В сети все больше разговоров о Next-gen. Пришло время планировать свои расходы на ближайшее будущее. Осталось всего 5 лет и время копить денежку уже пришло :-)))

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Предисловие

В сентябре 2024 года мир узнал о существовании PlayStation 5 Pro за 700 американских бумажек. Огромный вал критики от непрофильных блогеров и диванных аналитиков. Высказывания о провале устройства и его ненужности сделал каждый "уважающий себя блогер". Величайшие специалисты эпистолярного жанра налили кучу воды и мусора. И вот странное дело - ритейл сообщил обратное. Люди делают предзаказы по завышенной стоимости.

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Конечно, есть много "возможно" и "если". Может, их ожидания были ниже плинтуса и отправная точка находилась около нуля. Хотя, если вспомнить времена 2021 года, обычная плойка регулярно уходила в частные руки за 100 000 рублей по курсу того периода.

Параллельно с набросом на вентилятор "специалисты" в утвердительной форме рассказывали о грандиозном плане подготовки населения к новой реальности. Будущая консоль будет стартовать с планки в 700 американских бумажек, и людям придется привыкать. Именно этот вопрос хочется обсудить сегодня.

Январь 2019 года

Многие не помнят события пятилетней давности и нужно использовать информацию из Wiki. Нам интересна тенденция рынка устройств для настольных персональных компьютеров. Именно в январе 2019 года стартуют интересные события:

В этот месяц была представлена "народная" RTX 2060 - самая дешевая видеокарта 20-я линейки за 349 американских бумажек.

30-я серия попала в бум майнинга и рекомендованная цена была только в сказке.

У 40-ой линейки много странностей. Самая младшая 4060 за 300 американских бумажек оказалась слабее старой 3060 во многих задачах.

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В настольном сегменте нет бюджетных вариантов. Можно вспомнить AMD и Intel, но рынок плохо относится к изделиям данных компаний.

Ноябрь 2020 года

Дата привязана к старту нового поколения игровых консолей. Прошло 2 года с исчезновения бюджетных игровых решений. Миру представлены Xbox Series S за 300 и PS5 DE за 400. Достойные предложения для широких масс. Люди хотят играть. Люди любят играть. Пандемия наложила свой отпечаток, но это не имеет особого значения.

Май 2024 года

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Почти 5 с половиной лет домашние приставки являются самыми доступными игровыми гаджетами на рынке. Intel сплоховала, Radeon выпустила неудачную RX 6500, а лидер рынка отказался от устройств для плебса. Лучшего варианта для смены поколения не придумаешь. Конкуренция со стороны персональных компьютеров отсутствует как класс. Но что-то идет не так:

Уже 4 года в продаже отсутствуют PS4. Средний возраст активных устройств 8 лет. Но люди не торопятся за новыми устройствами.

Free-to-play

Ни для кого не секрет, что игры данной направленности пользуются повышенным спросом. Не имеет значения о каком магазине идет речь - персональные компьютеры или консоли.

Привлекательность данных игр растет с их доступностью. Издатели кровно заинтересованы в максимально долгой поддержке всех возможных устройств. Игровые приставки отлично подходят для бюджетного гейминга в бесплатные игры. И тут рука руку моет. А обратная совместимость помогает объединить всех и каждого в один большой коллектив. У поклонников Roblox / Fortnite / VALORANT / Genshin Impact нет явных стимулов переходить в новое поколение.

Противоречия и препятствия

Мы опустим тот момент, что для PS5 еще не вышло ни одного топового system seller. Не будем говорить о популярных Call of Duty и FIFA (они будут доить аудиторию до последнего). В сухом остатке у японской корпорации не так много рычагов давления на аудиторию, чтобы перевести её в новую эру. Обратная совместимость играет злую шутку. "И так всё устраивает" может длиться вечно, пока устройство не выйдет из строя. И если пробежаться по всем пунктам и вариантам развития событий, то единственным полнофункциональным инструментом остаётся цена устройства. Только ценовая привлекательность может подтолкнуть пользователя приобрести новый гаджет для гостиной.

