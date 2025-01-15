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Видеокарты Intel ARK против GeForce против Radeon - личное мнение

Рынок видеокарт — это как бойцовский ринг: зеленые бьют по кошельку, красные по нервам, а синие ещё не успели выйти из раздевалки.
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Выбор видеокарт в 2024 года не имеет альтернатив. В подавляющем числе сценариев, если ваш бюджет не ограничен, то берете зеленую карту. Если денег мало, то берете красную. А если без если, то проходите мимо синих. Четкая градация без пересечений интересов.

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Предисловие

Давно наблюдаю за рынком техники и постоянно слежу за мнением экспертов в области видеокарт. Технические разборы, обзор технологий, сравнения в играх — всё это помогает формировать представление. За 20 лет накопил достаточный опыт, чтобы делать выводы о том или ином технологическом продукте. Но это всё лишь мнение человека, который зачастую не держал устройство в руках. Обзоры и тесты в интернете в большинстве случаев делаются на скорую руку, без глубокого погружения в реальность происходящего. Выпустить контент и заработать денег — вот основная цель. Есть специалисты, чьему мнению я доверяю несмотря ни на что, но 99% контента не отражают действительности.

Основой для написания данного материала послужил релиз видеокарты Arc В580. Незначительное событие, что коренным образом переворачивает сознание обывателя и возводит "диванных" специалистов в ранг "гуру" технологий.

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Турецкие эксперты о белорусской картошечке

Пример исключительно рандомный. Просто показательная ситуация с рынком видеокарт. Говорящие головы далекие от рынка, рассказывают чушь во всех возможных ракурсах. Вслед за двумя специалистами можно найти сотни подобных высказываний и аналитических историй.

В подобных роликах отражается вся суть современного компьютерного железа и, в частности, рынка видеокарт. Прямо сейчас можно найти сотни видео от разных каналов, где "Топ за свои деньги" якобы разрывает конкурентов и выходит в лидеры по соотношению цены и производительности. Хвалебные речи льются отовсюду и по любому поводу.

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Но есть и другая сторона медали. Реальный пользователь видеокарт Intel делится своим опытом. Один из таких роликов, разделённый на две части, красочно иллюстрирует реальность. Его можно найти на американском видеохостинге по названию: "ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ ARC A580, НО НЕ СЛОЖИЛОСЬ...". Хотя речь идёт о более старой модели, проблемы характерны для всей линейки Intel Arc.

В первой части видео A580 выглядит как идеальный выбор: отличное устройство, которое обязательно стоит купить. Однако во второй части демонстрируется настоящая ситуация, с которой сталкивается пользователь при постоянной эксплуатации.

Подобного контента не от тестеров, а от реальных пользователей можно найти огромное количество и почти все жалуются на драйвера. Прошло больше двух лет с момента релиза, а проблема до сих пор никуда не ушла.

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И тут возникает вопрос к "советчикам": а вы сами готовы пользоваться такими видеокартами на постоянной основе? А собрать системный блок для родителей или детей с подобным устройством? Или это просто "контент", который люди посмотрят и принесут вам доход? А что будет с теми, кто поверит такому контенту и потратит свои деньги?

Конкуренция - это хорошо

Любимый тезис большинства "диванных" блогеров: производители начинают двигаться, выпускать интересные продукты, больше инноваций, ниже стоимость. Учебник макроэкономики, третья глава. Простой постулат, в конце которого стоит "звездочка". Напоминает старый анекдот: "Папа, водка подорожала, ты будешь меньше пить? Нет, сынок, теперь ты будешь меньше есть."

Закон современного рынка прост — максимизация прибыли любой ценой. Пока число покупателей (в нашем случае геймеров) бесконечно, рост оборота и снижение цены идут рука об руку, стимулируя продажи. Но как только количество покупателей становится конечным, рост прибыли обеспечивается только за счёт удешевления конечного продукта. Этот базовый момент упускают из виду почти все.

С появлением третьего игрока на рынке число потенциальных покупателей сокращается, так как "одеяло" начинает тянуть на себя новичок. Чтобы сохранить прибыль на приемлемом уровне, компании вынуждены снижать себестоимость продукта. Делать хуже, меньше тратить на разработку. Это фундаментальные вещи, которые большинство "экспертов" не осознают. Видеокарты — не конфеты, которые можно делать по одной и той же рецептуре десятилетиями. У высокотехнологичных продуктов невозможно часто оптимизировать производство. Никто не будет перепроектировать заводы и перезаключать контракты на поставки каждые полгода.

Третий игрок на рынке — это неизбежный кризис и упадок слабейшего. Intel не сможет переманить фанатов NVIDIA, но у Radeon проблемы точно начнутся.

Видеокарты Intel ARK 

В момент анонса видеокарт от синих я уже высказывал своё мнение и с тех пор оно не изменилось. Корпорации абсолютно всё равно на долгосрочную поддержку своих продуктов.

