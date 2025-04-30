«Ломать не строить!» — однажды подумал Фил Спенсер, доставая топор и заходя в серверную Xbox. Так, шаг за шагом, функция за функцией, из консоли с голосовым управлением, видеозвонками и мультимедийным уклоном получился веселый кирпичик белого пластика. Всё как у PlayStation, только хуже и в урезанном виде.

Когда-то Xbox One хотел быть центром домашней экосистемы, но стал предметом для шуток про Kinect, постоянное подключение и TV-TV-TV. И всё это — под чутким руководством одного человека, что «спас» консоли Xbox, убрав из него всё, за что его полюбили.

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Предисловие

Каждый понедельник на канале Digital Foundry выходит подкаст на консольные темы и события, связанные с ними. Обсуждают техническую сторону устройств, игр и смежных тем. В последнем эпизоде рассматривали вопрос: «А был ли шанс у Xbox One в противостоянии с PlayStation 4, и как Е3 2013 года с ТВ-ТВ-ТВ повлияла на индустрию?». Ведущие повторили мои тезисы за последние годы слово в слово и дали очевидный ответ: «Шансов не было, и презентация имела минимальное влияние на происходящее». Сегодня захотелось поговорить о легендарном устройстве Microsoft Kinect Sensor 2.0 и как Фил Спенсер погубил наработки Дона Маттрика. Как Фил Спенсер довёл игровое подразделение Microsoft до сегодняшнего состояния и в чём главная ошибка его политики.

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Фил Спенсер — ужасный руководитель для консолей Xbox

Сегодня легко ругать Фила за его ошибки и вешать всех собак, когда ситуация вышла из-под контроля, но люди, знакомые со мной, знают, что эту мысль я высказывал ещё в 2017 году. За последние 8 лет не было и дня, когда моя уверенность хоть на йоту подверглась сомнению. Для этого существует простое и чёткое обоснование. Хороший руководитель никогда не скажет, что во всём виноват предыдущий глава игрового подразделения. Сильный и умелый руководитель будет продвигать одну единственную вещь: «Я приложу максимум усилий, чтобы сделать этот мир лучше». Для примера стоит вспомнить Татсуми Кимисиму, принявшего Nintendo с милой и очаровательной Wii U и покинувшего свой пост после успеха несравненной Nintendo Switch.

Дон Маттрик — человек, сделавший Xbox великим

В медиапространстве принято спускать всех собак на данного человека и рассказывать, какой он ужасный. Малообразованные граждане считают, что Питер Мур возвеличил консоли Xbox, а его сменщик «пролюбил все полимеры». Вот только Xbox и то, за что его любят, — это на 99,9% работа Дона Маттрика.

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Давайте вспомним о существовании такого явления, как временные эксклюзивы. Пагубное явление, но чемоданы помогают в продвижении игр. Ни ДО, ни ПОСЛЕ Дона Маттрика данное явление не было столь массовым и ярким. Именно этот человек создал ту самую чарующую атмосферу конкуренции:

Alan Wake;

Серия Bioshock;

Серия Mass Effect;

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Серия Tomb Raider;

Серия Lost Planet;

Часть серии Dead Rising;

Серии Rock Band;

Около 100 игр и дополнений;

Именно Дон Маттрик садился в самолёт, брал пару чемоданов и летел на другой континент договариваться. Стоит ли вспоминать, что Halo 4 и Gears of War 3 — это 100% проекты Дона Маттрика, а Halo Infinite и Gears 5 — детище Фила Спенсера?

Microsoft Kinect Sensor — шаг в будущее

Сегодня к устройству очень странное отношение. Подавляющее число пользователей не использовало гаджет и строит своё личное мнение о камере со слов других людей. Большая часть современной аудитории высказывается в духе «бесполезный гиммик». В моих руках были обе версии, и краткое мнение можно выразить так:

Критически маленькая библиотека игр;

На детских праздниках — это лучшее развлечение из всех известных науке;

Лучшая камера для видеообщения из всех существующих (на момент выхода);

Первая версия вышла в свет в ноябре 2010 года. За три года было реализовано около 26 млн устройств. Вторая итерация вышла в ноябре 2013, и за год отгрузили около 10 млн устройств. За 4 года на руках у пользователей оказалось около 36 млн сенсорных камер обеих версий. Для сравнения: с ноября 2020 по апрель 2025 года было отгружено около 32 млн консолей Xbox Series S/X. Это для понимания, кто здесь «бесполезный гиммик», а кто «популярное игровое устройство».

Идеальная Xbox One на презентации E3 2013 года

Летом 2013 года мир узнал о существовании новой игровой консоли Xbox One с обязательным аксессуаром в лице сенсорной камеры и виртуальной голосовой помощницей Cortana. По прошествии 12 лет со знаменательного момента некоторые детали стерлись из истории.

