Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

NoPayStation - классические игры Sony PlayStation бесплатно для "чётких пацанов"

Тысячи игр, официальные серверы, ноль рублей. NoPayStation — цифровой рай для знатоков и коллекционеров.
[ ] для раздела Блоги
+
+

Торренты и репаки давно вошли в нашу жизнь, но есть места, где бесплатно раздают лицензионные игры. Протяни свои лапки и возьми лучшее из классических игр. NoPayStation - это каталог ссылок на официальные дистрибутивы Sony. Качай и наслаждайся в любой момент времени без лишней суеты.

реклама



Предисловие

Не во что играть и нет места на диске — две основные проблемы современного геймера. Чего-то хочется, но сам не понимаю, чего именно. Множество философских вопросов без конкретики и понимания происходящего. В России и соседних странах геймеры плохо осведомлены о библиотеке игр с Nintendo Wii U и Sony PlayStation 3. Есть отдельные увлеченные граждане, но в массе своей — нулевые представления. А это две платформы с одними из самых больших библиотек игр, над которыми поработали энтузиасты. Пару кликов в интернете — и перед вами удобный цифровой магазин с доступом к библиотеке из десятков тысяч игр из официальных репозиториев.

Пользователи персональных компьютеров гордятся библиотекой Steam и деятельностью Гейба Ньюэлла, но есть альтернатива с заметно большим объемом контента. Официального и лицензионного — за ноль рублей.

реклама



Запиши, а то забудешь

Данный материал создается для себя любимого, чтобы вспомнить в будущем о подобной возможности. С серверов Sony можно скачать абсолютно любую версию игры и все обновления для нее. Японская корпорация не ставила никаких защит на доступ к контенту, и вся магия происходила на игровых консолях. PlayStation 3 имела защиту и шифрование, которые не позволяли скачивать и запускать все подряд, но после взлома все защитные механизмы перестали работать. Есть прямая ссылка? Скачиваешь любой файл откуда пожелаешь в любое время.

NoPayStation — это сервис ссылок на все известные дистрибутивы всех игр на серверах Sony PlayStation. Там не все игры, но библиотека переваливает за 15 000 тайтлов. Хочешь все части Metal Gear Solid или God of War? Все давно уже придумали за вас — бери и пользуйся.

PSP + PSV + PS1 + PS2 + PS3

реклама



Вся библиотека всех тайтлов для всех систем в одном месте. Без торрентов, без репаков и прочей самодеятельности. Только официальный контент. Многие могут сказать, что у них нет старых игровых консолей... Всегда можно скачать эмуляторы. Для классических консолей есть большое количество проигрывателей для широкого спектра носителей. Игры от PS2 великолепно играются на телефонах в дороге. А что уж говорить про ремейки и ремастеры? Их оригиналы все так же удивляют своим геймплеем. Demon's Souls на PS3 давно доступен на телефонах, в отличие от его ремастера.

Сервис NoPayStation

Это сайт, страничка на github.com, одноименный браузер и огромное сообщество единомышленников. Люди собирают ссылочки в базы данных, систематизируют их и предоставляют удобные инструменты для их скачивания.

База данных по играм Sony PlayStation
Наиболее крупный ресурс имеет одноименное название.

реклама



официальный ресурс NoPayStation

Помимо самих баз данных со ссылками, существуют программы для скачивания по данным ссылкам и утилиты распаковки образов.

сообщество NoPayStation

NoPayStation Browser для персональных компьютеров либо PKGi PS3 для консолей. В постсоветском сегменте рекомендуют использовать PKGi PS3 RUS MOD (есть библиотека неофициальных релизов с переводами и модами).

PKGi PS3 оригинал

Существует несколько утилит со своими базами и ссылками. После 10 лет существования направления, они охватывают до 70% существующего контента.

NoPayStation Browser

Простая и понятная утилита для выкачивания нужных дистрибутивов. Состоит из модуля обработки ссылок, ключей авторизации, дешифровщика и качалки.

Настройка NoPayStation Browser
Простая и понятная настройка, страшная только с первого взгляда. Прописываете ссылки на базы данных. Либо локальные на своем ПК, либо регулярно обновляемые в интернете. Указываете папку, куда закачивать дистрибутивы. Указываете папку, где лежит распаковщик, указываете ключи шифрования. Вся информация есть на официальном сайте программы с инструкцией по применению.

настройка NoPayStation Browser

После запуска и настроек программы перед вами открывается обычный менеджер закачек, в который вы добавляете нужные вам игры. Он сам все скачает и докачает в случае обрыва.

Buhs PS3 через NoPayStation Browser

Альтернативный российский ресурс PSNstaffX. В нем сразу все прописано и он сам автоматически все обновляет. В первом случае утилита для работы, что не нарушает законодательство, во втором пиратский инструмент.

