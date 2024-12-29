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Xbox Series S — как хорошее вино, с возрастом становится только лучше

Каждый Новый год — это шанс начать с чистого листа. Порой, чтобы сделать шаг вперёд, нужно лишь распрощаться со старым хламом
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Новогодние праздники — это не только тазик оливье и новогодняя елка. В эти дни оживает вторичный рынок и многие геймеры спешат на барахолку за бюджетными подарками. Игровые консоли — это отличный вариант, когда в магазине не лучше, чем у серого посредника.

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Предисловие

Многие постояльцы знают о моем хобби и регулярных историях о вторичном рынке подержанной техники. Сегодня у меня ещё одна история о консолях Xbox Series S. Через мои руки прошло несколько интересных экземпляров, информация о которых будет полезна будущим или прошлым обладателям данного устройства. Об этом не пишут в газетах и не перешёптываются за новогодним столом. Просто информация для расширения кругозора. Напоминаю, что xbox game pass перестал быть эксклюзивным предложением Xbox.

Новогодние праздники

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Самая жаркая пора у торговых сетей. Люди получают 13-ю зарплату, премии, денежные довольствия и спешат в злачные места, чтобы превратить наличность в новогодние подарки для родных и близких. Барахолки не отстают от розницы, оживая с тройной силой. С полок виртуальных витрин сметается всё, в немыслимых количествах. Там, где спрос превышает предложение, начинаются скачки цен.

Если вы долгое время находились в сомнениях и не знали, что делать с вашей игровой консолью Xbox Series S, то с 25 декабря по 10 января — лучший момент избавиться от неё и перейти на более мощное устройство. В праздничные дни стоимость никому не нужной консоли вырастает на 20-30% от летней планки и уходит на раз-два.

 Не все Xbox Series S одинаково полезны

У японской корпорации всё просто и понятно — существуют ревизии игровых консолей с чёткой идентификацией моделей. Каждая новая ревизия имеет определённые удешевления и ухудшения эксплуатационных качеств. Посмотрел ревизии — и имеешь чёткое представление о том, что за устройство перед тобой. С консолями Microsoft такой трюк не прокатит. Да, в них есть удешевления, но об этом вам никто не скажет. В интернете можно найти лишь редкие упоминания на профильных ресурсах, да и то в разговорах между поклонниками. И всё. Изменения существенные, и вам обязательно стоит о них знать, если решили обратиться на вторичный рынок.

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Консоли, забаненные по железу

На начало 2025 года в сети регулярно встречаются подобные устройства. Если с Xbox Series X всё не так плохо — можно запускать дисковые версии некоторых игр, то младшая консоль превращается в настоящий кирпич. Продал несколько таких устройств и обратил внимание, что многие покупатели при проверке не обращают внимание на бан в сети. Игры запускаются, погоняют немного — и довольные уходят.

Однако в этом контексте есть одна важная особенность — это взлом консолей. У заблокированных устройств не обновляется прошивка, и старые ревизии становятся уязвимыми для взлома. Информации по этой теме пока немного, но факт остаётся фактом. В профильных ветках можно встретить упоминания удачных манипуляций. Проблема только в одном — как заливать приложения, которые нельзя скачать по сети.

Могу лишь предостеречь пользователей, любящих риск, и порекомендовать заранее установить необходимый софт и закачать игры, чтобы «кирпич» всё же имел какую-то ценность. Дополнительно стоит привязать «жирный» аккаунт с играми и сделать его домашним. Так, в случае эксцессов, можно будет скачать игры на одно устройство и перенести их через переносной веник.

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Не все Xbox Series S одинаково полезны

Все слышали про ситуацию в феврале 2022 года, но немногие знают, что это событие сильно повлияло на игровые консоли в России. После ухода платформодержателей с регионального рынка поддержка сократилась, и появились ошибки регистрации устройства на серверах Microsoft.

Ошибка 0x80a40401 — одна из самых распространённых в России, но не единственная. Это мелкая пакость, которая не позволяет запускать консоли на территории России и Беларуси. Она появляется на устройствах с датой выхода после апреля 2022 года. Игровые консоли можно разделить на те, что работают нормально в любых обстоятельствах, и на серый импорт из подвальных источников. Способ обойти это препятствие давно найден, но не все пользователи способны на такие манипуляции.

