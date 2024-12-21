Сложные времена требуют непростых решений, а ещё денег. Много денег и всесторонней поддержки государства. Фильмы во все времена были чем-то большим, чем просто искусство. Это мощный инструмент, способный влиять на мнение и образ мыслей широких масс. Батальные сцены — это не только зрелищный масштаб и динамичный экшен, но и средство для передачи государственной позиции, формирующее нужное восприятие событий.

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Предисловие

Несколько недель назад вышел фильм "Гладиатор 2" с приятным визуальным стилем и красивыми боевыми сценами. Картину разгромили "киноведы в штатском" и прочие "борцуны" с секретными документами. Неисторично и много киноляпов, заявили специалисты, выставив низкие оценки. Всё бы ничего, но Сэр Ридли Скотт никогда не снимал исторические фильмы. Кроме самой первой ленты "Дуэлянты", были лишь фанфики по историческим событиям и ничего более. Тот же первый фильм о "Гладиаторе" лишь использует эпоху как антураж. Никого это не смущало, и люди наслаждались фильмом, а не исторической точностью. 5 оскаров с неба не падают.

Но вопрос с Сэром Дедом интересен в другом разрезе. За ним числится рекорд по снятым фильмам с масштабными баталиями. Где-то рядом стоит Питер Джексон с тремя фильмами про "Хоббита" и тремя фильмами про "Властелина колец". Большинство режиссёров не выходили за рамки 1–2 фильмов. А тут более восьми картин. Если добавить "Чёрного ястреба" и "Солдата Джейн", то получится десять. А что в России и бывшем Союзе? Ведь не только на Запад стоит смотреть.

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По тексту вставлено несколько отрывков из фильмов. Мне трудно предугадать, на каком устройстве вы знакомитесь с материалом и будут ли они отображаться у вас на экране. Для любопытных - указаны названия фильмов и вы самостоятельно сможете найти интересные сцены и футажи.

Лошадки

У многих западных "экспертов" Советская Россия ассоциировалась с водкой, медведями и балалайкой, а у местных — с ракетами, танками и автоматом Калашникова. Однако изначально страна была аграрной, и её гордостью было одно из крупнейших в мире поголовий лошадей. Долгое время Россия соперничала с США, но когда американцы быстро перешли к механизации, именно Советская Россия стала лидером в этой сфере. Лучшие конезаводы, высококлассные специалисты и государственная поддержка сделали своё дело, превращая отрасль в стратегический ресурс.

Советская Россия — единственная страна, где при киностудиях официально содержались конезаводы и работали специалисты, связанные с разведением и подготовкой лошадей. Эта уникальная особенность активно использовалась в кинопроизводстве, позволяя создавать сцены с участием лошадей на высочайшем уровне.

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Запуская масштабную эпопею можно увидеть десятки сцен без "компьютерной графики" и "тремора алкоголика".

В этом году Московский конный завод №1, работающий при киностудии "Мосфильм", отметил своё 100-летие.

Война и мир 1967 год



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Фильм с самым большим количеством использованных статистов во время батальных сцен. Около 120 000 человек. Ближайший конкурент - Бен-Гур (11 оскаров) и 50 000 человек. Масштабы съемок удивляют. Людей не только вывели в поле, но и одели, обули и научили ходить строем.

Фильм не поражает изысканностью батальных сцен, однако их масштаб заслуживает упоминания. Это было нечто уникальное: ни до, ни после, подобного даже не пытались повторить. Есть жалкие попытки в "Трое" и "Властелине колец", но примитивная компьютерная графика сразу выдает их искусственность.

Тихий Дон 1957 год

В сцене "Атака казаков" было задействовано более 800 кавалеристов и 3000 статистов. Для своего времени фильм демонстрировал поразительный уровень проработки батальных сцен. Динамика происходящего и неповторимый колорит эпохи создают незабываемое впечатление.

Люблю лошадок и на ум приходит только "Царство небесное"... Масштаб и постановка не сопоставимы.

