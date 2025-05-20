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Xbox разрабатывает план по поглощению Steam, EGS и монополизации рынка цифровых магазинов

Интеграция — это не про сотрудничество. Это про ассимиляцию. Сначала ты пускаешь чужую вывеску в свой дом, потом просыпаешься без своего имени.
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Последние пару лет информационное пространство заполонили идеи появления Steam, Epic Games Store, Uplay в экосистеме консолей Xbox. Немного абсурдная идея, так как существует много разнонаправленных концепций потребления контента. Консоли — это бюджетные устройства для работяг. Персональные компьютеры — инструмент для элитного гейминга. Кроме игр, в них нет ничего общего. Это как сравнивать «Лада Веста» и Harley-Davidson Street 500. Стоят одинаково, катаются по дорогам, вот только на одном можно везти три мешка картошки, а на другом нет.

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Но суть вопроса состоит в том, как данная функция будет реализована. Это совсем не риторический вопрос, так как на кону стоят большие деньги и будущее всей игровой индустрии. Пару дней назад появилась очередная информация, к которой скептически отношусь, но она пугает своей концепцией. То, что я вижу, мне совершенно не нравится. Постараюсь кратко и с примерами пояснить свое видение.

О концепции будущего Xbox 

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Пару месяцев назад в сети появился скриншот приложения Xbox с иконкой магазина Steam. На одном единственном сайте. Никто другой данный «слив» от Microsoft не заметил. На опубликованной фотографии четко прослеживаются следы редактирования в районе иконки Steam и больше нигде. Все перепечатки и буря эмоций ссылались на один единственный источник.

Возможно, у меня первая стадия «Принятия» под обозначением «отрицание». Я скептически отношусь к подобным новшествам и процитирую сам себя из той публикации:

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Прошло два месяца, и в сети новая новость. Инсайдеры и некоторые пользователи УЖЕ используют данную оболочку. Оставляют отзывы и делятся своим мнением.

Как пользователь будущей Xbox вы должны радоваться подобной инициативе Microsoft. К уже имеющейся библиотеке игр вы получаете дополнительные плюшки в виде интеграции других магазинов. Доступность проектов различной свежести становится шире. Это хорошая и позитивная новость для любителей зеленого крестика.

У Microsoft и Xbox очень много денег

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Ни для кого не секрет, что дельцы из Рэдмонта одни из самых богатых на планете Земля. Помимо финансовых возможностей, у них есть инструменты "прогибать" конкурентов или лоббировать свои интересы по тем или иным вопросам. Если с первым все понятно, то со вторым есть недопонимание. Глубинный народ не до конца понимает, что означает "Власть корпораций".

Наиболее наглядным и хорошо изученным примером стоит назвать противостояние Google против Vederi LLC. Сегодня никто не вспомнит, что за Vederi LLC, но этой компании мы обязаны созданию сервиса «Понорамы» в Яндекс Картах или «Street view» на Google Maps. Маленькой конторе не хватило денег защитить в суде свои патенты и разработки.

И подобных случаев сотни и тысячи. Чемоданы, занесенные в нужное время нужным людям, творят чудеса.

Запуск магазина Steam на устройствах Xbox

Какие первые мысли у вас возникают при данном факте? Хорошие? Плохие? Вам фиолетово? Данное обстоятельство удобнее всего представить на другом примере для наглядности.

Где-то недалеко от города есть отличная ферма с первоклассной картошечкой, свежими огурчиками, отборными помидорками. Никаких пестицидов, всё выращено ручками с заботой и пониманием. Огромное число горожан просекло данную фишку и каждые выходные огромной толпой садятся на автобус и едут за покупками.

Проходит время, и о данной ферме узнает большой капиталист. Он отменяет маршрутный автобус и вводит свой «лакшери» маршрут. Его путь проходит через поля, леса и веси на 5 часов дольше старого. Как много пользователей захотят тратить лишние время на дорогу, когда рядом есть супермаркет с похожими продуктами?

Именно этим и занимается сегодня Microsoft. Чтобы зайти в Steam, вам предлагают зарегистрироваться в Microsoft Store. Зачем вам продолжать регистрацию, вводить данные и прочее, если вы УЖЕ можете покупать игры? Вот выходит сегодня Grand Theft Auto VI, и обыватель заходит в Xbox. Перед ним две иконки: «Купить GTA VI» и «Авторизоваться в Steam». Вы дадите гарантию, что 100% пользователей пойдет регистрироваться в Steam за новой покупкой или люди кликнут на игру и сделают платеж без лишних телодвижений?

История со Steam на Xbox — это история про отъем трафика у основного игрового магазина. Только принципиальные будут делать лишние телодвижения для своих покупок. А многие и понятия иметь не будут, где осуществляют свою покупку.

У меня прямо сейчас установлена игра Total War Saga: Troy, кликаю на ярлычок, и она запускается. За 5 лет с ее выхода я забыл, откуда она у меня и как переустановить. Правда состоит в том, что проект бесплатно получен в EGS. Подобные вещи со временем перемешиваются и вылетают из памяти. И со Steam в приложении Xbox аналогичная ситуация. Корпорация мимикрирует под крупный магазин и поджимает его под себя.

Microsoft отнимает деньги у Steam

Данный текст читают люди, шарящие в игровой индустрии и понимающие разницу между разными магазинами. Но если вы устанавливаете игру из Steam и ее ярлычок висит в приложении Xbox, как быстро сотрется грань между двумя сервисами? Вы сможете вспомнить, откуда вы устанавливали игру? А если там библиотека и часть установок из подписки? А если вам предложат купить игру на главной странице? А если вы не профи, а обычный геймер с кружечкой крепкого чая? Вы УЖЕ авторизовались, и вам не требуется устанавливать новые лаунчеры. Люди будут покупать игры, которые видят ЗДЕСЬ и сейчас, а не переходить по вкладкам и ярлычкам.

Steam против Microsoft store

В пабликах часто слышны мысли о появлении дядюшки Габена на новой платформе, но нет разговоров о том, хочет ли сам Габен данного развития событий. Если будет обычное приложение, как и раньше, то ничего не меняется. Люди установили православный ларечек и продолжают в нем сидеть. Обычный ПК с обычным Steam. А если будет интеграция? Что тогда? Огромная корпорация без лишних телодвижений забирает себе пользователей. Сегодня интеграция может быть красивой и яркой, но Microsoft может менять дизайн дашборда и «оптимизировать» под определенные задачи. Многие пользователи не будут делать лишние телодвижения, когда не будет видно разницы в запуске игр.

Это вопрос не про переезд консольных геймеров на новую платформу. Это вопрос отъема пользователей одной платформы у другой.

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