Сегодня такое не снимают. Слишком приземленно и нетолерантно. Эпоха Наполеоновских войн в голливуде никому не интересна, а в Европе на подобное трудно найти хорошие бюджеты. А нам только и остается, что наслаждаться молодым Шоном Бином.

Предисловие

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Скупая мужская слеза прокатилась по моим щекам перед написанием данного материала. Ностальгия и теплое чувство детства охватила. Один из немногих сериалов, что смотрел несколько раз и с большим восторгом обсуждал перипетии с друзьями. Приключения Шарпа - это чуть больше, чем сериал по ТВ - это забытая эпоха 90-х.

Сюжет Приключений королевского стрелка Шарпа

Молодой сержант из народа по случайному стечению обстоятельств спасает жизнь сэра Артура Уэлсли (будущего герцега Веллингтона) и получает в награду офицерский чин лейтенанта. Сегодня подобное не кажется чем-то особенным, но во времена красных мундиров офицером мог быть исключительно представитель голубых кровей с хорошим образованием. Тонкий нюанс, что долгие годы вырисовывает противостояние "знати" и "человека из народа", подчеркивает характер главного героя. Зеленая униформа ярко выделяет статус "мы не такие" и отличает представителей 95-го стрелкового полка от регулярных войск Великобритании.

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Вместе с офицерским чином Ричард получает в свое подчинение роту элитных стрелков с нулевой дисциплиной и особыми поручениями от командования. Особенный офицер, особенная рота, особенные задания складываются в длинное повествование с интересными поворотами и обстоятельствами.

Почти все события в цикле идут на фоне исторических событий и аккуратно вплетены в реальный мир. Сериал снимался для внутреннего потребления, и нашему зрителю плохо знакомы выдающиеся личности Великобритании.

Полковник Джеймс Гадж - герой войны на Пиренейском полуострове;

Генерал Томас Грэм - победил в битве при Бадахосе;

Генерал Роберт Кроуфорд - непосредственный руководитель Шарпа;

Майкл Хоган - реальный английский (шотландский) шпион регулярно помогает Шарпу с информацией;

Генерал Томас Пиктон - главное действующее лицо на Пиренеях от англичан;

И десятки других персонажей помогают погрузиться в историческую атмосферу.

Съемки в Крыму

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Летом 2013 года с семьёй решил устроить праздник и отдохнуть на Чёрном море вместо привычного Каспия. И, естественно, отправиться в различные экскурсии с местными гидами. Что-то они болтали невнятное про древности и греческие колонии... А потом услышал волшебные слова с упоминанием Королевского стрелка Шарпа. :-)

Действия некоторых сюжетных арок происходят в Пиренеях и Испании, но бюджет студии не позволял проводить съёмки в реальных местах повествования. Бюджетным вариантом оказались территории Крыма, подходящие по своему климату, ландшафту и погодным условиям. В середине 90-х иностранные кинопроизводства открыли для себя новые горизонты и недорогие варианты.

Помимо Шарпа и некоторых советских телефильмов (Остров Сокровищ, Человек-амфибия, Три плюс два, Война и мир) тут проводились съемки: Орел девятого легиона, Человек, который плакал, Лев зимой и другие.

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Исторические романы Бернарда Корнуэлла

Кинопроизведения делятся на две большие группы:

Уникальные продукты созданные с нуля под определенные цели и аудиторию;

Киноадаптации различных бестселлеров;

У второй группы есть своя аудитория, проверенная на "мышах". Всем известны "Властелин Колец", "Гарри Поттер", "Игра престолов" — книги, перенесённые на экран. Большой насыщенный мир, проработанные персонажи со своим характером и мировоззрением, чётко выстроенные сюжетные арки и минимальное число сюжетных дыр.

У исторических романов про Ричарда Шарпа есть уникальная особенность: до съёмок сериала это была малоизвестная серия со сквозным сюжетом на 10 книг. Огромная популярность телеадаптации сподвигла Бернарда расширить историю до 25 романов. Шон Бин во время съёмок идеально подошёл под роль главного протагониста, и у многих актёр и герой смешались в одном образе. Автор учёл данную особенность, и в последующих романах образ Шарпа и его особенности создавались под актёра и с учётом его реальной жизни.

