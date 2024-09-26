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Сравнение Horizon Zero Dawn оригинальной версии и ремастера

Sony снова удивила. Они смогли улучшить свой шедевр и поднять графическое исполнение своего проекта на новую высоту. Ремастер Horizon Zero Dawn удивляет своей проработкой и скрупулёзным подходом
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PlayStation обновила одну из своих самых популярных игр. Пока одни занимаются пустым трепом и рассуждениями, другие сравнивают версии и выкладывают отчет. Сегодня поговорим о сравнении оригинальной и обновленной версии Horizon Zero Dawn.


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Предисловие

Мы живём в очень странном мире. Люди, играющие на топовых компьютерах, рассказывают, что и как покупать "челяди", где будет лучше и оптимальнее. Считают чужие деньги и дают советы по расходам. Мой игровой опыт строится на трёх платформах не потому, что я богатый, а потому что такой подход на длительной дистанции позволяет заметно сэкономить.

Смотрю на мнение популярных блогеров и диву даюсь их некомпетентности и предвзятости. Вместо варианта "помощь и объяснение" выбирается "хайп и засирание". И если бы такое поведение было аргументировано базовыми знаниями и подходом, его можно было бы понять... Но в 9 случаях из 10 это банальное "мы нетакусики". Тезисы повторяются один в один и множатся в одной плоскости: какать, какать и еще раз какать.

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Сегодня решил привести пример двух экспертов в сравнении графики — уважаемые Digital Foundry и менее известные ElAnalistaDeBits. Экспертное мнение двух каналов: одни с длинным языком, другие с рабочим материалом.

Digital Foundry

Мне нравятся эти специалисты и их оценочное суждение на различные игровые моменты. У них есть свое мнение и бэкграунд. Часто указывают на неочевидные вещи и открывают глаза общественности. Регулярно слушаю их подкасты. Четыре мужика обсуждают игровую индустрию с технической точки зрения. Редкий жанр и глубокие познания в определенной теме. Они регулярно цитируются в прессе, а мнение используется в различных спорах. 

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Выше отрывок из подкаста за 23 сентября 2024 года и их мнение о будущем ремастере игры  Horizon Zero Dawn. Его необходимости сегодня и возможных графических изменениях. Чистое непредвзятое мнение к которому невозможно придраться. Но интервью интересно не своим существованием в отрыве от всего сущего. Интервью интересно тем, что специалисты уже проводили оценку других обновлений игр Sony. Они точно знают, что самураи могут изменить и на что они способны. Они собственноручно оценивали:

  • Marvel's Spider-Man;
  • Marvel's Spider-Man: Miles Morales;
  • The Last of Us Part;
  • The Last of Us Part II;

И каждый раз восхищались проделанной работой. Высочайшие оценки за проделанный объем работы. Не было ни единого упрека в сторону качества и необходимости ремастера. И тут, внезапно, их предварительное мнение меняется. После чего цитируется слово в слово другими ресурсами при обсуждении игры.

Проблема Playstation 4 slim/PRO

Превосходная консоль из 2013 года. Мы можем упомянуть PRO версию из 2016, но она концептуально ничего не изменила. Для тех, кто далек от приставок и их характеристик, я напомню, что у старшей и младшей консоли было 8 гигабайт совмещенной памяти. Оперативная и видео память в одном флаконе. Из которых 1,5 кушала система. 

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Это тест Assassin’s Creed: Valhalla и ее потребление видеобуфера в играх. Игра создавалась под консоли старого поколения. Невооруженным глазом видно, что при средних настройках в 1440р требуется ресурсов больше, чем есть у консоли.

А это то же самое, но уже для next-gen игры Ratchet and Clank:

Для сравнения посмотрите объем видеопамяти для 4к разрешения. Видно, что старая игра на старой платформе имеет ограничения и не может расправить плечи в полной мере. В ней урезаются текстуры и объекты на экране. Пресловутая оптимизация, когда необходимо впихнуть невпихуемое в определенный объем. Разработчики уменьшают число полигонов до приемлемого объема, причем разрешение экрана будет все то же 4к. Из менее ярких примеров напомню о существовании Xbox series S, которая имеет на борту 10 гигабайт памяти и Larian Studios пол года оптимизировала под нее свою Baldur’s Gate 3.

Для скептиков напомню, что легендарная Half-Life 2 шла в разрешении 16к и если следовать некоторой логике, то она великолепна с визуальной точки зрения в 2024 году. Разрешение ведь - это база.


ElAnalistaDeBits

Канал специализируется на анализе графической составляющей. Мало болтают и много показывают. Простое и понятные сравнения. Максимально доступная синхронизация видеоряда. 

