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Microsoft добавляет бесплатный Overwatch 2 в платную подписку Xbox Game Pass

Каждая награда в игре — это не просто приятный бонус, а искусно продуманная приманка. Чем ярче блеск этой награды, тем незаметнее капкан, в который ты попадаешь.
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Современные игры — это не просто развлечение, а сложная сеть из иллюзий, в которых человек добровольно теряется. Они обещают свободу и уникальность, но на самом деле каждый шаг по цифровым мирам сопровождается невидимой рукой, что направляет тебя к очередной трате. Можешь ли ты быть по-настоящему свободен, если каждый твой выбор уже предусмотрен и заранее оценен в долларах?

Предисловие

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Сделай лицо попроще. Это гениальный план. Ты просто ничего не понимаешь. Это супер выгодное предложение. Совсем за недорого ты сможешь играть в бесплатную игру. А в роли "подсластителя" тебе разблокируют доступ ко всем героям без муторной прокачки. Такого тебе давно никто не предлагал.

Free-to-play

Есть такой жанр выкачивания денег, как бесплатные игры. У данного жанра есть определенная фишка - это массовый онлайн проект с соревновательными элементами. Чем больше народу заходит в онлайн тем выше желание выделиться из толпы серых человечков. Далее "выделение" делиться на две большие части. Первая - это визуальные отличия с яркими "шкурками". Вторая - это получение игровых преимуществ над противником. 

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Стоит отметить, что преимущества можно получить двумя способами. Первый - пройти цепочку заданий. Второй - занести денежку во внутриигровой магазин.

Подобный порядок вещей оттачивался и балансировался последние 10 лет. Сотни тысяч специалистов измеряли "пристрастия" геймеров в той или иной ситуации. На базе полученных данных разрабатывалась стратегия по "выкачиванию" денег из потребителей. Придумывались десятки различных способов "обдурить" простачков и "втулить" им бесполезную вещь за много денег. Это со стороны кажется, что все просто и выкатывается на ходу. На самом деле в подобные исследования вкладывается очень много денег.

SW Battlefront II

В 2017 году Electronic Arts решила удивить своих поклонников и добавила игровые преимущества за деньги в свою соревновательную игруНа самом деле ничего страшного не произошло. Обычная сюрприз механика. Общественность была возмущена не самими лутбоксами, а дизбалансом. На получение нужных героев нужно было потратить СЛИШКОМ много времени. То есть, жадная корпорация принуждала геймеров заносить денежку. Подобная шумиха обошлась корпорации в 3.1 млрд баксов недополученной выручки.

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Ghost Recon Breakpoint

Через полтора года после SW выходит Ghost Recon Breakpoint. Точно такая же проблема с покупкой и добычей игровых преимуществ из ящиков. Но получился конфуз. "Яростная общественность" начала разгонять волну, но фанаты серии проигнорировали данный момент. Платные ящики минимально влияли на геймплей и не давали игрового преимущества в соревновательных аспектах игры. Ubisoft смогла правильно интегрировать "гача-механику" в свою игру и это не вызвало широкого резонанса.

Две игры с разным подходом к одному и тому же вопросу. Более того, у Ubisoft давно присутствует внутриигровой магазин во всех ее проектах. Это ни как не влияет на мнение поклонников. Французы аккуратно высасывают денежку из пользователей.

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Apex Legends

Буквально пару недель назад поднялся шум вокруг популярного бесплатного проекта. Владельцы игры решили, что боевой пропуск теперь можно купить только за реальные деньги. Все бы ничего, но это нарушило два основных момента в игре. "Бомжи" больше не смогут получать интересные шкурки для своих персонажей. Это обесценило внутриигровую валюту. Respawn Entertainment в один миг надругалась над 80% своей аудитории и сделала больно платежеспособным геймерам. Подобный шаг обвалил рейтинги игры в Steam до 17%. Жадность оттолкнула от популярного шутера толпу фанатов.

