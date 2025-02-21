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Мой личный ТОП 5 классных игр с PlayStation 3 - ностальгия из 2025 года

Игры приходят и уходят, но настоящие хиты остаются. Вспоминаю проекты, что выдержали испытание временем и до сих пор радуют своим исполнением
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Сегодня все обсуждают новую игру от Microsoft... Но кто вспомнит о ней через год или через пять? Проходняк с большим рекламным бюджетом и шумом вокруг. Захотелось вспомнить об играх, что оставили след и с удовольствием вспоминаю о них в 2025 году. Время не властно над хорошими играми. Ни шум, ни реклама, ни "нижний интернет" не способны изменить восприятие реальности и полученного опыта.

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Предисловие

Пару дней назад в релиз вышла Avowed. Мое фиолетово-нейтральное отношение к проекту было искажено массовым наплывом специалистов всех мастей и профилей, заполонивших всю игровую ленту YouTube. Посредственная игра, сделанная за пачку чипсов, внезапно заинтересовала толпы диванных экспертов. Нишевый продукт стал центром словесных баталий от людей, что в игры не играют. Никому нет дела до творения Obsidian Entertainment — нужен исключительно хайп.

Просто для примера: вместе с Avowed вышло легендарное продолжение другой игры. Уверен, что вы о ней не слышали — Door Kickers 2: Task Force North. Главное, что о ней слышали геймеры.

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И подобное прослеживается уже давно. Блогерам не нужны игры, они ценят только шум вокруг них. Найти алмаз и рассказать  нем? Зачем, ведь их каналы не про игры, а про шум вокруг них.

Пока в медиапространстве не происходит ничего интересного, решил поностальгировать и посмотреть, какие громкие релизы прошлого пережили шумиху и оказались действительно качественными релизами, а не красивой оберткой. 

Моя Sony PlayStation 3

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Забавный факт. Хоть через мои руки и прошло около десятка устройств, но 70% времени я играл через эмулятор RPCS3. Выше частота, лучше картинка, удобнее управление, моды, патчи и другие плюшки. Да, в 2025 году утилита по воспроизведению игр ушедшей эпохи была доведена до совершенства и исправляет врожденные косяки прародителя. Частота кадров выше, стабильнее, картинка лучше и сильнейшее сообщество. Сам играю и вам советую. Узнаете, что такое настоящие игры, а не шум ради просмотров и чемоданов.

Metal Gear Solid 4

Мое знакомство с Кадзимой стартовало с Death Stranding. Шум в медиа заставил запустить игру на PS4 Pro и ознакомиться с работой гения. Через два часа на моем диске появилось дополнительно 70 гигабайт свободного места. Следующим пробником стала Metal Gear Solid V — аккурат наступила распродажа со скидкой в 95%. В данном случае меня хватило на целые выходные. И снова восторг прошел мимо меня. Что-то есть в его творениях, но я этого не понимаю.

Metal Gear Solid 4 запускал уже случайно. Скачал несколько игр для проверки работоспособности эмулятора и его новых фишек — и в этот момент что-то щелкнуло. Я не прошел игру до конца, ибо терпения не хватило, но 12 часов — это много. Очень много для поклонника пошаговых стратегий. Магия удерживала у экрана дольше, чем многие другие игры.

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Часто про игры Sony говорят "интерактивное кинцо", но серию Metal Gear Solid почему-то так никто не называет. Очень странно. Metal Gear Solid — это чистой воды "интерактивное кино" с отлично проработанным сюжетом и нахлобученным геймплеем.

В ближайшее время игру должны переиздать для новых консолей, и многие смогут опробовать небольшой шедевр. Играл в прошлом году и с уверенностью могу сказать — игра не устарела и прошла проверку временем. Она актуальна и сегодня.

Call of Duty 4: Modern Warfare

Многие знакомы с данной игрой. Ее недавно переиздавали с улучшенной графикой, и любой желающий смог прикоснуться к шедевру. Прошло 18 лет с релиза, а игра до сих пор чувствуется и играется отлично. Перепроходил несколько раз и утверждаю, что она до сих пор лучшая во всей серии. Единственная Call of Duty, что прошел до финальных титров. Помимо того, что проект не моего жанра, так он еще и вышел в то время, когда я увлекался Lineage II и пропадал на европейских серверах.

