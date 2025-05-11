За несколько последних недель корпорация Microsoft выдала пару громких "инфоповодов", что подхватили профильные СМИ со свин... примерным восторгом. По факту — это не резонанс или судьбоносный момент, а банальное пускание пыли в глаза. Маркетинг ради маркетинга, завуалированный под заботу о геймерах и бренде. Такие мелочные и сомнительные инфоповоды, но их всерьёз разбирают крупные издания, вызывая лишь грусть и недоумение.

Сегодня будет много воды, домыслов, аналогий и нехороших слов в адрес Microsoft и её игрового подразделения. Особо впечатлительным, беременным и поклонникам Xbox стоит пройти мимо. Чистокровный Bullshit, тиражируемый в массы, должен быть разобран на части. Важно помнить: всё, что сказано ниже, касается бизнеса. Не игр. Не разработчиков. Только того, как вам продают воздух под видом качественного продукта.

Анонс видеокарты Intel Arc B580 в ноябре 2025 года

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Чтобы вникнуть в суть происходящего, необходимо приводить аналогии в смежных отраслях. В памяти ещё свежи воспоминания о старте продаж новенькой видеокарты Intel, как она удивляла всех своей производительностью и чудесной оптимизацией в играх. Блохеры пели дифирамбы и облизывали видеокарты со всех сторон. Тот момент, когда видеокарты вышли "хорошими", но сами "советчики" наотрез отказываются на них переходить.







Аналогичная ситуация с точностью до последней запятой происходит всего через пару месяцев. И снова "последний шанс", лучшая и непревзойдённая видеокарта, на которой пусть посидят другие, но не мы.

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90% информации не от профильных ресурсов — это желание ухватить удачу за хвост и накрутить просмотры. Никого не волнует, что стоит за словами и мыслями. Никого не волнует, что люди купят мусорную железяку и горько об этом пожалеют. Просмотры крутятся, денежки мутятся — и "здесь наши полномочия всё".

Но всё гораздо сложнее, чем многие могут себе представить. Есть ликвидный товар, а есть тот, что будет пылиться на полках долгие годы. Есть контракты, есть цепочки поставок, есть лицензирование и стандартизация.

Многие не помнят, но был такой инженер, как Раджа Кодури, и он являлся идейным вдохновителем архитектуры Navi. Инженер ушёл из AMD, когда "на бумаге" архитектура уже была закончена. Но первые коммерческие чипы появились только через два года. Это временной лаг между "проектом" и "готовым" изделием. То есть, руководство крупных IT-корпораций сегодня думает о том, что будет на прилавках только через 2–3 года. Под это дело заключаются договоры, строятся планы, выстраивается очередь на производство. И когда очередная "шальная голова" разглагольствует: Nvidia провалилась с презентацией новых видеокарт и у Radeon есть шанс захватить часть рынка — это говорит о полнейшем непонимании ситуации. Это из оперы "булочки растут на деревьях и фермеры их собирают каждое утро".

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На примере с видеокартами рассказал, насколько глубоко и далеко уходят корни в высокотехнологичной технике. Огромные масштабы, очереди на фабриках и производственные цепочки — это лишь часть огромного бизнеса. Ещё есть контракты с особыми условиями и бонусами лояльности. Зайдите прямо сейчас на свои любимые торговые площадки и попробуйте найти видеокарты Intel B580 от MSI, ASUS, Gigabyte, Palit, Zotac, PNY.

Intel — громадная корпорация с отличными связями на рынке электроники. У неё много денег и контрактов. Но даже она не смогла договориться с ведущими производителями видеокарт, чтобы те выпускали её продукцию. Неликвид можно создавать только за счёт самого заказчика. Это важно для осознания будущего устройств Microsoft.

Популярность консоли Nintendo Switch



И опять многие не знают, но за популярностью устройства стоят три фундаментальных столпа и маленький вагончик плюсов:

Стоимость устройства в $300 на старте — это было самое бюджетное игровое устройство. Позже появилась Nintendo Switch Lite за $200. Консоль имела чёткое позиционирование в нише без конкурентов.

Сборка и разработка устройства на "дружественных заводах" с лояльным ценообразованием. В Японии много высокотехнологичных "семейных" предприятий, и взаимоотношения среди них не выражены в жёсткой конкуренции и борьбе за место под солнцем. Тут вам и экраны Sharp, корпуса от Kyocera, материнки от Mitsubishi Chemical, элементная база от Murata Manufacturing, аудиокомпоненты от Hosiden, стики от Alps Alpine. 70% японской консоли создаётся на японских заводах с ворохом различных льгот и договорённостей.

Домашний рынок с крепким комьюнити. Япония входит в тройку крупнейших игровых регионов и почти вся находится под Nintendo. Во многих странах пользователи берут "своё" для поддержания своего производителя. Базовый толчок, что финансово поддерживает платформодержателя и первых издателей игр начальной установочной базой. Остальные рынки подключаются намного позже.

