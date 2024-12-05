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Как работают новые процессоры AMD на старых материнских платах без обновления BIOS

Неудачи с апгрейдом — это ступени к успеху. Даже несовместимое железо может обрести новую жизнь, если подойти к делу с умом и терпением.
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Апгрейд старых систем на новое железо или покупка "свежачка" часто сопряжены с рисками. Не все материнские платы из коробки поддерживают новое поколение процессоров, и возникают нюансы. Запас камней для обновления BIOS есть не у всех, да и сама процедура доступна далеко не всем.

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Предисловие

Когда работаешь с железками, возникает ворох мелочей, которые отнимают много времени и нервных клеток. В интернете крайне редко обсуждают вопросы, связанные с совместимостью оборудования. Еще реже встречаются темы об апгрейдах OEM-сборок, черных и белых списках совместимости. Сегодня дельцы из Поднебесной научились разбирать и впихивать невпихиваемое в любую форму — чего только стоят платформы X79/99... Но было время, когда всё познавалось методом тыка. Именно такой вариант развития событий сегодня и хочется поведать.

Предыстория

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Весной 2017 года знакомый попросил собрать системный блок. Вопрос усугублялся бушующим майнингом первой волны и 700 км между мной и местом эксплуатации устройства. В городке на 15 тысяч человек не было хороших магазинов и мастерских, а ехать 50 верст до райцентра 65-летнему человеку на своих двоих с системным блоком — не самое веселое времяпрепровождение. Все оборудование должно было идеально подойти и завестись без танцев с бубном. Ryzen только появился на рынке, и цена была негуманной для бюджетного гейминга. Вопрос упёрся в платформу LGA 1151.

Что выбрать? Intel G4500 или G4560? Очевидный ответ или есть нюансы? Из дня сегодняшнего у людей однозначное мнение по данному вопросу, но весной 2017 года мир выглядел немного по-другому. Для начала необходимо упомянуть, что G4500 шёл с графикой HD 630, которая вдвое быстрее UHD 610 у G4560. Во время отсутствия видеокарт на рынке — это весомый аргумент. Но главный упор идёт в материнскую плату: Kaby Lake из коробки поддерживались только в материнских платах 200 серии, а в предыдущей необходимо обновить BIOS. Самая младшая 200 серия начиналась со среднебюджетных B250, что стоили заметно дороже H110. Самостоятельно или через знакомых прошить материнку не получится.

Простая логика и обоснованные предположения заставили выбрать связку H110 + G4500.

Собираю системный блок для себя

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2 января 2022 года. Чешутся руки и хочется праздничного настроения. В это время открылся предзаказ на Total War: Warhammer III. Сливаю свой старый системник на i7-8700 без видеокарты за полцены, и встаёт вопрос между Ryzen 5 PRO 4650G и Ryzen 5 5600G. Оба процессора имели похожую производительность и не сильно отличались по цене... и снова вопрос с поддержкой. 4650G поддерживается из коробки на B550, в то время как для 5600G нужно обновить BIOS.

Думаю вы видели подобные новостные заголовки и рекомендации от производителей материнских плат:


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Моя материнская плата поступила в продажу летом 2020 года, когда 5600G ещё не было в проекте. Поддержку нового процессора завезли в марте 2021 года. Систему собирал в январе 2022 года. Внимание, вопрос: будет ли в материнской плате установлен BIOS с завода, который поддерживает новый процессор, или нет? В новогодние праздники найти работающую мастерскую не очень просто. Открывая "Секрет Полишинеля", BIOS в моей материнке официально не поддерживал новый процессор. Грустная и печальная новость. Но я вставил процессор, и всё заработало на старой прошивке. Магия, которую уже встречал.

Аналогичная ситуация была с AM3-материнкой, что поддерживала только камни до 95 ватт, и завёлся шестиядерный Phenom II X6 1075T с пакетом 125W и проходил все тесты (с обдувом VRM).

Проверка теории с поддержкой процессоров без обновления BIOS

Сто лет назад купил несколько системников, и один остался без внимания. В 2024 году двухъядерный A4-5300 выглядит, мягко говоря, неактуальным. Классный корпус, блок питания с бронзовым сертификатом, надёжная конструкция, но процессор портит всю картину. Процессоры AMD в наших краях не сильно любят, а младшую затычку...

Мысль с заменой A4 на A10 давно витала в голове, но камней мало, и по приятной цене они редко бывают. Ситуация усугубляется тем, что системный блок, а с ним и материнская плата на FM2-платформе, имеют исчерпывающий список поддерживаемых конфигураций:


В отличие от розницы, тут не бывает "обновления BIOS для поддержки новых процессоров". Варианты апгрейда сокращаются в четыре раза. Редкие APU становятся ещё реже, а с ними и дороже. Данный материал задумывался в конце ноября, и процесс "проверки" стартовал до резких изменений в ценообразовании импортных товаров. Решил установить в свой системный блок процессор A10-6700 — на момент проработки вопроса он стоил заметно дешевле A10-5700. Очень часто попадаются 7000 и 8000 с более привлекательными ценами, но решил не рисковать.

Заказал системник с процессором — если что-то пойдёт не так, то продать системник проще, чем отдельный процессор для непопулярной платформы. Маразм крепчал, деревья гнулись: системник стоит дешевле, чем процессор отдельно:

Мой родной ThinkCentre M78 и донор в лице ThinkCentre M79. Снаружи системник убитый в хлам. На фотках это не видно, но внешнее состояние у приехавшего агрегата плачевное. Все нюансы имеют исключительно косметический характер — сам корпус крепкий как скала и разваливается только после разбора на составные части.

Внутренности мне понравились. Все красиво и без ныне модной, но не всеми любимой подсветки. Отличия незначительные и стоят копейки.


Пересадка органов

Открутил, пасту намазал, переставил, закрутил. Всё гладко и аккуратно, как в учебниках истории. Сбросил BIOS через пимпочку — и всё завелось. В программе ввода-вывода процессор определился корректно и заработал как "родной".

Установил чистую систему и провёл тесты. Из долгой истории AM2-платформы мне известно, что конфликты часто проявляются с напряжениями и датчиками. К сожалению, я не тестировал этот вопрос на родной платформе и, возможно, это нормальное состояние. Бублик прогрелся до 85 градусов и стабильно держал частоты.



При нагрузке на процессор показатели сошли с ума: 115 градусов спустя 5 минут прогона. Термопаста нанесена свежая, и отпечаток идеальный. Скажу больше — с процессором установил родной вентилятор (они идентичные, но сделал это на всякий случай). Частоты почти всегда в турбобусте и работают нормально. В бенчмарке баллы занижены — прогонял его для скриншотов сразу после "бублика". На холостом ходу там около 750 (чуть быстрее, чем 1 ядро у моего 5600G).

Опыт успешный, операция удачная. Результаты отличные.

Послесловие

С технической точки зрения, этот материал не имеет никакой ценности для подавляющего числа пользователей персональных компьютеров, но у меня это третий случай за пару лет, когда вопрос с поддержкой новых камней в старых материнках встал остро. И если первые два раза это была случайность в неконтролируемой среде, где вопрос упирался в финансовую составляющую, то сегодня — это лабораторные испытания с пониманием рисков и проверкой "теории" на практике. Ответ: старые материнские платы без обновления прошивки с большой вероятностью запустятся с новыми процессорами AMD.

Отсюда вытекает другой момент: есть вероятность, что вы купили системный блок на процессоре AMD с BIOS, который не поддерживает ваш процессор, и он немного шалит в стрессовых ситуациях, а вы терпите его выходки, не понимая природу проблемы.

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