Buhs PS3 через PSNstaffX

Между программами есть принципиальное отличие. Официальная содержит только официальные цифровые релизы. Вторая включает как официальные, так и дисковые релизы. Есть ряд игр, что имеют локализацию на некоторые языки исключительно в дисковом формате.

Дисковые и цифровые копии игр

Тонкая и принципиальная разница между релизами состоит в неотвратимости наказания за использование пиратского контента. Если вы запускаете на взломанной консоли цифровую копию игры, то 100% получите бан при входе в официальный PSN. С дисковыми версиями возможны варианты. То есть, если вы захотите поиграть онлайн (который на PS3 бесплатный) в какую-нибудь Call of Duty, первый вариант не подходит.

В 2025 году вопрос не стоит так остро, как раньше. Но на всякий случай стоит знать о подобном развитии событий.

Русский язык в играх для PlayStation

Все очень сложно. Сегодня данный вопрос решается с трудом, а уж 10 лет назад все было еще хуже. Для понимания сложности стоит учитывать, что у одной игры может быть 10–15 версий дистрибутива. Игру могли выпускать в разных регионах, где локализации отличались. Она может существовать в дисковой версии, которая отличается даже в рамках одного региона.

Зеленый магазинчик для продвинутых пользователей

Мне не нравится данный вариант развития событий в разрезе игровых консолей. Есть полнофункциональный инструмент с доступом к лицензионному контенту, но... Там есть много полезной информации в описании к игре.

Помимо самого названия, в описании указывается перевод и официальный источник. Зная код диска, мы можем скачать игру в официально поддерживаемом формате из надежного источника. Тут стоит отметить, что есть ряд игр, на раздаче которых сидит 1–2 человека по 3 часа раз в полгода, а серверы Sony работают 24/7 на максимальной скорости.

Базы данных по играм PS3 и локализациям

Сложность с играми состоит не в том, чтобы их скачать, а в том, чтобы взять нужную версию с нужным переводом.

Я использую gametdb. Там базы не только по PlayStation 3 — очень удобно.

База игр на gametdb.com

Переходим в раздел PS3 Downloads и выбираем нужную локализацию.

Язык локализации игр PS3

Нас интересуют не сами игры, а наличие русского языка. Он может присутствовать сразу в нескольких дистрибутивах. Далее можно искать по номеру. Если нет одного в вашем любимом сервисе, то стоит попробовать другой.

Во что поиграть на древней PS3 

Если вы играете через эмулятор, то с улучшайзерами и патчами от сообщества список огромный. Тот же Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots все еще остается шедевром на 11 из 10. Также есть огромное число небольших инди-проектов с уникальными механиками. Из-за низкой популярности они никогда не будут переизданы на других платформах. Серия Drakengard поможет вам разнообразить досуг на долгие часы.

Из эксклюзивов Sony стоит упомянуть Infamous: Festival of Blood, Yakuza: Dead Souls, Puppeteer и Warhawk. Из неэксклюзивов Diablo III — это единственная полнофункциональная версия, что не требует подключения к серверам Blizzard. Также на консолях вообще и PlayStation 3 в частности большой архив спортивных симуляторов. Издатели никогда не будут переиздавать игры с регулярными номерными частями. Если с футболом и хоккеем вопрос спорный, то Mortal Kombat 9 и Dead or Alive 5 стоят вашего внимания.

PS3 игра Dead or Alive 5

Послесловие

Играть никогда не поздно. Вокруг очень много интересных игр, которые вы пропустили. Конечно, если вы хотите быть серой массой, идти на поводу у кукловодов из отдела маркетинга и подвержены хайпу... Но для всех остальных "чётких паццанов" есть альтернативные варианты с рядом уникальных возможностей, и NoPayStation — лишь один из них.