Многие современные пользователи, под давлением общественного мнения, помнят лишь несколько фактов, что передают из уст в уста:

TV-TV-TV, Call of Duty, Sports, Kinect;

No games, just TV, sports, and Kinect;

Kinect everywhere;

Но давайте представим себе, что в 2013 году нам представили Xbox One S за $400 и без Kinect. Никакого видеомагнитофона, без привязки к онлайну и за меньшие деньги. Идеальный пример для фантастических историй. И проведём сравнение в лоб с прямым конкурентом — Sony PlayStation 4:

Японская консоль на 40% производительнее, и вся мультиплатформа на ней выглядит лучше;

У Sony 13 студий с богатым опытом, у Xbox — только 7 (и опыт только у двух);

Бесплатный онлайн в бесплатных играх;

Самураи несут чемоданы издателям, а янки сидят на попе ровно;

У Microsoft с её новым видением ситуации не было ни единого шанса ни при каком раскладе. В эпоху Xbox 360 недостаток студий решался чемоданами, занесёнными издателям. Скажу больше: Дон Маттрик занёс чемоданы и для старта Xbox One — Dead Rising 3, Ryse: Son of Rome, Crimson Dragon, Killer Instinct, Zoo Tycoon. А вот потом пришёл Фил.

Microsoft Kinect Sensor 2.0 и мультимедийный комбайн

Камнем преткновения для сенсора стало его позиционирование в СМИ. Дон Маттрик представлял Xbox One как универсальное устройство для всей семьи с множеством функций, что сильно контрастировало с чётким пониманием «одно устройство — одна функция». Чтобы понять Xbox One 2013 года и его принципиальные отличия от Xbox One 2017 года, необходимо углубиться в историю бренда:

В 2006 году запускается сервис Zune, чуть позже стартует Windows Media Center для стриминга музыки/видео. Всё это интегрируется в игровые консоли.

В 2007 добавляют функцию воспроизведения медиафайлов с USB-накопителя.

В 2008 — кодеки и стриминг мультимедиа с ПК и других локальных устройств.

В 2009 — интеграция с Netflix и другими стриминговыми сервисами, особенно спортивными каналами. Добавляют социальные сети (ныне запрещённые в России).

В 2010 выходит первый сенсор Kinect, добавляются функции управления жестами.

В 2011 — полнофункциональный интернет-браузер и расширенные социальные функции.

В том же году — унификация Metro-плитки для ПК, консолей и телефонов. Один аккаунт для всех сервисов.

В 2012 — объединение всех сервисов Microsoft в единую структуру. Музыка, видео, игры на всех платформах.

В 2013 — пик развития концепции «все развлечения на одном экране».

Xbox 360 стал частью общей системы и центром домашних развлечений во всех областях мультимедиа. Он давал доступ к любому контенту для всех членов семьи.

В ноябре 2013 года мы получаем устройство, улучшенное по всем параметрам. Многие не знают, но на Xbox One разрабатывалась концепция UWP (Universal Windows Platform) приложений. То есть бокс конструировался как маломощный универсальный игровой ПК с широким функционалом. Единая платформа с единым бинарником: одно приложение работает на ПК, Xbox One, HoloLens, IoT, Surface Hub и телефонах.

Microsoft Kinect Sensor 2.0 был частью огромной системы. В 2010 году первая итерация шла с возможностью голосового управления консолью. В 2011 году Стив Балмер сообщает о приобретении Skype. В этом же году в сеть утекают слухи о разработке голосового помощника. В конце 2011 состоялся релиз Siri для iPhone 4S. В апреле 2014 — релиз Cortana.

То есть Kinect 2.0 — это не каприз взбалмошного пенсионера, а чётко выстроенная политика и видение общей концепции всей экосистемы Microsoft, состоящей из множества элементов. Дон Маттрик имел чёткое представление об устройстве, которое он создаёт, и его позиционировании на рынке.

Фил Спенсер придёт и порядок на консолях Xbox наведёт

В ноябре 2024 года, как гром среди ясного неба, выходит концептуальная реклама с лозунгом «Это всё Xbox». Любой экран — это Xbox. Тот самый лозунг, что предыдущий глава Xbox воплощал в жизнь. Только вместо интеграции и унификации всех сервисов нам насильно впихивают «облака» как вершину технологического прогресса. Раньше Xbox One — как центр гостиной, теперь — «облака». Разрушить выстроенную экосистему, пустить под нож эксклюзивные функции, чтобы через 10 лет вернуться к тому же самому.

Только без пользовательской базы, без эксклюзивных фишек, без движущей фичи.

Xbox One с Kinect Sensor 2.0 и без него

Никому не надо объяснять, что такое эксклюзивы — это фишки, которые выделяют одно устройство из толпы и делают его уникальным и привлекательным. В 2013 году у «коробокса» была отличительная особенность, что выделяла его на фоне конкурента. Была ЯВНАЯ фича, что могла склонить потенциального пользователя к покупке. После исчезновения «гиммика» у консоли не было ни одной фишки. Она проигрывала по всем параметрам. Куда ни ткни — у конкурента будет лучше. Не было ни одной причины брать игровую консоль от Microsoft. Более того, в последующих обновлениях из системы выпилили все имевшиеся на старте функции.

Послесловие

Оборачиваясь в прошлое, мы наблюдаем последствия десяти лет топтания на месте: разрушенная идентичность бренда, потеря эксклюзивности, распыление сил и ставка на подписки вместо устройства. Kinect 2.0 — это не просто сенсор, а символ утраченного амбициозного направления, где Microsoft нашла свой путь, а не копировала конкурента в лице PlayStation. Предлагала свою экосистему, своё видение медиапространства. Вместо развития своего направления пришел Фил Спенсер и снес всё до фундамента. Xbox как культурный феномен закончился не на презентации Е3 2013, а в момент, когда ему отказали в праве быть другим.