговорную позицию.

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