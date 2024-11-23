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О S.T.A.L.K.E.R. 2 и чемоданах - как белорусские блогеры раскрывают мировой заговор

Неоднозначная игра с особым колоритом и неприятным запахом. И если к самой игре я не прикасался, то вокруг нее происходит много того, что мне не нравится.
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Я не играл в  S.T.A.L.K.E.R. 2 на момент написания данного материала, не смотрел обзоров и мнений, я не планирую поддерживать данную игру и вообще я пирожок.

Предисловие

Хочу вкатиться в мировой тренд и поговорить о самой нашумевшей игре последней недели. Сам я в игру не играл, но очень хочу набрать просмотров. Просто невозможно пройти мимо и не поговорить о цифровом товаре GSC Game World. Почему все говорят, а мне нужно стоять в стороне? Примерно так можно охарактеризовать движение в "нижнем интернете" последних нескольких дней. Но бурление зашло слишком далеко, и начались прямые оскорбления и угрозы. Некоторые невоспитанные личности на огромную аудиторию начали сквернословить и вести себя за рамками приличия.

Начну издалека, а именно с 2003 года. В этот момент у меня дома появился широкополосный интернет, и я с головой окунулся в мир развлечения онлайн. И почти сразу попал в игру Lineage 2. Примерно на 8 лет остальные игры отошли на второй план. И именно из-за этой игры, на вопрос: "Почему ты выбираешь в играх темных эльфиек?" я лишь скромно улыбаюсь.

Все основные релизы с 2003 по 2011 год прошли мимо меня. Конечно, были исключения в виде 2-3-4 части любимой франшизы, но новые творения исчезали в бытие мирском. Со знаковыми "шедеврами" начал знакомиться спустя некоторое время после релиза, и большинство не вызывало эффекта WoW. Перехайпаное и разрекламированное поделие с минимальным числом интересных механик.

S.T.A.L.K.E.R., Mass Effect, BioShock, Assassin's Creed, Dragon Age, Dead Space — знакомился с ними значительно позже основной массы и без стороннего влияния. Абсолютно все в 2015 году морально устарели и были примитивными. Большинство бросал через 2-3 часа знакомства. Эта информация дана лишь для того, чтобы вы понимали мое отношение к новым частям легендарных серий. Мой незамутненный разум опосредованно-фиолетово встречает большинство продолжений "легендарных серий".

Мы не живем вне политики

В феврале 2022 года мир изменился на ДО и После. Каждый сделал свой выбор и каждый смотрит на происходящее со своей колокольни. Представители GSC Game World не остались в стороне от знакового события и демонстративно заявили о себе несколько раз в определенном ключе.

Каждый волен делать выбор согласно велению сердца, а не под улюлюкание толпы. Подобное событие вызвало волну возмущений от несогласных и шумных. Кто прав, а кто виноват, решит лишь история. Для нас важно, что было несколько прецедентов с политически мотивированными решениями, что разделило сообщество на фиолетовых и зеленых.

Анита Саркисян

Примерно в 2012 году на мизансцену вышла актриса и решила обсудить в общественном поле роль женских персонажей в современных видеоиграх. Особо яркими обсуждениями стали разговоры о GTA V, Tomb Raider, Final Fantasy, The Witcher 3 и легендарный тред о Bayonetta. Основная концепция складывалась в сексуализировании женских персонажей для привлечения внимания, вместо работы над самой игрой. Тонкой линией через всю творческую деятельность барышни проходил хайп. Чем больше рекламный бюджет у проекта, тем громче и отчетливее слышен голос Аниты. Я не нашел возмущенных голосов в сторону бюджетных и малоизвестных игр.

Их борьба

Летом 2024 года игровое пространство сотрясал очередной геймергейт с БлекРок и розовыми пони. Любимая фишка "нижнего интернета", когда сказать нечего, но очень хочется. Борьба очень избирательная и касается только больших игр с большими рекламными бюджетами. Отыскались несколько конторок, что исправляли повествование в угоду особых ценностей. Почему избирательная? Ну давайте поговорим о "шедеврах" на 11 из 10 из эпохи ДО прихода этих ваших веяний:

  • Серия Mass Effect - спят все со всеми и никого не смущает;
  • Серия Dragon Age  - спят все со всеми и никого не смущает;
  • Серия Fable - спят все со всеми и никого не смущает;
  • Серия Fallout - спят все со всеми и еще в извращенной форме и никого не смущает;
  • Grand Theft Auto V - свобода выбора и подтексты удивляют своим разнообразием;
  • Серия Red Dead Redemption  - каких только персонажей не встретишь, а прогрессивность их мыслей удивляет;
  • The Elder Scrolls V - Тод Говард умеет удивлять;

Проблема больших игр состоит в том, что для своей окупаемости они должны привлечь максимальное число геймеров. Чем больше тем и ситуаций будет заложено в продукт, тем большей аудитории он придется по вкусу. Чистокровных тайтлов под узкую хардкорную аудиторию практически не осталось. Простой факт и закономерность. Но данное положение почему-то раньше никто не замечал. Слепые были. Или нужен "Хайп и борьба против всего плохого за все хорошее".

