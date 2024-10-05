Мне казалось, что Xbox уже погрузилась на самое дно и хуже быть не может... Но Фил Спенсер меня удивил. Подобный шаг даже мне трудно было нафантазировать, а с воображением у меня очень хорошо.



Предисловие

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Согласно неписанным правилам, в заголовках к публикациям не рекомендуется использовать слова "Кринж", но сегодняшние события невозможно описать без данного слова. Подобного поворота событий не ожидал даже я. Глава Microsoft на официальном сайте запустил новую инициативу для разработчиков игр. Подобный шаг можно понять в отношении маленькой компании без штата специалистов, но гигант, что 20 лет на рынке?

Xbox Research

Цитата:

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"Непосредственно взаимодействуя с создателями игр, Xbox стремится получить данные, которые помогут улучшить качество работы партнеров по разработке".

Мы умолчим тот факт, что Microsoft занимает второе место в мире по сбору информации через сотни инструментов телеметрии, встроенных в её продукты. Это самая осведомлённая и "просвещённая" компания после Google. Кто-то может возразить, что телеметрия в поисковике Bing не даёт данных о настроениях в командах разработчиков или не вытягивает информацию из их голов. Но будете удивлены — анализ огромного объёма данных раскрывает такую картину, которая даже не снилась немецкой Штази и израильскому Моссаду. Microsoft прекрасно знает о ситуации на рынке и о проблемах своих продуктов, даже лучше, чем многие себе представляют.

Но, дабы не быть голословным, опишем самый яркий и хорошо освещенный вопрос в прессе. Крупная игра оставила большой след в информационном поле.

Baldur’s Gate 3

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Я не работаю в Microsoft и не обладаю всей полнотой информации. Оперирую исключительно открытыми и официальными источниками информации.

Это официальное сообщение в официальном канале Xbox (с переводом от гугла):





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Мы точно знаем, что в июле 2023 года Фил Спенсер отправил своих специалистов в студию Свина Винке. Специалисты не смогли решить проблему. Не какие-то там левые студии, а самые высококвалифицированные специалисты, что создали данную систему и разбираются в вопросе лучше всех. То есть, это не какой-то слух или инсинуации - Microsoft сама не смогла сделать оптимизацию.

Call of Duty на Xbox

И снова вершина айсберга. То, что всплыло на поверхность и стало известно общественности. Как обстоят дела с другими продуктами на платформе - нам неизвестно.

Во время судебных разбирательств стало достоверно известно, что Activision Blizzard сумела найти общий язык с Sony, и выручка распределялась по формуле 90/10, в то время как Xbox упорно настаивал на 70/30. То есть, лидер рынка предлагал более выгодные условия, чем проигрывающая сторона. Японцы с удовольствием договариваются (и продолжают договариваться) на особых условиях, что позволяет им укреплять позиции. Американцы жестко стоят на своем и доят свою платформу изо всех сил.

Xbox Game Pass

Мы не будем рассматривать данный сервис с позиции рядового геймера, а взглянем на него в рамках конкурентного рынка на одной платформе. Представьте: на одной чаше весов — 500 игр и мощнейшая рекламная поддержка, а с другой стороны — продукт от студии второго эшелона с минимальным маркетингом. Что выберет обычный потребитель? Каковы шансы быть замеченным такому продукту? Обычный рынок, обычная конкуренция: либо ты в подписке, либо банкрот.

Мне нравится игра Mutant Year Zero: Road to Eden. Это один из первых проектов, который появился в подписке Xbox на релизе.

Больше игр в подписке они не выпускали.

Или другой пример Moon Studios - создатели Ori. После исполнения своих обязательств перед Xbox, больше не спешат сотрудничать с ними. Очень странный шаг, если все было хорошо.

Xbox series S против Steam Deck

Очень часто в комментариях можно услышать, что разработчики игр ленивы, и «руки у них растут не из того места». Мол, на более слабом Steam Deck игры запускаются нормально, а на младшей Xbox — "проблемы". Это любимая фраза особо одарённых пользователей.

Стоит уточнить: игра в 360p с FSR 2.0 и 30 FPS для "энтузиастов" — это радость. Аналогичное решение для геймера в гостиной — это конец света. Отношение к двум устройствам сильно отличается. То, что приемлемо на малом экране после трёх часов усердной работы по настройкам, совершенно неприемлемо для развлечения на телевизоре. Steam Deck — это про компромиссы, про энтузиазм и кастомизацию. Консоль, как Xbox Series S, должна обеспечивать стабильность и удобство "из коробки".

Xbox series S - тормоз индустрии

Прошло 4 года со старта новой эпохи, и многие уже забыли о существовании Xbox One X. Если послушать "диванных" экспертов, то Xbox Series S якобы равна или даже быстрее старого устройства. Но тогда возникает закономерный вопрос: "Как получилось, что 1500 игр оптимизированных для Xbox One X, не работают на младшем гаджете? Ведь Series S должна быть лучше во всём".

Всё дело в объёме и пропускной способности памяти. Простой тест на различие, одной и той же видеокарты с разной пропускной способностью памяти показывает, что даже при одинаковых "терафлопсиках" узким местом станет память. Пропускная способность и объем, оказываются ключевым фактором ограничивающим производительность и это становится заметно, особенно на консолях с общим пулом памяти.

Или объем доступной памяти:

Оптимизация под игровые консоли

Некоторые не до конца понимают, но у игровых консолей всего 16 гигабайт памяти. Это общий пул для оперативки и видеобуфера. А теперь представьте, что у вас будет твориться в играх, если в вашем системном блоке будет 8 гигов оперативки и видеокарта с 8 гигабайтами? А если сделать 6 + 4 и сравняться с Xbox series S с 10 гигабайтами?

Некоторые "диванные эксперты" описывают оптимизацию, как перемещение бегунка в настройках игры. Сдвинул несколько настроек немножко влево и все готово. А что делать, если изначально игра идет на минимальных настройках и бегунки УЖЕ в крайнем положении?

Краткий итог

Без опросов и собирания общественного мнения мы УЖЕ видим серьезные проблемы Microsoft, что не нравятся разработчикам. Исправление УЖЕ выявленных проблем серьезным образом может повлиять на мнение и желание игроков рынка взаимодействовать с Xbox. И тут напрашивается два вывода:

Фил Спенсер знает о данных проблемах и не планирует их менять - просто пускает пыль в глаза после нескольких громких "возмущений" разработчиков;

Фил Спенсер не знает о перечисленных проблемах - полная некомпетентность и не владение ситуацией;

Даже и не знаю или чего-то не понимаю? Но на мой взгляд - это полнейший Кринж в самом ярком исполнении.

Очередные махинации от Xbox

У игрового подразделения Microsoft всё очень плохо. Глубина погружения не поддается никакому счислению. В психологии есть такой "антикризисный приём": когда всё плохо, сядь за стол с оппонентом, возьми бумажечку и напиши на ней все накопившиеся проблемы. Этот приём используется для затягивания времени и отвлечения внимания. Пока вы с кем-то что-то обсуждаете, создаётся видимость кипучей деятельности. Вы вроде бы решаете проблемы сообща, но на деле просто пускаете пыль в глаза и ждёте, что всё само рассосётся.