Аутентичность повествования

Не являюсь экспертом по Наполеоновским войнам и изучал вопрос поверхностно, сравнивая свои ощущения с высказываниями специалистов. Многие деятели культуры считают сериал близко приближённым с научной точки зрения к событиям той эпохи. Есть расхождения в регалиях разных полков и формирований, несоответствия исторических фактов с отдельными событиями и прочие мелочи. Большинство "нюансов" объясняется ограниченным бюджетом и невозможностью пошить костюмы на все случаи жизни.

Даже семиствольное ружьё сержанта Патрика Харпера — это реплика ружья Нокка, разработанного для Королевского флота. Оно не использовалось в сухопутных войсках из-за своей малой эффективности, но и Харпер был не из простых. Ружьё и персонаж отлично дополняли друг друга.

Подобный подход создает правильную атмосферу и помогает в погружении. Ничто не отвлекает от происходящего и дарит приятную усладу глаз.

Шон Бин

Случайности не случайны — именно так можно описать сериал и его ведущего актёра. Шон Бин изначально не должен был сниматься в этом проекте, но попал туда по стечению обстоятельств. Главная роль была утверждена за Полом Макганном (известным в Туманном Альбионе как Восьмой Доктор Кто), но за несколько дней до начала съёмок он сломал ногу и выбыл из проекта.

Стоит уточнить, что сериал не стал культовым сразу. На старте это был малобюджетный проект "для своих".





Всем известен мем "Не убивайте Шона Бина". И здесь стоит сделать реверанс в сторону истории. В серии книг и телеадаптации герой Шона Бина оказался невероятно удачливым, многократно избегая неминуемой гибели. Его везение значительно превосходило обычные будни офицера на передовой в военный период.

Есть мнение, что Шон Бин раздаёт свои "долги" из сериала.

Английский сериал - это свой междусобойчик

Сериал снимался для внутреннего потребления и в нем засветились многие известные актеры... Точнее, они стали известны заметно позже, а в "Приключениях" они были "Третьим справа во втором ряду".

Марк Стронг (Кингсман Мерлин) появляется в "Миссия Шарпа" в роли Брэнда;

Дэниел Крейг (последний Бонд) появляется в "Орёл Шарпа" в роли лейтенанта Берри;

Элизабет Херли (Остин Пауерс) появляется в " Враг Шарпа" в роли леди Фартингдейл;

Тоби Стивенс (сериал Затерянные в космосе отец) появляется в "Испытание королевского стрелка Шарпа" в роли Додд;

Пол Беттани (вижен из Марвел) появляется в "Ватерлоо Шарпа" в роли Принца Орлеанского;

Брайан Кокс (Уильям Страйкер из Людей X 2) несколько серий;

Список достаточно обширный, но многие имена в наших краях мало известны. Несколько номинатов на оскар, обладателей Серебрянного медведя, Пальмовой ветви. Мало кто вспомнит имя главного "злодея" всей серии Питера Постлетуэйта, хотя его фильмография насчитывает сотни ролей и треть - это кассовые хиты.





Музыка и атмосфера в сериале

Как уже упоминалось, это бюджетный проект "за пачку сухариков", но главный композитор Джон Тамс сумел создать правильную атмосферу. Смешав скрипку, гитару и флейту, он идеально передал дух Наполеоновских войн, британской армии и сельской Англии.

Словами трудно передать, и мне не хватит словарного запаса. Это заглавная тема сериала:





Сама песня является старой балладой XVII века и часто встречается в современном исполнении у многих авторов, но именно звучание из сериала о Шарпе стала лейтмотивом многих экранизаций о красных мундирах.

Продолжение сериала





Съёмки основного сериала завершились в 1997 году, подведя логическую черту под всей эпопеей, но интерес к истории взлетел до небес. Бернард Корнуэлл расширил вселенную, заполнив пробелы. Теперь приключения охватывают Аргентину (экспедиционный корпус и падение Буэнос-Айреса), кампании Вест-Индской компании, побережье Африки и войны с пиратами — красные мундиры были везде. На волне популярности в 2006 и 2008 годах сняли две новые серии о приключениях в Индии. Хороший бюджет позволил увеличить масштаб происходящего и сделать картинку более зрелищной.

До мастодонтов индустрии еще далеко, но аналогов попросту не снимают.

Послесловие

Галопом по Европе о любимом сериале из прошлого. Сейчас пересматриваю последние две серии и наслаждаюсь каждой минутой. Непередаваемое чувство эпохи приключений, добра и позитива.

Надеюсь, вы прочли этот материал и вдохновились вспомнить былое, отыскав сериал в одном из онлайн-кинотеатров.



