Новое поколение не спешит наступать, а старое можно немного подтянуть и улучшить. Замена медленного HDD на быстрый SSD дает хороший прирост в производительности, особенно в играх с открытым миром. Большие локации и красочная картинка хорошо отзываются на быстрые загрузки. Пресловутый Cyberpunk 2077 станет отличным примером, как скорость загрузки меняет жизнь на консолях.





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Предисловие

Мне не нравятся консоли нового поколения. В них всё хорошо, кроме габаритов и эстетического внешнего вида. Они никуда не влезают и занимают слишком много места. Возможно, это "синдром утёнка", но старые PS4 Slim и Xbox One X всё ещё в топе моих предпочтений, и эти два устройства я рекомендую уже четвёртый год после окончания официальной поддержки. Помимо аккуратных и лаконичных корпусов, PS4 прошивается, а Xbox One X остаётся вне конкуренции по качеству изображения за свои деньги.

Имею доступ и регулярно использую все четыре консоли. Единственный нюанс, который выбивается из привычной рутины консольного гейминга и сразу бросается в глаза, — это скорость загрузки игр. Да, на ПК у меня давно установлен NVMe-накопитель, и с высокими скоростями я знаком, но на большом экране и консолях я играю в разные игры, не испытывая дискомфорта. Однако на консолях разных поколений, запускающих одни и те же проекты, разница в скорости загрузки заметна даже без тестов и анализа.

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Немного теории

Существует несколько интерфейсов для передачи данных с разными характеристиками, а также разнообразные устройства для их взаимодействия. Правильный подбор и сочетание компонентов позволяют добиться максимального эффекта.

У игровых консолей восьмого поколения есть следующие интерфейсы:

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SATA 2.0 (PS4 FAT, PS4 Slim, Xbox One, Xbox One S):Теоретическая скорость — до 3 Гбит/с (375 МБ/с), реальная — до 300 МБ/с.

SATA 3.0 (PS4 Pro, Xbox One X):Теоретическая скорость — до 6 Гбит/с (750 МБ/с), реальная — до 550 МБ/с.

USB 3.0 (на всех консолях, обычно на задней стороне):Теоретическая скорость — до 5 Гбит/с (625 МБ/с), реальная — до 500 МБ/с.

Все консоли оснащены бюджетными SATA HDD с посредственными характеристиками. На момент разработки консолей высокие скорости чтения и постоянные подгрузки были неактуальны, так как игры проектировались под такие ограничения. Однако с ростом популярности игр с открытым миром, быстрыми перемещениями и телепортациями возникли проблемы: памяти стало не хватать, а скорость чтения начала сказываться на игровом процессе.

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Характеристики стандартных и возможных замен HDD:

Оригинальный диск: 5400 об/мин, реальная скорость до 120 МБ/с (чаще около 90 МБ/с).

Ноутбучные HDD 2.5" на 7200 об/мин: Теоретически до 160 МБ/с, реальная скорость — 130 МБ/с. Но диски давно сняты с производства, а те, что есть, стоят очень дорого.

HDD 3.5" через USB 3.0: Доступны, часто «пылится на полках». Реальная скорость — 180–200 МБ/с (зависит от модели).

Гибридные диски (SSHD): Давали прирост скорости загрузки, но неравномерно и с ограничениями. Сейчас практически исчезли с рынка.

SSD через SATA 2.0 и USB 3.0: На младших консолях пропускная способность SATA 2.0 будет ограничивать скорость SSD, поэтому предпочтительнее использовать их через USB 3.0. На старших консолях (с SATA 3.0) SSD раскрывает свой потенциал значительно лучше.

Несмотря на все варианты модернизации, улучшение производительности старых консолей остаётся полумерой. Ограничения интерфейсов и начинки не позволят раскрыть полный потенциал даже при установке современных накопителей.

Какие бывают SSD

Это теоретический раздел, памятка для понимания ситуации и того, на что стоит обратить внимание при выборе дискового хранилища:

Высокая скорость (540/520), высокая надежность (MLC), с буфером;

Высокая скорость(540/520), высокая надежность(MLC), без буфера;

Высокая скорость(540/520), средняя надежность (TLC), с буфером;

Высокая скорость(540/520), средняя надежность(TLC), без буфера;

Высокая скорость(540/520), низкая надежность(QLC), с буфером;

Высокая скорость(540/520), низкая надежность(QLC), без буфера;

Приемлемая скорость(до 500/до 400), средняя надежность(TLC), с буфером;

Приемлемая скорость(до 500/до 400), средняя надежность(TLC), без буфера;

Приемлемая скорость(до 500/до 400), низкая надежность(QLC), без буфера;

Подвальный Китай;

Если задуматься, то выбор только по категориям достаточно широкий, а есть еще бренды, контроллеры и прочие фишки. В каждой категории необходимо хорошо разбираться и обращать внимание на скрытые особенности и подделки.