В своем последнем ролике провели прямое сравнение видеоряда с презентации с оригинальной игрой. В презентации была особенность - показаны знаменательные события и их легко идентифицировать и показать. Наглядность и простота без 4-х увеличения.

Первый открывающий фрагмент. Невооруженным глазом видны изменения. Объемное освещение и куча новых элементов. Картинка стала на много богаче. Тут явно "не растягивание" текстурок.


Объемный свет, тени, число объектов в кадре. Волосы на этой ЗНАЧИТЕЛЬНО переработаны, текстура ткани. Вы сейчас смотрите на скриншот пережатого ролика с youtube залитый в paint. Детализация и мелочи на скриншоте заметно теряются.


Переработанная вода и отражения. Скажите, что вам нужна лупа и стрелочки, дабы увидеть изменения. Они совсем незаметные. Про дополнительные объекты и качество текстур не говорю.


Более естественная кожа, отражения, четкость волосяного покрова. Куча мелких доработок отчетливо видно на главных персонажах. 


Дальность прорисовки, облака на заднем плане. Флаги на шпилях - нет ограничений на объем памяти и границу "урезаний" сдвинули заметно дальше.

Просвечивающиеся облака, детализация объектов, тени и освещение. Скажите, что подобного можно добиться обычным передвижением ползунка на персональном компьютере? По щелчку пальца появится куча мелких объектов.


Главную героиню перепилили основательно. Нет точных данных, но предположительно число полигонов для нее увеличилось в три раза. Скажите, что вы не видите разницу между картинкой справа и слева.


На пластиковой руке появился мелкий волосяной покров. Как у настоящего человека. Нужно ли подобное? Мне не известно, но художники постарались и сделали Элой более живой. Подобное невозможно при банальном увеличении разрешения.

Больше подробностей и деталей у специалистов. Они выставили не только статическое сравнение, но и в динамике. В отличие от некоторых говорунов - они просто показывают факты.

Playstation 5 pro

Новое устройство - новые возможности. Японская корпорация дает товар, а пользователю уже решать его полезность. Но в последнее время идет странная тенденция - начинается перевирание фактов. Массовое. Находятся десятки специалистов, что высказывают свои "полезные" мнения. Это сильно попахивает заказухой из разряда "Мочить в сортире".

Провал Concorda - да, он был. Вот только о его существовании я узнал из новостных заголовков. Не было ни рекламы ничего.

Слишком дорогая PS5 pro - снова интересный момент... Понятие "дорогая" имеет широкое трактование. Есть огромная прослойка людей, для которых это нормальная стоимость. Внезапно, объявились поклонники Blu-ray привода, он всем резко понадобился.

Concorda за 400 млн. Малоизвестный блогер раскрыл инсайд и пошло обсуждение. Существует по меньшей мере 5 вариантов проверить его слова и ни по одному из них не указывает на подобную стоимость. Инвесторы чутко реагируют на подобное - смотрим курс акций. Меньший провал отразится серьезно, а тут такая сумма.

Ненужный ремастер - и снова странная история. Кому не нужный? Игра входит в тройку самых популярных игр. Люди купившие PS5 / PS5 pro с большой долей вероятности так же захотят в нее поиграть. Им качать древнюю версию для предыдущей консоли? Молчу уже про владельцев, что захотят вернуться в нее после покупки новой консоли и за копейки получить апгрейд.

Ленивые апгрейды

В последние годы получило распространение "Ленивых" ремастеров, когда издатели не делают ничего. Растягивают картинку и на этом заканчивается их работа. Иногда добавляют освещение. На той же State of Play нам продемонстрировали другой релиз более старой игры. Авторы не стеснялись продемонстрировать в одном ролике кадры из старой и новой версии. 


Сказать, что авторы потратили деньги и заморочились над релизом - это выдать желаемое за действительное. 

Sony PlayStation еще не выпускала игр с маркировкой "remastered" где лениво растянули картинку до высокого разрешения и выдали как новый продукт. Объему проделанной работы может позавидовать не то что ремастер, а многие ремейки от именитых студий. 

Послесловие

10 баксов за апгрейд - отличная сделка для поклонников серии. Новички получают полный комплект с дополнением. Правда меня удивило позиционирование. Новая версия стоит 50 баксов. А старая - сорокет.

Всё бы ничего, но игра состояла в "PlayStation Hits" и в базе отдавалась за пятнашку. На распродажах — червончик. То есть, все новички будут платить немного больше, чем старички. Жадность? Я бы акцентировал внимание на этом моменте, а не на дополнительные поборы за отлично проделанную работу.

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васютин playstation 5 pro horizon zero dawn state of play digital foundry эксклюзивы playstation ремастера horizon zero dawn ремастеры sony elanalistadebits
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