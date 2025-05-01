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Days Gone Remastered для PS5 — почему новая версия испортила любимую игру

Купил обновление ради ностальгии, а получил артефакты, мыло и головную боль. Иногда старое лучше нового — особенно у Sony.
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Новая итерация любимой игры — повод для радости и наслаждения. Особенно, если это проект, в который хочется возвращаться снова и снова. Но иногда обновления несут грусть и глубокое разочарование. Подобное произошло у меня с Days Gone Remastered на PlayStation 5.

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Предисловие

Из поколения игр для PlayStation 4 есть несколько проектов, к которым регулярно возвращаюсь. Просто зайти, посмотреть по сторонам, насладиться красивым визуальным стилем и поностальгировать. В Horizon Zero Dawn и Days Gone провёл в каждой не менее 150 часов реального времени. Несколько раз начинал с нуля и почти... вот-вот... так и не доводил дело до завершающего броска. Эти игры ценю не за сам геймплей, а за атмосферу, в которой приятно находиться и бесцельно блуждать. Простое и понятное действие — потыкать кнопочки на геймпаде и поаутировать без цели и заданий.

Тут стоит сделать замечание — приключения Элой выглядят отлично, а вот у Дикона были проблемы. На старте продаж Days Gone не отличался примерной картинкой, и на младшей PS4 присутствовали визуальные проблемы. Много проблем. Учитывая, что я приходил смотреть на природу, косяки с тенями, текстурами и прочим бросались в глаза. Предзаказ на обновление для Days Gone Remastered сделал заранее и в майские выходные планировал...

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Обзоры в интернете на Days Gone Remastered

Чтобы вдохновиться на полное погружение, просмотрел несколько роликов от уважаемых специалистов. Чуть там подкрасили, чуть тут улучшили, немножко подрисовали. Сделали минорные улучшения и выпустили в релиз. Ничего другого не ожидал, так как понимал, кто такая Sony и на что она способна. Не первый день живём.

Красивые слова мне в уши — и без задней мысли поставил на закачку обновлённую версию. До этого момента проходил игру на мониторе в 1080p и величие большого 4K-телевизора не успел вкусить в полной мере. Точнее, не успел вкусить с играми, улучшенными с PlayStation 4 для PlayStation 5. Были либо одни, либо другие, но чтобы обе версии...

Боль и страдания в Days Gone Remastered

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У меня нет устройств захвата видео и качественной камеры с хорошей выдержкой, но даже в таких условиях удалось запечатлеть графические артефакты, которыми наполнена новая игра. Странно, что об этом нет ни слова ни в одном обзоре. Перепроверил проблему на трёх устройствах и исключил фактор периферии. Проблема именно в самой игре.

Гостинг — он повсюду. Им обмазаны все мелкие и не очень предметы. В состоянии покоя визуальных проблем нет, но как только появляются мелкие объекты на контрастном фоне, моментально возникают артефакты и искажения. Это не просто какая-то мелочь, а массовое явление. Это моя первая игра, где встретил подобный феномен.

Сравнение PS4 и PS5 версий

Так как я не специализируюсь на визуальных сравнениях, у меня нет подходящего оборудования. Но даже в такой ситуации удалось запечатлеть весь тот кошмар, что творится на экране. Под рукой — бюджетный телефон с посредственной матрицей. Её «выдержка» сильно превышает частоту кадров, из-за чего быстро движущиеся объекты получаются размытыми. В обычной ситуации невозможно отличить «артефакты изображения» от «артефактов камеры», но мне удалось.

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Закрутив Дикона вокруг своей оси, отчётливо видно два лука, что и запечатлел на обычный телефон. Задний фон двоится, так как двигается слишком быстро, и камера не успевает, зато ближний объект меняется незначительно, чтобы видеть эффект. И это речь про крупные объекты, с мелкими всё намного хуже.

То же самое сохранение, только в версии для PS4. Идентичные условия и настройки. Задний фон из-за скорости движения размывается, а вот главный герой получается отличным. Есть некоторые размытия из-за некачественной камеры, но артефакты исчезают полностью.

И в этом месте у меня возник резонный вопрос: а почему об этом никто не говорит? Повторюсь, что пересмотрел несколько профильных обзоров на тему графики, и ни в одном из них нет упоминаний, что в игре присутствует явная проблема с отображением картинки. Я сфотографировал большой и явный объект, но артефакты — по всему изображению. Асфальт, трава, песок, листва — каша из пикселей. Любое движение, и появляются ореолы вокруг всех объектов. И это в игре, где постоянно гоняешь на мотоцикле и быстро уворачиваешься от монстров. Буквально через 15 минут меня укачало и началась «морская болезнь». Через полчаса повторил опыт с версией для предыдущего поколения — и всё прошло без сучка и задоринки.

Мне на убогий телефон с экрана удалось выбрать ракурс и передать на обозрение, но у крупных технических каналов есть ресурсы, оборудование, технологии и много опыта.

Артефакты изображения FSR и DLSS

Во время криптолихорадки остался без игровой видеокарты и наслаждался встроенной графикой в AMD Ryzen 5 5600G. На технологии от красной и зелёной корпораций смотрел с надеждой и вдохновением. Сейчас идёт 2025 год, и меня терзают смутные сомнения в их целесообразности. Разработчики СЛИШКОМ сильно делают упор на эти функции. Настолько сильный, что картинка становится хуже, чем 3–5 лет назад. Прогресс не стоит на месте, но у меня создаётся впечатление, что издатели сами не играют в игры, которые создают для народа.

Послесловие

Я купил обновление для любимого проекта и с удовольствием вернулся в знакомый мир. Но что-то пошло не по плану. Улучшайзер картинки, встроенный в новую версию, разрушил всю атмосферу — всё мылится, двоится, появляется ореол вокруг объектов. Это не улучшение визуальной составляющей Days Gone. Это мусор. Все изменения и куча проделанной работы перечёркиваются всего одной технологией. Ирония в том, что старая версия для PS4 выглядит чище и стабильнее. Проходить подобный «ремастеред» не хочется совсем. Останется в библиотеке как урок: иногда лучше оставить всё как было, чем пытаться «улучшить» для галочки.

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