В мире технологий каждый новый день начинается с воспоминаний о вчерашнем. Мы стоим на плечах гигантов, их разработки и ошибки — наш маяк. Среди рифов и волн меняющихся поколений компьютерного железа особое место занимает встроенная графика. Она, как невидимый двигатель, всегда была в тени громоздких видеокарт, но её потенциал не всегда был очевиден.

реклама





С момента выхода на сцену AMD и её APU линейки, рынок получил не просто новое железо, а концепцию, что процессор и графика могут идти рука об руку. Это время не прошло бесследно: как забытого героя возвращают на арену спустя годы, так и мы вновь обращаемся к тем легендарным моделям, которые когда-то зажгли искру в сердцах энтузиастов.

Предисловие

Начать сегодняшнюю историю стоит с далекого 2007 года. Именно в этом году стартуют продажи легендарного ноутбука бизнес серии HP Compaq 6515b. Все европейские конторы завалены двумя моделями. Dell D630 с горящими как спички NVIDIA NVS 135M и радеончики в Hewlett-Packard. Еще был Intel 3100, но они стоили дороже и были заметно слабее. Через 2 года эти ноутбуки повезли огромными паллетами в страны СНГ. Копеечная стоимость, отличная надежность и качество исполнения сделали HP Compaq 6515b хитом продаж на вторичном рынке.

реклама





Именно в этом месте стартует популярность встроенной графики ATI Radeon Xpress 1270 Mobile IGP. В настолках встройка не пользовалась подобной популярностью.

Далее последовали Radeon HD 3000 серии и HD 4000 серии. Мобильная встройка активно перекачивала в настольный сегмент. Intel не выпускала материнок под AMD процессоры, а nVidia после скандала в 2009 отказалась от чипсетного бизнеса.

Самая мощная ATI Radeon HD 4290 часто комплектовалась распаянной памятью в 128 мегабайт и разгонялась обычным переключением множителей в BIOS на 60-70%. Стоимость материнской платы на старшем чипсете была выше обычной на 15-20 баксов. Не писк моды, но можно было поиграть во многие игры того периода.

FM1 - первый блин комом

реклама





Мертворожденный сокет, что просуществовал чуть больше одного года. В чистую проигрывал Intel по производительности. Был очень горячим. Встроенное видео ядро было относительно слабым. Популярностью пользовались только Атлончики без видеоядра. Мобильные версии горели и выходили из строя. Провальный эксперимент по всем фронтам. Именно в этот момент появляются первые APU со встроенной графикой. Пиковая производительность самой старшей видеокарты 6550d до 480 попугаев. На практике она проигрывала GeForce GT 440 с 320 попугаями. A8-3850 стартовал с $137 конкуренты G630 + gt440 обходились в $64 + $79.

FM2 - расцвет эпохи

Для начала стоит уточнить - выросла надежность. Процессоры стали холоднее и выросла производительность. Старт продаж в 2012 году.

A10-5800 - бомбический процессор. С пиковой производительностью в 580 попугаев. Драйвера были хорошо оптимизированы и APU почти достигала заявленного пика. Лучшее из того, что было в бюджетном сегменте на рынке. За $130 вы получали аналог i3-3220 и GT 630. Из дня сегодняшнего это не выглядит чем-то выдающимся, но в 2012 году все игры разрабатывались под Xbox 360/PS3 которые были на 40% слабее.

реклама





A10-6800 - проходная серия. Увеличили ценник на 10% и производительность на 5%. Легендарным стал процессор с отключенной графикой AMD Athlon X4 760K. За $84 вы получали старший i3-4340 за $149

A10-7800 - боимбический процессор. Пиковая производительность видеоядра возросла до 720 попугаев. Ценник остановился на $143. В моих краях процессор было днем с огнем не сыскать и в магазинах только под заказ от $180. Было обидно. Наблюдались существенные проблемы. Видео ядро упиралось в пропускную способность оперативной памяти. Требовалось брать хорошие материнские платы и хорошую память. Комплект получался слишком дорогим и все плюсы нивелировались минусами.

Godaveri и Carrizo - практически не попадались в рознице. Шли в ОЕМ сегмент. Допиливание и минорные исправления. Чуть повысили частоты. Чуть снизили потребление. Оптимизировали кодировщики. Для обычного пользователя ничего интересного.

AMD A10-7890K - топовое предложение на рынке. Номинальный ценник $169, под заказ от $190. Видеоядро упиралось в пропускную способность памяти и не раскрывала имеющийся потенциал в 890 попугаев.

С 2014 по 2017 год APU у красных находилось в полнейшем застое. Номинально производительность росла, по факту остановилась из-за пропускной способности памяти. Даже разгон не позволял раскрыть весь потенциал.

27 июля 2017 года стартовали продажи AM4

Отлично помню лето того года. Собирал племяннику новый компьютер. Тут стоит отметить, что себе собираю системник постепенно. Сначала базовый костяк, а потом наращиваю мяско по всей ширине возможностей. С нуля для себя не беру компы. Это был первый раз за долгое время, когда себе и в ограниченный бюджет. Прошерстил все форумы по 10 раз. С калькулятором рассматривал все варианты и возможности. Базово стоял вопрос между Intel I3-6100 и AMD Ryzen 3 1200. Дополнительно стоит отметить, что это был пик майнинга и видеокарты стоили как крыло от самолета. Ценник на AMD Ryzen 3 1200 в базе обозначался как $109, а по факту был в районе $170. Все указывало на Intel. Пока взгляд не упал на процессор A10-9700.

