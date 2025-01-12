Кто не с нами, тот против нас. Лозунг противостояния Китая и США. Крупные корпорации должны определиться, на чьей они стороне и под чьим сапогом будут ходить ближайшие четыре года. В данном вопросе замешаны сумасшедшие деньги, и от выбора зависит очень многое. Дженсен Хуанг точно знает, откуда ветер дует и у кого денежка водится.

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Предисловие

Давно замечаю, что местные видеоблогеры живут в стране радуги и розовых пони. Своя вселенная с особыми правилами, и они в её центре, как венец творения. Не планировал публиковать данный материал, так как он понятен абсолютно всем, кроме передовиков IT-мысли в России. Если кратко, без углубления в терминологию и дебри истории, — это один из элементов торговых войн между США и Китаем. Новая линейка GeForce RTX 50 лишь опосредованно имеет отношение к геймерам и их хотелкам.

Дональд Трамп хочет захватить Гренландию

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Пару дней назад мы услышали интересные мысли от будущего президента Соединённых Штатов. Резонансное заявление удивило многих политиков и вызвало широкое общественное обсуждение. Захват Канады и Гренландии в XXI веке? Тот момент, когда протухшая новость вновь всплыла в общественном поле. Правда жизни состоит в том, что Великий Дональд делал подобное заявление ещё пять лет назад, в конце своего прошлого срока. Неудобно отмечать первоисточник — сделал скриншот как смог: это заголовок из The New York Times в публикации от 16 августа 2019 года.





Вопрос прорабатывался очень давно и на это есть серьезные обоснования. Каким бы взбалмошным и непредсказуемым не казался старичок - он думает на три шага вперед и прорабатывает свои планы до мельчайших подробностей.

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Редкоземельные металлы

Многие плохо учили географию и не знают простых вещей. Китайская Народная Республика — главный поставщик редкоземельных металлов. Сегодня на территории коммунистического государства добывается до 90% данного ресурса. Это один из самых важных компонентов в производстве любых электронных устройств. Вот лишь небольшой перечень:

Неодим, диспрозий — постоянные магниты для электродвигателей, генераторов и ветряков;

Лантан, церий — катализаторы для нефтепереработки и автоиндустрии;

Европий, тербий — производство дисплеев, светодиодов, флуоресцентных ламп;

Иттрий — добавки в керамику и оптику, лазеры, оптика, сверхпроводники.

Список огромный и касается большинства высокотехнологичных отраслей.

Почему только в Китае? Ответ прост: добыча осложняется экологическими нормами. Когда отрасль только зарождалась, в Китае не думали об экологии и активно развивали это направление. Другие страны решили, что покупать в Китае гораздо проще, чем бороться с экологическими последствиями у себя на родине. За 50 лет коммунисты ушли далеко вперёд в этом вопросе, и теперь "это не такое уж и грязное производство".

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Диванные эксперты очень любят рассказывать, какая дешёвая рабочая сила в Китае, и как западные корпорации пользуются этим моментом, инвестируют в Поднебесную, строят заводы и делятся технологиями. На самом деле, Китай запрещает вывозить редкоземельные металлы из страны и разрешает использовать их только на своей территории. Техногиганты вынуждены строить заводы на территории второй экономики мира и пользоваться ресурсом без ограничений.

Торговые войны США и Китая

Возня с торговлей и различные инсинуации идут постоянно. Однако в 2018 году Дональд Трамп начал крестовый поход против Китая, и на это у него были веские причины. Местные производства напрямую зависели от решений коммунистической партии, а крупные консорциумы переносили свои мощности в чужую страну. Такая ситуация напрямую подрывала экономический суверенитет, а Поднебесная семимильными шагами догоняла экономического гегемона.

Первое президентство Трампа

Многие забыли две вещи из недавнего прошлого:

Трамп — бизнесмен и знает, как зарабатывать деньги и что влияет на заработок денег;

Make America Great Again и свои слова он подтвердил делом.









