Игровые консоли — это не просто железка. Это инвестиция на долгие годы. Библиотека игр, в которую вкладываются лучшие и несметные суммы. Потерять железку — это лишь малая капелька всех трат. Потерять библиотеку с играми — трагедия вселенского масштаба. Представьте, что у вас забрали ваш жирный аккаунт Steam — что вы сделаете? Откроете новый и снова у дядюшки Габена? Аналогичная ситуация сейчас происходит с игровым направлением Xbox. Руководство огромной корпорации действует в своих финансовых интересах, и ей нет никакого дела до потерь маленького человека. Именно поэтому выбор между платформами очень важен, а доверию отведена определяющая роль.

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Предисловие

Уже неделю идет переливание из пустого в порожнее, обсуждение пустых слухов и вбросов. Эксперты разной величины строят далеко идущие планы и рисуют розовые облака. Из западных крупных блогеров примерно половина высказалась в духе: "Нафиг Козе баян, дайте хороших игр." Подобного скептицизма и равнодушия давно не слышал. Но из всей суеты последних дней вынес интересные моменты, о которых обязан знать КАЖДЫЙ геймер на планете Земля. Возможные изменения в консольном бизнесе могут коснуться каждого. В прошлом Microsoft уже удивляла, и она способна повторить свои чаяния в игровом направлении.

Немного предыстории из игрового мира

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Все слышали интересную историю про PlayStation 3 и борьбу форматов Blu-ray и HD DVD. Синий луч победил, и многие хвалят японцев за их находчивость и проницательность. Проблема состоит в том, что многие корпорации проталкивают свои идеи. Если формат выигрывает, его хвалят. Если формат проигрывает — "жадные корпораты влупили" свои проприетарные технологии.

Например, Memory Stick (MS) на старте превосходил Secure Digital (SD). Но в PlayStation Vita (спустя 20 лет после старта) данный разъём уже воспринимался как мусор и навязывание форматов. Не смогли продавить — значит, плохие.

Подобное встречается сплошь и рядом. Если смотреть в разрезе игрового мира, то Microsoft ввела платный онлайн для консолей. Затем последовали внутриигровые покупки и внутриигровая валюта. Затем появились дополнения за отдельную плату — это всё Xbox и их страстное желание монетизации. Именно выходцам из Рэдмонда мы обязаны популяризации этих пагубных явлений.

Будущая игровая консоль Xbox будет строиться на базе ПК

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Очень громкое заявление, и многие не смотрят в корень проблемы. Между двумя платформами есть принципиальная разница. ПК — это открытая платформа. Консоли — это проприетарные устройства. На персональных компьютерах у тебя есть выбор, на консолях ты действуешь в определённых рамках. У каждого подхода есть свои плюсы и минусы. А теперь, внимание, вопрос: "Будущая Xbox будет относиться к какой категории?" Открытой или закрытой? Это совсем не праздный вопрос, так как он упирается в другой момент, намного более приземлённый.

разница в стоимости Xbox Game Pass







Подписка Xbox Game Pass для PC стоит $12, её аналог для консолей обойдётся в $20. Филимон сделал так, что на главной странице скрыты альтернативные варианты подписок за $10 и $15. Вам не за чем знать, что существуют более доступные варианты для игр.

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А теперь, уважаемые знатоки, всплывает закономерный вопрос: "Сколько будет стоить Xbox Game Pass на следующей консоли Xbox?"

Microsoft — корпорация добра и позитива

Чуть больше года назад была закрыта крупнейшая сделка в игровой индустрии на $75 млрд. В руководстве Xbox началась жёсткая оптимизация бизнес-процессов, сопровождаемая усиленной монетизацией всего, что плохо жежит.

Sony в своей базовой подписке регулярно подгоняет крепкие середнячки второй свежести, что многократно превосходят базовые $80 в год. Этого достаточно для неактивного геймера.

