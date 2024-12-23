Мы живем в эпоху, когда пара фраз может уничтожить компанию. Причем, пара фраз от медиаресурса, который с удовольствием готов искажать реальность в угоду своих амбиций. И с Black Myth: Wukong произошло именно так. Крупнейший игровой портал решил разрушить лучшую игру этого года. Вопрос поднялся на одном из стримов и разлетелся как пожар в информационном поле.

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Предисловие

На церемонии The Game Awards за звание игры года соперничали Astro Bot, Black Myth: Wukong и Final Fantasy VII Rebirth. Для многих победитель был достаточно очевиден, но выиграла забавная Astro Bot. Церемонию закрыли, и все разошлись по домам.

Через день популярная игровая стримерша Алана Пирс выкладывает пост примерно следующего содержания: "Я не понимаю, что и как произошло, но я видела, как представители Black Myth: Wukong плакали на церемонии." Этот пост взбудоражил общественность, и многие активисты начали копать, чтобы выяснить все возможные схемы и махинации на The Game Awards. Началось настоящее бурление, в ходе которого всплыло множество интересных фактов.

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Кто такая Алана Пирс

Это пример идеального игрового журналиста. Уроженка Австралии долгое время работала в IGN в роли ведущей игровых новостей, участвовала в игровых подкастах, работала редактором, делала обзоры игр;

В 2020 году присоединилась к студии Santa Monica Studio в качестве сценариста серии игр God of War;

Является популярным контентмейкером на YouTube и Twitch по игровой тематике. Стримит игры, проводит аналитику и обзоры;

Активно сотрудничает с GameSpot и регулярно выступает на различных мероприятиях;

В 2023 году приняла участие в боксерском турнире Creator Clash среди любителей, чем унизила многих коллег мужского пола;

Активно выступает против токсичности в игровой индустрии и буллинга в интернете;

Имеет огромную и крайне лояльную аудиторию среди своих подписчиков, как мужского, так и женского полу, безупречную репутацию и хороший послужной список.

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На The Game Awards

Алана Пирс была приглашённым журналистом и лично присутствовала на церемонии. Она располагалась менее чем в 10 метрах от представителей Китая и Японии и была непосредственным свидетелем всего произошедшего. Из всех новостных агентств, журналистов и прочих участников истории, она единственная, кто был непосредственным свидетелем событий.

Свои мысли и переживания по этому вопросу девушка высказала на очередном стриме... И после этого как началось! Многие крупные, преимущественно европейские, издания опубликовали свои заметки и обвинили западных, в основном американских, журналистов в предвзятости к китайской студии и игре.

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Более того, всплыла откровенная ложь в некоторых обзорах от "предвзятых" журналистов с переплетением повестки, сексизма и недостатка гендерного разнообразия. Те самые журналисты, которые выступали против игры на её релизе, также выступали против неё и на голосовании за игру года. Вот нашёл хороший обзор ситуации с разбором обзоров на релизе игры от русскоговорящего блогера.

И тут КАААК началось...

Шашечки домино

Алана Пирс была сотрудником IGN, и именно это издательство стало главным противником игры и её антагонистом в информационном поле. Огромная сила со своей идеологией против "маленькой девочки" в интернете. Именно в этот момент многие блогеры и ресурсы разделились на три больших лагеря:

Запаслись попкорном и наблюдают со стороны. Например, Destin (работает в IGN и лично знаком с Алан), Mystic (физиотерапевт для крокодилов и участник всех возможных коллабов) и другие "независимые с репутацией" набрали в рот воды;

Топят в крови и помоях. Все официальные каналы американских игровых ресурсов. Примерно 2/3 крупных игровых каналов и сочувствующих им;

Отстаивают предвзятое отношение к различным играм. В основном мелкие каналы из Европы. Их много, но они мелкие на 10-30к подписчиков;

В шумном диалоге "низы" начали задавать острые вопросы "верхам" и требовать объяснений по существующему факту: почему IGN прямо уничтожает неугодных прямой ложью и обманом? И если "маленькая девочка" уже отошла на второй план, то острые вопросы, не требующие доказательств, остались.

Конгломерат Ziff Davis

Самый большой информационный ресурс с долей рынка в игровом медийном пространстве в 25-35% (в зависимости от способа оценки). С 2023 года ему принадлежат:

IGN и его подразделения в различных регионах;

Humble Bundle, магазин цифровых товаров;

Eurogamer, крупнейший информационный портал в Европе;

CNET, портал о железках и сопутствующих темах;

GamesIndustry.biz крупный портал, активно сотрудничающий с Xbox. Заместитель редактора, Мари Деалессандри, является главным специалистом в индустрии по разнообразию и инклюзивности;

VG247, крупный портал, активно сотрудничающий с Xbox.

Под управлением находится более 40 медиа ресурсов с ежедневной аудиторией более 17 млн уникальных человек. Для понимания масштаба приведу другие цифры:

Future plc (PC Gamer, TechRadar, GamesRadar+) около 2,5 млн;

G/O Media (Kotaku, Gizmodo, Lifehacker) около 3,5 млн;

Vox Media (Polygon, The Verge) около 2,7 млн.

Это не просто гигант, а системообразующий элемент в медиапространстве с щупальцами во всех ключевых областях.

Давид против Голиафа

За каждым медиаресурсом стоит лояльная аудитория со своими взглядами на жизнь. И в этом месте начинается то самое "манипулирование" общественным мнением. Правды не существует, есть лишь мнение, в которое кто-то готов поверить. Чем больше человек поверит во "мнение", тем правдивее оно будет. Не имеет значения, на чьей стороне истина. На первом месте всегда стоит толпа.

Яркий пример — советский эксперимент из 60-х годов, где дети принимали "истину" от других:

Если все вокруг говорят одно, то ты будешь повторять и верить в это. И у IGN в этом вопросе колоссальное преимущество над всеми остальными. Они готовы обманывать и делать вбросы для достижения своих целей и будут побеждать в большинстве спорных ситуаций, так как за ними стоит огромная толпа мало осведомлённых граждан.

Непрозрачные выборы победителей The Game Awards

Церемония только прошла, и последствия принятых решений пока не ощутимы, но шум вокруг событий нарастает с каждым днем. Люди требуют ответов и активно освещают эту тему. Маленькое высказывание на скромном стриме разгорелось, словно пожар, охватив десятки ресурсов и сотни блогеров.

Одни осторожно заявляют: "Не все так однозначно". Другие задают прямые вопросы: "Почему нам не рассказывают всю правду?" Третьи обвиняют инициаторов в искусственном нагнетании и накрутке просмотров. Острые вопросы и раскаленная полемика либо приведут к коренным изменениям в освещении игровых событий, либо канут в забвение, оставшись чем-то незначительным.

Забавный факт

Попросил ИИ нарисовать обложку для данного материала. Получил отказ и вот такой ответ вместо рисунка, я чуть не расплакался:

Послесловие

Весна покажет, кто где с...л. А обычным геймерам — истинное лицо того или иного блогера. Вы за истину, готовы постоять в сторонке или будете продавливать ваше личное мнение в угоду определенных ценностей?

