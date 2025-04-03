Фил Спенсер регулярно заявляет, что уважает наследие Xbox и хочет сохранить доступ к играм с прошлых поколений. Но с каждым новым интервью вопрос обрастает все новыми подробностями и становится более запутанным. Действительно ли Xbox думает о своих геймерах, или это просто маркетинговый инструмент, что работает до тех пор, пока не мешает продажам новых релизов?

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Предисловие

А вы бы хотели, чтобы у вас в кармане лежала портативная консоль с огромной коллекцией игр, собранной за долгие годы? Лучшие тайтлы и любимые проекты, к которым вы с удовольствием прикоснетесь в дороге или в теплой постельке? Без лишних финансовых и временных затрат? Обратная совместимость позволяет играть в игры, приобретенные для другой платформы, и работать со сменой поколений на новом устройстве. Из-за подобной особенности вопрос с "обраткой" в последние годы приобрел серьезнейшее влияние на процесс выбора нового устройства. Если она есть, то "+100 очков Гриффиндору". А вот если ее нет, то возможны варианты.

Сегодня хочется обсудить будущие игровые консоли Xbox в разрезе обратной совместимости со старыми играми. Установка Steam — это интересный шаг, но без поддержки библиотеки уже купленных игр его значимость стремится к нулю. У консолей и ПК при схожей архитектуре есть серьезнейшие ограничения, не позволяющие дистрибутивам от одной платформы запускаться на другой.

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Apple M1 и Rosetta 2

Это первый вариант, что пришел мне в голову в вопросе переноса игр с консолей на персональные компьютеры. Интерпретатор, который переводит код из одного варианта в другой с минимальными потерями. Раз сработал у яблока, значит... Ничего это не значит. Apple готовила переезд на новую платформу долгие годы и рассмотрела вопрос со всех позиций. Она не только разработала свой процессор под свои нужды, но и адаптировала операционную систему. Это был комплексный вопрос за огромные деньги. Тема касалась сотен миллионов человек и дальнейшего выживания платформы. Это был принципиальный вопрос, на который можно было потратить ОЧЕНЬ много денег. Для Microsoft разрез составляет пару десятков миллионов человек, которые не факт, что останутся на платформе. Это СЛИШКОМ ДОРОГО.

Только вопрос на этом не заканчивается. Перевод кода отлично работает в офисных приложениях, где задержка в пару миллисекунд не играет роли, а вот с играми будут проблемы. Античитерские системы не скажут вам спасибо за подобные махинации. Компиляция шейдеров десять раз подумает о перспективности расчетов. Тупиковая ветвь развития.

Эмуляция одного устройства на другом

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Большие и крупные корпорации очень редко занимаются подобным направлением, и большинство эмуляторов — это самопальные программы от энтузиастов, созданные методом "тыка". Из-за этого трудно провести аналогии и представить примерные "потери" производительности. У энтузиастов разница составляет минимум 60%. У инженеров с документацией потери можно довести до 30%. Это важно для понимания всей ситуации о "возможности" запуска игр с одной платформы на другую.

Портативный Xbox, как морковка для ослика

В 2020 году вышла Xbox Series S с примерной производительностью в 4 терафлопа и теплопакетом 120 ватт. К 2027 году необходимо выпустить мобильный чип с графикой около 6 терафлоп и 15 ватт. Только в таком разрезе портативная консоль сможет запускать эмулируемые игры.

На момент написания этих строк самым передовым и быстрым APU можно назвать Radeon 890M. Чтобы понимать ситуацию с его производительностью, прикладываю относительно свежий обзор от "Мой Капитан", где сделаны акценты на охлаждение, тепловыделение, потребление и производительность.

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При самом оптимальном варианте встройка способна выдавать около 3 терафлоп при потреблении 45 ватт. Даже по самым оптимистичным предположениям, она отстает от необходимых параметров в два раза. У меня нет ни единой тени сомнения, что через два года в портативном формате будет существовать устройство, способное эмулировать игры с Xbox Series S.

