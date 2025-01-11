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Удаляем лишний жир с драйверов GeForce через NVCleanstall

Каждый бит данных заслуживает внимания, но только нужные драйверы превращают компьютер в инструмент, а не арену для лишнего кода.
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Современные ПК превратились в поле боя между IT-корпорациями и обычными пользователями. Слежка и телеметрия стали не просто "инструментом", а реальным источником доходов. Всё больше компаний внедряют своих шпионов в продукты и засоряют систему. Я не против слежки, но когда она съедает половину имеющихся ресурсов на моей системе — это перебор. Надо давать подобному яростный отпор.

Предисловие

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Телеметрия, реклама, слежка, диагностические данные и прочее непотребство заполонили личное пространство обывателей. Большие корпорации знают о вас больше, чем ваша мама и лечащий врач. Наглость и беспринципность властителей мира не перестает удивлять. Слежки стало настолько много, что перестаешь обращать на неё внимание, а вот системные ресурсы, которые она поедает, — это зло в квадрате. Лишние пара сотен мегабайтов, на пустом месте улетают в трубу.

И если бы подобным занималась только одна корпорация, но их десятки. Каждая по паре сотен — вот вам и пара гигабайт, заработанных потом и кровью. И каждый за чем-то следит и фиксирует, а потом передаёт к себе на серверы.

А как вы относитесь к функции оверлея? Мы умолчим, что он запущен в фоне. Ведь одновременно запущен оверлей от GeForce, оверлей от Windows и оверлей от Steam. Одновременно три функции, которыми пользуются в лучшем случае 5% геймеров. А ведь у некоторых популярных игр есть и свои фишечки. И всё это кушает ресурсы.

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Для топовых блогеров на i9-процессоре с RTX 5090 Ti Super это не проблема, запаса мощности хватит на сто подобных процессов. Но мы люди простые... Видим левый процесс и удаляем его под корень. Ибо нечего на государственных щах попы отращивать.

Автоматическая установка Geforce driver

Зелёная корпорация заботится о своих пользователях и автоматизирует многие процессы по обновлению драйверов. Удобная функция, если вы далеки от индустрии видеоигр и компьютеров. Так совпало, что долгие годы я сижу на видеокартах Radeon, а в зелёный лагерь наведываюсь периодически.

В 2017 году столкнулся со странностью: система Windows разжирела на 30 лишних гигабайт от стандартного варианта и отказывалась худеть после зачистки CCleaner. Знакомый попросил помочь. Система была установлена на SSD-диск объёмом 60 ГБ и лишние 30 ГБ сильно мешали работе.

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После расследования оказалось, что GeForce обновлял драйверы, а старые складировал в резерв. За год выходит около 30 обновлений и все они "складируются". Размер папки с драйверами растёт как на дрожжах. Это был первый звоночек.

Ручная установка драйверов

Я, как старый ПК-боярин, самостоятельно обновляю драйвера по мере необходимости. Тормозит игра или вылезают артефакты, хотя не должны? Топаю на официальный сайт и произвожу манипуляции. Отмечаю галочками все компоненты, которые хочу установить и решаю вопрос "захламленности системы".

Подобное работало достаточно долго, пока Nvidia не "автоматизировала" процесс и не добавила несколько десятков компонентов, которые нельзя выбрать, а приходится устанавливать. Компоненты, не требующиеся для работы системы. С каждым годом "лишних" компонентов становилось всё больше.

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И снова кто-то скажет: "Ну и пусть". Только подобным промышляют многие корпорации и мусора от каждой, при активном использовании, столько, что вирусы нервно курят в сторонке. Мой комп половину своих ресурсов тратит на левые процессы, а не на меня.

NVSlimmer

Несколько лет назад нашёл утилиту, что вырезала с корнем всё непотребство и радовала своей простотой. Отличная вещь: она распаковывала архив с драйверами GeForce, анализировала его и предлагала провести манипуляции по усечению дистрибутива. Для работы игр нужны только драйверы — и только они.