Сначала кампанию прошел на персональном компьютере, потом на PS3, потом был ремастер на PS4, а в прошлом году на эмуляторе — первые пару миссий.

God of War Saga

Это сборник из нескольких игр про Кратоса. Ознакомился абсолютно случайно — диск шел в комплекте с консолью и использовался для проверки работоспособности. Так жестко использовался, что прошел все игры на 70–80%, что для меня ошеломляющий результат. В это время появился второй ребенок, и на эти ваши "цацки" времени совсем не было. Но именно этот проект зацепил на пару месяцев. И вот снова запускал игры про Кратоса на эмуляторе пару недель назад — и снова щенячий восторг.

God of War 2018 года не смог осилить и пары часов. Показался скучным и забросил в самом начале. Вторую даже не начинал.

Буквально недавно вспоминал проект и перебирал альтернативы... А что есть из похожего в данном жанре сегодня? Не из инди-сцены за пачку макарошек, а чуть подороже, от издателей первой и второй величины. Может, если только Darksiders, да и та не совсем подходит.

Dead to Rights: Retribution

Это одна из моих первых игр на платформе PlayStation. Видимо, как первая любовь, осталась в памяти навеки вечные. Beat ’em up в 3D со стрельбой, укрытиями и морем крови. Игру захейтили за море крови и кучу нецензурных слов. Тот самый проект, который отменили до того, как это стало мейнстримом. Она не шедевр. Она не бежит за наградами. Просто выходит немного за рамки и экспериментирует в нескольких жанрах. Песик, атмосфера и "кинемотграфичность" создают уникальную смесь, что редко встречается в сегодняшних играх.

Некоторое время назад пытался найти игру в зеленом магазинчике и пришлось перерыть половину интернета. Без русского языка, без модов и улучшайзеров. Даже в таких условиях играется на твердую четверочку.

Drakengard 3

До появления Stellar Blade и NieR: Automata была она... воительница Zero. Если не считать, что вселенная NieR — это альтернативное будущее вселенной Drakengard, а над обеими сериями работал Йоко Таро, то ничего общего между играми нет.

Наткнулся на игру абсолютно случайно, когда искал эксклюзивы для Sony, и залип в ней на долгие часы. Сама игра — это лишь вершина айсберга. Серия стала культовой в узких кругах. Это одна из тех игр, где фанатское сообщество в 3,5 человека создает вокруг нее настоящий культ: новеллизация, манги, косплеи. Конечно, серия находится в тени более успешной NieR: Automata, но так же не забыта и любима. Играть обязательно с русским переводом, ибо упор делается на сюжет, а не на геймплей.

Трилогия Killzone

Забавный факт. Существует трилогия Gears of War. Все три части проходил с любимым братиком в коопе и получил массу удовольствия. Когда пробовал играть один, то плевался и пускал слезки. В одиночном режиме эксклюзив Microsoft выглядит блекло и скучно. К серии Killzone подходил с чувством "одиночное недоразумение" — и был прав. Первая часть пошла со скрипом и была заброшена на первой же миссии. А вот вторая и третья пошли как по маслу. Вторую часть прошел до конца, а в третьей застрял где-то во второй трети. И снова шутеры, и снова не мой жанр. Но игры смогли увлечь на долгие часы.

Два года назад скачивал на ПК и сразу залетел в третью часть. Ощущения уже не те, что в первый раз, но играется бодро и весело даже сейчас. Все просто и без лишних механик: коридор, укрытия и противники. В меру сложно, в меру быстро и с великолепной атмосферой. Ты веришь тому, что происходит на экране, и получаешь удовольствие.

Другие темы автора. Тыц-Дыц

Послесловие

Чем мне нравятся игры прошлого поколения — они просты для понимания. Нет необходимости сидеть с калькулятором и тоннами гайдов, чтобы понять, какой билд собрать. Ты просто играешь и получаешь удовольствие. В прошлом году погрузился на три месяца в Diablo IV. В сентябре вышло обновление, и я решил вернуться. Посмотрел на изменения, на новые механики и решил: "Да пошли вы... Я играть хочу, а не с документами возиться и балансы составлять".

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Теги

death stranding playstation 3 stellar blade call of duty 4: modern warfare metal gear solid 4 dead to rights: retribution door kickers 2: task force north drakengard 3 god of war saga трилогия killzone
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