бесплатные игры PlayStation Plus

Янки перестали раздавать игры в бюджетном варианте, но ценник так же подняли. Подобных историй за последний год — вагон и маленькая тележка.

Куда вы денетесь с подводной лодки

И вот наступает 2027 год, и у истории есть два пути развития. Xbox отменяет платный онлайн на своих устройствах, и наступают времена расцвета и благоденствия. В руководстве Microsoft понимают, что не стоит выжимать последние крохи из своих поклонников, и флагманский продукт скидывает ценник с 20 до 12 тугриков.

Для обывателя это небольшие суммы, и он не до конца понимает серьезность данного шага. Цифры стоит перевести в плоскость доходов:

$20 * 30 млн подписчиков *12 месяцев = примерно $7,2 млрд в год;

$12 * 30 млн подписчиков *12 месяцев = примерно $4,3 млрд в год;

Общие потери составят примерно $2,9 млрд в год;

Учитывая ту остервенелость, которую Microsoft проявляет последние два года в игровом направлении, у меня есть веское основание полагать, что о бесплатном онлайне остается только мечтать.

Поднимаем глазки вверх и вспоминаем, в чем принципиальные отличия персональных компьютеров и консолей. Если будущее изделие от Филимона будет персональным компьютером, то обыватели не захотят платить за онлайн, и встает резонный вопрос: "Как заставить пользователей персональных компьютеров платить нужную сумму, а не использовать альтернативные варианты?" Чувствуете это легкое дуновение ветра и его направление?

Основная игровая система для персональных компьютеров — это Windows. Как бы активно пользователи ни рекламировали SteamOS, "форточки" останутся основным и главным игроком на рынке. Что бы Microsoft ни придумала, она продавит этот вопрос в своей операционной системе. Рабочий стол и основные элементы управления будут именно такими, как скажет дядя из большой корпорации.





Вера в светлое будущее консоли Xbox

Конечно, Microsoft не упустит выгоду и не станет терять денежку на пустом месте, но есть и альтернативный путь развития. Общественность может не оценить веяния дельцов из Рэдмонда, и повторится история с Windows 8. Руководство Xbox поднимет лапки и отменит платный онлайн на консолях.

Вполне логичный и понятный шаг, которого общественность ожидает уже более 7 лет. Я не верю в подобное, но "чем черт не шутит". Когда-то же отменили обязательную оплату в бесплатных играх. Правда, анонсировали мероприятие в январе, а отмена случилась полгода спустя.

бесплатный онлайн Xbox

У конкурента данной фишки никогда не было, и онлайн в бесплатных играх всегда оставался бесплатным.

Интересно другое — чем ответит Sony на подобное действие? У конкурента онлайн бесплатный, и в самые популярные FIFA, CoD, Rainbow Six, Mortal Kombat больше не будет необходимости уплачивать налог. Базовая подписка PlayStation давно на 100% компенсируется "бесплатными" раздачами и бонусами. Сам оплачивал ее 5 лет только ради раздач и не использовал онлайн. При не самом активном использовании ее хватало с головой. Но что будет теперь? Sony тоже отменит налог?

И снова чувствуете ветерок? Вне зависимости от того, по какому пути пойдет новая консоль, ее позиционирование будет наносить урон по площадям, задевая всех участников рынка.

Игровые консоли против персональных компьютеров

Когда ПК-бояре разглагольствуют про сравнение двух платформ, достаточно смешно слушать их аргументы "за" и "против".

Повторюсь в десятый раз: консоли — закрытая экосистема, и у вас не получится установить читерские программы и доминировать в соревновательных играх нечестным способом.

Читеры на ПК

В последние годы борьба с нечестными игроками вышла на новый уровень. Победы в соревновательных тайтлах приносят не только моральное удовлетворение, но и финансовую выгоду. Особо тщеславные геймеры активно используют софт и портят удовольствие от игры другим пользователям, что сильно снижает уровень получения эндорфинов.

