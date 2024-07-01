Разоблачение EVAULT: как цифровой магазин скрывает свои махинации под маской легальности. Выясним, откуда берутся сомнительные ключи на игры, почему клиентам отказывают в возвратах и как серые схемы проникают в белый бизнес. Поразительные подробности и реальные истории от популярного белорусского блогера.

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Предисловие

Перед тем, как начать разговор о магазине EVAULT и его откровениях с белорусским блогером под номером Раз, стоит сделать большую и жирную оговорку. Она сильно влияет на восприятие ролика и всего того, что в нем освещается.

В конце 1990-х в странах СНГ возникла большая проблема со сбором налогов. Зарплата в конвертах и прочие неконтролируемые перемещения денежных средств сильно влияли на экономику страны. Бегать и выявлять недобросовестных "коммерсантов" оказывалось себе дороже. В связи с этим на законодательном уровне был принят комплекс мер, что ужесточал контроль над всеми финансовыми потоками. Существовал принцип: "Чем больше государство видит, тем больше налогов оно собирает".

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Жесткие меры отлично работают на уровне крупных транзакций, но рассыпаются при кучке мелких. Если возникла одна сомнительная операция на сто миллионов, ее можно обсудить лично и протолкнуть в правильное русло. Но если операция на 500-20 000 рублей и их миллионы - никто не будет возиться с каждой по отдельности. Существует прослойка "розничных магазинов" - кассовые аппараты и жесткий контроль со стороны власти. Огромный поток покупателей компенсирует "дополнительную суету". А вот в сегменте мелких транзакций без кассовых аппаратов с небольшим объемом - возникают проблемы. Банки не способны проконтролировать все транзакции. Появляется геморрой... Из-за подобного несовершенства трудозатратно вести мелкий бизнес без знания всех тонкостей и мелочей. Хороший специалист не пойдет в маленькую конторку за маленькую денежку.

Все вышеозвученное сильнейшим образом бьет по нестандартному мелкому бизнесу и не желает работать в белом поле. Дополнительно прибавьте трансграничные платежи с ограничениями и блокировкой платежных систем.

Почему Sony ушла из 180 стран

Начнем с того, что ее там и не было. Если Steam что-то творит - то сие творит дядюшка Габен. Но отвечая на прямой вопрос...

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Вместо прелюдии и для разогрева. Банальный ответ, о котором знает любой школьник:

И даже в детском саду об этом регулярно рассказывают:

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Японские самураи являются монополистами в большинстве регионов мира. Открывая свое посольство в какой-либо стране они автоматически получают сотни различных исков по всевозможным темам. И представители острова восходящего солнца обязаны выполнять законодательства стран, в которых они представлены. Очень часто встает вопрос об экономической целесообразности подобного шага. Может быть так, что выручка в какой-нибудь банановой стране не будет покрывать расходы на судебные издержки. А судов будет МНОГО, так как монополист и не местный.

Номинально PlayStation никогда не была представлена в Беларуси, но самый крупный русскоязычный канал по данному устройству ведет мужчина в самом рассвете сил и любитель бульбяников. Наличие или отсутствие корпорации в каком-то регионе минимально сказывается на ее популярности.

Белый, серый и черный бизнес

Долго хихикал над вступительной частью. EVAULT - это цифровой магазин, что работает в белую. Красивые возгласы, что автор рассказа разрушает в ходе ролика.

Белый бизнес - это вид деятельности, при котором можно проверить любую операцию, совершенную компанией. На любую операцию есть официальный документ и заключен договор.

Серый бизнес - часть операций невозможно подтвердить, так как невозможно узнать источник поступления средств или товара.

Черный бизнес - часть или весь товар получен с нарушением законодательства. Основное отличие от серого - в черном вы подпадаете под уголовную ответственность за свои действия.

