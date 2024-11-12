Покупки через интернет несут за собой некоторые особенности. Местные маркетплейсы не хотят, чтобы покупатели и продавцы находились в правовом поле и не рисковали своими финансами. Им нравится жить по законам "Дикого Запада" и выкачивать деньги с каждой сделки. Правила и законы уменьшат штрафы и отчисления, а подобное сократит финансовые потоки.

Предисловие

"Рыжая Борода" выпустил несколько роликов о проблемах на крупных маркетплейсах и мошенничестве продавцов. В сентябре я планировал осветить похожую тему о Wildberries, но отказался, так как произошли некоторые события с политическим подтекстом. Публиковать негатив в сторону крупнейшей торговой площадки в общественном поле показалось неуместным, хотя материала накопилось достаточно.

В конце октября прошла новость о росте цен на импортную электронику. Вялотекущий процесс «детям надо купить телефон и планшет» резко ускорился.

Буквально через пару дней объявили о крупной распродаже 11.11, приуроченной ко Дню холостяка. Забавная традиция. Пока в заморских странах проходит Черная пятница, в азиатском регионе празднуют семейные отношения. А у нас любой распродаже рады, лишь бы все было ярко и с громкими вывесками. Каждый раз, когда захожу на крупный маркетплейс, там всегда какие-то праздники, и что-то раздают практически даром.

Цели и задачи на распродаже

У детей есть особая забава — разбивать планшеты и телефоны несколько раз в год. Вариант "отдал свой старый гаджет" уже не подходит. Ремонт и восстановление часто обходятся в половину стоимости бюджетного устройства. Мой хитрый план — оторвать их от мобильных гаджетов и пересадить на игровые консоли и ПК — оправдался в меньшей мере, чем хотелось бы. Барахолка? Да, я ее люблю, но телефоны — это как нижнее белье или зубная щетка: только новое и бюджетное, пока есть возможность.

Весной для старшей оформил телефон в рассрочку (думал, курс вырастет, и будет хорошая экономия :-). Но и так это была минимальная цена на местном рынке с официальной гарантией — примерно 11 800 рос. рублей по курсу.

Сегодня в том же магазине более старая модель и без рассрочки стартует с 13 440 рос. рублей, а по рассрочке — 14 800 рос. рублей

Окунуться с головой в мир китайской промышленности совсем не хочется. ТОП за свои деньги пусть останется уделом специалистов в этой области. Подумывал о HONOR X5 Plus, но грустные воспоминания о предыдущих бюджетных телефонах этого бренда заставляют сомневаться. Изучать весь рынок желания не было. Дешево и сердито привели меня на Озон, и местные условия показались интересными. Фильтр по бренду и цене дал свои результаты.

Покупка смартфона для младшего ребенка

Все оказалось без сюрприза. Технически данная часть материала не несет никакого глубинного смысла.





Планировал найти модель 2024 года A06, но цена на нее выходила за пределы личного интереса. В итоге взял старую версию с медленным процессором 2022 года. Отличия минимальные, а цена вдвое ниже, чем ожидал. На скриншоте видны несколько интересных моделей, которые немного дороже, но на момент заказа не было ничего дешевле 10к, и этот лот выделялся привлекательной ценой. Гаджет пришел новым и запечатанным. Обновился. Только вот Ростеста в нем не оказалось — оказался казахстанцем.

Покупка планшета для старшего ребенка

А вот в этом месте стартует интересная история, которую стоит начать с видеоролика от PRO Hi-Tec "Исповедь продавца с Авито", что вышел 11.11 на День холостяка.

Ролик посмотрел утром, как только он вышел, и заказанный планшет еще не прибыл. Показанная ситуация оказалась неоднозначной и заставила волосы шевелиться на спине. По словам продавца, на маркетплейсах немало магазинов, которые занижают цены на свои товары для привлечения внимания покупателей. Этот шаг повышает просмотры и улучшает ранжирование объявления в поисковой выдаче. Ужасная практика, заставляющая многих "честных продавцов" уходить на темную сторону ради увеличения просмотров в своих магазинах.

5 ноября вместе с телефоном заказываю планшет. Срок доставки — 8 ноября, но посылка так и не покинула склад после оплаты. Телефон отправили мгновенно, а вот планшет завис без движения. Я и раньше слышал множество историй про "занижение цен" и возможные сценарии, но вопрос с моим заказом усугубился тем, что через 20 минут после оплаты лот исчез из поисковой выдачи, а ценник подскочил на 20% во всех предложениях.