Утилита была хороша, но имела одну единственную проблему: она не обновляется уже несколько лет. Автор забил болт и исчез из этой вселенной, пока Джейсон Хуанг придумывает новые способы внедриться поглубже.

Недавно вышла NVIDIA App — очередной "шедевр", который не поняли обыватели. Дошло до того, что встроенная в пакет драйверов программа удивила пользователей своей кривизной.

Старая и проверенная программа не способна удалить новшества и с каждым днем, без допиливания, программа все хуже будет справляться со своими функциями.

NVCleanstall

Продвинутый комплекс по модификации драйверов GeForce от TechPowerUp. В описании к утилите кратко и лаконично перечислены её возможности, но на деле они намного шире заявленных. Она эффективно вычищает мусор и оставляет только драйверы.


Буквально месяц назад вышло очередное обновление после года затишья. Что-то исправили, что-то добавили, что-то поменяли... В общем - делали для себя с любовью и знанием вопроса.

Работа кипит, а энтузиасты и чистоплотные пользователи радуются.

Как использовать

Первым делом стоит изучить букварь: научиться складывать слова в предложения и читать всплывающие подсказки. Всё просто и интуитивно понятно.

После скачивания утилиты с официального ресурса и её запуска, нас встречает простое окно с несколькими флажками. Для наглядной демонстрации всего функционала я специально заменил видеокарту в системнике.

Система автоматически определила видеокарту, разрядность операционной системы и её версию. На выбор предлагается:

  • Автоматически скачать последнюю версию драйвера с официального сайта;
  • Выбрать конкретную версию драйвера для скачивания с официального сайта (золотая функция);
  • Экспериментировать с уже скачанным установщиком, который хранится у вас в архивах;

Блогеры в своих роликах за подобное, обязательно просят поставить лайк и оформить подписку. Здесь же всё обходится без попрошайничества. Перечень старых драйверов представлен бесконечным списком, уходящим вглубь веков.

На следующей странице нам предлагают выбрать компоненты для удаления из дистрибутива. Стоит отметить, что в последних версиях драйверов появилась дополнительная NVIDIA App, с которой утилита пока не умеет работать. Это касается самой последней версии — 566.36:

Более ранние версии драйверов имеют некоторые отличия Это версия 566.14:

Для себя выбрал предпоследний драйвер, чтобы все прошло гладко. Из компонентов стоит отметить первый раздел. Если вы только установили систему, то дополнительно стоит установить PhysX и звук через HDMI.

Далее идет процесс скачивания, распаковки и подготовки драйвера к изменениям.

Небольшие твики, что прописываются в различные INI файлы. Делать на свое усмотрение. Ничего сверхординарного и выходящего за рамки обыденности.

На финальной стадии предложат установить получившийся гибрид, создать установщик, зайти в папку с распакованными драйверами и скопировать папку с распакованными драйверами в новое место.

И снова нет ничего для сверхразума. Я предпочитаю создавать установщик и потом его устанавливать. Часто на основном системнике делаю манипуляции, а потом на свежий комп ставлю все с чистого листа и уже готовые драйвера с флешки.

Послесловие

На своём основном компьютере делаю много различных непотребств и экспериментов. Если не относиться к мусору с должным уважением и не вычищать всё без исключения под корень, то через пару месяцев можно ожидать ядерный взрыв с выпадением токсичных осадков.

Современные IT-компании всеми мыслимыми и немыслимыми способами впихивают в вашу систему миллионы различных следящих программ и шпионов. С такими "друзьями" и враги не понадобятся. Чего только стоит история браузера "Амиго", который действовал настолько агрессивно, что даже вирусы от крупных хакерских групп нервно курили в сторонке.

Не засоряйте свою систему — и чистить её не придётся.

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Теги

васютин nvcleanstall nvslimmer оптимизация пк mod driver geforce чистим пк от мусора
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