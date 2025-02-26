Торренты и репаки давно вошли в нашу жизнь, но есть места, где бесплатно раздают лицензионные игры. Протяни свои лапки и возьми лучшее из классических игр. NoPayStation - это каталог ссылок на официальные дистрибутивы Sony. Качай и наслаждайся в любой момент времени без лишней суеты.

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Предисловие

Не во что играть и нет места на диске — две основные проблемы современного геймера. Чего-то хочется, но сам не понимаю, чего именно. Множество философских вопросов без конкретики и понимания происходящего. В России и соседних странах геймеры плохо осведомлены о библиотеке игр с Nintendo Wii U и Sony PlayStation 3. Есть отдельные увлеченные граждане, но в массе своей — нулевые представления. А это две платформы с одними из самых больших библиотек игр, над которыми поработали энтузиасты. Пару кликов в интернете — и перед вами удобный цифровой магазин с доступом к библиотеке из десятков тысяч игр из официальных репозиториев.

Пользователи персональных компьютеров гордятся библиотекой Steam и деятельностью Гейба Ньюэлла, но есть альтернатива с заметно большим объемом контента. Официального и лицензионного — за ноль рублей.

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Запиши, а то забудешь

Данный материал создается для себя любимого, чтобы вспомнить в будущем о подобной возможности. С серверов Sony можно скачать абсолютно любую версию игры и все обновления для нее. Японская корпорация не ставила никаких защит на доступ к контенту, и вся магия происходила на игровых консолях. PlayStation 3 имела защиту и шифрование, которые не позволяли скачивать и запускать все подряд, но после взлома все защитные механизмы перестали работать. Есть прямая ссылка? Скачиваешь любой файл откуда пожелаешь в любое время.

NoPayStation — это сервис ссылок на все известные дистрибутивы всех игр на серверах Sony PlayStation. Там не все игры, но библиотека переваливает за 15 000 тайтлов. Хочешь все части Metal Gear Solid или God of War? Все давно уже придумали за вас — бери и пользуйся.

PSP + PSV + PS1 + PS2 + PS3

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Вся библиотека всех тайтлов для всех систем в одном месте. Без торрентов, без репаков и прочей самодеятельности. Только официальный контент. Многие могут сказать, что у них нет старых игровых консолей... Всегда можно скачать эмуляторы. Для классических консолей есть большое количество проигрывателей для широкого спектра носителей. Игры от PS2 великолепно играются на телефонах в дороге. А что уж говорить про ремейки и ремастеры? Их оригиналы все так же удивляют своим геймплеем. Demon's Souls на PS3 давно доступен на телефонах, в отличие от его ремастера.

Сервис NoPayStation

Это сайт, страничка на github.com, одноименный браузер и огромное сообщество единомышленников. Люди собирают ссылочки в базы данных, систематизируют их и предоставляют удобные инструменты для их скачивания.

База данных по играм Sony PlayStation

Наиболее крупный ресурс имеет одноименное название.

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официальный ресурс NoPayStation



Помимо самих баз данных со ссылками, существуют программы для скачивания по данным ссылкам и утилиты распаковки образов.

сообщество NoPayStation



NoPayStation Browser для персональных компьютеров либо PKGi PS3 для консолей. В постсоветском сегменте рекомендуют использовать PKGi PS3 RUS MOD (есть библиотека неофициальных релизов с переводами и модами).

PKGi PS3 оригинал

Существует несколько утилит со своими базами и ссылками. После 10 лет существования направления, они охватывают до 70% существующего контента.

NoPayStation Browser

Простая и понятная утилита для выкачивания нужных дистрибутивов. Состоит из модуля обработки ссылок, ключей авторизации, дешифровщика и качалки.

Настройка NoPayStation Browser

Простая и понятная настройка, страшная только с первого взгляда. Прописываете ссылки на базы данных. Либо локальные на своем ПК, либо регулярно обновляемые в интернете. Указываете папку, куда закачивать дистрибутивы. Указываете папку, где лежит распаковщик, указываете ключи шифрования. Вся информация есть на официальном сайте программы с инструкцией по применению.