Рекомендованный ценник для A10-9700 был $99. В местной рознице стартовал со $130. Процессор почти как у i3-6100, а вот видеоядро 790 попугаев, но оперативная память теперь не DDR3, а более шустрая DDR4 с заметно большей пропускной способностью. Именно в этот момент вспомнил про легендарные APU от AMD и начал досконально изучать вопрос. Взял материнскую плату на B350 для разгона оперативки. В этот момент по законам жанра, наступает "саспенс"... Но по итогу взял AMD Athlon X4 950. В продаже не оказалось нужного мне A10-9700, а атлончик лежал по рекомендованной цене в каждом втором магазине :-D

Видеокарту к нему поставил GTX 750 и устройство работает по сей день без вопросов.

AMD A10-9600p

Буквально через месяц покупаю себе ноутбук на A10 процессоре. Производительности встроенного видео ядра и процессора достаточно, чтобы в 1366*768 играть в Total War: Warhammer II. В рекомендованных у игры значится GTX 460.

Данный этап истории можно было бы пропустить, но красная корпорация выпускает с десяток мобильных процессоров 9000 серии. Это хит в бюджетном сегменте. Встройка от AMD вытягивает большинство современных игр и стоят такие ноутбуки как аналоги на Intel Atom. Варианты на Ryzen при минимальном росте производительности удваивают прайс.





AMD A10-9700

А вот и герой сегодняшнего повествования. Тот самый процессор, что удивлял своими характеристиками в бюджетном сегменте с 2012 по 2017 год.

Очень странная и непонятная ситуация. В свое время общался с поставщиками железа. Узнавал о популярных процессорах, спросе, проблемах. И был удивлен. В Минске APU-шки никому были не нужны. Вообще никому. Нулевой спрос. Даже энтузиасты не брали процессоры со встроенным видеоядром. Кто-то может сочинить длинную историю про "затычки" и мусор, но правда жизни такова, что у подавляющего числа граждан стоят системные блоки с производительностью этих APU. Но принципиально никто не хотел брать новый и непонятный товар. У всех в голове одна единственная ассоциация: встройка - это очень медленно и слабо.

Затычки в повседневной жизни

Это отчет за 2022 год. Примерно 71% всех проданных компьютеров комплектовался видеокартами Intel. Самая мощная из известных мне intel UHD 770 проигрывает в 3D производительности встройке AMD из 2017 года.

Кто-то может сказать, что это все офисники... Но правда жизни такова, что многие берут подобное домой и играют на этом. Minecraft/LoL/Wot/ GTA5/CS'GO/ Valorant /Roblox / Path of Exile / Rocket League - список бесконечный. И во все это играют в 1080р и 100+ FPS





Черт ногу сломит

Все знают, что у AMD было 3 серии чипсетов. Они обратно совместимы и поддерживают 6 линеек процессоров. А если располовинить обычные и APU - то линеек становится немного больше. Берешь процессор и не дуришь никому мозги.

Вот только это не так. Есть некоторые тонкости, о которых не говорят последние 5 лет. Вообще не говорят. Будто проблемы и не существует.

Например, материнские платы на A520/B550 официально не поддерживают процессоры Ryzen 1 и 2 поколений. Они будут работать, но с некоторыми ограничениями.

Это поддержка у материнской платы gigabyte. Старые процессоры в списках не значатся.

Вопрос актуален, если есть желание перейти с бюджетного AMD Athlon 3000G на приятный AMD Ryzen 7 2700. Стоимость на вторичном рынке для топовых моделей старых линеек приятно удивляет своей ценой.

Аналогичная ситуация происходит и со старыми материнскими платами. Это информация о моей материнской плате asrock A320M-HDV. Нам настоятельно рекомендую не обновлять BIOS на более свежую версию.

Многие могут сказать, оно и так работает и не за чем что-то менять. И будут не правы. Помимо добавления новых функций и поддержки нового оборудования, в обновлениях заметно повышается стабильность работы не в штатных режимах.

Как пример, мой основной системный блок на asrock B550M Pro4 со стоковой прошивкой 1.9 официально не поддерживал мой камень 5600g, но завелся и нормально с ним работал. Вот только оперативная память отказывалась работать на частоте выше 2400 (при стандартном профиле 3200 cl16). Повышение прошивки до 2.1 завело память на стандартной частоте, но разгон выше крашил систему. Времена были дикие. Майнинг уничтожил рынок видеокарт и приходилось жить на встроенной видеокарте, выжимая все соки. Прошивка 2.50 позволила работать уже на 3600 CL18. Встроенное видео не запускалось выше 1950. На 3.20 смог либо ядро разогнать до 2150 либо память до 3800 Cl19. На самой последней и актуальной достиг 2250. Через банальное обновление внутреннего кода смог добавить примерно 20% к базовой производительности.

Всегда и везде стараюсь обновиться до максимально последнего варианта. Для меня это важно и вам советую.

Послесловие

Для начала стоит уточнить - это процессор был редким 7 лет назад. Информации в интернете - кот наплакал. Изделие было актуальным менее 6 месяцев. Из-за проблем с выпуском Ryzen красные создали временное решение. Популярность получили только атлончики X4 950 из-за своей низкой стоимости и отсутствии альтернатив в бюджетном сегменте, но АПУшки... были забыты и потеряны.

Третьего дня вышел ролик от Ремонтяша с обзором системного блока на А10-6800. В тестах мелькали странные и неоднозначные показатели производительности. Специалист жаловался на отсутствие разгона и возможности менять производительность в брендовом ПК. Загорелся желанием повторить эксперимент и обновить имеющиеся воспоминания. На тесты, разгон и прочее буду тратить время в следующем материале.