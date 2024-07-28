Уже три года идет сделка между Microsoft и Activision Blizzard на 75 млрд долларов США. Крупнейшая сделка в игровой индустрии. Для подавляющего большинства геймеров - это обычное "купи-продай" с четкими и понятными рамками, но это не так. Помимо двух основных фигурантов дела, есть десятки других заинтересованных сторон. Поклонники Фила Спенсера любят кричать про "неблагодарную" Sony... Но дело заметно сложнее. Кроме номинальных игроков, существуют государственные органы с налоговой базой, трудовым законодательством, лоббированием интересов партий. Огромный клубок вопрос. Крупная сделка и решения по ней могут стать прецедентом, что изменят политическую и экономическую картину мира.

Сегодня хочу осветить другую "большую" сделку. Microsoft несколько лет назад приобрела LinkedIn. Подобная ситуация из 2016 года. Материал — это перевод из первоисточника. Прошу какахами не бросаться.

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В июне 2016 года мир бизнеса был потрясен неожиданным объявлением: технологический гигант Microsoft решил приобрести профессиональную социальную сеть LinkedIn за баснословные $26,2 миллиарда. Цена акций LinkedIn взлетела до $196 за штуку, в результате чего сделка стала одной из крупнейших в истории технологической индустрии.

Почему LinkedIn

На первый взгляд, мотивы Microsoft были очевидны: укрепить свои позиции на рынке корпоративных услуг и интегрировать мощную базу данных LinkedIn в свои Office 365 и Dynamics 365. Однако за этим решением стояли глубокие стратегические замыслы и ожидания, что выходили далеко за рамки обычного расширения бизнеса.

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Microsoft стремился превратить сервис в ключевой элемент своей экосистемы для корпоративных клиентов, предоставив пользователям новые инструменты для профессионального роста и взаимодействия. LinkedIn видел в этом слиянии возможность ускорить свой рост и развить новые направления, опираясь на ресурсы и технологии Microsoft.

Ожидалось, что слияние откроет невиданные ранее возможности для пользователей обеих платформ. Синергия между мощной аналитикой данных и программными решениями должна была создать революционные инструменты для обучения, поиска работы и профессионального развития, выводя взаимодействие пользователей на новый уровень.

Объявление сделки

13 июня 2016 года Microsoft официально объявила о покупке. Сделка моментально стала сенсацией, взбудоражив не только технологический сектор, но и весь финансовый мир. Акции LinkedIn подскочили на 47%, тогда как акции Microsoft, напротив, слегка просели, что вызвало неоднозначные реакции среди инвесторов.

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Microsoft согласилась заплатить $196 за каждую акцию. В общей сложности $26,2 миллиарда. Сделка предусматривала полное поглощение социальной сети, оставляя её независимой в управлении, но интегрированной в экосистему Microsoft. Рынок и конкуренты по-разному восприняли это объявление. Одни видели огромный потенциал для роста и синергии, другие же выражали сомнения относительно того, насколько эффективно удастся интегрировать столь разные платформы.

На фоне громкого анонса появились и скептические голоса. Конкуренты, такие как Salesforce и Google, высказывали обеспокоенность по поводу монополизации рынка. Многие аналитики подчеркивали, что перед Microsoft стояла непростая задача — не только успешно завершить сделку, но и убедить пользователей и регуляторов в её полезности.

Объявление дало старт множеству обсуждений и прогнозов. Инвесторы и аналитики разошлись во мнениях: одни видели в этом огромный прорыв и революцию в корпоративных коммуникациях, другие — рискованную авантюру. Время должно было показать, оправдаются ли ожидания и сумеет ли Microsoft извлечь максимум пользы из этого дорогостоящего приобретения.

Антимонопольные расследования

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После объявления о сделке начались проверки со стороны Федеральной торговой комиссии США (FTC) и Европейской комиссии. Регуляторы сразу же выразили обеспокоенность по поводу возможных антиконкурентных последствий слияния двух технологических гигантов.

