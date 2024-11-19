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Черная пятница 2024 - разбираемся в скидках на консоли Xbox series и PlayStation 5

Праздничный сезон и много скидок. Приятные цены и различные махинации. Пришло время экономить
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Сэкономленная денежка, все равно что заработанная. В ближайшее время стартует самая большая движуха в розничной торговле. Ритейл начнет сбрасывать цены, чтобы разгрузить склады и наполнить свои банковские счета.

Предисловие

Постоянно сижу на барахолках и держу руку на пульсе цен. Новогодние праздники всегда непредсказуемые. На рынке массово могут появиться дешевые устройства и произойдет ценовой обвал устоявшегося рынка, а может... Выкладываю последние инсайды, что связаны с праздничными распродажами. Планы Sony и Xbox на ближайший сезон.

Праздник к нам приходит 

Торговые сети готовятся к праздничному сезону и придумывают различные акции для своих постоянных покупателей. Ничего необычного. Просто бизнес. Если правильно подготовится и не суетиться, то можно хорошо сэкономить. Конечно, не все так красиво, как может показаться на первый взгляд, но за 3 последних года многие жители 1/6 части сущи адаптировались к современным реалиям. Все ниже сказанное относится к официальным акциям. Некоторым шустрым и продвинутым может перепасть с барского стола множество мелких вкусностей. Акции по игровым консолям можно разделить на две большие группы:

  • Цифровой контент;
  • Физические устройства;

Для каждого требуется свой подход и особые условия. Если вы все еще "У мамы в домике" и не способны самостоятельно обходить ограничения наложенные западными компаниями, то дальнейшее повествование для вас не имеет ни какого смысла.

Местный ритейл и привязка к курсу доллара

В Синеокой никогда не было официального представительства Sony или Microsoft. К нам никогда официально не поставлялась продукция синей и зеленой корпораций... Точнее... В Москве находились представительства на весь регион СНГ и оттуда делали поставки. Гарантия работала аналогично - местные сети принимали, отправляли в Москву и там уже давали официальный ответ. 

Но тут стоит уточнить, что крупный ритейл плохо представлен, так как страна маленькая. Существует куча мелких сетевых точек, торгующих "с колес". Более гибких и работающих заметно быстрее. Схема отработана десятилетиями и 24 февраля 2022 года никак не повлияла на вторую категорию.

Буквально через пол года и крупный ритейл перестроился на новый лад. Моя прошлая консоль была родом из Кореи.

Прямо сейчас я играю на японке. Где Минск, а где Япония и Корея? И это нормальная ситуация для нашего региона. Как смогли, так и привезли. Один раз видел Xbox one X из Арабских Эмиратов в комплекте шел Элит контроллер и SSDH веник. Российская розница активно перестраивается на новые рельсы. Прокладываются оптимальные маршруты, а с ним и работа с "первым" поставщиком. Где прямой контакт, там и до официальных акций не далеко. А кто-то заделался челноком и возит товары "под заказ".

Вся электроника в России покупается в иностранной валюте и привязана к курсу. В конце года закрываются контракты, запланированные бюджеты, четырнадцатая зарплата и прочее - курс начинает расти, а с ним и закупочные цены.  

 Сейчас у российского рубля повышенная волатильность. Любой чих и "не тот рубль зайчиком назвали". Из-за подобной ситуации есть риски попасть на курсовую разницу и крупные магазины перекладывают риски на потребителей. В октябре российский рубль вернулся к показателям мая 2024 года, а сети уже отрапортовали, что что техника "может" подорожать. Просто напомню, что в ноябре 2023 года курс дошел до 102 рублей.

Что приготовила Sony в 2024 году

Распродажа начнется 22 ноября и закончится 12 декабря. Далее идет новогодняя распродажа и она закончится 22 декабря.

Официально известно, что базовая версия PlayStation 5 получит скидку в $75. Это первое зафиксированное снижение стоимости от японской корпорации. Цифровая и обычная версия опустятся до $375 и $475 соответственно.

Тут стоит сделать уточнение, что это скидка от самураев, но магазины могут самостоятельно добавлять плюшки в виде "баллов", кодов, дисков, кэшбеков. Ну и вы самостоятельно можете оплачивать свои покупки через сервисы с кэшбэком на карту. То есть матрешка минимум из трех пунктов. 