Неуловимые мстители 1966 год



В серии фильмов отсутствуют масштабные батальные сцены, однако трюки и погони появляются регулярно. Единственная крупная батальная сцена представлена в виде сна и выглядит "несерьезно". Зато знаковая песня "Погоня", звучащая во всех частях серии, неизменно сопровождается впечатляющей постановкой. Как говорится, так больше не снимают.





Трюки, лошади и каскадёры выполнены на высочайшем уровне, легко затмевая голливудские стандарты. В этот же ряд можно поставить и "Белое солнце пустыни" — первый советский боевик, ставший культовым.

Первая конная 1984 года



История командарма Будённого и его легендарной конной армии в годы гражданской войны. Фильм включает несколько масштабных батальных сцен, в одной из которых задействованы более 3000 кавалеристов и каскадёров. Это одна из крупнейших постановочных баталий в истории кино.





Во всей сцене приняли участие около 8000 статистов. Оливеру Стоуну столько денег никогда не дадут для ремейка "Александра".

Сталинградская битва 1949 год

Голодные годы и разруха. Денег нет ни на что. Начинается холодная война и Советская Россия стоит на распутье. В верхах — склоки и делёж власти, а в стране идёт большая стройка. Запад прекратил финансовую помощь, и восстановление происходит исключительно за счёт внутренних ресурсов.

В фильме снялись 21 действующий или будущий Народный артист СССР — рекордное число звёзд в одной ленте. Закадровым голосом выступал Юрий Левитан. Немецкую армию из 20 000 статистов сыграли пленные немцы, а одним из консультантов эпопеи стал Фридрих Паулюс. Еще раз напомню, что фильм снимался в 1948 году после самой кровопролитной и разрушительной войны.



Серия фильмов Офицеры 1971 год

В Советской России есть несколько эпопей, среди которых "Щит и меч", "Государственная граница", "Горячий снег", "Битва за Москву", "Сталинград", "Освобождение", "Батальоны просят огня", "Они сражались за Родину". В каждой из этих лент присутствуют батальные сцены разного уровня сложности и постановки.

Все фильмы взяты одним скопом, поскольку стиль съёмок и визуальная фактура очень схожи, практически не отличаются друг от друга. Хотя истории и сюжеты разнообразны, подходы к съёмкам и методы постановки будто взяты из одного учебника.



Все было отлажено и поставлено на поток. Денег не жалели и снимали с качеством мирового уровня.

Герои Шипки 1954 год

Забытый фильм, который редко упоминают. Посвящён русско-турецкой войне 1877 года. Помимо участия 20 000 статистов в одной из сцен, интересен для сравнения. Аналогичная ситуация показана в "Турецком гамбите", между этими фильмами — 55 лет разницы.



Уровень BadComedian или Евгений Баженов жжет напалмом



Одна эпоха сменила другую и на сцену вышли новые режиссёры и задачи. Без слёз не взглянешь: 90% фильмов вспоминать стыдно. Оставшиеся 10% размазаны тонким слоем и требуют скрупулёзного изучения. Подавляющее большинство фильмов — мусорный шлак с невнятным содержанием.

Турецкий Гамбит 2005 год



Люблю этот фильм и считаю его одним из лучших в современной России. Вот одна из батальных сцен, которую можно сравнить с древними "Героями Шипки". Хромакей, компьютерная графика и крупные планы — всё это используется для сокрытия недостатка масштаба.





28 панфиловцев 2016 год



Спорный и противоречивый фильм с большим разбросом мнений. Один из немногих, где боевые сцены сняты на приемлемом уровне. О масштабе говорить трудно, но изъяны явно не бросаются в глаза. Игрушечные танчики и немного рисованной графики не портят общего впечатления. Масштаба лишь слегка не хватает.

