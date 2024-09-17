Не все DualSense одинаково полезны. Прогресс не стоит на месте и самураи стараются улучшить свои гаджеты, внося изменения и функции. Собрал в одном месте все, что вам может понадобиться при покупке нового устройства.

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Предисловие

Геймпады для игровых консолей - это расходники. Некоторые служат по нескольку лет, но большинство выходят из строя после 6 месяцев активного использования. С устройствами ввода для PlayStation 5 дела обстоят еще хуже. Первые ревизии начинали "шалить" уже через пару месяцев активного использования. Индустрия подстроилась, а китайцы массово наштамповали стики с датчиками холла. Полумеры и костыли. Новый геймпад слишком навороченный и в нем используется множество низконадежных элементов. Для исправления недочетов японская корпорация выпустила уже несколько ревизий своего контроллера.

Костыли и полумеры

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Три основных недостатка или слабых места:

Батарея и потеря заряда со временем;

Адаптивные курки, крепления и пружинки;

Стики с аналоговыми датчиками;

На китайских барахолках активно продают запчасти для навороченного устройства. Специалисты рекомендуют производить замену при первых признаках неисправностей. Дело щепетильное и не все хотят вникать в данный вопрос. Год назад относил "дрейфующие стики" на установку датчиков Холла и в Минске вопрос встал в 30 баксов. Не самые приятные траты. В этом году на втором геймпаде замечены новые болячки. Решил купить новый и замечательный, с лучшими отзывами.

Китайская промышленность

Когда есть спрос, есть и предложение. Для старой PlayStation 4 рынок завален копиями разной степени "упоротости". Найти оригинал практически невозможно. Перекупы и барыги рекомендуют потрясти пластик и "Made in China" будет звенеть как погремушка. Вопрос хорошо освещен в интернете и любой желающий может отличить оригинал и клона. С вариантом для PlayStation 5 все намного сложнее. Товар от дядюшки Ляо начал появляться только сейчас и гайдов по идентификации, для "новичка" практически нет. И обзоров подобного в сети в минимальном объеме. Дельцы на барахолках процветают. Единственный явный признак в различиях, что идентифицирован - это вес устройства. Оригиналы весят около 280 грамм, а копии около 220 грамм. При подключении к консоли, в настройках "Аксессуаров" определяется как DualShock 4 и не работают адаптивные триггеры. У меня нет ответа на вопрос "Работают ли такие геймпады в играх для PS5, ибо там есть несовместимость". Визуально такое не определишь. Шрифты, оттенки, шершавость и прочее - это надо передержать сотни геймпадов чтобы на такое обращать внимание, с бухты-барахты и на плохом фото в интернете....

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В данном объявлении человек честно указал, что он продает копию и поставил цену соответствующую китайскому образцу. Но честных продавцов в последнее время очень мало.

А это типичное предложение большинства других продавцов. Мало того, что нет фото, но и ревизия/модель отсутствуют. Технически, если возникнут вопросы с возвратом, то в объявлении нет "обмана", а то что покупатель не уточнил нюансы - сам дурак.

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В Беларуси оригинал стоит около 220-240 рублей.

Геймпады и джойстики

В век цифровых технологий, многие геймеры необъятной не знают, что Геймпад и Джойстик - это два совершенно разных устройства.

Джойстик (он же joystick) - это узкоспециализированное устройство для игры в симуляторы, в основном в авиасимы. Это палка с кнопками. Фаллический символ. Почти всегда стоит на столе.

Геймпад (он же gamepad) - это пульт дистанционного управления для широкого спектра задач. Это доска с кнопками. Почти всегда держится на весу двумя руками.



Модели оригинальных gamepad PS5

По состоянию на сентябрь 2024 года существует 4 модели геймпадов для PS5. Они практически идентичные и создавались с прицелом на законодательство различных стран. Принципиальной разницы в выборе нет. Просто они существуют и не взаимозаменяемые :-)

В описании Wireless Controller model указан разный набор символов:

CFI- ZCT1G (Корея);

CFI-ZCT1W (США, Европа);

CFI-ZCT1J (Япония);

CFI-ZCT1NA (Китай);

Данная информация иногда помогает определить регион консоли. Некоторые продавцы стесняются говорить о Китайских региональных ограничениях.

Ревизии геймпадов

Это более важная информация. Чем ниже ревизия, тем больше в ней детских болячек. Первую и вторую уже не продают в магазинах, но на вторичном рынке их огромное количество.

