Пришло время поговорить о мировом заговоре и древних обычаях. День Пьяного Ёжика — это не просто веселие, а традиция из глубины веков. Ёжиков сегодня трудно найти, а вот соблюдать другие обычаи обязан каждый.

Предисловие

В последнее время часто слышны призывы к отказу от западных праздников. В славянской культуре много своих аналогов, и нет необходимости цепляться за чужие ценности. Крайне смешные призывы, показывающие, что некоторые люди не понимают самой сути всех увеселительных мероприятий. Обычным гражданам, от мала до велика, нет никакого дела до названия — нужен лишь повод, будь то "День сбора потерянных носков" или "День танцев вокруг офисного стула". Самые заметные и шумные праздники — это "Дни торговли", когда магазины всеми правдами и неправдами зазывают покупателей в свои ряды. Именно торговля задает тон и популярность любого праздника в наших краях. Именно она вкладывается в рекламу и популяризирует то или иное увеселительное мероприятие.

Народные праздники

В Беларуси достаточно активно отмечают языческий День Ивана Купалы и на государственном уровне праздник сбора урожая Дажынкi.

Первый пришел от бабушек и дедушек и практикуется среди молодежи, а второй продвигается Александром Лукашенко и люди не сопротивляются подобному творчеству.

Лесные охотники

Ёж обыкновенный является санитаром леса и питается насекомыми, личинками, мелкими беспозвоночными, слизнями и хладнокровными. Обитает в широком ареале средней полосы, преимущественно в лесистой местности. Трудно найти место, где не встречается это создание. В России, наряду с Медведем и Зайцем, ёж — один из самых часто упоминаемых персонажей детских сказок.

День Пьяного Ёжика

В разных странах сбор урожая заканчивается в разный период, а подготовка к зимнему сезону также включается в сельскохозяйственные работы. Подготовка к новому сезону: очистка полей, уничтожение вредителей, насекомых, лягушек, змей, мелких грызунов — достаточно трудоемкое занятие, если не найти подходящего помощника. Именно ёжики стали теми самыми санитарами полей, что не любят кукурузу и тыквы, но с удовольствием поедают различных вредителей. Просто завозить и расселять маленьких хищников — не самое оптимальное занятие: ночные колючки разбегаются, и работа остается невыполненной.

Достоверно не известно, как такое произошло, но для приманивания ёжиков стали использовать отходы от производства пива. По легенде, один из крестьян разлил бочку с испорченным суслом у себя во дворе и на утро нашел несколько ёжиков. За несколько дней трапезничества лесные жители не только доели испорченное угощение, но и очистили прилегающие территории от различных мелких вредителей. Поселившиеся неподалеку колючие комочки активно очищали территорию от непрошенных гостей.

Стоит отметить, что пиво в современном понимании сильно отличается от средневекового. Сегодня это горячительный напиток и ничего более. В стародавние времена не было эффективных методов обеззараживания воды, и очистка через брожение помогала избавиться от патогенов. Алкоголь в средневековье был необходимостью, а опьянение — лишь побочный эффект.

На следующий год эксперимент повторился, но уже в нескольких деревнях. Крестьяне оставляли блюдца с пивом для привлечения животных, и традиция вошла в обиход. Сегодня на смену ёжикам пришли различные химикаты и прочие хитрости, но обычай угощать ёжиков пивом остался и отмечается по сей день.

Семейный праздник и традиции

Сегодня мы отлично знаем праздники из Северной Америки, так как они приходят не только через культурный код, но и благодаря рекламным стараниям торговых сетей. Прямо сейчас идет "неделя Черной пятницы", что стартовала после Дня Благодарения. В продвижение данного события вкладывались большие деньги, и ушлые торгаши использовали маркетинговое название себе во благо. А с другой стороны, есть государство и религия. С ними мы каждый год вспоминаем День Победы, 8 марта, Рождество и Пасху. В каждой стране есть свои "скрепы", которые продвигают различные ценности.

Вот вы давно ходили с красными знаменами на День труда? А знали, что у Ленина украли надувное бревно? Интересно, зачем оно ему было нужно.

Мне нравятся такие праздники как:

Яблочный спас - у православных славян отмечается 19 августа и знаменует окончание лета и переход к осени;

Картофельный спас - отмечается в России 24 июня и знаменует перемены в обществе;

День хмеля - сейчас его смешали с Днем пива, но в сельской местности независимый праздник в конце августа;

Коляды - религия попыталась подмять под себя данный праздник, связав с Рождеством, но по факту языческий праздник приуроченный к зимнему солнцестоянию;

Масленица - религия попыталась подмять под себя данный праздник, связав с Великим постом, но по факту языческий праздник приуроченный к дню равноденствия и проводами зимы;

День Ивана Купалы - 24 июня и связан с летним солнцестоянием и наивысшим расцветом природы;

Практически все народные праздники уходят вглубь веков и передаются из уст в уста. Сегодня общество оторвано от природы и не может отличить осину от тополя. Что навязали сверху, то и отмечают, ведь название не имеет значения — нужен лишь повод.

Послесловие

Посвящайтесь и больше читайте, вокруг нас происходит масса вещей, о которых мало говорят. Пока одни обсуждают новую часто игры от григоровича, есть вариант пойти с друзьями в теплое уютное место и поговорить о традициях разных народов мира. Вместо споров о важности бытия можно вспомнить лучшие моменты из детства и рассказать о бабушкиных сказаниях.