Многие с хиханьками и хаханьками наблюдали за Илоном Маском и его поведением в последний год. Два сумасбродных человека объединились с непонятными целями и вкладывают много денег в свой пиар. Правда жизни такова, что это два УСПЕШНЫХ человека с определёнными взглядами на жизнь. И если с 20 января 2025 года ты не с ними, то ты против них.

Нет времени на раскачку

Первый срок Трампа был размазан во времени, и торговые конфликты начались лишь на закате его карьеры. Многие могли не заметить, как Дональд начал "жим-жим" конкурентов. Во второй срок большинство корпораций точно знают, чего ожидать в ближайшее время, а Дональд с двух ног влетает в торговые разборки и сообщает об оккупации Гренландии.

Почему Гренландия так важна

Там много редкоземельных металлов, и она сильно удалена от густонаселённых районов. Если Китай перекроет кислород, то США сможет восполнить главные ресурсы XXI века в новых месторождениях.

Гренландия для одних — это популизм и безумие старика, для других — чётко проработанный план действий на случай непредвиденных ситуаций. Ещё до вступления в должность дедушка вступает в противостояние и не стесняется об этом публично заявлять.

Дженсен Хуанг и RTX 5070

Никому из местных читателей не нужно объяснять, что крупнейшая IT-корпорация в мире не может стоять в стороне, когда вот-вот начнутся самые массовые разборки в современном мире. Никому не нужно рассказывать, что краник денежных потоков может быть перекрыт в любой момент. И кто может пойти на этот шаг? А что делать, если нужна новая куртка? Правильно — посылать нужные и правильные сигналы.

В мире розовых пони

Абсолютно все блогеры усомнились в презентации и возможностях новой видеокарты RTX 5070. Сотни роликов, сравнений и анализа рынка. Скам и лохотрон от "Куртки" высмеял практически каждый уважающий себя блогер.





И оно таковым может показаться, если живёшь в своём маленьком мире и не выглядываешь наружу. За пределами "манямирка" творятся интересные вещи.

Сакральный смысл RTX 4090

Многие живут со мной на одной планете, читают одни и те же новости, общаются в общих чатах, но не замечают простых вещей. RTX 4090 — это минимальный уровень производительности видеокарт, которые запрещены к ввозу на территорию Китая. Это Рубикон. Обязательство. Табу.





Последние три года идёт безумная гонка за развитием ИИ. США всеми доступными и недоступными методами замедляют развитие науки у своего прямого конкурента. Капитализация Nvidia в этом контексте улетела в космос. Ни геймеры, ни майнеры и близко не способны так ускорить развитие корпорации, как технологии, связанные с нейросетями. Это краеугольный камень, грааль и квинтэссенция всего сущего.





Царский троллинг от Дженсена Хуанга

Возможно, вы не в курсе, но RTX 5070 — это самая младшая видеокарта из анонсируемой линейки. Это самый низ из всего представленного, замыкающая модель. А на стене написано, что Дженсен Хуанг присоединяется к Дональду Трампу в торговой войне против Китая, и больше ни одна видеокарта Nvidia не попадет в Китай. "Куртка" прямым текстом заявила, что выступает против коммунистов в будущем противостоянии и будет за всё хорошее против всего плохого.

Microsoft, Amazon, Tesla, OpenAI, Google, Oracle, DeepL, Цукерберг и три десятка корпораций поменьше одобряют решение Тайваньского брата и готовы сметать всю продукцию с расписанием поставок на ближайшие пять лет. Спрос сегодня настолько огромный, что потеря Поднебесной никак не скажется на финансовом состоянии, а вот краник уже не перекроют.

Послесловие

Пришло время открыть глаза на происходящее и посмотреть по сторонам. Мир не вращается вокруг геймеров и блогеров. Люди делают большие деньги и у Дженсена Хуанга появилась новая "Любимая Жена".