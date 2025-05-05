Ситуация вокруг «Мира танков» вышла за рамки игровой индустрии и напоминает сценарий очередного экономического триллера с чемоданами и заказами конкурентов. Слишком много совпадений, слишком мало ответов. Но у двух «нужных» блогеров есть четкий ответ и эксклюзивная информация из первых уст. Прежде чем делать выводы — давайте разложим всё по полочкам и поговорим о независимых членах общества.

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Дисклеймер

Все нижесказанное не является истиной в последней инстанции. Мое личное мнение построено на обрывках информации в сети и большом жизненном опыте в судебных делах. Все сказанное и процитированное далее — публичная информация, находящаяся в открытом доступе. В маленькой истории не буду использовать никакую другую информацию, кроме доступной в сети. Чтобы сказанное не было воспринято как «домыслы» или инсинуации, постараюсь оставаться максимально субъективным.

Турецкие блогеры без чемоданов

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Поводом для написания данной заметки послужило интервью двух игровых специалистов с широким охватом игрового комьюнити. Два человека с независимым мнением и четкой жизненной позицией. Они никогда не использовали свое доминирующее положение в информационном пространстве для продвижения определённых нормативов. Их душа искрится светом, а совесть чиста перед игровым сообществом.

Каждый зарабатывает денежку так, как посчитает нужным, пока не нарушаются законы и государство в полной мере получает налоговые отчисления. Совесть и чемоданы — это философская дисциплина без осязания и чёткой фиксации.

4 мая 2025 года на профильном ресурсе в игровой тематике вышел разбор ситуации, связанной с игрой «Мир танков» и сопутствующими организациями. Генеральная прокуратура подала в суд на консорциум «Леста Игры» с арестом имущества и некоторыми обвинениями. И в этом месте возникли вопросы...

Группа компаний Wargaming со штаб-квартирой на Кипре

В 2010 году выходит игра World of Tanks в регионе СНГ. Небольшой проект моментально завоевал популярность у целевой аудитории;

В 2011 году идёт феноменальный рост популярности игры и взлёт доходов от внутренних платежей;

В 2011 году компания регистрирует Wargaming.net Limited на Кипре;

В 2012 году все права, IP, технологии и прочее переходят от белорусской студии кипрскому офису.

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Начинается официальный вывод всех средств в международную юрисдикцию с уходом от уплаты налогов в стране первоначальной регистрации. Кипр является страной-оффшором, что используется для минимизации налоговой нагрузки и максимизации прибыли.

У меня нет документов и доступа к ним. Я могу лишь предполагать, что регистрация на Кипре — это махинация для уменьшения налоговых платежей. Свечку не держал, в средствах массовой информации упоминаний не находил.

Консорциум «Леста Игры» и регистрация в Гонконге

У меня нет никакой официальной информации о данной сделке и для чего она происходила. В Сети есть мнение только одной стороны, и веры ей нет до решения суда. Российской организации путь в европейские страны ограничен, и формировать новый пул документов на Кипре невозможно. Но есть сотни других вариантов, где можно создать контору-прокладку, пока не будут готовы все необходимые документы для раздела имущества. По случайному стечению обстоятельств снова выбрали особый регион с особыми экономическими отношениями.

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Что такое оффшоры и зачем они нужны

Оффшоры — это территории с низким налогообложением, элементарной регистрацией организаций и возможностью сохранять анонимность реальных владельцев. Их используют для:

снижения налогов;

вывода прибыли за границу;

защиты активов;

упрощения международных расчётов.

В самом использовании данных регионов нет ничего противозаконного. Но это как вопрос с торрентами. Программа и технологии разработаны для удобства распространения информации, а как используют — на самом деле без пол-литра не разобраться.

Экстремизм и связи с Wargaming

За две недели в сети интернет распространилось очень странное мнение. Официальной информации нет, но все почему-то думают, что вопрос связан с экстремистской деятельностью и доносами от неназванных лиц. Непонятные лица хотят убрать конкурента или завладеть его имуществом, как это было в 90-х годах. Я не являюсь экспертом в российском законодательстве и не знаю всех нюансов.

Но мне достоверно известен факт, что все информационные ресурсы Леста работают в штатном режиме. Роскомнадзор не наложил никаких ограничений на данные ресурсы, что идёт в разрез с предполагаемыми обвинениями. Конечно, могли договориться в кулуарах и обойти данный момент. Но на пару дней, для профилактики, при определённых обстоятельствах могли.

Не вижу ни единого явного доказательства в данном направлении, кроме домыслов некоторых СМИ, что гадают на кофейной гуще.

Мы честные люди, мы бьёмся за своё имя и индустрию

Представитель казино дал развернутый комментарий по сложившейся ситуации и рассказал о происходящем со своей точки зрения. В ролике вопросов и ответов Малик Хатажаев очень аккуратно раскрыл, в чём конкретно является проблема. Специально просмотрел ролик несколько раз, чтобы найти фрагмент с цитатой.

Оказывается, проблема не в экстремизме, а в выводе денег. Не в перечислении денег, а именно в выводе. Интервью не свободное, а чётко структурированное и подготовленное. Каждый вопрос и его формулировки были чётко продуманы, и ответы заучены. Расставлены конкретные акценты про патриотизм, восстановление игровой индустрии и так далее. Слово и его формулировка были точными, а не случайными.

Большая расшифровка с печатного издания. Чтобы не было мыслей о контексте и выловленном слове в угоду материала.

Финансовые показатели «Леста Игры»

Оффшоры, вывод средств, отсутствие ареста сайтов и интернет-ресурсов — это всё косвенные улики и сами по себе ничего не значат. Случайное совпадение, оговорки, договорённости и прочее. Нужен железобетонный аргумент в подтверждение теории — и он у меня имеется.

Вы же не читаете циферки, не проверяете буковки. А вот я вижу проблему. Основную причину всего сыр-бора. Конечно, это лишь моё видение и маленькая часть мозаики.

За 2024 год выручка выросла на баснословную сумму, а вот чистая прибыль на эту же сумму упала. У казино рентабельность упала в 3 раза. Три раза!!! Не пару процентов туда-сюда в виде колебаний, а в разы. Стоит ли говорить, что в казну не донесли немножко денег, когда государство нуждается в поступлениях?

Как блогеры отбеливают репутацию «Мира Танков»

Просмотрел ролик от двух белорусских экспертов и возник интересный вопрос — а почему в нём нет ни единого упоминания денег? Есть таинственные злые силы. Есть щемление игровой индустрии. Есть «честное» мнение. Не всё так однозначно в чистейшем виде. Но нет вопросов про деньги. Экстремизм это или финансовый вопрос: «Где деньги, Билли?» Единственный острый вопрос — и он не прозвучал.

Абсолютно весь ролик — это отмазка игрового казино. В нём нет ни одного критически чувствительного вопроса. Но самое интересное — не затронута тема лутбоксов. Можно поговорить и на насущные вопросы, как «Леста Игры» планирует поступать с лутбоксами и будет ли вводить ограничения на данный вариант монетизации игры. Тема про «Огнемётные танки» — это очень интересно, но никак не отображает глобальной проблемы игрового направления с патриотическим уклоном.

Вся история с Леста и отбеливанием — не про игры и свободу слова, а про деньги и чемоданы. Пока вопросы финансов остаются без ответов, любые эксклюзивы выглядят как срежиссированная ширма.