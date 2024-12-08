Маленький аванпост с зелеными новобранцами оказался в окружении одной из сильнейших армий региона и больше 6 часов держал оборону против многократно превосходящих сил противника. Маленькое событие было увековечено в веках, а его герои внесены в пантеон английской славы.

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Предисловие

О маленьких незначительных сражениях редко рассказывают и освещают в средствах массовой информации, но это особый случай. 140 красных мундиров выдержала осаду с лобовым штурмом 4000 зулусов во время вторжения в Зулуленд в 1879 году. По данному "инциденту" был снят художественный фильм "Зулусы" 1964, а среди его участников было 11 кавалеров "Креста Виктории".

Крест Виктории

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Высшая воинская награда Великобритании. Учреждена в 1856 году после подведения итогов Крымской войны. За время существования ею было награждено 1 356 человек. В истории красных мундиров существует два сражения, где кресты раздавались "каждому третьему" - это "Осада Лакхнау", где выдано 24 награды на 1800 человек, и "Роркс-Дрифт", где выдано 11 наград на 140 человек. По преданию все кресты изготовлены из бронзы русских орудий, полученных в Крымской войне 1854/55 года.

Предыстория

Если рассказывать о самом сражении, то многие не смогут понять сути произошедшего. 140 идеальных солдат из самой сильной и передовой армии мира в обороне смогли расстрелять кучу аборигенов с копьями и кожаными щитами. Копьё против пороха. Аборигены против регулярных войск. Непонятно.

11 января 1879 года Британская армия начинает вторжение и тремя колоннами движется к столице неприятеля, чтобы дать генеральное сражение и добиться поставленных целей. 22 января 1879 года происходит первое крупное сражение, и зулусы полностью уничтожают крупный лагерь англичан. 28 января в окружение попадает другая колонна и находится в осаде до апреля месяца. 12 марта уничтожен конвой снабжения. 28 марта зулусы разгромили колонну "подкрепления". За три месяца стычек большая часть "экспедиционного корпуса" была уничтожена или "рассеяна". Аборигены сломали об колено весь цвет английских войск в том регионе.

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Недооценка противника обошлась дорогой ценой, и пушки с винтовками оказались бессильны. Армия Зулусов долгое время считалась сильнейшей в регионе.

Вооружение экспедиционного корпуса

Я не буду упоминать артиллерию, так как в Роркс-Дрифте её не было, а поговорю о ручном вооружении защитников лагеря:

Martini–Henry, образца 1871 года. Однозарядная казнозарядная винтовка со скорострельностью до 10 выстрелов в минуту при идеальных условиях. Про надёжность ходит множество споров, которые подтвердить или опровергнуть не могу. В то время гильзы изготавливались из мягкой латуни, и при длительной стрельбе агрегаты часто выходили из строя. Но это не главный недостаток. С 1855 до 1885 года шла активная гонка вооружения, и винтовки создавались под максимальный радиус поражения в ущерб всему остальному. Зулусы вели ближний бой, и единственный плюс винтовки уходил в небытие;

Револьвер Webley. Личное вооружение офицеров. Шестизарядное оружие ближнего боя. Не более 5 штук;

Штыки к винтовкам. После гражданской войны в Америке данный элемент вооружения крайне редко применялся по своему прямому назначению. Достоверно известно, что в Роркс-Дрифте была рукопашная схватка, и данное приспособление, скорее всего, использовалось;

Шабли и сапёрные лопатки, другие подручные средства. Так как сражение сильно мифологизировано и приукрашено, то установить подробности невозможно.

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Вооружение зулусов

Нет точных сведений по данному вопросу. В большинстве источников упоминается только "национальное вооружение аборигенов":

Иклава (ассегай). Короткие копья с широким лезвием ближнего боя;

Щиты (исиху). Неизвестное приспособление из кожи;

Метательные копья. Вспомогательное оружие "дальнего боя". От 30 до 50 метров;

Нобкири. Лёгкие дубинки ближнего боя. Дёшево, много и сердито.

До описываемых событий зулусы 50 лет вели регулярные стычки с бурами (переселенцы из Европы) и отлично знали о существовании огнестрела, его сильных и слабых сторонах. Зулусы умели обращаться с винтовками и регулярно использовали их. За сутки до описываемых событий был уничтожен большой лагерь англичан (в 15 км) и у них был доступ к большому количеству современного вооружения и боеприпасов. Есть несколько источников, где говорится, что треть нападавших на пункт снабжения была вооружена винтовками разных эпох.

Что такое Роркс-Дрифт

Это ферма с церковью, превращённая в перевалочный пункт и госпиталь на время вторжения. Участок со сторонами 30 на 40 метров. На ферме находился капеллан с пятью гражданскими помощниками и 35 больных. На охрану склада выделили одну роту из 94 человек с небольшим опытом военной службы. "Технический" персонал самого склада — 10 белых и 11 африканцев. Один опытный инженер, отставший от колонны. Недалеко от фермы находилась важная переправа через реку, которую охранял отряд из 100 африканцев с белыми офицерами.