"А вот на консолях тоже есть читеры!" — любимая фраза совершенно безграмотных блогеров. За читеров они принимают устройства для подключения мышки с клавиатурой к консоли и возможность написания скриптов для них. Правда жизни такова, что скрипты официально разрешены на консолях через "лепестки", и их влияние на геймплей околонулевое. Ты не сможешь написать скрипт или макрос, который не предусмотрен в системе. А мышь и клавиатура актуальны исключительно для криворуких ПК-пользователей.

Читеры на консолях

Нас интересует данный вопрос в другом разрезе. Для многих пользователей честная игра и получение удовольствия стоят выше, чем удобство использования. Единственная осязаемая преграда для перехода с ПК на игровую приставку — дополнительные поборы со стороны платформодержателя.

Ни для кого не секрет, что платные игровые серии Call of Duty и FIFA пользуются максимальной популярностью именно на консолях. Люди ГОТОВЫ дополнительно платить налог, только бы играть честно в соревновательные игры. А что будет, если этот налог отменится? Исчезнут сомневающиеся, для которых непроницаемым забором были дополнительные траты. Еще больше народу убежит с персональных компьютеров в удобное и комфортное лоно игровых приставок.

Большие перемены для геймеров в 2027 году

Я не знаю, что задумало руководство Microsoft и Фил Спенсер в частности. Рассматривая гипотетическую ситуацию, вижу три варианта развития, которые серьезнейшим образом повлияют на все игровое сообщество, в том числе и на адептов персональных компьютеров. Большим корпорациям свойственно "продавливать" свои идеи в массы. Xbox за свою небольшую историю показал, как он может менять окружающий мир под свои хотелки.

В ближайшем будущем может появиться новый тип устройств, и в погоне за зеленой бумажкой будут жестко продавливаться те или иные моменты. Это серьезно отразится на пользователях персональных компьютеров. Либо придется выбирать альтернативный вариант с потерей больших денег. И снова это коснется огромной массы пользователей. Бесплатный онлайн, соревновательные игры и честная игра — это серьезные аргументы в выборе платформы.

Просто пшик на постном масле

Xbox уйдет в чистое издательство, а новая консоль станет красивым символом с логотипом. В Microsoft изобразят кипучую деятельность, но ничего менять не будут.

референс от Microsoft Surface

Выпустят устройство, о котором никто никогда не услышит, дадут протестировать ведущим блогерам, и история на этом закончится. У Microsoft богатый опыт выпуска референсных устройств с нулевой привлекательностью. Закажут 1 млн устройств у OEM-сборщиков и будут рассказывать направо и налево, как это здорово — использовать подобные гаджеты.

Сила бренда Xbox среди пользователей персональных компьютеров

Самый неоднозначный и непонятный момент в будущей истории игровых устройств Microsoft. В 2005 году новая консоль Xbox 360 была заметно мощнее и дешевле персональных компьютеров. Даже сомневающиеся пользователи шли за подобным аргументом. Мощнейшие эксклюзивы и рекламная кампания заражали пользователей энтузиазмом. А что теперь?

На одной чаше весов ASUS Republic of Gamers, Acer Predator, Dell Alienware, Lenovo Legion, HP OMEN, с другой — лейбл Xbox Certified. Вопрос: как сильно подобная наклейка повлияет на выбор игрового устройства среди обеспеченных граждан? Консоли всегда считались устройством для бюджетного гейминга. Как много пользователей из верхнего ценового диапазона верят в наклейку от Microsoft и побегут за ней в магазин?

Послесловие

Запасаемся попкорном и внимательно следим за происходящим на игровом рынке. Один из гигантов индустрии решил внести коррективы в свою деятельность, и его шуршания серьезнейшим образом коснутся всех и каждого. В какую сторону сегодня трудно предугадать. Подмять под себя часть рынка или раствориться в серой толпе — что выберет Xbox в ближайшее время?