настройка NoPayStation Browser



После запуска и настроек программы перед вами открывается обычный менеджер закачек, в который вы добавляете нужные вам игры. Он сам все скачает и докачает в случае обрыва.

Buhs PS3 через NoPayStation Browser

Альтернативный российский ресурс PSNstaffX. В нем сразу все прописано и он сам автоматически все обновляет. В первом случае утилита для работы, что не нарушает законодательство, во втором пиратский инструмент.

Buhs PS3 через PSNstaffX

Между программами есть принципиальное отличие. Официальная содержит только официальные цифровые релизы. Вторая включает как официальные, так и дисковые релизы. Есть ряд игр, что имеют локализацию на некоторые языки исключительно в дисковом формате.

Дисковые и цифровые копии игр

Тонкая и принципиальная разница между релизами состоит в неотвратимости наказания за использование пиратского контента. Если вы запускаете на взломанной консоли цифровую копию игры, то 100% получите бан при входе в официальный PSN. С дисковыми версиями возможны варианты. То есть, если вы захотите поиграть онлайн (который на PS3 бесплатный) в какую-нибудь Call of Duty, первый вариант не подходит.

В 2025 году вопрос не стоит так остро, как раньше. Но на всякий случай стоит знать о подобном развитии событий.

Русский язык в играх для PlayStation

Все очень сложно. Сегодня данный вопрос решается с трудом, а уж 10 лет назад все было еще хуже. Для понимания сложности стоит учитывать, что у одной игры может быть 10–15 версий дистрибутива. Игру могли выпускать в разных регионах, где локализации отличались. Она может существовать в дисковой версии, которая отличается даже в рамках одного региона.

Зеленый магазинчик для продвинутых пользователей

Мне не нравится данный вариант развития событий в разрезе игровых консолей. Есть полнофункциональный инструмент с доступом к лицензионному контенту, но... Там есть много полезной информации в описании к игре.

Помимо самого названия, в описании указывается перевод и официальный источник. Зная код диска, мы можем скачать игру в официально поддерживаемом формате из надежного источника. Тут стоит отметить, что есть ряд игр, на раздаче которых сидит 1–2 человека по 3 часа раз в полгода, а серверы Sony работают 24/7 на максимальной скорости.

Базы данных по играм PS3 и локализациям

Сложность с играми состоит не в том, чтобы их скачать, а в том, чтобы взять нужную версию с нужным переводом.

Я использую gametdb. Там базы не только по PlayStation 3 — очень удобно.

База игр на gametdb.com



Переходим в раздел PS3 Downloads и выбираем нужную локализацию.

Язык локализации игр PS3

Нас интересуют не сами игры, а наличие русского языка. Он может присутствовать сразу в нескольких дистрибутивах. Далее можно искать по номеру. Если нет одного в вашем любимом сервисе, то стоит попробовать другой.

Во что поиграть на древней PS3

Если вы играете через эмулятор, то с улучшайзерами и патчами от сообщества список огромный. Тот же Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots все еще остается шедевром на 11 из 10. Также есть огромное число небольших инди-проектов с уникальными механиками. Из-за низкой популярности они никогда не будут переизданы на других платформах. Серия Drakengard поможет вам разнообразить досуг на долгие часы.

Из эксклюзивов Sony стоит упомянуть Infamous: Festival of Blood, Yakuza: Dead Souls, Puppeteer и Warhawk. Из неэксклюзивов Diablo III — это единственная полнофункциональная версия, что не требует подключения к серверам Blizzard. Также на консолях вообще и PlayStation 3 в частности большой архив спортивных симуляторов. Издатели никогда не будут переиздавать игры с регулярными номерными частями. Если с футболом и хоккеем вопрос спорный, то Mortal Kombat 9 и Dead or Alive 5 стоят вашего внимания.

PS3 игра Dead or Alive 5



Послесловие

Играть никогда не поздно. Вокруг очень много интересных игр, которые вы пропустили. Конечно, если вы хотите быть серой массой, идти на поводу у кукловодов из отдела маркетинга и подвержены хайпу... Но для всех остальных "чётких паццанов" есть альтернативные варианты с рядом уникальных возможностей, и NoPayStation — лишь один из них.