Брестская крепость 2010 год



Российско-белорусский проект. Это второй фильм, где можно увидеть качественную постановку и добротно проделанную работу. Масштаба снова не хватает, но действия фильма носят локальный характер, что оправдывает скромность размаха. Редкое исключение из правил. До "Оскара" ещё далеко, но уже не стыдно.





Слуга Государев 2007 год



Противоречивые мысли о данном творении. Начали за здравие, а к концу фильма, похоже, деньги закончились — и всё пошло по одному месту. Однако несколько интересных моментов можно увидеть. До уровня "Патриот" не дотягивает, но на безрыбье и это сойдёт. Всё выглядит натурально и почти естественно, хотя мундиры явно сшиты не по размеру.

Одна из крупнейших, если не самая масштабная, батальных сцен в российском кинематографе.









Фильм 1612 из 2007 года



Смута и сражения на подступах к Москве. Несколько батальных сцен. Привет, хромакей. Привет, компьютерная графика. Привет, крупные планы для скрытия масштаба действий. Стыдоба и только.

Легенда о Коловрате 2017 год



Почти блокбастер. Все по секретным документам. Запад отдыхает. Настоящие батальные сцены. События о сражениях во времена монгольского нашествия. Громкая рекламная компания. Чудо чудное. Хромакей. Компьютерная графика и три человека в кадре.





Союз спасения 2019 год



Восстание декабристов 1825 года. Смотреть глазам больно. Мельтешение камеры, быстрые кадры, хромакей, ужасная компьютерная графика и ноль впечатлений об истории России. Из пафосного названия выжали все, что смогли. Много слов и рекламной компании, а на выходе очередное... На вкус и цвет все фильмы разные, но с большими батальными сценами получилось скромненько.





За тридцать лет после развала Советской России так и не научились снимать качественное кино с хорошо поставленными батальными сценами. Либо денег не хватает, либо желания. Натурные съёмки заменила компьютерная графика, добавили кучу уловок. Иногда звучат вопросы: почему все боялись Советов, а на Россию лишь косятся со стороны? Вместо тысячи слов достаточно взглянуть на кинематограф.

Мне трудно представить сегодня, что могут снять что-то уровня "Первая конная" или "Тихий Дон" . Ещё сложнее представить фильм уровня "Война и мир". Вся мощь современных технологий и близко не приближается к мастерству и желанию прошлых лет.

Воспитание патриотизма

В 1943 году выходит один из самых душевных фильмов. В нем нет ничего масштабного и удивляющего. В нем нет пафоса и удивительной картинки. В нем нет ничего. Даже "За родину, За сталина" никто не кричит. Зато есть это:

Темная ночь, только пули свистят по степи,

Только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают.

В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь,

И у детской кроватки тайком ты слезу утираешь.

Песни "Тёмная ночь" и "Шаланды, полные кефали" пробивали на самые глубокие чувства. В самые сложные и трудные минуты Великой Отечественной войны знали, что снимать и что показывать. Кушать было нечего, но никто не кричал: "Я русский!". Через год вышел фильм "Иван Грозный". Актёры падали в голодные обмороки во время съёмок, и снова не было визгов и криков. Все всё понимали и воспринимали именно так, как было задумано автором.

Я вырос на таких фильмах, как "Кортик", "Секретный фарватер", "Семнадцать мгновений весны", "Два капитана", "Республика ШКИД", "Ко мне, Мухтар!", "Доживём до понедельника". Сотни качественных фильмов с чётко структурированной пропагандой и воспитанием. Ни у кого не возникало вопросов, что вам что-то навязывают или пытаются промывать мозги. Некоторые фильмы вспоминаю с теплотой и с удовольствием пересматриваю.

Послесловие

Получилось немного спонтанно и сумбурно... Просто нахлынуло и ударился в воспоминания. Слушая мнение некоторых специалистов о фильмах, становится грустно. Понимаю, что сам далек от "чувства прекрасного", но мировоззрение, воспитание и большой опыт помогают видеть фальшь и неискренность в словах других. Кто что думает о сравнении Тогда и Сейчас?