"Очарование" консольных игр

Консольные игры требуют, чтобы характеристики устройства строго соответствовали спецификации. Нельзя просто снизить разрешение и добавить пару новых кадров. Есть определенный билд, и его никто не будет пересобирать.

Гибридная консоль Xbox от Microsoft

Только при написании текста осознал один небольшой факт. А что означает "гибридная" в разрезе сегодняшнего рассуждения? Это стационарная и портативная консоль в одном флаконе или это персональный компьютер и консоль в одном флаконе? Оба устройства можно считать гибридными.

В моем понимании, это 2 в 1 в стационарном исполнении. Большая коробка не ограничена форм-фактором, и в нее можно установить любую железку с любыми характеристиками. Но вырисовываются три варианта воплощения этой мечты в реальность. Они сильно отличаются по стоимости разработки и своей функциональности. Перед тем как перейти к этим вариантам, необходимо сделать несколько уточнений. Без них многие не поймут сути проблемы.

Пиратство и читерство

Между консолями и персональными компьютерами есть принципиальная разница. Консоли являются проприетарными устройствами, и на них практически невозможно устанавливать сторонний софт. На них нет читеров, и люди наслаждаются игрой, а не поиском "нормальной катки". Также все игры на консолях выходят без DRM-защиты — с пиратством борется система на уровне железа.

читеры на консолях Xbox

В противовес этому, Windows позволяет производить любые манипуляции с файлами. Защита идет на уровне софта и быстро взламывается. Microsoft пытается ввести защиту через TPM, но свободный доступ к оборудованию позволяет быстро обходить большинство оградительных мер.

Выпуск эмулятора на платформе Windows позволит без танцев с бубном запускать всю библиотеку Xbox. Один взлом даст доступ к 8 000 игр — старых и новых. Такой исход дела отвернет от платформы сотни независимых разработчиков и запустит длинную цепочку судебных разбирательств.

Лицензионные ограничения и права на игру

Это еще один глобальный вопрос, который остается за рамками сегодняшнего повествования. Запуск консольных игр на персональном компьютере может столкнуться с юридическими проблемами. Запуск игры на платформе, для которой она не предназначалась, идет в разрез с финансовыми потоками и обсуждается отдельно, в маленьком кабинете тет-а-тет.

лицензионные соглашения на игры Xbox

Это глубокий вопрос с множеством юридических тонкостей. Без доступа к документам его невозможно рассмотреть во всех плоскостях.

Три варианта эмуляции игр на будущей консоли Xbox

1. Простой программный способ с использованием имеющихся средств защиты и шифрования через модуль TPM (Trusted Platform Module) новой версии. Для каждой отдельной игры создают свой контейнер со своей защитой. Теоретически у Microsoft уже есть подобная система, но она взламывается в пару кликов. Каждая игра получает собственную защиту, а эмуляция работает по принципу, схожему с запуском игр Xbox 360 на Xbox One. Это бюджетный и широко доступный вариант. Минус — высокая вероятность взлома и затраты на создание каждого контейнера. Многие забыли, но Xbox 360 возвращали к жизни почти пять лет. Не все поймут и смогут оценить.

2. Разработка отдельного мощного чипа шифрования и внедрение его в массовое производство. Такой модуль будет заметно дороже TPM и иметь ограниченное хождение. На фоне высокой стоимости конечного продукта он может затеряться. По оценкам, цена модуля может составить до $30 без учета стоимости разработки. Эмулятор будет защищен через этот модуль, и не потребуется выпускать каждый проект в отдельном контейнере. Устойчивость к взлому высокая, но не максимальная.

3. Распайка на материнской плате компонентов самой консоли и отказ от программной эмуляции в пользу нативного воспроизведения. Это может показаться глупостью и слишком дорогим решением, но на самом деле нет. Примерно 70% компонентов консоли можно использовать параллельно в персональном компьютере: корпус, блок питания, сеть, USB, разводку питания, жесткий диск, систему охлаждения.