Сторонние игроки рынка, включая такие компании, как Salesforce, подали жалобы в регулирующие органы, утверждая, что слияние может ограничить конкуренцию и дать Microsoft несправедливое преимущество. Они опасались, что объединение огромных массивов данных LinkedIn с продуктами Microsoft создаст барьеры для других компаний в сфере корпоративных услуг и профессиональных сетей.

Основные вопросы, волновавшие регулирующие органы, касались концентрации данных и их использования. Регуляторы хотели убедиться, что Microsoft не будет злоупотреблять своими возможностями для ограничения доступа к данным LinkedIn для конкурентов. Также проверялись потенциальные угрозы для конфиденциальности пользователей и возможные антиконкурентные практики.

Стратегии и аргументы сторон

Microsoft активно сотрудничала с регуляторами, предоставляя все необходимые документы и объяснения. Компания утверждала, что сделка принесет выгоды пользователям, улучшит продукты и не приведет к ограничению конкуренции. LinkedIn поддерживал эту позицию, подчеркивая, что интеграция откроет новые возможности для профессионального роста и сетевого взаимодействия.

Антимонопольные проверки обещали затянуться, и их исход был далек от очевидного. Регуляторы, конкуренты и участники рынка внимательно следили за развитием ситуации, понимая, что решения, принятые по этому делу, могут создать прецеденты для будущих сделок в технологическом секторе.

Федеральная торговая комиссия (FTC)



После официального объявления сделки FTC начала детальное расследование. В первую очередь проверялись документы, представленные сторонами, с целью выявления возможных нарушений антимонопольного законодательства. Важную роль в этом процессе сыграли внутренние меморандумы, финансовые отчеты и планы интеграции, предоставленные компаниями.

Microsoft представила регуляторам обширный пакет документов, включая стратегические планы по интеграции. Эти бумаги должны были доказать, что сделка принесет пользу потребителям, улучшит качество услуг и не навредит конкуренции. В ответ на это конкуренты направили в FTC свои возражения и аргументы, указывая на потенциальные риски.

Решение FTC

После тщательного анализа представленных материалов и консультаций с экспертами FTC вынесла своё решение в декабре 2016 года. Комиссия дала зелёный свет сделке, но с рядом условий. Microsoft обязалась не ограничивать доступ к данным для конкурентов и соблюдать строгие правила конфиденциальности пользователей.

Европейская комиссия

Параллельно с FTC Европейская комиссия также проводила своё расследование. Основное внимание уделялось возможным ограничениям для конкурентов на европейском рынке. Европейские регуляторы тщательно изучали условия сделки и возможное влияние на конкуренцию.

В декабре 2016 года Европейская комиссия одобрила сделку, наложив на Microsoft ряд обязательств. Среди них было требование обеспечить доступ к API LinkedIn для конкурирующих платформ и гарантии, что данные пользователей не будут использоваться для ограничения конкуренции. Эти условия должны были минимизировать потенциальные риски и защитить интересы пользователей и конкурентов на европейском рынке.

Итоги и последствия для рынка

Решения регуляторов в США и Европе позволили сделке состояться, но наложенные условия существенно повлияли на дальнейшее развитие событий. Корпорациям пришлось адаптироваться к новым правилам и требованиям, что затрудняло процесс интеграции, но в то же время обеспечивало справедливую конкуренцию на рынке.

Судебные заседания и свидетели

Судебные заседания, связанные с антимонопольными проверками сделки, проходили в течение нескольких месяцев:

Июль 2016: первое слушание по делу в Федеральной торговой комиссии США, где стороны представили свои аргументы.

Сентябрь 2016: очередное заседание, на котором FTC рассмотрела дополнительные материалы и услышала возражения конкурентов.

Октябрь 2016: европейская комиссия провела серию слушаний, чтобы оценить влияние сделки на рынок ЕС.

Декабрь 2016: заключительные заседания FTC и Европейской комиссии, после которых были вынесены окончательные решения.

Принимали участие

Сатья Наделла, генеральный директор Microsoft, который подробно объяснил стратегические мотивы сделки и подчеркнул её потенциальные выгоды для пользователей.

Джефф Вейнер, генеральный директор LinkedIn, говорил о том, как интеграция с Microsoft поможет ускорить рост платформы и улучшить пользовательский опыт.

Марк Бениофф, генеральный директор Salesforce, выступил против сделки, утверждая, что она создаст монополию и ограничит конкуренцию.

Аргументы и контраргументы

Сатья Наделла утверждал, что сделка открывает уникальные возможности для синергии, интеграции данных и создания новых продуктов, которые принесут пользу пользователям. Он подчеркивал, что Microsoft намерена соблюдать все антимонопольные нормы и обеспечить справедливую конкуренцию

Джефф Вейнер акцентировал внимание на том, что LinkedIn сохранит свою независимость в управлении, что позволит компании продолжать развиваться и улучшать свои услуги, одновременно используя ресурсы Microsoft для расширения своих возможностей

Марк Бениофф критиковал сделку, указывая на риски монополизации и потенциальное злоупотребление данными пользователей. Он настаивал на том, что объединение ограничит доступ конкурентов к важным данным и создаст нечестные условия на рынке.

Дискуссии и разногласия

На слушаниях основное внимание уделялось обсуждению потенциальных последствий сделки для рынка и конкуренции. Сладкая парочка уверяла регуляторов в том, что слияние принесет только положительные результаты и не повлияет негативно на конкуренцию. Противники, напротив, выражали опасения по поводу монополизации и возможных злоупотреблений.

Эти дискуссии и показания сыграли ключевую роль в формировании решений регуляторов, которые в итоге наложили строгие условия на сделку, чтобы минимизировать риски и защитить интересы всех участников.

Конфликт интересов

Microsoft утверждала, что объединение принесет множество преимуществ пользователям, но регуляторы сомневались в истинных мотивах сделки, подозревая, что она направлена на усиление рыночной власти Microsoft.

В Salesforce активно выступали против сделки, заявляя, что она создаст нечестные условия на рынке и ограничит инновации. Salesforce подала жалобы в различные антимонопольные органы, утверждая, что Microsoft использует свои финансовые ресурсы для подавления конкуренции.

Точки напряженности создавали значительные барьеры на пути к одобрению сделки, вызывая ожесточенные дебаты между сторонами и регулирующими органами.

В процессе рассмотрения сделки антимонопольные органы сталкивались с рядом конфликтных моментов, которые обостряли ситуацию.

Регуляторы настаивали на необходимости предоставить равный доступ к данным LinkedIn для всех конкурирующих платформ. Microsoft в свою очередь пыталась ограничить этот доступ, утверждая, что эксклюзивность данных является ключевым конкурентным преимуществом сделки.

Планируемая интеграция с Office 365 и Dynamics 365, вызвала опасения. Предполагалось, что такая интеграция может привести к значительному снижению конкуренции в этих сегментах рынка.

Долгосрочные обязательства

Европейская комиссия потребовала от Microsoft долгосрочных обязательств по обеспечению конкуренции. Эти обязательства включали гарантии равного доступа к API LinkedIn и прозрачные условия использования данных. Microsoft была вынуждена согласиться на эти условия

Санкции за нарушение условий

Антимонопольные органы настаивали на введении строгих санкций за любые нарушения условий сделки. Microsoft, напротив, стремилась минимизировать такие обязательства, указывая на потенциальные риски для своей бизнес-модели.

Нечестное преимущество



Salesforce заявляла, что интеграция данных с продуктами Microsoft, предоставит нечестное конкурентное преимущество. По их мнению, это ограничит возможности других компаний создавать и развивать свои продукты на равных условиях. Компания утверждала, что сделка негативно скажется на инновациях в области корпоративного ПО и облачных сервисов. Они опасались, что Microsoft будет использовать свои ресурсы и влияние для подавления новых и перспективных стартапов, что приведет к застою в отрасли.

