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Прогресс не остановить - ИИ переворачивает сознание пользователей

Искусственный интеллект меняет всё вокруг нас, а те, кто продолжает игнорировать его потенциал и возможности, рискуют повторить печальную судьбу динозавров, которые не смогли адаптироваться к новым условиям и исчезли с лица Земли
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Современный мир находится на пороге грандиозных изменений благодаря искусственному интеллекту. Те, кто не успевает за прогрессом, рискуют остаться в прошлом, как динозавры, не сумевшие адаптироваться к новым условиям. В этом тексте мы проанализируем, как ИИ преобразует различные сферы нашей жизни и почему так важно быть в авангарде этих перемен.

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Предисловие

Генерацией картинок сегодня никого не удивишь. Три года по сети бегают различные сборки DALL-E, DeepArt, RunwayML, Stable Diffusion и прочего. Эффект WoW прошел и подобные картинки воспринимаются обыденно. Или нет? Но поговорить сегодня захотелось не о генераторах, а о прогрессе в последние годы. Буквально 5 лет назад бегал мем, где старушка прикладывала к уху микрофон и не понимала, что происходит. Или, более приземленно... Фильм Разрушитель и загадка с тремя ракушками.

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Почему вымерли динозавры

Уже две недели в сети обсуждается вопрос с блокировкой youtube. Сотни роликов, жалоб и стенаний по данному вопросу. Обсуждения бурлят. Идет движение с различными мнениями. И если выделить основную "линию партии", то становится понятно - глубинному народу не важно что и как происходит. Их не интересует причина, нужна лишь таблеточка, что все исправит.


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Элементарные вещи не понятны и понимать никто не желает. И если подобная постановка вопроса в 90-х могла себя как-то оправдать, то сейчас идет новый век. Новые технологии. Новые принципы и понимание. Разрыв между основной массой народа и технологиями только растет.

Любая глупость, хоть как-то объясняющая реальность - воспринимается на веру. 


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Простая теория. Все просто и понятно. Кто-нибудь сможет опровергнуть подобный ход мысли?

А вот другая теория. Выглядит достаточно правдоподобно. Если вы не являетесь специалистом в узкой сфере то можно записывать в учебники истории

Подобных текстовых вариантов можно сгенерировать великое множество и все они будут достоверными и приближёнными к реальности.

Глубинный народ

Долгое время работал в государственном ремонтно-строительном управлении. Приходилось общаться с сотнями рабочих. Отчеты, бумажки, справки и документация. Зарплаты были небольшими и специалистов высокой категории с "мозгами" было не много. Сделать "внутрянку" высшего образования не надо. Если человек 30 лет ставил пластиковые окна или делал плитку - у него все на автомате и в лучшем виде. Но заполнить отчет по новой форме он уже не способен. Новшества уничтожали в них человека.

Через несколько лет стал большим и уважаемым человеком. В подчинении было несколько "девочек". И снова переход на новую сборку бухгалтерской программы вызвал существенные перебои в работе. На банальные вещи уходило значительно больше времени. Подобные ситуации встречаются сплошь и рядом. Люди не умеют и не хотят развиваться. Остановились в своем развитии в 25 летнем возрасте и остались там.

ИИ переворачивает сознание

За последний год в сферу искусственного интеллекта вливаются сотни миллиардов долларов. Прогресс в отрасли делает космический рывок. Это самый большой технологический скачок со времен изобретения транзистора.

Для многих "продвинутых" пользователей - это лишь генерация картинок и сочинении простеньких текстов. Некоторые слышали о проверке кода при написании программ. Что-то банальное и элементарное. Всего 5 лет назад в Adobe Photoshop появились функции "Select Subject" и "Remove Background".  Только 5 лет назад профессионалы смогли автоматически выделять объекты и удалять их с фотографии. Удобный инструмент, что экономит время.

Сегодня без знания графических редакторов смог создать превью для данного материала всего за 30 секунд. Но на этом не стоит останавливаться. В этой статье использованы инструменты из 5 различных нейронных сетей с разными функциями.

  1. Первые три изображения с котиками просты и понятны, с описанием в 10 слов, переведённым стандартным Google переводчиком;
  2. Последний котик был создан с использованием ИИ для редактирования описания, что позволило подобрать точные слова для более сложного изображения;
  3. Альтернативные версии исчезновения динозавров полностью созданы на основе научного прогресса, без моего редактирования. Описание и задачи состояли из менее чем 10 слов на русском, выполненные с первой попытки без уточнений и перефразировок;
  4. Базовые изображения создавались в разрешении 960x540. Стандартное 1920x1080 требует видеокарты уровня RTX 4080, что для меня дорого. Задача была разделена на две, и апскейлинг потребовал значительно меньше ресурсов;
  5. Информация об Adobe Photoshop и её проверка с первоисточником была предоставлена генеративной сетью. Я только проверил её в поисковике;

Дополнительно к этому ищу новостные первоисточники. Многие замечали, что в моих материалах есть новостные заголовки с англоязычных сайтов - они все ищутся в продвинутых сетях, на что требуется заметно меньше времени.  

 Всего в пару кликов выполняются действия, на которые бы ушли десятки часов. Конечно, все использовал "по-быстрому" просто как факт, без углубления и выжимки 100% функционала. Но сам прецедент удивляет, на сколько сильно за последний год искусственный интеллект вошел в нашу жизнь.

Просто информация

В первых числах августа 2024 года вышел новый билд для программы генерации картинок. Теперь любой желающий может делать надписи на заборе и в любом другом месте. Маленький шажок для человека, огромный прогресс для человечества. Раньше, как и с пальцами и с задним фоном, были проблемы. Они и сегодня есть, но значительно меньше и текст можно писать длиннее.

Послесловие

Мы живём в эпоху стремительных изменений, где искусственный интеллект становится неотъемлемой частью реальности. Те, кто не готов адаптироваться, повторяют путь динозавров, исчезнувших из-за неспособности к эволюции. Примите ИИ как союзника и используйте его потенциал, чтобы шагать в ногу с прогрессом и не оказаться на обочине истории.

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Теги

искусственный интеллект васютин stable diffusion dall-e генерация изображений генерация кадров
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...и вообще не "интеллект"
Прогресс не остановить - ИИ переворачивает сознание пользователей
32Влад32
00:16
ИИ - где он? То, что сейчас показывают - детское баловство.
Прогресс не остановить - ИИ переворачивает сознание пользователей
REY_B_
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