Мой заказ на старте распродажи:





К моменту просмотра ролика началась настоящая паника. Я сделал заказ. Цена изменилась через 20 минут после оплаты. Заказ задерживался на 3 дня и рыжая борода рассказывает, как продавцы манипулируют с ценами и обманывают покупателей.

Удивительное совпадение, что разрешилось буквально через полчаса после просмотра. В голове был вопрос "а вдруг там не планшет, а кирпич в целлофане"? Курьер не попросил паспорта и не остался на распаковку. Отдал коробку и уехал.

Репутация

Несколько лет заказывал вещи с Amazon. У меня в голове и мысли не было распаковывать товар перед камерой. Не было ни одного заказа с возможными претензиями. С Алиэкспресс ситуация обратная. Это был вид спорта — разведи продавца на компенсацию ибо до 30% покупок приходило с косяками. Тут же — я слишком стар и хочется стабильности. В голове постоянно копошатся различные нехорошие мысли и не дают получать удовольствие от интернет-покупок.

Маркетплейсы и мошенничества

Интересная особенность и изменения на Wildberries и Ozon, которых буквально вчера еще не было. Начал подбирать футажи, показывающие ситуацию, с которой столкнулся при поиске товара 5 ноября, но сегодня (11 ноября) она исчезла. Причем одновременно на обеих платформах. Раньше при вводе значения в поисковую строку поиск выдавал все товары в категории с этим значением. Теперь по умолчанию включается кнопка "оригинал." Неделю назад она отсутствовала.

Причем на Озоне пункт был и ранее, но он не работал должным образом. Пункт остался, специально его проверил.

При вводе нужного бренда или точной маркировки товара первые две страницы на обеих площадках были завалены китайскими "абибасами."

Специально создал искусственную ситуацию, чтобы показать, как было раньше. Но вся выдача оказалась заполнена мусором.

Весь маркетплейс был завален вот такими объявлениями. Где брендовая вещь отдавалась за копейки:

Это один и тот же товар, но в разных магазинах с идентичным описанием, идентичными фотографиями.

Человек, несведущий в данном вопросе, легко купится на обман и торговые площадки этому способствовали долгое время. Объявление никоим образом не позволяет отличить оригинал от подделки. Кнопка "Оригинал" неделю назад не работала.

Артикль товара

Главный минус местных интернет-площадок — это особенность, которая способствует широкому распространению мошеннических схем.

На скриншоте с Amazon видно, что каждый товар имеет уникальный идентификационный номер, и все продавцы, торгующие одним и тем же товаром, объединены в одном лоте.

Никому не разрешается создавать "новый" товар и размещать его на торговой площадке. Все описания лотов составлены сотрудниками Amazon. Эта система была разработана еще в 60-х годах прошлого века и действует в мировом масштабе. В магазине на кассе вы покупаете молоко или презерватив, а продавец использует сканер штрих-кодов и точно знает, какой товар вы взяли. Абсолютно все товары имеют маркировку, и пересечь границу или растаможить товар без нее невозможно. В американских магазинах в описании четко указывается номер товара.

Вы можете вбить данный номер в Гугл и получите сотни поисковых выдач с точным указанием данного лота.

Ни один мошенник не сможет обойти такую защиту путем изменения описания. Если он укажет официальный номер товара, но отправит не его, это станет основанием для возврата денег и может повлечь уголовную ответственность. Однако наши маркетплейсы не спешат внедрять давно существующие мировые практики. В России абсолютно все розничные магазины и производители используют эту систему с конца 90-х годов — задолго до появления интернет-коммерции.

Единственное объяснение — площадкам удобно существование подобной практики. Площадкам выгодно, чтобы в ее недрах количество превалировало над качеством. Они в любой момент по щелчку пальца могут убрать любые злоупотребления. Есть товары без маркировки (самосбор или рукоделие), но для этого можно ввести отдельный раздел.

Послесловие

Долгие годы являюсь активным пользователем онлайн-магазинов. Использовал множество различных площадок со всего мира. Поговаривают, если хочешь быть счастливым, то не сравнивай. Но в СНГ вырисовывается странная картина. Ведущие интернет-площадки перенимают худшие мировые практики. Поисковые запросы товара являются худшими из всех возможных. Отвратительная наглядность. Рекламные вставки, что мешают нормально ознакомиться с товаром. Минимальная защита от подделок и нечестных продавцов. Репутация и имидж — ничто. Жажда наживы — наше все.