За двумя зайцами погонишься, ни одного Xbox'а не поймаешь. За последнюю неделю вышло три крупных новости, связанных с игровым подразделением Microsoft. Они четко указывают на то, что нас ждет в ближайшей перспективе. На самом деле, не сказали ничего нового, просто подтвердили слухи и логические измышления. Будущее Xbox - это персональные компьютеры со звездочкой.

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Предисловие

В Соединенных Штатах высокой популярностью пользуются кулинарные шоу. Тут вам и спагетти, и макароны, и фузилли, и вермишель. Чего только там не готовят. Дешевая быстрая еда во все времена пользовалась спросом. Похоже, что владельцы Xbox уловили тонкие чаяния душевных нитей и поставили на поток изготовление все новых и новых порций лапши. Сегодня уже невозможно представить Фила Спенсера без новой порции горячей, высококачественной тарелочки любимого блюда.

На этой неделе вышло несколько аналитических отчетов, интересных в разрезе будущих новаций Microsoft в игровом сегменте. Пробежимся кратенько и сопоставим слова с делом.

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15 февраля 2024 года

Точка невозврата и самый громкий вброс в информационное пространство от Microsoft. Сара Бонд официально заявляет о разработке новой, самой мощной и передовой игровой консоли в истории. Больше подробностей обещают рассказать в конце года. Подавляющее число пользователей проглотило новость и запаслась терпением.

Новогодние праздники прошли, а нам ни слова не сказали о будущей консоли. В отличие от игр, которые переносят на полгода или год, тут есть особенность:

Игру можно не покупать и отложить решение вопроса на неопределенный срок. Твои траты никак не зависят от данного развития событий.

Консоль — это платформа, ты обязан тратить деньги, чтобы ею пользоваться. Когда тебе говорят "мы все исправим, сиди ровно" и не исправляют — ты теряешь деньги.

Это был заведомо продуманный обман. От высших чиновников крупнейшей корпорации. Нас интересует дальнейшее развитие ситуации.

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15 марта 2024 года

Фил Спенсер дает несколько интервью, в которых рассказывает, как ему нравятся портативные игровые устройства, но в них много недостатков, и он бы изменил в них некоторые моменты. В интервью не было ни одного явного намека на будущую консоль от Microsoft. В нем не было ни единого упоминания, что Филимон планирует изменить портативный гейминг. В нем не было ни одной фразы, связанной со Steam Deck и магазинчиком Valve. Абсолютно вся информация в сети по данному вопросу — это фантазии на вольную тему.

Xbox Project Keystone

В октябре 2022 года в сеть просочилась информация о патентах Xbox на консоль для стриминга игр. Сама консоль была замечена на полочках в кабинете Филимона годом ранее.

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Рабочий прототип и проект свернули из-за его нерентабельности. Эта информация нам очень важна для последующей интерпретации событий.





Это все Xbox

В ноябре 2024 года стартует новая рекламная компания. Любой экран в вашей жизни - это консоли Xbox. Покупатели PlayStation - это фанаты Xbox. Все гаджеты - это консоли для игр Xbox. Рекламный ролик вызвал фурор в общественном поле.

Буквально за пару месяцев до этого Xbox Game Pass стал доступен на устройствах Amazon за $40.





Конференция разработчиков GDC 2025

В марте 2025 пройдет крупнейшая встреча разработчиков со всего мира с докладами об индустрии, веяниях, разработках и прочих тенденциях. Microsoft будет одним из главных докладчиков по многим вопросам. Основной упор сделан на Генеративный интеллект и использование Xbox на любом устройстве. Две животрепещущие темы.

Сатья Наделла подошел к вопросу продвижения игрового подразделения с особым рвением. Дельцы из Редмонда готовы снять с себя последнюю рубашку, лишь бы популяризовать данное направление в массах. Играй везде, где тебе удобно. Используй любое доступное устройство для получения удовольствия.

Лапша быстрого приготовления от Xbox

Мы слышим много слов об облачном гейминге — как и 5 лет назад. Одни корпорации смирились, а другие продолжают расширять направление. Но тут сложилась интересная ситуация.

Microsoft рассказывает всем, что у облачного гейминга великое будущее. Много красивых слов. С другой стороны, она отменила супердешевое устройство для подобных игр. С трибун идут задушевные речи о перспективах, но вкладывать деньги в развитие они не хотят.

Эники-бэники, ели вареники

Сегодня существует несколько игровых платформ:

Устройства Sony, куда не пускают игровую подписку XGP и убрали браузер.

Устройства Google, где пользователи не привыкли платить деньги, а собственная подписка стоит $5.

Устройства Apple, куда не хотят пускать альтернативные торговые площадки.

Устройства Nintendo, где играют в агушагейминг, а дорогие проекты не котируются.

Персональные компьютеры с доминированием Steam.

И платформа, которую Microsoft не хочет развивать.

Особняком стоят топовые дорогие смарт-ТВ.