Оценитe материал
рейтинг: 3.0 из 5
голосов: 2
Добавить в закладки

Теги

playstation васютин psn hideo kojima sony playstation 3 консоли ps3 скачать игры бесплатно nopaystation psnstaffx эксклюзивы ps3
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid A13 240
+
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid A13 360
2
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3050 Ventus 2X XS White 8G OC
116
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-8000 XPG Lancer RGB DDR5-8000 (AX5U8000C4024G-DCLARBK) объемом 48 Гбайт
10
Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus G14 (GA403)
17
Обзор и тестирование корпуса Formula V Line TimberLine T1
9
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z890 Edge TI WIFI
4
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-7200 XPG Lancer RGB (AX5U7200C3416G-DCLARWH) объемом 32 Гбайт
4
Обзор портативного SSD-накопителя MSI Datamag 20Gbps объемом 1 Тбайт
+
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG X870E Carbon WIFI
20
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Хоррор «Обезьяна» собрал 14,2 миллиона долларов за первые выходные в американском прокате
3
ASUS предлагает геймерам заменить видеокарты GeForce GTX 10-Series на ASUS Dual GeForce RTX 3060
9
В России начато проектирование крупнейшего завода по производству редкоземельных металлов
2
Создателями биткоина являются программисты Б.Коэн и Л.Сассемен, сообщает АиФ со ссылкой на хакеров
1
Разработчики Knight's Path объяснили сходство с Kingdom Come: Deliverance 2 историческим контекстом
+
В России впервые самостоятельно провели ремонт газовой турбины производства General Electric
1
Китайская полупроводниковая промышленность не сможет добиться суверенитета в ближайшие десять лет
+
Ученые предположили, что облако Оорта окутывающее Солнечную систему, может быть спиральным
1
6 старых флагманов Xiaomi получат новую операционную систему HyperOS 2 в 2025 году
+
Путин заявил, что Россия готова сократить оборонные расходы на 50% вместе с США
+
PowerColor представила новую серию видеокарт Radeon RX 7650 GRE Reaper
1
Amazfit выпустила обновление для смарт-часов T-Rex 3
+
Мокринский виадук в Чувашии планируют благоустроить до 2030 года
+
Джеймс Ганн поделился подробным планом новой DC-вселенной
+
Android Auto 18.3 вышел официально с улучшениями и исправлением ошибок
1
В Шуе начался выпуск первых российских базовых станций 5G
+
Casio выпустила новую модель наручных часов G-Shock GMD-B300SC
+
Литва начала демонтаж опор линии 330 кВ между Круонисской ГАЭС и Калининградской областью
3
Logitech представила второе поколение коврика PowerPlay с беспроводной зарядкой
+
Ayaneo представила новый игровой портативный компьютер Ayaneo Classic
+

Популярные статьи

Разгон PlayStation 3 на 70%, кастомные прошивки заметно повышают частоту кадров в играх
13
Зачем нужна огромная библиотека игр в Steam, GOG или Itch
6
Сколько будет стоить видеокарта Radeon RX 9070 XT, и почему решающей станет битва FSR 4 vs DLSS 4
36
Лучшие тренажеры и спортивные снаряды при малоподвижном образе жизни — рейтинг 2025 года
16
Краткий обзор онлайн-шутера Due Process
1
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid A13 240
+
NoPayStation - классические игры Sony PlayStation бесплатно для "чётких пацанов"
+

Сейчас обсуждают

E. S.
00:17
Отключим и edge и всю остальную хромо-хрень. П.С. Я представляю, какими красками бы заморгал даже этот сайт, не будь таких рекламодавилок. Даже представить страшно!
Microsoft выпускает обновление KB5052077 для Windows 10 с новыми функциями и решением проблем
Bernigan
00:15
Любой интел лучше поделия амд,Мой 12100 разрывает в клочья амудеевский шлак 7800x3d,все мои тесты о том говорят.тупые амудеи не понимают мощу интела,дураки промытые.Занесли блогерам и черепушки промы...
Сколько будет стоить видеокарта Radeon RX 9070 XT, и почему решающей станет битва FSR 4 vs DLSS 4
Oleg Zharcev
00:12
Что и требовалось доказать, купили как папуасов за стеклянные бусы, а потом и бусы отобрали и ещё и должны остались.
В США предполагают, что сделка по ресурсам с Киевом будет подписана на этой неделе
Waramagedon
00:08
Дальнобойщик это какая то отдельная профессия от других?
Сколько будет стоить видеокарта Radeon RX 9070 XT, и почему решающей станет битва FSR 4 vs DLSS 4
Waramagedon
00:07
Долбоящер, средняя зарплата в штатах цифра официальная и она не секрет. Но ты же не знаешь где её искать.
Сколько будет стоить видеокарта Radeon RX 9070 XT, и почему решающей станет битва FSR 4 vs DLSS 4
Waramagedon
00:04
мониторы делают американские и азиатские компании, а утираются русские? совсем дебил? Или считаешь в американских офисах ставят 165 герцовые игровые моники для экселей?
Сколько будет стоить видеокарта Radeon RX 9070 XT, и почему решающей станет битва FSR 4 vs DLSS 4
John Doe
00:01
А ты по этим нелегалам среднюю зарплату определяеш? И где я писал про строителей, сказочник?
Сколько будет стоить видеокарта Radeon RX 9070 XT, и почему решающей станет битва FSR 4 vs DLSS 4
Waramagedon
23:54
А официанты, грузчики и строители это не люди?
Сколько будет стоить видеокарта Radeon RX 9070 XT, и почему решающей станет битва FSR 4 vs DLSS 4
Waramagedon
23:52
Баран, в штатах 750 это как минимум рента комнаты проживания без коммунальных. В Китае зарплаты в юанях, а не в баксах
Сколько будет стоить видеокарта Radeon RX 9070 XT, и почему решающей станет битва FSR 4 vs DLSS 4
John Doe
23:48
Ипотеку/квартиру/коммунальные/еду у нас платить не надо? А, да, и мед страховку там часто платит работодатель. Даже дальнобойщикам
Сколько будет стоить видеокарта Radeon RX 9070 XT, и почему решающей станет битва FSR 4 vs DLSS 4
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем