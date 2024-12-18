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Как в России бесплатно получить DLC Omens of Destruction для Total War: WARHAMMER III

Creative Assembly ушли из России и Беларуси и не продают свои игры на 1/6 части суши. Есть варианты обойти данный вопрос и сегодня расскажу как.
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Sega не хочет брать "кровавые" деньги от жителей 1/6 части суши и воротит нос от мысли, что Игры объединяют людей. Их право так думать. Но и у нас есть свои мысли и идеи, и сегодня мы рассмотрим одну из них. Играем в санкционочку, не заплатив ни рубля.

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Предисловие

В стародавние времена большой популярностью пользовалась серия игр "Герои Меча и Магии 3" — человечек ходит по карте, сражается с супостатами и захватывает замки. Большое разнообразие и реиграбельность обеспечили игре культовый статус. С релиза прошло 25 лет, и она немного устарела. Косметические правки и работа мододелов не сильно меняют положение дел, и пришло время отправить старушку на покой.

Альтернативой можно назвать серию игр Total War: Warhammer и дополнения к ней. Всё тот же человечек ходит по карте, но возможностей и вариантов сценариев теперь в сотни раз больше: 24 уникальные фракции и 100 легендарных героев со своими особенностями. На низкой и средней сложности отличия минимальны, так как нет необходимости использовать скрытые резервы. Но на высокой и легендарной сложности у вас не останется выбора, кроме как разрабатывать билды, подбирать армии, строить экономику и развиваться в соответствии с задумкой разработчиков.

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Например, Борис Урсус получает скидку на содержание тяжёлой кавалерии и всех войск с медведями. В обычных условиях всадники значительно уступают ледяной гвардии и проигрывают ей в 99 случаях из 100. Для кавалерии нужны открытые пространства — она эффективна только в нападении и агрессивной игре. На высокой сложности часто приходится играть от обороны, и медведи превращаются в балласт. Но если дать им регенерацию, снизить стоимость содержания на 50% и добавить бонус к атаке, то бесполезный балласт становится катком, сметающим всё на своём пути. Стиль игры из осторожного переходит в чисто агрессивный.


Одна и та же фракция с идентичным набором строений и стандартным стеком отрядов кардинально меняется в зависимости от выбранного лидера. Помимо уникальных способностей лидера, изменяется и армейский состав: маги и ведьмы могут быть заменены на патриархов, а фокус поддержки смещается с атакующей магии на защитные и усиливающие заклинания. Даже внутри одного героя можно настроить билд, который будет соответствовать вашему личному стилю игры.

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Теперь добавьте в эту формулу дипломатию и искусственный интеллект. Одна и та же кампания при одинаковом подходе может сильно варьироваться из-за элемента случайности. К примеру, вам может выпасть артефакт, идеально вписывающийся в вашу стратегию, что позволит одолеть легендарного героя противника. Или же вы потратите несколько ходов на обход непобедимой армии, потеряете темп развития, уступите соседям в экономике и в конечном итоге рухнете под натиском несметных вражеских полчищ.


Февраль 2022 года

В этот месяц вышла лучшая игра десятилетия, а с рынка России и Беларуси ушли крупные компании. Я  отрицательно отношусь к воровству контента и торрентам. Любой труд должен оплачиваться. Единственное исключение, если ты готов оплатить, но издатель отказывается принимать официально деньги. 

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Некоторые пользователи предлагают сменить регион или использовать ключи с маркетплейсов. Рассматривал подобный расклад, и есть "нюансы". Не всегда в наличии ключи без региональных ограничений, а смена региона требует манипуляций, за которые можно получить ограничения на аккаунт и обязательное общение со службой поддержки. Костыли с неясными перспективами.

Omens of Destruction DLC

Обратил внимание, что многие неправильно называют это дополнение. Речь идет о одновременном обновлении игры до версии 6.0 и трёх мини-DLC, собранных в одно большое. Это важно, так как часть контента достанется бесплатно и без каких-либо действий. В результате нам стали доступны 4 легендарных лорда, 4 легендарных героя и 29 новых юнитов. У каждого легендарного рода свои уникальные механики и стили игры.

Creative Assembly окончательно сломала баланс. Последние обновления уже вводили слишком сильных лордов, но на этот раз они превзошли сами себя. Оркам-наёмникам и Претендентам Кхорна добавили возможность телепортироваться через всю карту. Слово "доминация" здесь даже слишком мягкое. Настолько мягкое, что я завершил длинную кампанию за 55 ходов, проведя всего три боя вручную и полностью проигнорировав строительство.

Поломали всё, что можно... Дисбаланс катастрофический. Профильные ресурсы расхваливают дополнение, но оно скорее подходит для новичков, чем для опытных игроков.

Как краткий итог - необязательная покупка, если вы не фанат игры и вам необходимо тотальное разнообразие во всем.

CreamInstaller

Программа от энтузиастов с долгой историей. Продвинутые пользователи объединили всю доступную информацию и создали утилиту, которая подменяет ID в файлах активации. Многие игры содержат полный контент, но доступ к нему открывается только при выполнении определённых условий. Подмена этих данных позволяет разблокировать контент. Перед использованием рекомендуется выйти из игры.

Запускаем CreamInstaller, выбираем нужную игру, установив галочку напротив нее и запускаем процесс. В случае необходимости тут же есть кнопка отката в прежнее состояние:


Программа автоматически находит всю необходимую информацию и предлагает внести изменения. Проставляем необходимые галочки и продолжаем процесс:

Все просто и интуитивно понятно. За три года использования утилиты проблем и сбоев не наблюдалось.

После несложных процедур вы получите полный доступ ко всему имеющемуся контенту из всех частей игры.


Где скачать CreamInstaller

А теперь очень важная информация. Утилиту удалили с github и прикрыли все официальные источники ее распространения. 

В сети миллион мест, где её можно скачать, но за такими утилитами тянется неприятный шлейф "кардинга" и взлома аккаунтов. Злоумышленники часто используют подобные программы, встраивая в них свои инструменты. Обязательно убедитесь, что у вас установлен антивирус, а аккаунт привязан к номеру телефона. Помимо самого Steam, "кардеры" крадут сохранённые логины, пароли и куки из браузера, получая доступ ко всем вашим цифровым активам. Будьте максимально внимательны и осторожны.

Используйте VirusTotal для проверки скачанных файлов. Примерный объём — 140–150 мегабайт. Последние версии, которые я видел, — это 4.10.2. Версию 5.0 нашёл, но её на GitHub не было. Я пользовался более старой версией 4.9, и она работает. Версию 5.0 скачал для футажей — тоже работает.

 Единственным более или менее достоверным источником могу назвать официальную страничку на reddit.


Все что вы делаете и откуда качаете — исключительно ваши риски. Выбор между "заморочиться" обходными путями через Аргентину и Турцию или использовать сторонние инструменты из непонятных источников достаточно сложный. Потери могут быть существенными и овчинка выделки не стоит. 

Послесловие

Сложные времена требуют трудных решений. У каждого свои жизненные ценности и приоритеты. Каждый сам решает, что ему важнее и как стоит поступать в той или иной ситуации. Помните самое главное — всегда оставайтесь человеком и помогайте родным и близким.

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