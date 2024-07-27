

Социальная сеть? Магазин? Инструмент геймера? Место сбора единомышленников? Нет! Нет! И еще раз нет! Valve давно превратила площадку Steam в инструмент для заработка. Игры служат лишь приманкой для привлечения новых клиентов, выступая витриной, предлогом и ширмой, за которой скрывается цель – выкачивание денег из наивных и доверчивых пользователей.

Steam, некогда известный как самая удобная и передовая торговая площадка и социальная сеть, сегодня прочно ассоциируется с бесконечным стремлением к монетизации. Геймерам приходится сталкиваться с различными ограничениями и условиями, при которых полноценный доступ ко всем функциям предоставляется только за деньги. Valve успешно создала систему, в которой игроки вынуждены платить, чтобы выделиться из серой массы, стать заметнее и значимее среди других пользователей.



Источники дохода Steam

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Одним из основных способов получения денег на торговой площадке Steam является выделение пользователей из общей массы. Система построена таким образом, что для достижения хоть какого-то визуального или функционального преимущества в сообществе, необходимо вложить деньги. Скины и оформление – это не просто украшение, это способ подчеркнуть статус и выделиться из серой толпы.

Многие считают, что скины в мобильных играх – это зло и конец света. Но что сказать о «шкурках» и оформлении вне игры? В Steam за счет покупки неигровых предметов можно получить явное преимущество перед другими пользователями. Кто заплатил больше, тот и будет более заметным и значимым. Вариантов множество, но суть одна: «Без вливаний ты пыль на лобовом стекле». Эта система искусственно создает разделение пользователей на тех, кто готов платить, и тех, кто предпочитает обойтись без лишних затрат.



Разблокировка аккаунта

Steam позиционируется как самая удобная и передовая торговая площадка и социальная сеть. Однако о некоторых особенностях этого сервиса умалчивают. Для использования всех возможностей платформы необходимо заплатить. Принцип «деньги утром, возможности вечером» работает и здесь, а в некоторых случаях доступ к функциям предоставляется только через 30 дней после оплаты. Чтобы получить полный доступ к инструментарию, нужно внести эквивалент 5 долларов, причём это требуется делать ежегодно.

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Подобный факт у меня вызывает недоумение, так как на одном из моих аккаунтов, где я ни разу не платил, все функции работают последние 7 лет. В то же время, на другом аккаунте функции регулярно блокируются. Это ограничение вызывает значительное неудобство. Я часто покупаю игры в бандлах на сторонних площадках или с кэшбэком, что выходит дешевле, чем на распродажах Steam.

Напомню, что самыми популярными позициями являются Free-to-play Dota 2 и Counter-Strike 2.

Возможности после разблокировки аккаунта

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После внесения оплаты и снятия ограничений с аккаунта Steam пользователи получают доступ к множеству функций, что существенно расширяют привлекательность платформы. Официальное описание возможностей совсем нескромное, особенно если рассматривать Steam как социальную сеть. Все функции преподносятся под соусом борьбы с фишингом, спамом и другими вредоносными действиями. Но реальность такова, что для большинства злостных нарушителей обойти ограничения не составляет труда. Они либо угоняют аккаунты, либо знают лазейки, позволяющие обходить подобные барьеры. А вот для обычных пользователей это ограничение становится серьёзным препятствием.



После разблокировки становятся доступны следующие функции:

Отправка приглашений в друзья и в группы

Отправка запросов на вступление в группы

Отправка приглашений в групповой чат

Оценивание обзоров и продуктов в мастерской Steam

Покупка и продажа на торговой площадке Steam

Обмен предметами в сообществе Steam (коллекционными карточками, наборами карточек, самоцветами и другими)

Частое размещение сообщений в обсуждениях Steam

Получение уровней профиля Steam (уровень не поднимается выше нуля) и коллекционных карточек

Размещение контента в Мастерской

Размещение комментариев к предметам в Мастерской

Публикация руководств в открытом доступе

Использование веб-API Steam

Использование чата в браузере и в мобильном клиенте

Публикация иллюстраций и скриншотов в общем доступе

Создание сообщений в предложениях обмена

Создание групп Steam

Создание кураторов и подписка на них

Размещение гиперссылок в сообществе Steam

Кроме того, пользователи с ограниченными правами не учитываются при подсчёте числа участников в группах. Эти возможности значительно увеличивают взаимодействие пользователей с платформой и делают её использование более комфортным и функциональным

Повышение уровня в Steam имеет несколько преимуществ, которые привлекают пользователей и побуждают их вкладываться в платформу. Вот основные, почему стоит стремиться к увеличению уровня:



Нарциссизм и статусность. Высокий уровень в Steam – это способ показать свою крутизну. Пользователи с высоким уровнем профиля выглядят более внушительно, что привлекает внимание и может даже вызвать восхищение у других геймеров;

Увеличение лимита друзей. В Steam нельзя добавлять бесконечное количество друзей. Для активных игроков или тех, кто ведет коммерческую деятельность на платформе, это ограничение может быть значительным. Повышение уровня позволяет увеличивать лимит друзей;

Позиционирование в ТОПе друзей. В профиле на главной странице показываются только шесть друзей с самым высоким уровнем Steam. Это значит, что не те, с кем вы чаще всего общаетесь или играете, а те, у кого выше уровень, будут на виду. Для тех, у кого много друзей, это важный фактор;

