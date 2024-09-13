Мнение толпы. Вы готовы к нему прислушаться? Вы готовы с ним согласиться? Вы готовы прогнутся под улюлюкание людей, которые никогда не запускали игровые консоли и не понимают происходящее? Но ведь сейчас именно такая ситуация. Толпа говорит что и как вам делать.

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Предисловие

Вы помните шумиху вокруг Sweet Baby Inc? Он же GamerGate 2? Что вы думаете про вмешательство левых сил в игровую индустрию? О том, как люди, не покупающие игры, создают свою повестку и вмешиваются в игровой процесс? Про толерантность в играх и разнообразие? Вы думаете я просто так вспомнил недавние разбирательства и негодования общественности? Давайте на цифрах для общего понимания.

PS4 Pro купило около 15% всех поклонников корпорации Sony. Точнее, данная консоль оказалась у 15% пользователей. Примерно половина консолей - это подарки на день рождения, общие покупки в семью, покупки к рождеству, спонтанные покупки. Реальных обладателей консоли, что хотели купить ее - это 7-8 млн человек. Те самые фанаты и их друзья. По прогнозам новая PS5 Pro составит около 12% от общих продаж, а целенаправленно ее купит от 5 до 7 млн человек. Именно столько фанатов на протяжении ближайших 4 лет пойдет в магазин за устройством. Если посчитать всех активных геймеров, то получим около 650 млн человек. Простая математика говорит, что среди активных геймеров потенциальными покупателями (близкими к понятию фанаты) данной консоли будет менее 1% от всех любителей игр.

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А теперь заглядываем в любой обзор анонса PlayStation 5 Pro и слушаем доводы и прочие аргументы. То есть 99% активных геймеров, которые не планируют покупать консоль (вне зависимости от ее плюшек) указывают потенциальным покупателям, что им делать. Вы не находите данную ситуацию аналогичной Sweet Baby Inc? Люди, что не играют на консолях и не имеют к ним никакого отношения указывают что и как делать в сложившейся ситуации. Что есть хорошо, а что обходить за три километра.

Клоунада российских блогеров

Начнем издалека - я специализируюсь на игровых консолях. Мои самомнение и познания в данной области больше, чем у 99,9% геймеров. Мне известны все сильные и слабые стороны PlayStation и Xbox. Обе консоли для меня являются основными игровыми устройствами. В противоположность данному факту существует ряд "специалистов", что не используют консоли на постоянной основе, не разбираются в них, но делают далеко идущие выводы. С 10 по 13 сентября 2024 года выслушал мнение нескольких десятков контентмейкеров и словил себя на мысли "а кто из них у кого списывал"? Тонкой нитью через все ролики проходят одни и те же тезисы. И раньше догадывался, что "флюгер" - это прямой путь к популярности. Никого не волнует личное мнение - нужно подмахивать толпе и петь с ней в унисон. Не важно, что ты поешь, главное поддакивать.

Говорил выше - 99% геймеров не являются ни потенциальными, ни возможными владельцами будущего флагмана Sony.

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Мнение двух турецких блогеров

На их место можно взять абсолютно любой ролик, что выходил по тематике от любого непрофильного ресурса, но у них более структурированный материал и удобно разбирать. Они собрали ВСЕ слухи и вбросы в сети, отчего много материала для разбора.



Не покупайте PS5 pro

Основной тезис и вывод, что вы должны сделать после просмотра. Аналогичный вывод два эксперта предлагали сделать осенью 2021 года при выборе видеокарт RTX 3070 за 45 тысяч рублей. Ни в коем случае не покупайте эти карты, повторяли они из раза в раз. Большинство пользователей имеют память золотой рыбки и подобного они не вспоминают, но примеров можно набрать вагон и маленькую тележку.

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Sony Playstation 4 / Pro за 400 тугриков

Чтобы представить свою позицию, два "специалиста" рушили вспомнить прошлое и упомянуть устройство из 2013 года. Оно действительно стоило 400 тугриков на старте. Хорошая и удобная планка для бюджетного гейминга. Но, как говорится, дьявол кроется в деталях.