Xbox плюс ПК

Два устройства на одной консоли - это не новая идея и уже существуют аналоги. Легендарная PlayStation 3 в первых ревизиях шла с распаянными чипами от PS2 и нативно воспроизводила игры с улучшенным качеством картинки и частоты кадров.

Обратная совместимость игр на PS3

При желании Microsoft могла бы пойти аналогичным путем и утилизировать свои запасы чипов. Старшая Xbox Series X достаточно горячая, но младшую модель можно распаивать без существенного ухудшения характеристик персонального компьютера.

Такое решение заметно проще и эффективнее вариантов с эмуляторами и не несет рисков взлома системы и распространения читеров. Увеличение стоимости конечного продукта составит $100–150, что не является критичным для людей, нацеленных на соревновательные онлайн-проекты.

Тут стоит отметить одну важную вещь. Такая обратная совместимость, помимо явных плюсов, несет и скрытые преимущества. Филимону не обязательно выпускать 80 млн таких устройств. Достаточно 1–2 млн для фанатов с большой библиотекой, а затем упростить устройство и оставить только магазин Xbox Store.

Xbox Play Anywhere

Все помнят, что на Xbox One была обратная совместимость с играми Xbox Original и Xbox 360. Это выставляли как главную фишку устройства и регулярно противопоставляли конкуренту с его PS3. Правда, нигде не уточняли, что с первой консоли были доступны только 20 игр из 800, а со второй — около 700 из 3500. Вам незачем было знать, что подавляющая часть игр так и не попала в эту инициативу. Маленькая маркетинговая уловка.

Аналогичным образом могут поступить и сегодня. Громко рассказывать о доступности новых игр с консолей на персональных компьютерах, но охватить только 20–30% от общей библиотеки. Обратная совместимость есть? Есть. А там, где её нет, сказать, что работают над ней, и растянуть вопрос на 5–10 лет, когда все об этом забудут.

Это самый простой и дешевый способ с выгодой для Xbox. Все проекты от внутренних студий давно получили статус "играй везде", а остальное — "издатели не захотели, а мы без них ничего не можем". Один раз подобное "схавали", и повторить не составит проблем.

Анализ высказываний средств массовой информации

Внимательно изучаю различные высказывания ведущих "специалистов" игровой отрасли и заметил некоторые паттерны и регулярные тейки в том или ином направлении. Подавляющее число мнений не рассматривает вопрос "обратной совместимости" - он существует по умолчанию. Никого не волнует, как будет реализован данный вопрос. Многие думают, что дело решенное и его можно реализовать на любом устройстве.

Вот вам простой факт:

Пропускная способность памяти Xbox series S составляет 224 ГБ/c. У Xbox series X 560 Гб/c;

Пропускная способность оверклокерской DDR5 9000 в 2 канала на игровом ПК составляет 144 ГБ/с при цене как крыло от самолета;





За последний год никто не обсуждал и не озвучивал один из самых главных и принципиальных моментов. "Microsoft выпустит — и я буду играть..." Вся суета крутится вокруг Steam и упирается только в него. Других вопросов будто не существует. Зная жадность корпорации, с уверенностью в 99,9% могу утверждать — играть не будешь. Это будет обычное устройство с шилдиком и без накопленной библиотеки.

Послесловие

Самый правильный вариант развития консольного направления Xbox — это выпуск гибридного устройства с железом из обычных консолей, интегрированных в обычный ПК. Нужно всего пару миллионов подобных гаджетов, ориентированных на поклонников с большой библиотекой.

Программные эмуляторы кажутся мне нереалистичным сценарием — слишком высокая вероятность взлома, а затем пиратства и читеров.

Если Microsoft планирует выпустить два устройства, то это наиболее вероятный план Филимона — большой болт на пользователей. У вас есть Xbox Play Anywhere? Вот ей и наслаждайтесь. Новички не заметят, а фанаты проглотят, как это было раньше.