Витрины. Обычные рекламные блоки, где можно показать свои достижения, инвентарь, игры, группы, обзоры и многое другое. Это способ продемонстрировать свои успехи и интересы другим пользователям... А также товар на продажу;



Участие в конкурсах и акциях. В летних и зимних распродажах, а также в других мероприятиях от Valve, участие часто возможно только для пользователей с определенным уровнем. Это даёт дополнительные возможности для получения бонусов и ништяков;

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Как повысить уровень Steam

Повышение уровня в Steam можно осуществить двумя способами: с помощью денежных вливаний или выполнения различных действий, которые могут быть бесплатными. Вот самые известные:

Покупка игр или добавление платных игр на аккаунт. За каждую приобретенную игру начисляются очки опыта – примерно по 2-3 очка за игру. Однако этот метод редко используется для значительного повышения уровня, так как требует значительных затрат;

Участие в мероприятиях Steam. В рамках летней или зимней распродажи проводятся различные игровые события, за участие в которых можно получить очки опыта;

Выполнение скрытых заданий. Например, получение трех достижений в трех разных играх. Это редкий, но возможный способ повышения уровня;

Выполнение обучающих заданий. В Steam есть задания, которые помогают новичкам освоиться на платформе и за выполнение которых тоже начисляются очки опыта;

Крафт значков. Это самый распространенный способ. За создание значков из коллекционных карточек начисляется опыт, и многие пользователи именно так прокачивают свои аккаунты;

Редкие события от Valve. Иногда Valve дарит опыт в рамках различных акций или по доброте душевной, что позволяет временно снизить стоимость повышения уровня;

Эти варианты дают возможность пользователям планировать и оптимизировать свои усилия для повышения уровня аккаунта. Большинство предпочитает крафт значков, так как это наиболее простой и быстрый способ получить значительное количество очков опыта.

Рекомендации по минимальному уровню Steam

Всем и каждому в обязательном порядке рекомендую поднимать свой аккаунт до 6 уровня. Это дает доступ к возможности участия в акциях и играх с кучей маленьких ништяков. Зимняя и летняя распродажи, генеральная уборка и прочие мероприятия допускают к участию только тех игроков, что достигли уровня не ниже 6. При достижении планки, можно бесплатно участвовать в акциях и постепенно увеличивать свой уровень за счет бонусов и выполнения заданий.

Бесплатное повышение уровня Steam

Пять лет назад информация, представленная ниже, считалась бы банальной, но времена меняются. Новые пользователи заполонили платформу, и для них эти советы могут быть полезны:

Выполнение задания «Community Leader». Переходим в профиль Steam, выбираем раздел «Значки» и находим нужный. Там представлены 29 заданий, за выполнение которых можно получить 500 очков опыта. Задания просты и отберут 30-40 минут вашей жизни. Для тех, кто хочет ускорить процесс, существует скрипт для автоматического выполнения большинства пунктов. Описание каждого задания доступно под ним;

После выполнения основной цепочки можно получить еще 100 очков, зайдя в инвентарь и превратив любую карточку Steam в самоцветы. Лучше использовать самую дешевую или ненужную. Если у вас нет карточек, придется купить их на торговой площадке;

После достижения 6 уровня в Steam станут доступны бонусные программы на распродажах и задания от компании Valve, подготовленные к праздничным событиям. На каждом подобном празднике можно получить несколько сотен очков опыта и еще больше прокачаться;

Дополнительные варианты:



Покупка игр. За каждую приобретенную игру начисляются очки опыта (речь о ключах с бесплатных раздач);

Выслуга лет. Идет самостоятельно без вашего участия.

Регулярное использование Steam и участие в различных активностях на платформе приносит дополнительные очки опыта.

Лайфхаки при создании значков

Значки – самый эффективный способ повышения. Несколько советов, которые помогут сделать процесс более экономным и продуктивным:

Во время летних и зимних распродаж создание значков приносит дополнительные бонусы в виде "Карточек распродажи". Эти карточки можно обменивать или продавать, что позволяет компенсировать часть затрат на ковку.

Карточки можно получать не только при первом запуске игр, но и с течением времени. С некоторой регулярностью вам могут упасть "наборы карточек". Их тем больше, чем выше ваш аккаунт и число проектов на нем.

Приобретение дешевых карточек на торговой площадке для создания значков помогает сэкономить средства. Купил набор -> дождался летней/зимней распродажи -> создал значек -> получил опыт, плюшки и карточку распродажи -> продал карточку распродажи (она всегда дороже мусорных карточек).

Существует большое число игр, что продаются в бандлах со скидкой в 90%. Стоимость карточек в таких наборах часто бывает выше стоимости игр в них.

Заключение

Знание и использование всех способов и возможностей, предоставляемых платформой Steam, позволяет геймерам не только повысить уровень своего аккаунта, но и получать максимальное удовольствие от использования сервиса. Будь то создание значков, участие в распродажах или выполнение заданий, каждая из этих активностей помогает сделать профиль более заметным и функциональным.

Если у вас есть свои методы и наблюдения, делитесь ими в комментариях, ведь опыт сообщества ценен для каждого пользователя Steam. Таким образом, вместе мы сможем находить новые и интересные способы улучшения взаимодействия с платформой и получения максимальных бонусов от её использования.