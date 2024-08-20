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Краткий справочник по встроенной графике AMD - от HD 6410D до Radeon 890M

От сокета AM1 до AM5 - путь длинной в 15 лет. В тени процессорной мощи росла маленькая встроенная видеокарта.
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В одном месте 15 лет эволюции встроенной графики АМД. Кратко и в хронологическом порядке. В 2024 году самой мощной встроенной графикой можно назвать AMD Radeon 890M... Это почти PS5, только холоднее.

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Предисловие

Графика AMD, как неуловимый Джо - дерзкая, как пуля резкая. Самая быстрая и никому не нужная. С выходом Steam Deck обрела новую жизнь и обросла новыми мифами. Гейб Ньюэлл выпустил легендарное устройство, а встройка в нем творит чудеса. Не знающие и не разбирающиеся граждане подхватили общий нарратив и понеслось...

В самом начале повествования отмечу одну особенность - все сказки и мифы о производительности встроенной графики AMD относятся исключительно к топовому варианту. Чем младше модель - тем ниже производительность. Для сравнения - у Intel встроенная графика делилась только на старшую и младшую, у красных деление было до 5 раз. 

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Для ориентирования привожу пиковую теоретическую производительность, чтобы вы понимали примерный уровень. Ориентирами могут выступать:

  • Xbox 360 - 240 попугаев;
  • GT 730 gddr5 - 692 попугая;
  • PS4 slim - 1840 попугаев;
  • PS5 - 10800 попугаев;

Сокет AM1

Видел только на картинках в интернете. Процессоры ограничены 25 Ватт. В свое время выглядели очень перспективно как основа для медиацентра. Почти везде использовались материнские платы урезанного форм-фактора. Многие знакомые брали в офис вместо селеронов.

Radeon R3, 128 потоковых процессоров пиковая производительность 153 попугая

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Сокет FM1

Еще один представитель мифического пантеона. Процессоры делятся на 3 ступени и  видеокарты урезаются в каждой из них. Драйвера мертвые и кривые. Реальная производительность отстает от теоретической на 40-50%. Ядро TeraScale 2

  • A4 Radeon HD 6410D, 160 потоковых процессоров 142 попугая;
  • A6 Radeon HD 6530D, 320 потоковых процессоров 284 попугая;
  • A8 Radeon HD 6550D, 400 потоковых процессоров 480 попугаев;

Сокет FM2

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Здесь большой зоопарк процессоров и охватить весь спектр будет сложно. Укажу самое главное. У всех видеокарт линейная зависимость от частоты видео ядра и числа потоковых процессоров. Все видеокарты отлично гонятся. У старших моделей наблюдается упор в пропускную способность шины памяти. Ядро TeraScale 3. Есть несколько вариантов разгона:

  • Через опорную шину. Понижается множитель процессора и видео ядро дает до 50% производительности.
  • Через множитель. Не всегда и не везде. Даже если официально можно, в BIOS могут быть проблемы. До 30%
  • Через официальные драйвера. До 20%

AMD Dual Graphics - отдельно упомяну данную функцию. Аналог AMD CrossFire. Встройка работает вместе с внешней видеокартой. Две затычки увеличивали общую производительность до 80%. Microsoft когда продвигала свою Windows 10 и DX12 хвасталась аналогичной функцией, но потом забила болт. Поддерживаются внешние видеокарты 6000/7000/8000 серий нижнего ценового диапазона.

Линейка представлена процессорами 5000 и 6000 серией. По сути - вторые - это рефрешь с повышенными частотами.

AMD A4 128 потоковых процессоров, до 195 попугаев

  • Radeon HD 7480D;
  • Radeon HD 8370D;

AMD A6 192 потоковых процессоров, до 300 попугаев

  • Radeon HD 7540D;
  • Radeon HD 8470D;

AMD A8 256 потоковых процессоров, до 440 попугаев

  • Radeon HD 7560D;
  • Radeon HD 8570D;

AMD A10 384 потоковых процессоров, до 614 попугаев. Почти всегда идет упор в память и производительность теряется. Разгон приносит мало пользы.