Чем громче шум, тем больше просмотров

У "нижнего интернета" долгие наработки "желтой прессы". Никого не волнует истина, если в очередном ролике найдены сенсационные разоблачения, тлетворное влияние капиталистов и негодование фанатов в особо острой форме. Но данные слова относятся к западным блогерам. В России есть особенность и свой стиль. Думаю, многие замечали, что у каждого второго пользователя сети айфоны последней модели, самые дорогие RTX 4090 и сборки персональных компьютеров по цене двушки в провинциальном Урюпинске.

Отменяем предзаказы и не покупаем эту игру

Вы же слышали эту фразу? Хорошие люди плохого не посоветуют. Они оценят качество и вынесут вердикт. Мне трудно представить, как можно пройти 3 игры в неделю за пределами основной работы, оценить проект в любом жанре и сделать объективную оценку. Опыт он такой, его не пропьешь.


Качество игры не имеет абсолютно никакого значения. При средней зарплате (до уплаты налогов) у нас в стране и ограниченном доступе к собственному жилью крайне малый процент обладателей RTX 4090 может позволить себе 3-4 игры за полную стоимость на релизе. Еще меньше таковых среди тех, кто воспитывает детей.

Игровой рынок России до 2022 года оценивался в 160-170 млрд. рублей при 80-90 млн. геймерах (считая мобилки). Средний чек  2000 рублей в год. Даже по ценам 2022 года - это менее 1/2 ААА игры.

Для людей с топовыми ПК на RTX 4090 - это топовая отмазка, почему они не купили игру. Хорошие люди плохого не посоветуют. Надо больше хороших советов, чтобы не покупать плохие игры. Красивый и яркий симбиоз.

  • В игре повесточка! - отменяем предзаказ и не берем игру!
  • В игре баги! - отменяем предзаказ и не берем игру!
  • В игре розовые единороги! - отменяем предзаказ и не берем игру!
  • В игре куча душных активностей! - отменяем предзаказ и не берем игру!
  • В игре на заборе слова из 5 букв! - отменяем предзаказы и не берем игру!
  • В игре мало разнообразия! - отменяем предзаказ и не берем игру!

Мне кажется в бинго цифр меньше, чем у правильных экспертов поводов объяснить низкое качество игры. И не важно что один и тот же аргумент пять раз используется под разными соусами.

Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2

В игре можно насчитать более 20 различных триггеров на "отменяем предзаказ" и "не берем игру". Можете взять все самые известные и часто используемые и они будут найдены. 

  • Тормоза и нулевая оптимизация;
  • Море багов;
  • Отвратительный ИИ;
  • Банальный сюжет;
  • Устаревшие механики;
  • Темнокожие в припяти и повесточка;
  • Политические нотки;
  • Примитивный геймплей;
  • Отсутствие нормального лута;
  • Проблемы с созданием модов;
  • и дррррр;

А игру все равно покупают. Более того, в день релиза побиты рекорды Atomic Heart и Metro Exodus более чем в 3 раза. И в этом месте нашей истории на орбите Татуина появилось новое кольцо, а с ним оскорбления и неподобающее поведение. Гнильцо выползло наружу.

Во всем виноваты чемоданы. Еще вчера все поддерживали теорию "выращивания бульбы в диких условиях", а сегодня отворачиваются от лидеров мнения и делают все по своему. От мала до велика со всех концов Земли. Явный след черных чемоданчиков в секретных лабораториях.

Деньги. Деньги. Деньги.

Оказывается, не имеет значение, какая игра. Не имеют значения баги и повестка. Не имеет значение сюжет, геймплей, политика, наставление "экспертов" и прочее. Деньги на игру либо есть, либо их нет. Это единственный аргумент, который стоит перед человеком. В выборе из 10-20-50 игр он выберет то, что подсказывает внутренний мир, а не человек из интернета. И в этот момент рухнула целая вселенная. Годами выстраиваемая политика ненависти к играм решила вернуться бумерангом.

Бомбеж в "нижнем интернете"

Хейтер не играет в игры, — он их поливает нечистотами — основной тезис последней недели. Технически, подобные веяния известны давно, но сегодня в едином порыве и фиолетовые, и зеленые нашли мальчика для битья и крайнего во всех бедах. Обычные геймеры устали, что их любимые тайтлы обливают грязью, а их самих просят выйти в окно или сотворить разные непристойности 18+.

Оказывается, если не иметь своей четко выверенной позиции, то у тебя не будет и союзников в обсуждении спорных тем. Пока ты мечешься из стороны в сторону, громко заявляя популистские лозунги, может наступить конец начала или начало конца. Обидеть всех и каждого в интернете, полить нечистотами всех и каждого — не многие умеют...

Послесловие

Для начала выскажу свою точку зрения по сложившейся ситуации с двумя подданными турецких островов: нет более громких слов, чем молчание. Хочется выступить с точки зрения политического веяния — говоришь четко и понятно: поддерживали ВСУ, плохо отзывались о стране, в которой мы живем, — мы не поддерживаем данную компанию и расстраиваемся, когда наши соотечественники ведут себя безответственно. Больше ничего.

Оскорблять поклонников и фанатов, лить непотребства и другую муть в адрес геймеров — это не по-мужски.

 

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