Ревизии геймпадов обновляли одновременно с ревизиями консолей. Все обновы в один период. На некоторых коробках указывается дата изготовления, помним и проверяем:

1 - ревизия. Старт продаж - 11.2020 исчезли летом 2021 года;

2 - ревизия. Старт продаж - 06.2021 исчезли осенью 2022 года;

3 - ревизия. Старт продаж - 09.2022 исчезли осенью 2023 года;

4 - ревизия. Старт продаж - 11.2023 все еще в продаже;

5 - ревизия. Старт продаж 11.2024 - ???

Во второй ревизии улучшили стики и потенциометры, изменили пружинку в бамперах L2/R2. Упростили плату.

В третьей ревизии переработке подверглись бамперы L2/R2, сделали более надежные пружинки и изменили крепления. Усилили моторчики и доработали адаптивные триггеры.

В четвертой ревизии усилили курки и их надежность.

Идентификация ревизий

Данную операцию возможно произвести исключительно по надписям на задней крышке геймпада. Других вариантов не существует. Тут стоит уточнить, что маркировка и служебная информация на задней крышке отличается у разных моделей. Для слепых и калек рекомендуется использовать телефон с камерой и включенным зумом хотя бы x3. Мелкий шрифт и плохое освещение мешают быстрой ориентации в пространстве и чтению надписей.

CFI-ZCT1W - самый распространенный вариант.

В индексе модели с самым большим рядом цифр и букв подряд, зашифрована ревизия. Вторая цифра и есть нужная нам информация.

Первая ревизия:

Вторая ревизия:

Третья ревизия:

Четвертая ревизия:



Похожий ряд цифр есть и в других моделях, но их необходимо изучать более подробно.

Помимо индекса модели есть ID номер (только в Европейках). Последняя строчка FCC ID. Последние несколько символов делают подсказку на возможную ревизию:

CT1 - первая самая плохая;

CT1A - приемлемые вторая и третья (у них стик не дрифтит, проблемы только с курками);

CT1B - нормальная четвертая;

Разноцветные геймпады

Цвет и стилизация никак не влияют на модель и ревизию. Просто крашенный пластик и ничего более. Все внутренности идентичны и различия исключительно в региональных моделях и ревизиях.

Sony DualShock 4 для PlayStation 5

Старые геймпады имеют ограниченную обратную совместимость с новой консолью. Официально подтверждено, что игры для PS4, работающие по обратной совместимости, полностью поддерживаются Sony DualShock 4. Официально подтверждено, что игры в версии для PS5 не поддерживают старое устройство.

Обновление прошивки геймпада

Теперь контроллер от японской корпорации не просто средство ввода и управления - это мини компьютер с множеством датчиков. Софт для датчиков регулярно обновляется и дорабатывается. Чтобы идти в ногу со временем, необходимо обновлять мини компьютер. Устройство должно быть заряжено минимум на 30%. Обновлять можно по воздуху или кабель. Предпочитаю второй вариант. Sony PlayStation 5 автоматически определяет, что ваше устройство устарело и предлагает обновиться. Если вы пропустили предложение, то можно зайти в Настройки -> Аксессуары -> Контроллер -> Программное обеспечение беспроводного контроллера DualSense.

Онлайн утилита для калибровки

При подключении устройства к персональному компьютеру, вы можете обратиться к неофициальному ресурсу. Сайт автоматически определить устройство и его ревизию.

Беспроводной геймпад DualSense Edge

Элитное устройство за много денег. Имеет ограниченное хождение и минимальное распространение. Оно существует и маркировка у всех известных устройств имеет идентичное обозначение.

Ремонт в домашних условиях

Китайские братья изготавливают все элементы для починки Sony DualSense. Большинство проблем можно исправить самостоятельно. Роликов с русской озвучкой и подробной инструкцией много. Опыт рукоблудия подсказывает, что не стоит связываться с данным вопросом без острой необходимости. Большое число мелких элементов требуют повышенного мастерства владения отверткой. Потеря мелких элементов, оборванных контактов, сломанных защелок нанесет больший ущерб, чем многие могут себе представить. Банальная "протирка спиртом" потенциометра исправляет проблему лишь в 1 случае из 10.

Многие сервисы просекли фишку и у них "без согласований", есть замена потенциометров на датчики Холла. Что это такое, рассказывал в данном материале:

Почему Microsoft и Sony не используют датчики эффекта Холла в геймпадах

Выпаивают старый модуль и впаивают новый, проводят калибровку и отдают обновленное устройство.