  • Radeon HD 7660D;
  • Radeon HD 8670D;


Сокет FM2+

Кручу верчу обмануть хочу. Меняется нейминг и формула процессорных ядер. Понижается частота, но увеличивается количество ядер. 7000 серия. Тут много процессоров с "К" индексом. Морально устарели, но все еще тащут большинство современных игр. АМД прекратила поддержку драйверов и новинки из разряда Free-to-play с простенькой графикой могут не запускаться. На А10 все еще можно пройти большинство игр в 720р.

AMD A4 192 потоковых процессоров, до 300 попугаев

  • Radeon HD 8470D;

AMD A6 256 потоковых процессоров, до 400 попугаев

  • Radeon R5;

AMD A8 384 потоковых процессоров, до 550 попугаев

  • Radeon R7;

AMD A10 384 или 512 потоковых процессоров производительность от 500 до 890 попугаев

  • Radeon R7;

Это самая запутанная и странная линейка. Все видеокарты называются одинаково, но производительность отличается в 2 раза. Идет явный упор в пропускную способность шины памяти. Для старших процессоров нужна четкая и быстрая оперативка.

Сокет AM4

У AMD были проблемы с запуском данной платформы. На старте выпускаются процессоры линейки Bristol Ridge. Аналог FM2+ только производительность +15% и переход с ddr3 на ddr4 память.

В новых процессорах появилась новая графика и новые технологии. Попугаи все те же, но производительность на 20% выше. У видеокарт линейная зависимость между частотой и числом потоковых процессоров. Разгон линейно увеличивает производительность. Гнать! Гнать! Гнать!

Zen-Zen2-zen3-zen4

У встройки минимальные отличия между поколениями. Основной рост производительности идет за счет увеличения частоты. Прирост линейный. 

Наименование формируется из числа CU (Compute Unit) находящихся в ядре. В каждом CU по  64 потоковых процессора. В каждой новой архитектуре частота ядра растет. Рост частот достигает 80%, а с ними и производительность. Подобное вносит большую путаницу. А если добавить лимиты по питанию, от которых зависят частоты....

Процессоры с индексом "G" и "GE"

У процессоров со встроенной видеокартой есть лимит потребления и тепловыделения. Основное ограничение 45-65 и 35 ватт. Лимиты сильно влияют на производительность. Если планируете использовать только встроенное видео - уделите этому вопросу максимальное внимание. Некоторые материнские платы позволяют увеличить лимиты изменить мощность. На лимитах завязана большая часть разгонного потенциала.

Radeon Vega 3

Младшая видеокарта. Встраивается в серию процессоров Athlon и Ryzen 3 PRO 2100GE. Имеет 192 потоковых процессоров, до 400 попугаев. 

Не имел возможности лично сравнить данные видеокарты с аналогами. Все мои знания ограничены роликами с ютуб. И тут есть особенность - НЕИМОВЕРНО большие расхождения в разных тестах у разных обозревателей. Видеокарта всегда и везде проигрывает GT 730 gddr5 20-30%. Но выигрывает у R7 с 512 ядрами 20-40%. Но если сравнивать R7 512 и GT 730 GDDR5, то встройка обгоняет geforce на 20-30%. Сложная ситуация.

Тянет все киберспортивные дисциплины на минималках 1080р в 40-60 кадров.

Radeon Vega 6 

Имеет 384 потоковых процессоров, до 1300 попугаев. Технически, такой видеокарты в настольном сегменте не существует. Есть только мобильный вариант. В 2020 году идет переход на Zen 2 и стандартные частоты вырастают с 1200 до 2000. АМД перестает маркировать свои встройки, так как они вносят путаницу и не отражают реальное положение дел.

  • Ryzen 3 4300G / GE;
  • Ryzen 3 5300G / GE;

Потянет все, что запускается на xbox one S с аналогичными настройками графики (900р 30 кадров). Отличный частотный потенциал. Достаточно для большинства нетребовательных геймеров.

Radeon Vega 8

Имеет 512 потоковых процессоров, до 1200 попугаев. 

  • Ryzen 3 2200G / GE;
  • Ryzen 3 3200G / GE;

Маркировка выше, но производительность ниже. Частоты значительно меньше чем у Vega 6.

Radeon Vega 10

Имеет 640 потоковых процессоров, до 1660 попугаев. Процессор часто встречается в брендовых сборках. В рознице только с Китая.

  • Ryzen 5 3400G / GE;

Radeon Vega 11

Имеет 704 потоковых процессоров, до 1900 попугаев.