Конкуренция на рынке

Бытует мнение, будто в 2020 году в мире существовали две конкурирующие корпорации. Японцы против Американцев. Xbox заставил Sony удержать стоимость своих устройств в рамках приличия. Но это не так. Самураи перестали оглядываться на янки в 2019 году. Для европейского рынка это наступило раньше. Для американского немного позже. Вот яркий пример, что могу выложить на всеобщее обозрение. Смотрим на стоимость игры:

У деятелей с острова восходящего солнца была инициатива PlayStation Hits. С 2016 года (насколько смог отследить) самые популярные игры получали постоянную базовую цену в 15 (20) американских бумажек, на которую дополнительно намазывали скидки. Каждый год добавлялось 7-8 подобных проектов. Это была фантастическая фишка. Популярные и востребованные игры отдавали практически даром.

Конкуренция во всей красе. Вот только последняя игра с подобной инициативой появилась летом 2019 года. На старте поколений это очень странный поступок, если есть хоть какая-то конкурентная борьба.

Конкурент для PlayStation 6

Многие ошибочно полагают, что PlayStation 5 конкурирует с Xbox Series X и только Microsoft способна влиять на "самураев", но это не так. Основным конкурентом для новой консоли были и остаются PlayStation 4. Именно старая консоль является прямым и грозным конкурентом. Дешевая приставка представляет собой серьезную силу. Банальные цифры: в сентябре 2024 года 55 млн пользователей PS4 и 25 млн пользователей Xbox Series не купят новенькую God of War 3. Какая аудитория из этих двух является бельмом на глазу?

Аналогичная ситуация возникнет на старте PlayStation 6. Перед Sony будет стоять задача перетащить пользователей со старого поколения на новое. Главная проблема — сделать будущее устройство более привлекательным, чем все, что есть на рынке. Проблематика PS5 будет значительно важнее, чем забытый Xbox. И тут возникает вопрос: как перетащить огромную толпу в новую эру?

Цена PlayStation 6

В будущем, единственным привлекательным аргументом для новых консолей станет ценовая политика. Цена в 600-700-800 американских долларов никак не поспособствует миграции. Чем дешевле, тем лучше. Next-gen больше ничего не сможет предложить. Дорогие игры от внутренних студий интересны лишь 10% пользователей, ещё 10% — это поклонники бренда. Оставшиеся 80% потенциальных пользователей — случайные люди, которые купились на "фишку" от владельца платформы. Сегодня такой фишкой остаётся только стоимость и именно на неё будет делаться основной упор.

Миграция между поколениями

Пока было разделение без полной обратной совместимости, был четкий рубеж. Новые устройства -> новый экспириенс. Сегодня границы размыты. Для платформодержателя это проблема. Для выпуска дорогой игры нужна большая установочная база. Sony жизненно необходимо в минимальные сроки перевести максимальное число пользователей в новые условия. Любой желающий, в комментариях может написать 5-6 вариантов, как это можно осуществить с минимальными финансовыми вливаниями и рисками.

Инфляция и влияние на рынок

Очень сложный вопрос, влияние которого сложно просчитать и оправдать в сегодняшних предположениях.

Предсказания бабы Ванги

В 2013 году на свет появились Xbox one и PS4. У них была особенность - оба игрока на рынке домашних развлечений максимально удешевили свои гаджеты. И Sony и Microsoft сделали ставку на "дешево и сердито". У меня есть веские основания полагать, что PS6 будет нацелена на минимально возможную производительность за вменяемые деньги. Немного мощнее PS5 Pro, но значительно дешевле. Подобный подход позволит привлечь больше пользователей, чем "дорого и богато". Страшилки из разряда "вас готовят к новым ценам" - банальное непонимание происходящего на рынке консолей и проблем, что крутятся вокруг них.

Вместо итогов

Предполагаю, что Sony будет удерживать стоимость своих устройств в том же диапазоне, что и раньше. То есть в 400 американских долларов из планки 2013 года. При инфляции в 2,5% это 500 в 2023 и 600 в 2030 годах.