В перевалочном пункте только два человека имели серьёзный боевой опыт. Он не планировался как участник активных боевых столкновений.

Перед битвой

22 января 1879 года некоторые из солдат услышали пушечные выстрелы и отправились узнать подробности происходящего. В этот момент в 15 км от Роркс-Дрифт зулусы уничтожали одну из ударных "колонн" англичан. Примерно к обеду мимо лагеря проскакали несколько офицеров с криками: "Мы все умрём". В течение дня по дороге пробежало ещё несколько человек, сообщивших об уничтожении главных сил. В лагере возник вопрос о перспективах сидения на месте. Лошадей на всех не хватит, а больные бегать не умеют. Вариант сняться с места и идти к границе не сулил позитивного исхода. На момент обсуждения вопроса в группе находилось около 250 человек. На совещании офицеров и руководства приняли решение, что в защищённом лагере будет больше шансов выжить, чем в чистом поле. Вечером к ним присоединились ещё 80 темнокожих всадников-басуто. Африканцы и солдаты за несколько часов соорудили оборонительный периметр из подручных средств. Со склада вынесли все мешки с провиантом и создали импровизированную стену.

По задумке африканцы должны были осуществлять мобильные действия и вести беспокоящий огонь, в то время как красные мундиры выстроятся в шеренги и будут использовать свою излюбленную тактику.

23 января 1879 года с утра сбегают всадники со своими офицерами, чуть позже уходит отряд африканцев из вспомогательной роты со своими офицерами. От "дополнительных" войск остался только один капрал.

К лагерю подходил отряд резерва, что не участвовал в разгроме главных сил накануне. После разгрома англичан весь сектор остался без защиты, и лагерь снабжения с провиантом и оружием казался лакомым кусочком. Резерв состоял из одного элитного полка "гвардии" под командованием единокровного брата короля, двух опытных полков, состоящих из женатых мужчин 30-40 лет с большим опытом военных действий, и одного полка неженатых молодых мужчин 20-25 лет. Около 4000 воинов.

Ход самого сражения

В этом месте начинаются разночтения. Британская Империя за короткий период проиграла несколько сражений аборигенам, и данное событие стало единственным "светлым лучиком". Чтобы поднять боевой дух в войсках, все события были гиперболизированы и ярко разукрашены. Из общей канвы повествования и подтверждённых фактов известно четыре момента:

Число защитников лагеря. Список изучен пофамильно и подтверждён несколькими источниками; Атакующие силы сторон и их примерная численность в 4000 человек; Точные потери сторон; Зулусам удалось прорвать периметр, навязать рукопашный бой и захватить госпиталь.





Отступление зулусов и окончание битвы вызывает много вопросов. Официальной считается версия, что арьергард заметил колонну красных мундиров, и вождь нападавших решил, что это призраки убитых накануне вернулись в мир живых для мести. Данное решение было принято после захода солнца, но до рассвета. Почему основные силы не заметили подобного и не напали, чтобы разгром был полным, — неизвестно.

Нестыковки в истории лорда Челмсфорда

Английские войска были разделены на две части. Одна стояла лагерем, а вторая исследовала окрестности в поисках неприятеля. По официальной версии лорд Челмсфорд находился в 11 километрах от разгромленного лагеря Изандлване. Он слышал выстрелы и звуки боя, но счёл это "учениями" и не поспешил на выручку. Мне трудно представить, что боевой офицер принял за "учения" канонаду, длившуюся около трёх часов. Ещё более странным выглядит аргумент с "разведкой" окрестностей — в его колонне присутствовала лёгкая полевая артиллерия, пешие войска, большое число повозок и носильщиков. Суммарно около 1800 человек. Неимоверно большое и медленное подразделение для подобного действия. На этом странности не заканчиваются. Лорд Челмсфорд возвращается в уничтоженный лагерь только через сутки. Имея мобильные войска на лошадях, он не проводит разведку и остается без понятия, где противник, разгромивший лагерь. Вечером лорд слышит стрельбу в Роркс-Дрифте и ночью выдвигается в его сторону. Без авангарда, без разведки, в тёмное время суток, когда рядом огромная армия, а дальнобойные винтовки и артиллерия теряют свои преимущества. Совершенно непонятная логика действий.

По данным событиям снят фильм "Рассвет зулусов" 1979 год.

Триумф и известность

Вокруг лорда Челмсфорда и его приключений ходило много нехороших слухов. Странное поведение и необъяснимые события портили репутацию. Чтобы скрыть весь негатив и выглядеть лучше, чем есть, событиям вокруг Роркс-Дрифт придали сильнейший импульс пиара. Данному сражению посвящены десятки картин. Саму ферму отреставрировали, и она существует до сих пор. Сняли фильмы и написали несколько научных трудов. Сейчас продаются миниатюры исторических диорам, выпускаются музыкальные клипы.

Послесловие

Еще вчера ты был никем, и звали тебя ни как, а сегодня стоишь перед самой королевой и получаешь награду из ее рук. Ни один участник данных событий не был известен и в историю вошел по стечению обстоятельств. Отвагу заметили и решили поведать о ней всему миру, чтобы скрыть провалы и неудачи.