  • Ryzen 5 2400G / GE;
  • Ryzen 5 3400G / GE;

Многие специалисты отмечают упор в пропускную способность шины памяти. Низкие частоты снижают игровой потенциал. Потянет все, что запускается на PS4 с аналогичными настройками графики (1080р 30 кадров). Достаточно для большинства нетребовательных геймеров.

Radeon Graphics 2020 год

Где-то в 2020 году Красные пришли к выводу, что у них что-то не так с наименованиями. Они устали придумывать новые названия, так как они не отражали всю суть и мощь имеющегося видео ядра. С этого момента только по справочникам и энциклопедиям можно определить истинную производительность встройки.

На протяжении последних 15 лет все встройки строились по принципу CU от 2 до 11 штук по 64 процессора в каждом. Со времен самых первых экземпляров росла только частота. Между видеокартами разных поколений есть различия, но они в большей мере касаются различных декодеров, новомодных функций и инструкций. Голая производительность росла линейно с частотой. 

Ryzen 4000/5000 серии

Процессоры и видеокарты в них имеют похожую структуру

  • Ryzen 7 - это 8 CU 512 процессоров частота до 2100 и производительность до 2100 попугаев. Имеют упор в пропускную способность шины памяти;
  • Ryzen 5 - это 7 CU 448 процессоров частота до 1900 и производительность до 1700 попугаев. Имеют упор в пропускную способность шины памяти;
  • Ryzen 3 - это 6 CU 384 процессора частота до 1700 и производительность до 1300 попугаев; 

Все процессоры имеют производительность достаточную для воспроизведения ВСЕХ игр выпущенных до 2020 года, упор только в настройки графики. 

Топовые встроенные видеокарты на AM4 имеют производительность до GTX 1050ti с упором в оперативную память. Поднятие частот ядра дает минимальный бонус. Основной профит зависит от плашек памяти.

 Сокет AM5

Это цирк с конями. По другому не могу назвать данный сокет. С одной стороны ввели DDR5 и дали буст для дальнейшего развития встроенных возможностей графики, а с другой.... Еще больше путаницы и гендерного разнообразия.

Все процессоры без буков, с буквой X и X3D получили встроенную графику начального уровня с 2 CU и производительностью до 500 попугаев. Для понимания... Intel UHD 770  имеет до 1100 попугаев

Есть процессоры с литерой "F" - это единственные процессоры, что лишились аппендикса в виде маломощной видеокарты.

Radeon 740m - это 4 CU 256 процессоров частота до 2800 и производительность до 2700 попугаев

  • AMD Ryzen 3 8300G;
  • AMD Ryzen 5 8500G;

Radeon 760m - это 8 CU 512 процессоров частота до 2800 и производительность до 5300 попугаев

  • AMD Ryzen 5 8600G;

Radeon 780m - это 12 CU 768 процессоров частота до 2700 и производительность до 8100 попугаев. По своей производительности в тестах она обгоняет RX 470

  • AMD Ryzen 7 8700G;

AMD Radeon 880M - Мифическая видеокарта. На момент сбора информации есть только презентационные слайды 12 CU 768 процессоров частота до 2800 и производительность до 8300 попугаев.  По своей производительности в тестах она обгоняет RX 590.

AMD Radeon 890M - Мифическая видеокарта. На момент сбора информации есть только презентационные слайды 16 CU 1024 процессоров частота до 2900 и производительность до 10800 попугаев.  По своей производительности в тестах она обгоняет RTX 3050.

Послесловие

AMD проделала огромный путь за последние 15 лет. Ее видеокарты имеют хорошую масштабируемость. Как в настольном сегменте, так и в мобильном ей удается держать планку бюджетного середнячка. Путаница в наименованиях затрудняет определение "на слух" примерной производительности. Постоянно нужно лезть в справочники и проводить сравнения то тут то там. Потенциал многих видеокарт  разрушается низкой пропускной способностью оперативной памяти. Те, кто планирует использовать подобные видеокарты, обязан ознакомится с BIOS и тонкой настройкой. Очень часто сковывается до 30% потенциала.



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Ну видюхи АМД реально говно, повсеместные отзывы о проблемах с вылетами, фризами, дурачки в них не верят, но почему, непонятно. У амд 16% рынка видюх, конечно они не занимаются такой полировкой своего...
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