Google и Facebook

Хотя их публичные заявления были менее агрессивными, обе компании также выразили обеспокоенность по поводу последствий сделки. Google и Facebook отмечали, что доступ к обширной базе данных даст существенное преимущество в области машинного обучения и искусственного интеллекта. Это могло бы укрепить ее позиции на рынке, создавая сложности для конкурентов в получении качественных данных для своих алгоритмов.

Прецедент для будущих сделок

Многие опасались, что одобрение сделки создаст прецедент для аналогичных поглощений в будущем. Это могло бы привести к дальнейшей консолидации данных в руках нескольких крупных игроков, что негативно скажется на конкуренции и равной доступности информации для всех участников рынка. Для усиления своих позиций, противники сделки, объединили усилия и подали жалобы в различные регулирующие органы. Они настаивали на тщательном рассмотрении сделки и введении строгих условий, которые предотвратили бы злоупотребление доминирующим положением.



Итоговые решения регулирующих органов

После тщательного рассмотрения и анализа представленных доказательств, FTC в конечном итоге одобрила сделку при условии выполнения Microsoft ряда обязательств по обеспечению конкуренции. Эти обязательства включали прозрачные условия доступа к данным LinkedIn для сторонних разработчиков и обязательства по недискриминационному предоставлению услуг.

Европейская комиссия дала зеленый свет сделке, но только после заключения соглашения о соблюдении строгих условий. Эти условия предусматривали:

Обеспечение равного доступа к API LinkedIn для конкурирующих платформ.

Запрет на эксклюзивное использование данных LinkedIn в продуктах Microsoft.

Обязательство предоставлять конкурентам информацию о любых изменениях в политике использования данных.

Влияние сделки на рынок и конкуренцию

Сделка укрепила позиции Microsoft на рынке корпоративного ПО и облачных сервисов, позволив компании предложить уникальные решения, интегрирующие данные LinkedIn. Компании-конкуренты были вынуждены адаптировать свои стратегии и искать новые способы конкуренции с усиленной Microsoft. Некоторые начали активно развивать собственные сети профессиональных контактов и улучшать аналитику данных.

Сделка вызвала значительные изменения в отрасли, стимулировав более жесткую конкуренцию и ускорение инновационных процессов. Новые стартапы и существующие компании стали искать пути для создания уникальных продуктов, способных конкурировать с предложениями Microsoft и LinkedIn.

Итоги сделки

Дело Microsoft и LinkedIn подчеркнуло значимость антимонопольного регулирования в современном цифровом мире. Государственные органы продемонстрировали свою способность анализировать сложные сделки и устанавливать условия, обеспечивающие конкуренцию.

В процессе рассмотрения сделки регуляторы смогли найти баланс между интересами крупнейших игроков рынка и необходимостью поддержания конкурентной среды. Это стало возможным благодаря тщательному анализу и введению строгих обязательств для Microsoft. Одним из ключевых выводов стало понимание важности прозрачности и доступности данных для всех участников. Регуляторы настояли на предоставлении равного доступа к данным, что помогло сохранить конкуренцию и стимулировать прогресс.

Уроки для других компаний и регулирующих органов

Компании, планирующие крупные сделки, должны быть готовы к детальному рассмотрению со стороны антимонопольных органов. Это включает подготовку убедительных аргументов, демонстрирующих преимущества сделки для рынка и конечных потребителей.

Процесс показал, что успешное завершение подобных проектов требует тесного сотрудничества с регуляторами. Открытый диалог и готовность к выполнению условий могут значительно ускорить процесс одобрения. Конкуренты играют важную роль в расследования. Их активное участие и подача жалоб могут существенно повлиять на итоговые решения. Это подчеркивает необходимость стратегического планирования и оценки рисков для всех сторон. Компании, сталкивающиеся с усилением конкуренции, должны быть готовы к быстрой адаптации и поиску новых путей для развития.

Сделка между Microsoft и LinkedIn стала катализатором для будущих разбирательств, заставив конкурентов взглянуть на происходящее под новым углом.