Xbox не смогла развить свою платформу, но хочет популяризировать бренд на конкурирующих площадках. Конечно, есть люди, готовые играть в любую мультиплатформу, но только если она высочайшего класса с длинным шлейфом дорогой рекламы. За последние 12 лет от Microsoft не вышло ни одного знакового проекта. С какими играми они планируют устроить парадное шествие — совершенно не ясно.

Call of Duty и Бобби "люблю сметанку" Котик

Microsoft заплатила $78 млрд за игрового гиганта и получила черную метку от Федеральной торговой комиссии США. У Бобби была договоренность с Sony, согласно которой японцы забирали себе только 10% пошлины, делили затраты на рекламу, получали плюшки и эксклюзивный контент. Полная синергия: один имел рычаги давления, второй умел договариваться. Microsoft планирует стать крупнейшим издателем. Возникает интересный момент: обычный издатель может прийти к платформодержателю, потребовать скидку, получить "особые" условия по продвижению.

PlayStation — очень гибкая платформа и с удовольствием идет на контакт, выискивая взаимовыгодные решения. Sony помогает деньгами, рекламой, специалистами. Готова идти на компромиссы и принимать взвешенные решения.

Не плюй в колодец

Теперь вопрос: как Microsoft планирует зарабатывать на PlayStation после 15 лет свинского поведения? Как японцы будут идти на уступки и помогать в развитии бренда Xbox на своей платформе? Речь идет не о какой-то мелкой инди-студии, а о многомиллиардном издательстве с кучей топовых брендов. Колебания в 10% комиссии для такой огромной корпорации — это безумные суммы.

Год назад высказывался по этому вопросу. И мне до сих пор непонятно, как Филимон будет идти на поклон к Sony и договариваться об уступках.

Отчет Мэтта Пискателлы о продажах Steam Deck

У меня неоднозначное отношение к этому аналитику. Либо он говорит общеизвестные факты, либо непроверяемую информацию. Отчет о портативных устройствах — единственная цифра, которую я высчитывал, и слова Мэтта примерно совпадают с моими представлениями.

За три года существования данного вида устройств, было продано всего 6 млн экземпляров. В рамках платформы Steam — это отличные показатели. А вот в рамках портативного гейминга...

Nintendo Switch за три года достигла отметки в 55 млн устройств — почти в 10 раз больше. Большая N сильно уступает по выручке PlayStation и Xbox. За последний год активно муссируют вопрос популярности переносимых игровых гаджетов, но это полнейший Bullshit.

Основным драйвером роста популярности Nintendo Switch была Япония. Одна страна создала "критическую" массу, после которой началось победоносное шествие по другим регионам. Сегодня примерно 30% всех продаж приходится на страну восходящего солнца.

Краткие итоги вышесказанного

Microsoft забила болт на свою основную платформу;

Microsoft пожалела денег на выпуск самой дешевой игровой консоли для облачных игр;

Microsoft не готова тратить много денег на сомнительные проекты;

Основная целевая аудитория Xbox Game Pass — это консоли, на которые забили болт;

За последние 5 лет облака отметились только на паре моделей телевизоров и ТВ-стиков;

У портативных устройств x86 околонулевая популярность.

Это лишь вершина айсберга. Сверху стоит поговорить о лутбоксах и дополнительном контенте. Sony выпускает дорогие имиджевые проекты с минимальной дополнительной "монетизацией". Microsoft запихивает дополнительный "контент" везде, куда дотягиваются руки. Шлейф неприятного "запашка" тянется за всеми релизами Xbox. Репутация двух корпораций находится на принципиально разных уровнях. Как Microsoft с отвратительным имиджем планирует продвигать свои продукты на альтернативных платформах мне не понятно.

Оценка ближайшего будущего

Допустим, что Microsoft может выпустить самое передовое и прокачанное устройство на рынок. Что передового она может добавить в свои будущие устройства?

Пару месяцев назад вышла PS5 Pro. Ценник в $700 встретили неоднозначно. Судя по характеристикам, японская корпорация выжала все до последней копейки и удешевила устройство по самое "не балуй". Старые PlayStation 5 и Xbox Series X за 4 года существования так и не просели в цене. Последние тенденции говорят о том, что рост производительности будет идти исключительно в разрезе роста стоимости без возможности экономии.

В PS5 Pro установлен аналог RX 7700 XT. Допустим, в будущей Xbox Series X2 будет установлен аналог RTX 5080. Что даст подобный апгрейд рядовому геймеру? Чем новая консоль будет отличаться от старой? Какое преимущество даст новое устройство за ОЧЕНЬ много денег перед конкурирующей PS5 Pro? Инди-игры в день релиза по подписке? Какой резон будет покупать устройство массовому геймеру?

Все игры от Microsoft есть на платформе конкурента. Заплатить ОЧЕНЬ много денег и играть во что? А может, Microsoft начнет демпинговать устройство и раздавать его практически даром? Супердешевую Xbox Project Keystone выпустить постеснялись, а вот здесь...