Найти DNS и прописать его в нужном месте — не такая уж тривиальная задача, как может показаться на первый взгляд. А ещё многие пользователи делают "reset" консоли по инструкциям из интернета и сбрасывают все настройки, после чего бегают в расстроенных чувствах, что всё пропало.

Но проблема заключается не только в локальных ограничениях. С новыми обновлениями может появиться что-то новое, и обход через прописывание правильных циферок в нужном месте может перестать работать. Кто-то скептически относится к этому вопросу, а я напомню, что Microsoft активно работает с облачными технологиями и ведёт интенсивную работу с настройками серверов и прочими аспектами. Изменения в конфигурировании устройств для разных регионов — это далеко не праздный вопрос.

Удешевление производства

Пару центов тут, пару центов там — и на миллионах устройств можно сэкономить значительные деньги. Если у конкурента всё чётко прописано, то Microsoft не афиширует данную информацию. Xbox Series S сами по себе довольно горячие — ничего критичного, но компания отдаёт предпочтение тишине в ущерб охлаждению. Без криминала, конечно, но осадочек остаётся.


Достоверно известно, что с июня 2024 года поступила новая ревизия консоли с максимально упрощённой системой охлаждения. Уменьшили вес и количество тепловых трубок. Если в старшей консоли был объективный повод для изменений — переход на новые технологические нормы, то в младшей остался старый кристалл. Показатели в 80 градусов Цельсия и более, а также шумный вентилятор, теперь не являются чем-то необычным. Всё это ещё в пределах нормы для нового устройства, но эксплуатационные качества через 2-3 года использования сильно изменятся и потребуют стороннего вмешательства.

Microsoft должна быть великой

Какие ещё "инновации" и что ещё Microsoft меняет в своих устройствах — никому не известно. Из тихого и надежного устройства создают ширпотреб для масс, которые не будут разбираться в вопросе. Положительные обзоры уже сняли — и этого достаточно.

Часто ругают "китайский подвал", мол, в первых партиях выпускают достойные устройства, а потом с той же маркировкой идёт мусор. Великие махинаторы поступают идентичным образом. Под одной и той же маркировкой выпускают совершенно разные гаджеты, лишь внешне похожие друг на друга. Оптимизировать производство — это нормально, но не нормально оставлять один и тот же идентификатор.

Как отличить разные Xbox Series S

Данное действие возможно исключительно по дате производства. Ни модель, ни ревизия, ни другие идентификаторы не позволят вам узнать о внутреннем устройстве белой коробочки. И это можно назвать "свинством" от крупной корпорации, которая печется о своих пользователях.


Для многих данный вопрос может показаться несущественным, так как они покупают новое устройство в магазине с гарантией. Но на длительной дистанции и с приличным сроком эксплуатации есть нюансы. Срывать пломбы и лезть внутрь устройства — не самая лучшая затея. Есть «умельцы», которые самостоятельно меняют жидкие термопрокладки и подбирают достойную термопасту, но таких единицы. Большинство же руководствуется правилом «тяп-ляп» — и всё готово.

Послесловие

Сегодня у вас есть уникальная возможность изменить свою жизнь и отбросить ненужный хлам в сторону. Пока на игровые консоли повышенный спрос, можно «слить» своё устройство и начать новый год с чистого листа. Если у вас большая библиотека игр, оцените свои возможности и переходите на Xbox Series X. Разница в цене минимальная, а вот эффект будет значительным. Конечно, покупать новый гаджет стоит не сейчас, а в конце февраля — начале марта, но оно того стоит. Если библиотеки нет, продайте белый кирпичик и ждите релиза новой Nintendo Switch 2 или цифровую версию Playstation 5. Будет та же производительность, но с расширенными функциональностью и возможностями.

Если хотите приобщиться к новому миру, ищите устройства с датой релиза до марта 2022 года. Да… Xbox Series S — как хорошее вино: чем старше, тем лучше.

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