PS 4 со старта поколения УЖЕ была морально устаревшим устройством. В нем стояла видеокарта уровня Radeon 7790 с рекомендуемой стоимостью 149 тугриков.

PS4 pro появилась на свет в 2016 году и в ней стоял аналог Radeon RX 480 рекомендуемая стоимость 199 тугриков.

Про бюджетный процессор и веник говорить не буду.

В Sony Playstation 5 установлен аналог видеокарты RX 6700 XT. На старте рекомендуемая стоимость составляла 479 тугриков.

Целый блок, где два эксперта сравнивали устройства прошлого и современности. Но банальный разбор железа показывает, что японцы значительно больше демпинговали консоль 9 поколения. Кроме дорогой видеокарты в нем установлен более дорогой процессор, более дорогой SSD и отдельный сопроцессор для SSD. Базовая себестоимость PS5 вдвое превышает базовую себестоимость PS4.

И все бы ничего, но "две золотые рыбки" совсем забыли свои же слова про цены на PS5. Демпинг. Жесточайший. В глубокий минус.

Стоимость Sony Playstation 5 Pro

Самый большой и взрывной вопрос анонса новой консоли. 700 тугриков - это много или мало? Чего греха таить: для меня, все что дороже 400 - это дорого. У меня никогда не будет видеокарт уровня NVIDIA RTX 4070 и выше. Ниже приведена информация с рекомендованными ценами.

Из предварительного обзора нам известно, что в новом устройстве будет видеокарта на 46% производительнее старой. Под это описание подходят:

RX 6800 XT - 649 тугриков;

RTX 3080 - 699 тугриков;

RTX 4070 Ti - 799 тугриков;

AMD Radeon RX 7700 XT - 449 тугриков;

AMD Radeon RX 7800 XT - 499 тугриков

Многие блогеры в подсчете стоимости и сравнениях используют новинку AMD Radeon RX 7700 XT, что выглядит бюджетненько на фоне остальных вариантов. Тестов производительности еще не было, но есть достоверный факт. Пропускная способность памяти у 7700 XT составляет 432.0 GB/s против 576.0 GB/s у PS5 Pro. Меня терзают смутные сомнения, что урезанный радеончик сможет тягаться на равных.

SAMSUNG 990 PRO 2TB SSD, PCIe Gen4 M.2 2280 стоит 199 тугриков;

Итого, два элемента персонального компьютера уже составляют полную стоимость игровой консоли. А мы еще не начинали подсчитывать другие комплектующие. Процессор, материнская плата, корпус с блоком питания, система охлаждения, клава-мышь, беспроводной WiFi, операционная система, услуги по сборке.

"Ценное" мнение двух турецких блогеров

Они повторяют слово в слово мысли других "экспертов". У нас европейский регион, значит цену нужно брать в Евро. Добавим заработок барыг. Прибавим стоимость дискового привода и подставочки. Актуализируем курсовую разницу и получим 100-110 тысяч рублей. Почему это коллективное мнение, которое повторяют из уст в уста и оно оторвано от действительности? Потому что два турецких специалиста далеки от народа и без понятия, как "барыги" завозят товар. Если с Россией возможны варианты, то в Минске все отработано за долгие годы.

Это официальный сайт аэропорта Внуково 1. Он использован как пример для удобства и информативности. Любой барыга знает о существовании Tax Free. Это означает, что при покупках товара в Европе и завозе его на территорию СНГ вы получите возврат уплаченного НДС.

И 800 евро там превращаются в (в зависимости от страны ставка 18-26%) 800/118*100 = 677 евро плюс заработок барыги. При курсе 100 к 1 - это будет 70-80к по предзаказу. Продаем старую консоль на барахолке за 40-45 к в зависимости от комплекта и баснословный ценник превращается в 30-45 к в зависимости от условий. И это та сумма, что смогу потянуть даже я. Внезапная математика идет вразрез с криками и воплями "специалистов".