Яркий пример — Intel GMA 3150. Самая распространённая встроенная видеокарта в истории, но при этом:

  • не имела драйверов для 64-битных систем;
  • не поддерживала Vista (а Windows 7 была слишком тяжёлой);
  • имела урезанные драйвера под XP, без поддержки кодеков.

Следующая в линейке — Intel GMA 3650 — была просто уничтожена. Карта могла воспроизводить видео в высоком разрешении и даже немного "тянуть" игры, но Intel фактически похоронила её и всю линейку.

Более современный пример — Intel HD Graphics 630, встроенная графика для сокета 1151 и процессоров 7000-й серии. Эта карта не имеет драйверов для Windows 7 и Windows 8.1, хотя у предшественницы Intel HD Graphics 530 из 6000-й линейки всё было в порядке. Причём выпуск 630-й пришёлся на 2016 год, а Windows 8.1 оставалась актуальной до 2018-го.

Видеокарты Radeon 

"Топ за свои деньги" — это как купить устройство с вырезанными функциями и платить только за то, что осталось. Из коробки выглядит привлекательно, но, по сути, вам продают обрезанный продукт.

В моих системах 70% времени стоят видеокарты от красных. У них всё нормально, но только до тех пор, пока не пытаешься отойти от стандартных задач.

Моя любимая игра на ПК — Total War: Warhammer III. Это стратегический шедевр, где масштаб и детализация поражают. На экране одновременно может быть до 19 × 160 × 2 + 2 = 6082 юнитов. Каждый из них имеет уникальную раскраску и анимацию движений. В это же время на поле боя — магия, стрелы, ядра, взрывы и куча других эффектов. Объём мелких деталей превышает все разумные пределы.

Я верю в современные технологии апскейлинга, удвоения, утроения кадров и прочие ухищрения. Они действительно работают отлично, но только на крупных объектах с низкой детализацией. А что делать с мелкими объектами? Как бороться с артефактами и эффектом гостинга? Например, как в стратегической игре выделить вражеского героя в толпе из сотен монстров? Что-то не припомню, чтобы передовые технологии активно применялись в стратегиях с большим количеством мелких, детализированных элементов.

А теперь о грустном. Для многих своих материалов создаю обложки через нейронки — чтобы выглядело красиво и уникально. Но вот беда: нейросети не хотят дружить с Radeon. Работа идёт через костыли в 5–10 раз медленнее, чем на решениях от зелёных. Таких проблем хватает.

Шаги в сторону приходится делать постоянно: то где-то что-то не поддерживается, то работает некорректно, то поддержка откровенно хромает. Да, 80% функций на картах от красных работают лучше, чем у конкурента за ту же цену. Но вот оставшиеся портят много нервных клеток.

Видеокарты Geforce

Видеокарты от "Куртки" можно описать коротко и ёмко — "купил и забыл". Они будут слабее конкурентов на вложенный рубль, качество исполнения окажется хуже, чем у аналогичных моделей, а "жирный" обвес с кучей ненужных приблуд только увеличит стоимость. Но в целом карта будет работать в любых ситуациях. 70% рынка контролируется "зелёным лагерем", и все оптимизируют свои программы под этого производителя. Если с гигантами всё понятно, то специфический софт имеет свои особенности.

Особенность GeForce. Об этом редко говорят. Их производительность напрямую зависит от системы охлаждения. Все карты работают на заявленных частотах, но есть овербуст — частоты выше заводских. Чем лучше охлаждение, тем выше могут быть частоты. Это послужило толчком новой забавы под названием "андервольтинг" - чем ниже напряжение на чип, тем меньше он греется и тем выше овербуст.

Явные минусы Geforce, о которых не говорят. Все блогеры на YouTube сидят с топовыми картами и пилят контент, но у обычных пользователей нет денег на видеокарты по $500. Реальные люди смотрят на бюджет в $150–$200, и в этой нише у "зелёных" практически нет представителей. Единственная модель — RTX 3050 на 6 ГБ, но она появилась только через два года после анонса 30-й серии. В 40-й и 50-й сериях нет карт дешевле $300, что уже выходит за пределы большинства обычных потребностей.

Чтобы понять, в чём дело, возьмём новейшую игру 2024 года Marvel Rivals. Она требует видеокарту, аналогичную RTX 3050. Для большинства пользователей новые карты — это явная переплата.

Послесловие

Синие карты — сразу в помойку. Если вы любите азарт и верите в чудо, можете попробовать, но для остальных — категорически нет, и цена здесь не играет роли. Видеокарты Radeon отлично чувствуют себя в бюджетном сегменте и в руках опытных пользователей. В то время как Geforce от зелёных — это массовая попса для всех и каждого.

На барахолке красные карты никому не интересны. Времена майнинга давно прошли и теперь Radeon покупают неохотно. Зеленые же, как гарантия качества, берут без раздумий.

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васютин geforce rtx 3050 geforce rtx 4060 radeon rx 7600 intel arc b580
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