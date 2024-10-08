Свидетели 60 FPS объединились с плоскоземельщиками и устроили крестовый поход против игровых консолей. Очень странный и непонятный шаг, вызывающий лишь умиление и смех.

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Предисловие

Сегодня в тексте будет много оскорблений и унижений. Материал будет изобиловать аллюзиями, метафорами и другими стилистическими приемами, дабы подчеркнуть некомпетентность и отсталость в уничижительной форме некоторых турецких спикеров, далеких от технического аспекта.

Указывая в названии игровую консоль Playstation 5 pro мною подразумеваются все игровые консоли бренда Playstation и Xbox. Не имеет значения, чем вы обладаете. Информация изложенная ниже актуальна и для самой младшей Xbox series S и самой старшей Playstation 5 pro.

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Сравнение игровой консоли производится с любым возможным оборудованием в ценовой вилке от 300 до 5000 американских долларов.

Термин в 60 FPS

Начнем с самого простого — желание мериться длинной и толщиной присуще неуверенным в себе людям, компенсирующим свои недостатки денежными купюрами. Подавляющее число пользователей не понимают, что означает данная величина и почему выбрана именно она. Доказательством полной некомпетентности служит банальное незнание, откуда взялась данная цифра. В некоторых странах мира розетки работают с переменным током и частотой 60 Гц. Старые телевизоры, а за ними и мониторы подстраивались под данный параметр. Телевизоры работали в чересстрочном режиме, и для формирования кадра лучевая трубка проходила дважды, что формировало картинку в 30 кадров.

Это БАЗА. Ни о каком комфорте и иже с ним речи никогда не шло. И если бы ораторы знали о подобном, то разговоров вообще не было.

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Турецкие мифы и легенды

В постсоветском пространстве много интересных людей со своим мнением. Красивые сказки помогают в продвижении контента и заработке денег. Их задачи далеки от просвещения и изобилуют различными допущениями. Большую популярность обрели два приверженца теории плоской Земли. Опираясь на слухи и рекламные буклеты, они толкают глубокомысленные идеи и фантастические теории. С поверхностными знаниями они стараются сравнивать теплое с мягким и делать далеко идущие выводы. Забавно такое наблюдать.

Технологии двигатель прогресса

В сентябре 2018 года стартуют продажи легендарной видеокарты RTX 2080. Вместе с новой видеокартой приходит новая гонка вооружений. Технологические гиганты выкатывают миру:

DLSS (Deep Learning Super Sampling)

FSR (FidelityFX Super Resolution)

XeSS (Xe Super Sampling)

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Восстановление картинки из меньшего разрешения в более высокое. Удобная функция, если не хватает чуть-чуть для комфортной игры. Данные технологии прошли большой путь за последние 6 лет и мыльцо с артефактами практически не встречается.

NVIDIA Reflex (DLSS Frame Generation) - технология дорисовывания промежуточных кадров. Интересный вариант потратить свои денежки на непонятное "нечто".

Зеленая корпорация с 2018 года сотворила чудо и изменила мир видеоигр на персональных компьютерах.

Реклама двигатель прогресса

В этом месте будет написана сакральная информация, которую не упоминают ПК-бояре, ибо правда им не нужна. Ведь большинство "продвинутых" ораторов лишь поверхностно знакомы с технологиями и не могут оперировать объемными потоками информации. Перечислю вам другие технологии:

Sony X-Reality Pro (2011)

Samsung UHD Upscaling (2013)

LG Tru-Ultra HD Engine (2014)

Panasonic 4K Fine Remaster Engine (2013)

Sharp 4K Revelation Engine (2013)

В то время, пока бояре лишь мечтали о 4к разрешении, обычные консольщики уже играли на больших экранах с хорошей картинкой. Отдельный чип масштабировал и улучшал разрешение до нужного качества. Лишь из рекламных материалов продвинутая братия узнала, что картинку можно масштабировать путем отдельной программы и блока. Хардварный Upscaling появился за 7 лет до выхода RTX 2080.

Sony Motionflow (2008)

Samsung Auto Motion Plus (2007)

LG TruMotion (2009)

Panasonic Intelligent Frame Creation (2008)

Philips Perfect Natural Motion (2006)

А это перечислены технологии по дорисовке промежуточных кадров. Тот самый NVIDIA Reflex в 40-й серии видеокарт. Такой бесподобный и неповторимый. Рекламными буклетиками и громкими заголовками, боярам подсунули технологию 15-летней давности. Сказать, что смешно и неудобно — это промолчать и посмеяться.

В 2013 году любой пользователь консолей мог играть в 4К и 120 FPS, когда ПК-бояре не могут добиться подобного в 2024 и начинают устраивать различные вбросы. Конечно, отдельные сопроцессоры в телевизорах не были совершенны на старте своего технологического рождения. Но за 15 лет поезд ушел далеко в перед:

Sony Cognitive Processor XR (2021)

Samsung Neo Quantum Processor (2021)

LG α9 Gen 6 AI Processor (2023)

Panasonic HCX Pro AI Processor (2020)

Philips P5 AI Perfect Picture Engine (2020)

Пока крупные ПК бренды только внедряют технологии искусственного интеллекта в свои продукты, производители телевизоров уже 4 года их активно продают. Это лишь малая часть того, что используют пользователи игровых консолей в домашней обстановке. Ведь громко прокричать - это не вывести истину. Познаний в сфере железа у подавляющего большинства пользователей на уровне плинтуса.

