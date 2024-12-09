Большие деньги требуют детального планирования на десятки лет вперед. Никто не тратит вагоны наличности без проработанных решений. Сделка с Activision Blizzard не дает серьезных бонусов и не окупает потраченных средств. Слишком много несостыковок. У меня в голове не вырисовывается полный пазл с имеющимися данными. Слишком глупая сделка, если за ней не стоит вторая часть марлезонского балета.

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Дисклеймер

Чтобы не было кривотолков и прочего, данная информация не имеет подтверждения ни из одного официального источника. Microsoft постоянно ведет переговоры о приобретении того или иного актива, и вопрос лишь в том, насколько далеко заходят эти переговоры и насколько сильно дельцы из Редмонта заинтересованы в сделке. По мнению нескольких источников, руководство игрового подразделения Xbox проявляет повышенную заинтересованность и готово вложить значительные ресурсы. Вероятность положительного исхода оценивается в 80%+. Основным виновником "грифа секретности" является антимонопольный орган США. Пока вопрос с FTC не закрыт, данную информацию противопоказано озвучивать.

Valve Corporation

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Это частная корпорация без выхода на биржи. Весь пакет акций контролируется минимальным числом людей. Предположительно, 51%+ акций принадлежит одному единственному человеку. Поглощение подобных активов происходит регулярно с минимальными сложностями и согласованиями. Такая сделка может пройти быстрее и проще, чем разборки с Activision. Вместо реального покупателя может выступить специально созданный фонд без упоминания выгодополучателя.

Избрание президента Трампа в 2024 году



В январе 2025 года в Белом доме меняется администрация, а с ней и отношения к антимонопольным разборкам. При всей "непредсказуемости" у Трампа отличный вкус и взгляд на коммерческие сделки. В отличие от Байдена, бизнесмен лучше понимает финансовую выгоду и меньше склонен к регулированию монополий.

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Более того, в процессе не будет участвовать Sony, а другие цифровые дистрибуции не имеют политического веса, чтобы сорвать сделку.

Гейб Ньюэлл

Главное лицо и владелец самого крупного игрового магазина на персональных компьютерах (за пределами Китая). Сейчас ему 62 года, и он в самом расцвете сил. На недавней фотосессии он сбросил около 30 килограммов и выглядит помолодевшим на 20 лет.

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В противовес этому, дядюшка Габен впервые пропустил несколько крупных мероприятий.

Заметны изменения в поведении человека. Ходят разные слухи, и некоторые связаны со здоровьем и увлечениями.

Starfish

В 2017 году мир облетела новость от Илона Маска о создании передовых технологий по имплантам для мозга. Настоящее чипирование от миллионера и филантропа. Передовая технология, что изменит представление о существующем мире. Помимо развлекательных функций, это медицинский инструмент, позволяющий заменить часть неработающих функций мозга кремнием.

В 2021 году дядюшка Габен становится одним из основателей компании Starfish — прямого конкурента Neuralink. Для обывателя стоит пояснить, что подобные проекты поглощают огромные суммы, а отдача наступит не ранее чем через 10-15 лет. Для исследований необходимо длительное финансирование с туманными перспективами. Более того, подобные исследования могут быть запрещены на государственном уровне и имеют высокие риски. Отдельно стоит упомянуть "благотворительную" деятельность — если деньги некуда девать, то проще выделить пару миллионов в какой-нибудь фонд, а не становиться соучредителем непонятного проекта.

Наследники игровой империи

У Гейба Ньюэлла двое сыновей. Информации о них слишком мало в открытых источниках. Ни один из них не создал свою успешную компанию в игровом направлении. Есть вероятность, что они не заинтересованы в продолжении дела отца. Хоть про старшего встречаются упоминания в сети. Видимо, папа надавил, и ребенок решил побаловать родителя. В 2018 году встречаются упоминания о создании личной игровой студии старшим Греем.

Но через три года появились новые вводные. Игровой проект заброшен, а в приоритете автогонки в американском чемпионате GT4. Отец и сын люди совершенно разных темпераментов.





Это все Xbox

После траты $78 млрд на покупку Call of Duty Microsoft сильно изменила свою политику. Она отказалась от развития консольного направления и сосредоточилась на "неизвестной цели". Никто не понимает перспектив развития и направления, в котором движется Xbox. Осенью 2024 года стартует непонятная рекламная компания "это всё Xbox". Проблема состоит в том, что любое продвижение товара всегда концентрируется на конкретике и чётких тезисах. Подавляющее число пользователей не разбирается в игровом мире, и им нужны чёткие инструкции для понимания. Чем выше "конкретика" — тем выше "узнаваемость".