Что важно знать перед выбором SSD для консоли

Самое важное — определиться с судьбой диска после апгрейда. Вы купите диск и забудете о нём или через 2–3 года продадите консоль, а диск перенесёте в игровой ПК. От этого решения зависит как выбор, так и финансовая сторона вопроса. Если диск в будущем будет использоваться в другом устройстве, к его выбору стоит подойти особенно тщательно.

Как вы будете использовать диск: через USB-разъём или замените штатный диск, разобрав консоль? Нет смысла покупать быстрый SSD, если его использование ограничится SATA 2.0 или USB 3.0.

Принципиальные различия использования SSD в ПК и Консолях

На консолях 90% времени диск используется исключительно для чтения данных. Запись происходит только при установке игры и минимально в процессе её использования. На персональных компьютерах ситуация иная: постоянно что-то буферизируется, записывается, дублируется. Даже обычное использование браузера значительно увеличивает количество операций перезаписи, а если добавить к этому работу зелёного пирата и других программ, нагрузка возрастает многократно. Соответственно, требования к надёжности диска для этих устройств сильно различаются.

Надёжность диска зависит от технологии производства и типа ячеек памяти. Основные варианты:

MLC (два бита на ячейку памяти) — редкие и дорогие, применяются в серверах.

TLC (три бита на ячейку памяти) — объём увеличивается на 50%, но надёжность падает на 33%. Это оптимальный вариант для домашнего ПК.

QLC (четыре бита на ячейку памяти) — объём увеличивается на 100%, но надёжность снижается на 66%.

Подвальный Китай — объём обещан бесконечный, а надёжность приближается к нулю.

Надёжность измеряется параметром TBW (Terabytes Written), который показывает, сколько раз можно полностью перезаписать объём диска. Для домашнего ПК минимально допустимый показатель — 500 циклов записи (SSD на 1 ТБ с TBW равным 300). Для игровых консолей достаточно 100 циклов.

Многие производители ловко манипулируют данными, скрывая важную информацию о характеристиках дисков. Им кажется, что пользователям достаточно знать лишь о "скорости и объёме".

Dram буфер в SSD дисках

Цитата из магазина:

Сейчас около 90% всех SSD поставляются без встроенного буфера. Вместо этого контроллер автоматически выделяет часть ячеек SSD для служебных задач, что позволяет системе функционировать корректно. В синтетических тестах наличие буфера демонстрирует заметные преимущества, однако в реальном использовании его необходимость вызывает споры.

При стандартной эксплуатации пользователи редко нагружают SSD до 100% или выжимают из него максимум возможностей, но платить за дополнительную функцию всё равно приходится. Некоторые эксперты утверждают, что буфер повышает надёжность диска, но это больше теория, поскольку на практике отсутствуют убедительные тесты, подтверждающие данное утверждение.

Для игровых консолей полезность буфера выглядит ещё менее оправданной и практически не влияет на производительность.

Какой SSD выбрать

Самый дешёвый SSD на рынке отлично справится с задачей. Надёжность, тип контроллера и наличие буфера практически не влияют на работоспособность в консоли. Основные три критерия, которые стоит учитывать: цена, объём и скорость чтения. Только эти параметры имеют значение. Исключение — если диск планируется использовать после продажи консоли. В таком случае подход к выбору изменится, и критерии придётся пересмотреть.

Китайские ноунеймы

Мастера из поднебесной любят удивлять пользователей и часто подсовывают им различные диковинки. Под обычным SSD с неизвестными характеристиками нередко скрываются настоящие франкенштейны. Когда люди ориентируются только на объём, они редко обращают внимание на другие важные характеристики, что может привести к неприятным сюрпризам.

Теоретически для игровых консолей подойдёт любой SSD с нужным объёмом, и можно не слишком беспокоиться о том, что скрывается под капотом. Однако на практике лучше перестраховаться и не покупать самый дешевый продукт от неизвестного продавца. Сейчас на рынке слишком много подделок и контрафакта.

Вместо SSD можно попасть на обычную флешку или её набор, где ресурс перезаписи будет крайне ограничен — в лучшем случае 20 циклов, а контроллер может выйти из строя ещё раньше.



