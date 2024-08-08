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Bloodborne запустили на ПК в эмуляторе PlayStation 4

Время меняется, но стремление к совершенству остаётся неизменным. Эмуляция не просто возможность играть в старые игры, а путь к познанию, изучению и переосмыслению архитектуры прошлого. Каждый пройденный этап приближает нас к новому уровню игрового опыта.
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Казалось бы, эра консолей прошлого ушла в историю, но наследие этих платформ живёт благодаря энтузиастам, готовым воссоздать магию прошлого с помощью современных инструментов. Эмуляция стала своего рода искусством, позволяя не только сохранить, но и переосмыслить игровые шедевры прошлого. В этой гонке за совершенством каждый успех на пути к идеальной эмуляции становится шагом к вечности.

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Предисловие

Этой новости уже пол года. Но есть нюанс. Данный запуск был произведен на новом эмуляторе. Для тех кто не в теме, прямо сейчас разрабатывается несколько программ для эмуляции игр  PlayStation 4 и два из них УЖЕ смогли запустить Bloodborne. До полноценного релиза и возможности прохождения эксклюзивов еще далеко, но прогресс идет семимильными шагами. Платформа x86-64 и современные вычислительные мощности позволяют творить чудеса.

Актуальность эмуляторов PS4

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К 2024 году японская корпорация слила на ПК практически все свои эксклюзивы. На плойке существует всего несколько интересных проектов, что закрыты в одной экосистеме. Самой знаковой остается шедевр от  From Software. Но тут есть нюанс. На старой PlayStation 3 существует много вкусняшек, но стоит преграда в виде сложной архитектуры. В случае с 4 поколением преграда жиденькая и ее легко обойти. Маленький приз можно получить приложив минимум усилий.

Эмулятор или консоль

Летом 2024 года стоимость железа прошлого поколения опустилась до своего исторического минимума. Слимки стоят чуть дороже пачки чипсов. Хороший комплект с дисками увеличивает привлекательность. Но есть небольшое НО. Не все готовы мирится с 30 кадрами и минимальными настройками. Некоторым обеспеченным гражданам подавай 4к, различные эффекты и хорошую частоту кадров. Мало кто знает, но у проектов от внутренних студий Sony есть особенность - в них текстуры повышенного разрешения. Масштабирование сторонними средствами не требует дополнительных ухищрений. Дорогие игры изначально создавались с прицелом на возможные улучшения в будущем.

Специалисты и студенты

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Сегодня существует около 10 различных проектов, что собирают денежку на свое творчество. Мелькают в новостных заголовках и исчезают в пучине бытия. Наиболее старые и засветившиеся:

Orbital

Первый эмулятор PS4, работающий на уровне низкоуровневой виртуализации. Не предназначен для запуска коммерческих игр, а больше для исследовательских целей. Поддерживает множество версий прошивки PS4, позволяет запускать системное ПО и изучать архитектуру консоли, постоянно развивается и улучшает совместимость.

GPCS4

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Проект, направленный на создание рабочего эмулятора PS4, находящийся на ранних стадиях разработки. Пока не способен запускать коммерческие игры. Основной акцент на изучение графических API и обратной инженерии, получает постоянные обновления и улучшения эмуляции.

Spine

Легковесный эмулятор PS4, разработанный для запуска независимых и простых игр. Совместимость с коммерческими играми ограничена. Фокусируется на простоте и эффективности, позволяет запускать некоторые 2D и простые 3D игры, проект с открытым исходным кодом, доступный для изучения и модификации.

PCSX4 (сомнительный)

Эмулятор, который вызывал много споров из-за своей сомнительной легитимности. Считается мошенническим проектом, не имеющим реальной функциональности. Обещает поддержку множества коммерческих игр, привлекает пользователей громкими заявлениями, рекомендуется избегать из-за отсутствия реальных доказательств работы.

fpPS4

Перспективный эмулятор PS4, ориентированный на исследование и эмуляцию графики и звука. Находится на начальной стадии разработки. Поддерживает некоторые демо-игры и технические демонстрации, акцентируется на разработке графического движка и совместимости, постоянно развивается и добавляет новые возможности.

Это табличка актуальности и прогресса самых известных творений человечества по состоянию на май 2024

Но каждый день появляются все новые и новые. Большинство стартует с демонстрации своих возможностей и громких заголовков в прессе.

Базовые инди игры с минимальной графикой воспроизводятся по щелчку пальца многими утилитами с приемлемой частотой и минимальными графическими недочетами. "Проба пера" многими специалистами делается на раз-два без особых сложностей.

Более крупные проекты требует оборудования с заметно большей производительностью и глубиной погружения в процесс. Но и тут история развивается семимильными шагами. В январе 2024 года один из инженеров продемонстрировал запуск Bloodborne. Его программа смогла загрузить и правильно обработать входящие данные, выдав картинку на экран. Маленькое незначительное событие вдохновило других разработчиков. Прошло всего пол года и уже несколько коллективов сообщили, что смогли дойти до загрузки меню и выбора персонажа.

На первый взгляд может показаться, что это незначительное событие и его вес в информационном поле ничего не значит. Но это как первый полет в космос. Умные головы нашли тропинку и идут в правильном направлении. Если смотреть на аналогию со старой PlayStation 3, то события развиваются в 2-3 раза быстрее.

По предположительным расчетам, если все будет развиваться аналогичными темпами, то через 2 года можно будет пройти 90% всех крупных тайтлов.

Но на этом мая мысль не заканчивается. У PlayStation 4 и 5 похожие архитектуры и переход на новую итерацию пройдет еще быстрее, чем некоторые могут себе представить. Релиз эксклюзивов в один день уже не за горами.

Эксклюзивы Sony

Помимо вышеуказанного Bloodborne можно упомянуть следующие проекты:

  1. The Order: 1886
  2. Shadow of the Colossus (Remake)
  3. The Tomorrow Children
  4. Killzone: Shadow Fall
  5. Astro Bot Rescue Mission
  6. Knack 1 и 2
  7. Infamous: Second Son
  8. Gravity Rush 2
  9. God of War III Remastered
  10. The Last Guardian
  11. LittleBigPlanet 3
  12. 13 Sentinels: Aegis Rim

Большой пул японской "Дичи" по различным аниме и культуре острова восходящего солнца. Хоть значимые проекты нашли свое пристанище в мире большого брата, но все еще есть нетронутые и забытые шедевры.

Отдельно стоит упомянуть ремейки игр с PS2 и PS3. Технически в них можно поиграть на персональных компьютерах, но графическая составляющая будет хуже, чем в переизданиях.

Послесловие

Как ни странно, но завершение всегда несет в себе новый старт. Погружаясь в мир эмуляторов, мы осознаем: то, что казалось концом, на самом деле — начало чего-то большего. Эмуляция старых игр не просто возвращает к жизни давно забытые шедевры, но и даёт возможность взглянуть на них под новым углом, открывая неизведанные горизонты. В этом бесконечном цикле возрождений и улучшений кроется сила нашего времени — сила, которая способна сделать вечным то, что когда-то считалось мимолётным.

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