Боевой пропуск (BattlePass)

Главная морковка современных Free-to-play. Основной принцип - чем больше играешь, тем больше получаешь. Те, у кого нет желания много играть, могут получить награды, занеся немножко денежки. Награды в боевом пропуске распределены так, что бы у пользователя было как можно больше желания пройти его до конца и получить самое вкусное. Морковка  для ослика. 

Но у BattlePass есть и другая функция. Более серьезная, чем награды за выполнение заданий. Они повышают онлайн и удерживают пользователей в игре. Чем больше человек онлайн, тем больше интереса к проекту. 

Я не играю на интерес

Многие, возможно, замечали, что играть во что-то просто так не интересно. Игра ради игры - это прошлый век. Вспомните банальную игру в карты. Если не на деньги, то хотя бы на щелбаны. Человек должен чувствовать награду за исполненное действие. Какой бы увлекательной не была игра - через некоторое время она наскучивает своей рутиной. 

Любой издатель должен поддерживать интерес к своему проекту на протяжении длительного времени. Сезонные награды и боевые пропуска - это 90% успешности игры на длительной дистанции. Человек не просто должен играть, но и возвращаться после "усталости". 

Собака Павлова

Смешно? Но человек не далеко ушел от животного. За выполнение каких-то действий он должен получать награду. Тогда у человека будет желание повторять действие снова... и снова... и снова. На этом банальном приеме строится ВСЯ индустрия бесплатных игр. Игра может быть идеальной, но она быстро наскучит при повторении одних и тех же действий сотни и тысячи раз подряд без внешнего стимулирования.

Overwatch 2 добавят в Xbox Game Pass

Бесплатную игру добавят в платный сервис, в котором вы "бесплатно" сможете получить "платные" игровые плюшки. Тот момент, когда "бомжи" никогда не платили за игровые преимущества, а "киты" донатили и без подписки. Но тут интересно другое.

У любой игры есть "устоявшиеся" принципы изымания денег у народа. Соблюден баланс между жадностью и геймерами. Формула, что вырабатывалась долгие годы и на нее потратили сотни миллионов долларов. С добавлением игры в подписочный сервис Microsoft в ней должны появится НОВЫЕ плюшки, что смогут окупить финансовые вложения геймеров. То есть, когда человек отстегивает 12 баксов, он должен получить что-то равнозначное. У человека должен быть стимул "донатить" сверх того, что уже отстегивает. Это что-то не должно быть в бесплатном доступе, иначе смысл "размывается". А еще, должен соблюдаться баланс. "Бомжи" не должны чувствовать себя ущемленными.

Возможна ли интеграция и выделение новых плюшек за счет подписки без нарушения баланса? Конечно! Вот только для этого необходимо КРАТНО увеличить объем выпускаемого контента. Раздавать плюшки, что доступны в альтернативных вариантах - это курам на смех. Никто не будет брать подписку для такого. А вот с наполнением  контента у Xbox и Blizzard в последние годы беда-беда. 

Добавление бесплатной игры в платный сервис нарушит устойчивый баланс и разрушит игру изнутри.

Послесловие

Microsoft переступила черту, когда решила монетизировать бесплатное, смешивая платное и "бесплатное" в одном сервисе. Эти действия рушат сложившийся баланс, превращая игровое пространство в арену жадности, где на первое место ставится не интерес игроков, а стремление к максимальной прибыли. Принцип "играй больше — плати больше" заменил удовольствие от игры на гонку за кошельками геймеров.

Такая модель ведет к разочарованию и отчуждению сообщества, где вместо инноваций и качественного контента игрокам предлагают завуалированные формы вымогательства. Microsoft своими действиями подрывает доверие, разрушая те самые принципы, на которых строилась игровая индустрия. В погоне за прибылью, они забыли, что геймеры — это не просто источники дохода, а те, кто делают игры живыми. Подобная тактика неизбежно приведет к падению репутации, что может стать началом конца для таких корпоративных гигантов, если они не изменят свой подход.

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