В ноябре 2024 года Фил Спенсер заявил, что они готовы к новым приобретениям для усиления своих позиций на игровом рынке. Слова с широким трактованием, которые дали импульс для сегодняшнего материала. Под началом Xbox Game Studio достаточно коллективов, чтобы запустить конвейер по производству игр. Явной необходимости в дополнительных поглощениях не существует. Подобное заявление лишено смысла, если речь не идёт о цифровом магазине. У Фила Спенсера сильные позиции в разрезе специалистов, но очень слабые в способе монетизации и возврата средств. В 2022 году, пока народ следил за антимонопольными разборками, Epic Games продавила Google и Apple на предмет сторонних магазинов и платёжных систем. Летом 2024 года должен был запуститься цифровой магазин Xbox на Android, но что-то пошло не по плану.

Антимонопольное дело против Activision Blizzard

В 2023 году Microsoft обошла законодательство США и осуществила слияние с игровой компанией Бобби Котика, но дело не было закрыто. Основные тёрки прошли в мае 2024 года. Вопрос не был закрыт. Следующие тёрки прошли в августе 2024 года и снова неудача. В конце декабря (предположительно) должны пройти заключительные переговоры. И в этот момент всплывают интересные подробности. В первых числах декабря Microsoft обвиняет FTC в сливах информации.

Тут стоит уточнить, что в 2022–2023 годах ежедневно публиковались сотни документов, и освещение вопроса было поставлено на широкую ногу. Юристов из Редмонта не волновал данный вопрос, так как он формировал правильный общественный фон в информационном поле и повышал стоимость акций. Сейчас идёт обратный процесс, и неудачи могут снизить привлекательность бренда. Но не это самое интересное.

В ноябре 2024 года в судебные разбирательства приглашают Valve. Стоит понимать, что сейчас не рассматривают "запрет" на сделку, а торгуются о будущих ограничениях. Гейб Ньюэлл был единственным представителем игровой индустрии, который выступал на стороне Microsoft и всецело поддерживал её действия.

В сложной ситуации снова приглашают верного соратника. И если два года назад интерпретация была "подкупили" новыми играми, то теперь дядюшка Габен не получит новых плюшек, если "морковка" не была вывешена ещё в 2022 году и не осталась "той самой". Это второе крупное обсуждение в ноябре, где "эксперты" склоняются к возможной договорённости между двумя крупными игроками рынка.

Планы Xbox на ближайшую пятилетку

Весь 2024 год из уст руководства игрового подразделения Microsoft идет непонятный бубнеж. Нет ни одного интервью или выступления, где руководство "спасает ситуацию" и раскрывает все планы на ближайшее будущее. Нет ни одного выступления, где Филимон успокаивает своих поклонников и дарит им надежду и веру. Напомню, что даже при строительстве социализма коммунисты рассказывали о будущем и как в нем все будет хорошо. Когда есть план и его придерживаются, то слова и обещания вызывают больше доверия. Уверенность в завтрашнем дне — это база любой политики. Потратить $78 млрд и не рассказать о своих планах? Это странно и непонятно, если нет гигантского секрета, раскрытие которого повлияет на принятие решений антимонопольными органами.

Оценочная стоимость в $21,5 млрд

Есть несколько вариантов обсуждаемых сумм. Зависят от расчетов и вероятных "свидетелей" переговоров. В большинстве случаев они базируются на официальном состоянии Гейба Ньюэлла. Так как корпорация непубличная, то ее стоимость формируется через примерную прибыль магазина. Прибыль напрямую связана с состоянием и регулярно публикуется в различных топах.

Microsoft умеет убеждать

Вы помните, что происходило летом 2021 года и как рухнула капитализация Activision Blizzard? Я все еще считаю, что это дело рук Microsoft для снижения затрат на приобретение. За 4 месяца падение в 40% только на публикациях о сексуальных домогательствах в СМИ. Аналогичная ситуация крутилась вокруг Ubisoft. За тот же период по той же причине капитализация оттаяла на 46% за полгода. Ни до, ни после подобного не происходило. После объявления о крупнейшей сделке все публикации исчезли из инфополя, а обвинения и виновные растворились в бытии.

Кратко подытоживая имеющуюся информацию

Дедушка отошел от дел и изменил свои приоритеты. У него есть потребность в длинных деньгах для крупного проекта;

Microsoft не способна вырастить свой личный сервис в цифровой рознице и готова вложиться в сторонний проект;

Microsoft умеет убеждать всех несогласных;

Дети дядюшки Габена не заинтересованы в поддержании сервиса и предпочтут много денег;

Дедушка в последние годы активно выступал на стороне Xbox;

Microsoft изменила свою политику и забила болт на консоли Xbox;

Мобильное направление не подает признаков жизни;

Нужно отбивать $78 млрд. но не понятно, в каком сервисе это делать. 30% от комиссии - это $23 млрд в поддержку конкурентов;

Послесловие

Есть несколько веских аргументов, где покупатель и продавец нашли точки соприкосновения. До релиза Xbox series в СМИ активно муссировались слухи о появлении отдельного режима для игр с ПК. Последний год активно обсуждается будущая консоль на обычной Windows. Оба участника игрового рынка могут быть заинтересованы в сделке, и вероятность ее заключения находится на высоком уровне. Есть основания полагать, что договоренность была достигнута до 2021 года и растянулась из-за сложностей в оформлении крупной сделки.