Игры для новой Xbox

Мощность нужно подтверждать картинкой. Месяц назад вышла Avowed, до этого были Indiana Jones и Hellblade II. Через 4 года после релиза консоли выпустили игры с "более или менее" современной графикой и нулевым геймплеем. Вы бы купили себе игровое устройство за $1200, чтобы поиграть в подобные игры? Через 4 года после покупки?

PS4 на старте в 2013 году называли морально устаревшим устройством. Сейчас 2025 год и многие жалуются, что next-gen так и не наступил. Что заставит обычных геймеров массово мигрировать на очень дорогое устройство с текущего поколения?

Xbox на базе Windows и ПК

Очень странный сценарий для будущей платформы. Обычный системник с обычной Windows и шильдиком. Чем он будет отличаться от варианта БЕЗ шильдика? А Steam в каком варианте перестанет работать?

Допускаю вариант Dual Boot с двумя операционными системами. Вопрос сложный, но возможный. Проблема упирается в "свободные ресурсы системы". Запускать Windows, а из нее запускать эмулятор старых консолей — ресурсозатратно. Многие не совсем понимают, но у консольных игр минимальная защита. Выпуск эмулятора под Windows в свободное плавание — это прямой путь к зеленому магазинчику для библиотеки из десятков тысяч игр.

Представьте, что на новой Xbox выходит GTA VI, а через неделю она оказывается в зеленом магазинчике. Если защиты на уровне железа не будет, то в чем интерес сторонних издателей переходить из Steam в Microsoft Store? А если будет, то что скажут антимонопольные органы?

Сам Microsoft Store не отличается серьезной защитой. До уровня консолей ему ОЧЕНЬ далеко.

Самое интересное исходит с сайта Windows Central — ангажированного ресурса, который регулярно распространяет фейки и малодостоверную информацию. На прошлой неделе в сети появился очередной "слив" из непроверенных источников:

Microsoft утвердила спецификации будущего устройства. Новость, абсолютно случайно, день в день, совпала с интервью в 2024 году, когда анонсировали самое мощное игровое устройство. Информатор сообщил конфиденциальную информацию из секретных кабинетов, но ни словом не обмолвился о базе, на которой будет формироваться новое устройство. Это будет ПК или чистокровная консоль?

Зачем Microsoft выпускать новое поколение Xbox

Самый главный вопрос о будущем игрового устройства Microsoft. Ответ на него позволит решить большинство недопониманий. Многие думают, что консоль — это просто коробочка, на которой зарабатывают деньги.

Sony — это технологическая корпорация с толпой инженеров, заводов и смежников. Помимо заработка на играх (фильмах, музыке, денежных переводах), это еще и воплощение своих наработок в "металле". У корпорации есть база, на которой строится все производство.

Microsoft — это софтверная корпорация. Консоли для нее — это заказные решения. Помимо самих консолей, нужна инфраструктура для их содержания: сервера, девкиты, инструменты разработчика, сервисные центры, логистика, отделы сертификации и дистрибуции. Все это потребляет много денег. Очень много денег. Особенность этих затрат в том, что они плохо масштабируются. Продали вы 1 млн или 100 млн консолей — вам все равно нужно разрабатывать девкиты и инструменты для разработки. Аналогично со всеми остальными пунктами.

Если невозможно преодолеть определенную планку продаж, то содержание платформы будет превышать выгоду от нее.

Дорогие стационарные и дешевые портативные Xbox

Оба варианта нежизнеспособны. Microsoft необходимо продать минимум 30 млн устройств за первые три года, чтобы набрать "критическую массу" и показать всем, что устройство пользуется популярностью. Портативные устройства не имеют достаточного спроса, а у дорогих слишком маленькая аудитория.

Задержка с анонсом нового устройства, о котором обещали рассказать в конце прошлого года, и уклон в "Xbox — все устройства с экраном" наводят на мысль, что новых консолей от Microsoft больше не будет.

Xbox Machines

Раньше существовали Steam Machines — обычные ПК с операционной системой Steam OS. Я знаю нескольких человек, которые купили подобное устройство, снесли Linux и поставили Windows. У устройств не было отличий от обычных игровых систем. Уникальными были только дизайн и компактные размеры.

По моему личному мнению, следующий Xbox — это обычный ПК, отвечающий определенным требованиям. Дешево и сердито. Никто ни за что не отвечает и зарабатывает как может. Уникальной будет только оболочка приложения Xbox на полный экран.

Послесловие

Microsoft уже год демонстрирует, что уходит из консольного бизнеса. Все больше новостей о смещении акцентов на альтернативные площадки. Из первых уст больше не звучит, что Xbox Game Pass — это будущее игровой индустрии. Последние недели пестрят заголовками о том, что ПК — самое перспективное направление бизнеса, и все издатели мечтают выпускать свои игры на этой платформе. Общественное мнение явно готовят к новой реальности. Xbox — это обычный ПК.