Хочешь сладких апельсинов?

Хочешь вслух рассказов длинных?

Хочешь, я взорву все звёзды

Что мешают спать?

Если у пользователя игровой консоли есть деньги - он покупает телевизор под свои хотелки и размер кошелька. И будет у него хоть 120 кадров, хоть 360 кадров и разрешение растянется до любимого размера. Эта возможность существовала всегда и ей пользуется большинство активных пользователей с незапамятных времен. И только ПК-бояре сидят с искривлённым позвоночником и не знают об этом.

Некомпетентность двух любителей жаренной картошечки



Меня часто удивляют споры и доказывания правоты различными спикерами. 99,9% пользователей имеют минимальные представления о железе и бросаются некомпетентными аргументами без погружения в проблематику вопроса.

Вот, у уважаемого мною спикера есть ролик с техническим разбором некоторой ситуации. Он взял 4 варианта оперативной памяти с идентичными параметрами на бумаге и провел тесты, наглядно продемонстрировав, что в идентичных условиях оперативная память может существенно менять производительность системы. Про видеокарту речи не идет, влияние исключительно оперативной памяти.

Подобных нюансов бесчисленное множество. Тестовые ролики в интернете делают специалисты с оптимально подобранными характеристиками. Они показывают максимально высокую производительность, которую могут достичь лишь единицы. А к этому добавьте настройки XMP - профиля, обновления BIOS, размещение дисковой подсистемы, подбор SSD под определенные задачи, очистка фоновых процессов, оптимизация питания и энергопотребления. Один процентик тут потерял, два процентика там скушалось, дополнительная телеметрия, антивирус, мессенджеры. И вот суперпроизводительный комп превращается в ржавое корыто. Конечно, если вас и так все устраивает, то чем это отличается от подхода консольщиков, которых тоже и так все устраивает?

Мнимая свобода выбора

Персональные компьютеры позиционируются как бескомпромиссный вариант с широкими возможностями. Невероятный спектр ассортимента. Если зайти в магазин, то именно так и может показаться. Только плати. У меня возник вопрос. Я могу подключить игровую консоль к 8К телевизору, сесть на диван и наслаждаться картинкой. А что может сделать пользователь с безграничным кошельком? Повторить за консольщиком или найти "свой путь"? Ударение на фразе "СВОЙ ПУТЬ". Широкие возможности — это лишь маркетинговая уловка и не более того. Консоли давно научились:

Фильмы, музыка, мультимедиа? Браузер и десятки приложений в помощь;

Подключить периферию к консоли? Поддержка исключительно на уровне издателя и его желаний;

Запустить Adobe Photoshop или Sony Vegas? Включаешь облака и работаешь;

Завезли стратегии с оптимизацией под геймпад;

Криво, косо, но домашние консоли давно умеют воспроизводить большинство ПК функций. А что ПК-бояре скажут про торренты? PS5 взломали и новинки с защитой DENUVO лежат в общем доступе. Эмпресс там еще жива? Или свобода она такая... Избирательная?

Пример игры носит информативный характер, как пример с защитой Denuvo не взломанный для ПК.

Забирай свои игрушки и не писай в мой горшок

Очень часто в монастырь консольного гейминга приходят товарищи со своим самоваром и начинают рассказывать сказочные небылицы. Правда забывают упомянуть некоторые специфические моменты. Они живут в своей параллельной вселенной и руководствуются только им известными правилами.

Взломанные игры на ПК? Denuvo уже год не взламывается, а взломанные игры не обновляются;

Экономия в Steam? И близко не валяется с дисковыми изданиями;

4к и 120 FPS? Таких телевизоров валом уже 10 лет, выбери подходящий;

Работа на консоли? Мне трудно представить обычного пользователя работающего дома, но и для них есть выход;

Что еще забыл упомянуть? Лучи и ультранастройки? Что-то мне подсказывает, что 99% пользователей Steam не используют подобные фишки. Зато есть другие моменты, о которых не принято говорить, ведь это так неудобно. Платный онлайн или читеры, вы за что?





Цирк уехал, клоуны остались

Ролику 10 лет. И за это время ничего не изменилось. Все те же глупости. Все те же аргументы. Столько времени прошло, а пантомима продолжается. Бессмысленная и беспощадная.





Когда человек со знанием вопроса освещает тему - приятно слушать и осознавать происходящее, но когда в дело ступает человек с длинным языком... Вызывает недоумение и печаль.

Послесловие

Если вы дома активно не работаете и знания железа имеют поверхностный характер, то игровые консоли будут идеальным вариантом. Минимум суеты и максимум комфорта. Если есть деньги - купите нормальный телевизор и наслаждайтесь хоть 60 хоть 240 кадрами.