Крупные и уникальные игры с контролем качества. У самураев есть несколько студий, что выпускают первоклассные игры. И тут стоит понимать, что в продакшен никогда не пойдёт игра уровня Redfall. Геймеры верят и доверяют.

Популярность Sony PlayStation Portal

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"Популярность" — вещь относительная. Примерный объём продаж устройства оценивается в 3–3,5 млн штук. Это больше, чем Xbox One X или PS5 Pro. Речь идёт об аксессуаре, а не полноценном устройстве. И снова есть чёткое позиционирование и понимание своего устройства.

Стоимость устройства в $200 напрямую конкурирует с телевизорами "в зале". Портативка не лезет в зону Nintendo Switch и не имеет адекватных конкурентов за эту сумму.

Разработка обошлась в минимальные суммы и используются компоненты от японских корпораций. Минимальные затраты и нулевая конкуренция.

Широкое распространение консолей Sony PlayStation 5 и прицел на облачные игры в будущем.

Мы снова видим чёткую линию партии: цена, конкуренты, перспективы, лояльная аудитория.



Портативные консоли Xbox

А теперь, по аналогии с выше приведёнными примерами, расскажите о перспективах консолей Xbox от сторонних производителей. Пару дней назад произошла утечка именно такого гаджета. Базовая стоимость самой мощной Asus ROG Ally на старте составляла $650, и в игре Alan Wake 2 в разгоне (до 30w вместо 15w) консоль в 480p + FSR2 выдавала нестабильные 30 кадров. Сейчас нет информации о портативной Xbox в шкурке Asus, и я лишь предполагаю, что цена останется на том же уровне, а производительность вырастет на 15–20%.

Одновременно с этим существуют бюджетные игровые ноутбуки в той же ценовой категории, только с производительностью и (или) автономностью в 2–3 раза выше.





Где не надо скачивать профили с правильных ресурсов и заниматься эквилибристикой с настройками и драйверами. Включил — и всё работает из коробки.

Microsoft не имеет мощной поддержки со стороны геймеров. Ценовая ниша напрямую конкурирует с более мощными ноутбуками. Нет вариантов экономии на "железе", так как не занимается производством. Нет систем-селлеров с хорошей репутацией. Нет оптимизации игр под устройство. Возникает вопрос — а для чего нужен данный гаджет?

Поклонники Xbox против рядовых геймеров

У каждого бренда с большой историей есть армия фанатов, что купят любой продукт любимой корпорации. Для данных пользователей подобные продукты очень важны. Только возникает резонный вопрос — а сколько подобных индивидов? Сколько из них готовы перейти со стационарного устройства на портативное? Сегодня всех портативных x86-консолей вместе взятых продано около 7 млн штук за 3 года существования. Сегодня на любое устройство можно поставить Windows с Xbox Game Pass или подключить облако.









За три года никто так и не понял, к чему данный гаджет массовому пользователю. Пока профильные блогеры мечтают о будущем устройстве, вопрос с оптимизацией приложения Xbox на ПК уже восемь лет висит в воздухе. Игры по-прежнему покупаются через браузер, Microsoft Store либо в игровом приложении с перепрыгиванием между ними.

Финансовая сторона вопроса с портативной консолью Xbox

Microsoft официально заявила, что хочет передать часть бренда сторонним производителям. Она больше не хочет заниматься дотацией устройств и будет отдавать гаджеты по их себестоимости или выше. С одной стороны — это вопрос финансов. С другой стороны — консоли долгое время считались бытовыми устройствами с повышенной надёжностью и высоким сроком службы. Взяв PS4 FAT в 2013 году, с большой степенью уверенности можно утверждать, что она жива до сих пор и тянет большинство сессионок. Производители выпускали максимально надёжное устройство, чтобы иметь возможность максимально долго высасывать из него денежку. Сейчас вопрос надёжности не стоит. Продал с прибылью — и вопрос закрыт. Скоро надо будет продать ещё одно устройство, и было бы неплохо, если предыдущее выйдет из строя.

У портативной консоли Xbox не будет "хозяина", что будет поддерживать устройство долгое время. А что вы будете делать, если купили игру в Microsoft Store, а гаджет её не тянет без танцев с бубном? Обратитесь к Asus или к Xbox? В своё время обновился — и в Win7 не было драйверов под видеокарту UHD 630 в i5-7400. Под i3-6100 были, а под ту же материнку и на той же платформе на i5-7400 уже не было. В Microsoft официально порекомендовали обратиться к изготовителю железа. Софтовая проблема превратилась в железную. И перекидывание мячика с ответственностью превратилось в небытие.

Репутация и ответственность заканчиваются в момент передачи денег. Некоторые обязательства будут в рамках гарантийного обслуживания и все. Это резко контрастирует с обычными консолями.

Послесловие

Для активного пользователя или фаната это значит одно — будущая портативная Xbox в представленном виде не решает ни одной из реальных потребностей геймера. Она не дает ярко выраженного уникального опыта, не контрастирует по цене, не гарантирует длительную поддержку и стабильность развития. Это эксперимент, где риск провала и ответственность переложены на потребителя и его кошелек.