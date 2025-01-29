Что ждет рынок игровых консолей в 2025 году? У Россиян осталось не так много вариантов для комфортного гейминга. Серый импорт консолей. Повышение стоимости видео игр. Блокировка оборудования. Санкции и давление из вне. Много всего свалилось на простого человека за последние пару недель. Пробежимся по верхам, быстро и аккуратно.

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Предисловие

Очередная новость сотрясла игровое сообщество и удивила меня своим очарованием. Игры вне политики? Глобализация и равноправие? Скользкие формулировки для историй на профильных ресурсах. В этой новости удивительно всё — от самого начала и до самого конца. Вообще, на этой неделе было два заголовка, которые расстроили меня до глубины души, но самое печальное — нулевая реакция и отклик среди геймеров. Но обо всём по порядку.

Евросоюз намерен запретить поставки консолей в Россию

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Сначала вышла новость, а потом появились комментарии от одного из участников рынка. Суть заголовка и суета вращаются вокруг санкций со стороны "недружественных стран". Шестнадцатый пакет будет введён 22 февраля 2025 года.





Если смотреть на новость, то в ней нет ничего значимого. Ещё одно ограничение в череде сотен и сотен других. Её можно было бы и пропустить, учитывая, что в Беларуси ограничения есть, но граница открыта, и большинство вопросов решается, как и раньше. Приграничные районы работают в штатном режиме, пока кто-то не захочет погрозить кулачком и пару недель не будет наводить шорох. Потом всё устаканивается, и фуры продолжают ездить в обе стороны без ограничений. Редко упоминают в новостных сводках, но работа на границе зависит исключительно и только от мнения и желания Пекина.

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Комментарии главы компании-импортера "Ачивка"

Буквально через несколько часов после публикации новости в Financial Times вышли разъяснения от одной из розничных сетей. Если кратко, то: "Возили, возим и возить будем. Sony, Microsoft и Nintendo ушли с нашего рынка, но это никак не повлияло на продажи. Более того, ни одна из корпораций не находится в Европе, и там нет производств. Запрещают то, чего и так не поставляют".





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Данный комментарий напомнил историю с "А мы их пакеты санкций засунем в пакеты с другими пакетами". Но больше всего удивили комментарии публики. Если поставщик говорит подобное, у него есть коммерческая заинтересованность, но на профильных ресурсах геймеры вторят таким словам. Три года истории их ничему не учат.

Проблемы индейцев ковбоя не волнуют

Данный материал публикуется на железнячном ресурсе, и среди читателей много продвинутых пользователей. Мы живём в XXI веке, когда мир окутали технологии, и 90% устройств уже не могут функционировать без выхода во Всемирную паутину.

Просто как наиболее яркий пример напомню: из Евросоюза запретили ввоз автомобилей в Россию. Серый импорт — это, конечно, хорошо, но что ты будешь делать, когда твой агрегат отключается дистанционно?





Я не знаю, каким надо быть человеком, чтобы не понимать элементарные вещи. Когда вы заходите в интернет, реклама показывается не просто с учётом вашего местоположения — она таргетирована исключительно под вас. Когда вы включаете телефон, в нём автоматически заблокированы функции, не предназначенные для вашего региона.

Вариантов ограничений изобретено столько, что хватит на три жизни — и ещё останется.





Многие сидят на 2–3 сайтах и не замечают, что мы уже на необитаемом острове, где ограничена половина ресурсов интернета. И свои стараются, и "ихние" не сидят сложа руки.





Могу привести сотни примеров, где корпорации решили изменить своё отношение к пользователям из 1/6 части суши и показать это не только на словах, но и делом. Где-то сервис из трёх букв позволяет обходить ограничения, а где-то установлен детектор таких сервисов, и соединение разрывается.

Вот что вы видите на изображении ниже? Игровую консоль — доступную и удобную за недорого? Или кирпич, который без подключения к интернету превращается в кусок пластика?





У Xbox до 80% контента идёт в цифровом виде, а у младшей версии — все 100%. Без подключения к сети это просто мусор.

Всего лишь год назад абсолютно случайно произошёл "сбор", и все Xbox, ввезённые по серому импорту, перестали работать. И это был "просто сбор" — без какого-либо умысла.

А теперь представьте, что будет, если европейские сервера отключат доступ из России и Беларуси? Не просто "ошибка", а полноценное отключение. Вы будете удивлены, но игры не скачиваются из воздуха — они загружаются с серверов. Запуская онлайн-сессии, вы подключаетесь к ближайшим узлам. Обновления прошивки и патчи тоже скачиваются с серверов.

Ящик можно привезти откуда угодно и как угодно, но без подключения к интернету консоль — это просто "куча пластика в руках обезьяны".

Больше всего удивила вот эта фраза — они там совсем ни в чём не разбираются:

Как говорится, дело генерального директора - продать вам устройство, а как вы будите его использовать - это ваши проблемы.

PlayStation 5, Nintendo Switch и Xbox series X - это немного больше, чем коробочки из пластика. Завезти можно что угодно и откуда угодно, а вот заставить работать...



Повышение стоимости видеоигр

Вторая новость от дядюшки Трампа — он начал шантажировать соседей заградительными пошлинами. Здесь важно понимать, что агент Дональд нашёл кнут и пряник и теперь с великим удовольствием будет применять их в любом споре. Это не единичный случай, а лишь начало больших перемен.

Увеличение стоимости физических носителей не является веским аргументом — это лишь предлог для издателей. Многие забыли, как Sony вышла и объявила: "Теперь игры будут стоить $70". Жадная корпорация, вот только эту планку пробили ещё в 2010 году с релизом Mass Effect 2: Digital Deluxe Edition, которая без ряда дополнений стоила $69,99, а в полном комплекте отдавалась за жалкие $99,99.

Различные Ultimate, Deluxe, Gold-издания существовали давно, но именно Sony позволила официально изменить ценник. То же самое и с дисковыми версиями. Покупают по более высокой цене? Значит, можно не беспокоиться и взвинчивать планку.

И снова нулевая реакция со стороны пользователей. С одной стороны: "Чего суетиться, если ничего изменить нельзя", а с другой — если не суетиться, то и изменений не будет. Яркий пример — снижение стоимости Xbox Live Gold в течение двух суток после её повышения в 2021 году.

Послесловие

Запасаемся попкорном и наблюдаем за событиями в портере. Уже через месяц мы узнаем, что будет с консолями в России — физические ограничения или глобальные изменения. Таможня перестанет давать "добро", или всех и каждого отключат от серверов со словами: "Спасибо за проявленное терпение"?

А дальше будем следить за наглостью крупных издателей. Воспользуются ли они шумихой или будут сидеть, как мыши под веником? Интересное начало года, о котором нигде не говорят.



