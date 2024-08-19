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Ален Делон не пьет одеколон - вспоминаем великого актера

Единственное, что действительно имеет значение, — это твоя страсть. Если ты любишь что-то по-настоящему, все остальное становится неважным. — Ален Делон
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В каждой прожитой минуте скрыт целый мир. В суете дней мы забываем о житейских радостях, что согревают душу. Жизнь прекрасна каждым мгновеньем. Она наполняется светом и теплом воспоминаний.

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Предисловие

А вы знаете, что раньше небо было выше, а трава зеленее? Многие не верят подобным высказываниям. В 2000 году выходит фильм "Гладиатор". Великолепная картина со множеством наград. Именно этот фильм разделил весь кинематограф на ДО и после. Многие не заметили, или не хотели замечать... Но именно в этом фильме режиссер Риддли Скотт позволил совершить один фокус. Мастерством режиссера он скрыл недостатки актерской игры. Сэр Дед мастерски играл постановкой, чтобы зритель не заметил косяки в работе актеров. Данную практику переняли другие ваятели искусства и от актера остался только образ. Данная практика привела к комиксам Marvel, где селебрити торгуют только лицом на обложке. Но были времена....

Станиславский - НЕ ВЕРЮ!

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Фильмы можно разделить на 2 большие части:

  • Харизма и игра актера собирает кассу;
  • Студия делает красивую картинку;

До появления Ридли Скотта было мало картин с образами и студийной работой. Все ложилось на плечи ведущих актеров. Вспомните серию фильмов "Звездные войны 4-5-6" и отзывы об актерской игре Марка Хэмилла в них. Или деревянную  Бри Ларсон в фильмах Marvel. Великолепные актеры были уничтожены в угоду образов.

Раньше небо было выше

У фильмов 50-80-х годов была особенность - кассу собирали актеры, их образы и умения перевоплощаться. Старые фильмы были более душевными и личными. Сейчас подобное называют "независимым" кино и в кинотеатр для их просмотра никто не ходит. 

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В 1975 году выходит фильм "Зорро" - это один из первых фильмов Французского производства, что мне удалось посмотреть в кинотеатре. Конечно же я был малой и без понятия, кто был в главных ролях.

Но фильм был настолько гениален, что спустя почти 40 лет я великолепно помню кто, что и как. Последующие ремейки бежал смотреть исключительно под впечатлением от первого просмотра. Сегодня употребляется фраза "Это база". Именно так можно охарактеризовать данный фильм.

В 1963 году выходит фильм "Черный тюльпан" - это второй фильм, что назову в три часа ночи после 2 бутылок горячительного напитка о фильмографии Ален Делона. И снова начало 90-х. В прокат хлынули сотни фильмов сомнительного содержания со всех концов мира. И снова фильм врезался в память как "неограненный алмаз". Возможно был слишком молодым и мне нравились подобные картины. Или - это еще один шедевр на века.

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Добрый, веселый с позитивным настроем. Можно пересматривать и пересматривать. Дополнительно стоят два фильма к этой ленте Фанфан-тюльпан 1955/2003 годов

Третьим фильмом из тех, что сидит в памяти - это "Астерикс на олимпийских играх". Маленький монолог. Для зрителя постороннего - в нем нет ничего особенного... только этот монолог состоит из перечисления всех самых значимых ролей актера. Он вспоминает свою фильмографию. Актер больше 10 лет не появлялся в кино и этот эпизодический момент вызвал настоящую бурю эмоций 

Есть еще несколько фильмов, что достойны упоминания, но их перечисление уже не обошлось без "подглядывания" в источники. Раз выветрилось, значить не совсем шедевр.

Но на этом не будем останавливаться. У великого актера - великое наследие. Казалось бы - как отделить шедевр от проходняка? Очень просто. Хорошие фильмы можно переснять и осовременить. Нынешнее поколение живет в ином темпе повествования и им не очень нравятся длинные тягучие действия с задумчивыми молчаниями длинными кадрами. Клиповое мышление требует нового подхода.

"Талантливый мистер Рипли" 1999 год - 5 номинаций на оскар и ворох других наград. Ремейк фильма "На ярком солнце" (1960) с Ален Делоном. Множество наград и номинаций фильм не получил, так как критики посчитали, что он проигрывает оригиналу.

Множество наград и номинаций фильм не получил, так как критики посчитали, что он проигрывает оригиналу.

Пёс-призрак: Путь самурая 1999 год - один из лучших фильмов Фореста Уитакера. Это переосмысление картины "Самурай" 1969 года. Причем оба фильмы смотрибельны и сейчас. Не быстрые и философский. Некоторые подобное называют "Плагиат", другие обозначают "Вдохновлялся". Актер продвинул картину в массы и она осталась в памяти многих специалистов.


Цугумо: История Харакири - мало примечательный фильм и плохо известен современному зрителю. Это первый 3-D фильм отобранный для показа на Канском фестивале. Авторское кино для эстетов. История базируется на фильме "Харакири" 1961 года, но стиль повествования и манера подачи взята из фильма Красное солнце (1971). Про такое говорят "Больше такое не снимают". Японцы едут в поезде по американскому дикому западу и воюют с бандитами и аборигенами. Картина 1961 года тоскливая и скучная.



Американский психопат 2000 год - образ главного героя превратился в народный мем. Невозмутимого Кристиана Бейла любят пихать в различных пабликах. Невозмутимый и спокойный. Сам актер в интервью признавался, что вдохновлялся Жефом Костелло, сыгранным Ален Делоном в фильме Самурай 1967 года. Вот так, сковь десятилетия образ дошел до массовой культуры. Фильм, о котором мало кто слышал регулярно всплывает то тут, то там.

Район Гослинг - многие называют реинкарнацией Ален Делона. Критики любят рисовать красивые образы, приводить примеры и параллели. Так случилось, что именно в обзорах ролей Гослинга чаще всего встречается имя Ален Делона. Куда не плюнь, найдутся похожие роли, образы и ситуации.

Параллели между актерами упоминаются поменьше мере в 9 фильмах. Совпадение? Кто-то скажет - очень даже возможно. Фильмы снимаются для похожих аудиторий и возрастных групп.


Послесловие

Нахлынуло немножко ностальгии и решил вспомнить прошлое. Приятные воспоминания и яркие образы. Ален Делон - это то самое счастливое детство, на котором учился и познавал мир. Тут тебе и приключения и романтика, триллир и любой жанр, что пожелаешь. Актер ВЫВОЗИЛ и режиссерам не приходилось прибегать к различным уловкам. Сейчас любят вспоминать, как Том Круз исполняет различные трюки самостоятельно. Просчитанные на компьютерах и опробованные каскадерами. А были времена, когда звучали: "Внимание! Камера! Мотор!"



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васютин ален делон зорро район гослинг черный тюльпан
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