Отдельно стоит упомянуть бандл с Fortnite. Сам бандл не представляет особой ценности, а вот консоль в ней - очень может быть...


Первая и вторая версия FAT делались по 7 нм технологическому процессу. Причем, на второй версии экономили на охлаждение. 

Третья версия FAT и первая версия slim выпускались по 6 нм технологическому процессу. Причем, у Slim хуже версия охлаждения.

В первых числах ноября вышла PS5 Pro. Многие считают, что она перешла на 4 нм технологический процесс, за счет чего значительно улучшила показатели тепловыделения и габариты.

Есть очень большая вероятность, что праздничный бандл будет иметь новую ревизию с улучшенным технологическим производством чипа. Более холодная и тиха. По имеющимся тенденциям Sony экономит на каждой второй итерацией, а первая идет с вкусными показателями нагрева и шума.

Скидки на дисковые издания - ну... спорный вопрос. На Amazon распродажа дисков уже началась. Никогда не отслеживал данный вопрос и как сие влияет на местного геймера мне не известно. Возможно у нас попробуют избавится от залежалого товара - следите за местными сетями.

Игры в официальном магазине получат массовое понижение стоимости. Редко закупаюсь в новогодние праздники, так как аналогичные скидки бывают круглый год. Вопрос актуален для новинок, что вышли недавно и вам хочется сэкономить. Используйте агрегаторы цен для сравнения и выявления вкусняшек.

Отдельно отмечу, что Sony делает скидки на свои подписки. Очень редко и чаще всего они приходятся на "Black Friday" или "Новогоднюю распродажу". Это единственная скидка, что рекомендую ловить. 

Что приготовила Microsoft в 2024 году

Сарказм. Больше ничего. Меня удивляет политика коробокса и их подход к распродажам. Цифровая распродажа уже началась, а на железо стартует 22 ноября.

Две старые консоли получат скидку в $50 и опустятся до $250 и $450 соответственно. Новые консоли, что вышли в первых числах ноября будут продаваться за полную цену. Тут сделаю оговорку. Это официальная скидка от самой Microsoft. Чтобы избавиться от неликвида, сети добавляют свои "плюшки", и часто они выражаются в денежных знаках.

Это фото с прошлых праздников. У сетей есть "план" который они обязаны выполнять. Как они добьются подобного - никого не волнует. Я слышал, что в "нижнем интернете" плохо обстоят дела с самой мощной игровой консолью и для них $700 превращаются в 150 000 рублей. На праздниках можно исправить подобное недоразумение и взять самую нужную вещь :-)

С Xbox все очень сложно. Нужно искать. У каждой сети свои варианты и методы. Нет централизованного управления. В январе 2023 года видел младшую консоль за $230 в комплекте с купоном на $20 и 6 месяцами Game Pass. Видел несколько раз консоль в комплекте с цифровыми ключами на 3 игры. Но подобное больше похоже на везение, чем работающий план.

Распродажа игр началась 15 ноября. Много интересных проектов на скидках от 80%. Как уже неоднократно заявлял - ищите бандлы с 2-3-4 играми в комплекте. Общая скидка и скидка за комплект дают приятные бонусы. Тут предостерегу новичков от необоснованных трат - Фил Спенсер много мутит в последнее время и судьба консолей имеет нечитаемое будущее. Есть большая вероятность, что они забьют болт на устройство и пустят все на самотек.

Что приготовила Nintendo в 2024 году

Не использую консоль данного бренда и не интересуюсь ее судьбой. Большинство моих знакомых сидят на прошитом устройстве и у них 100% скидка на все игры. К особенности красной корпорации стоит отнести ее жадность. Сторонние игры регулярно раздаются со скидкой в 90-95%, а вот внутренние эксклюзивы редко радуют сниженным ценником. Новогодние праздники - те самые моменты, когда можно выловить скидочку в 20% на игру 10 летней давности.

Послесловие

Если не делать спонтанные покупки, а планомерно тратить имеющиеся финансы, то можно сэкономить весомое число денежных знаков. Если у вас есть личная наличность в российских рублях и вы не хотите нести ее в банк под высокие проценты, то покупка гаджетов под елочку позволит решить несколько мелких проблем. Будет подарок. Будет хорошее настроение. Будут аргументированные целевые траты. Сможете избежать курсовых потерь.

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microsoft sony playstation 5 васютин xbox series новогодняя распродажа black friday черная пятница 2024
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