System seller и технологии в PS5 pro

Просто вспомнилось. Никогда не устареет:

И снова седая ночь, и только ей доверяю я.

Знаешь, седая ночь, ты все мои тайны.

Но даже и ты помочь не можешь, и темнота твоя

Мне одному совсем, совсем ни к чему.



Знаешь ты без слов, тебе давно все ясно,

Только прячешь взгляд своих счастливых глаз.

И опять напрасно, и опять напрасно

Собираюсь я все рассказать сейчас.

Оказывается, люди на консолях то же видят косяки в графике. Оказывается, что люди за телевизором замечают мыло и прочие недостатки. Они хотят больше и стабильнее частоту кадров. Они хотят иметь выбор. До ПК-бояр они еще не доросли, но стремятся к разнообразию.

Этого достаточно, чтобы сделать покупку. Обычного параметра "повышение производительности" достаточно, чтобы расчехлить кошелек.

Разрешение и графика в играх на консолях

Еще одна массовая волна бреда, что прокатилась среди "экспертов" консольных игр. Для PS5 Pro анонсировали 12 игр с улучшениями под новую консоль. Этого мало и никто не захочет тратить много денег за такие минимальные плюшки. Тезисы встречаются у нескольких блогеров один в один. Все бы ничего, но есть нюанс. Маленькая фишечка, о которой знает любой консольщик.

Подавляющее число топовых игр для приставок идут в динамическом разрешении. У них нет четких параметров. Есть целевая частота кадров либо целевое разрешение.

Идут постоянные скачки и изменения. Не всем нравится подобное. Раньше игры оптимизировались под древнее 8 поколение и подобное встречалась редко. Сейчас скачки идут постоянно. Взрывы, динамические сцены и разрешение (или кадры) снижаются. Подобных игр много и с каждым годом число будет расти. Не нужны никакие патчи или вмешательства издателя. Банальное увеличение производительности в более мощной PS5 Pro улучшит картинку и сделает ровный фремрейт по щелчку пальца.

Ярость фанатов

Тут и проходит тонкая красная линия всего повествования. Существуют два вида игровых каналов. Узкоспециализированные и "все обо всем". Фанаты в своем маня-мирке обсуждают свои назойливые проблемы и флюгерят.





Экспертное мнение ветродуев: под роликами Sony огромное число дизлайков. Фанатам не нравится такая высокая цена. Если поднять глаза в начало материала, то фанатами консоли могут считаться не более 1% всех геймеров и возникает вопрос - а это точно фанаты недовольны? Покажу другую статистику. Когда правда и мнение толпы немножко не совпадают.

Число просмотров анонса ролика на официальном канале.

А это новость о том, где можно купить дисковый привод для новой консоли. Опубликован через несколько часов после анонса.

Фанаты в такой неимоверной ярости, что полетели искать места, где можно заказать недостающие детальки для никому не нужного устройства.

На американском амазоне гаджет моментально стало бестселлером и раскуплен.

Фанаты в неописуемой ярости. Захлебываются ею и не знают что творят.

В отличие от "флюгерей", что далеки от консольного мира, профильные ресурсы ругали презентацию не за цену, а ее скомканность и невыразительность. Они не увидели "экпириенса", что их ждет. Показывать на youtube сравнение игр в 30 и 60 кадров - не самая лучшая затея.

Цирк и балаган современного игрового комьюнити

Давно говорил, что большинство блогеров не освещают тему, а бегут за кликами и просмотрами. Некомпетентность - это не помеха. Нужно вторить толпе. Чем больше подлизываешь народу, тем охотнее он смотрит ролики. Люди идут за эмоциями и желтухой. Просвещение и обучение заменяются на цирк и балаган.





Фильм "Идиократия" из фантастики превращается в реальность.