На примере:

Черный - вы приобрели товар с кредитной карты, владелец которой не давал вам прямого и явного разрешения на данную операцию и вы продали этот товар, получив доход. Тут уголовная статья;

Серый - вы приобрели товар с кредитной карты, владелец которой дал вам разрешение на данную операцию и вы поделились с ним доходом. Тут обход региональных ограничений. Статья не грозит, но правила нарушены.

Черный бизнес - это уголовно наказуемое деяние. Серый бизнес - это обход ограничений. С имеющимися данными и будем разбирать высказывание главы EVAULT.

Мы работаем в белую

Основной тезис, что проходит тонкой нитью через все интервью. На нашем сайте (что зарегистрирован в доменной зоне RU) есть все признаки официального магазина со всеми реквизитами, что закреплены законодательно. И это так. Единственный известный мне магазин цифровых товаров, что не стесняется своего статуса. buka не считается. И это высказывание рушится при первом же прямом вопросе от белорусского "блогера номер Раз":

Откуда берутся ключи на игры? И владелец магазина поплыл. Начинает нести пургу и сочинять различные небылицы. Могу предположить, что он разволновался. А ответ очень прост - заключается договор с издательством на реализацию. Издатель предоставляет доступ к имеющимся базам и делает отсрочку платежа. Очень удобно, но не всем доступно. Есть другой официальный вариант - сделать коллаборацию с крупным магазином и он вам предоставит "движок", "механизмы", систему учета и прочие ништяки. Крупные онлайн-магазины с удовольствием сотрудничают с "представителями на местах". Третий способ - это humblebundle / Gamesplanet и другие магазины с "кэшбеком". Все чисто и аккуратно. Вы можете обратиться к администрации и уточнить возможности приобретения мелкой партии в 50-100 ключей.

У меня регион USA, поэтому не самый оптимальный ценник. Это наглядный пример, откуда берутся ключи дешевле, чем в Steam. Вы можете пробежаться по всем регионам и выбрать интересный вариант лично для вас.

И первый прокол, процитирую: "Покупаются на больших площадках, аналогично нашим, только зарубежным, допустим, существуют самые большие площадки там в США или ещё где-то и там ну с некоторыми проблемами можно достать". По ходу повествования непонятно, речь идет о третьих магазинах или о EVAULT. Это важно. Так как мы ищем ответ - откуда берутся ключи у "белого" магазина. Дальше будет больше интересной информации.

Отказы из банков

Выделил отдельно. Упоминания вопроса были по ходу повествования, но освещались вскользь. Тут же тема раскрывается полностью и красиво. Цитата:

56:20 "Если клиенту будут делать возврат через банк, это головная боль. Ну головная боль банка и это как бы называется, ну репутации, вот эти все дела".

У меня вопрос: "А откуда берутся эти возвраты"? Вы работаете в белую. У вас нет "паленого товара". Откуда подобные ситуации? Более того, по интервью этот вопрос несколько раз всплывает. Есть и объяснения темы. Урывками. А проблема состоит в том, что товар не белый и чистый. Очень может быть, что ключи приобретаются теми же самыми способами, что и другие маркеты. Только ценник на свои игры устанавливают в три раза выше, чем у конкурентов. Не исключено, что EVAULT берет игру у тех самых с "грузинскими корнями" и перепродает у себя. А ведь это самый главный вопрос ВСЕГО повествования.

Лайфхак. Чтобы избежать вопросов с возвратами - нужно всего-навсего оформить вторую карту и с нее делать "платежи", а не возвраты. Не знаю, какая система налогообложения у пациентов, но что-то мне подсказывает - это разница между приходом и расходом на расчетный счет. В квартальном отчете прилагается обычная справка на все подобные перечисления, и налог не уплачивается, и проблем с банком нет.

Краткий итог

Объединив всего лишь два высказывания из большого ролика, с большой степенью можно утверждать - это шарашкина контора, что толкает игры дороже, чем у конкурентов, и оправдывает сие "официальным статусом". Налоги надо платить и вообще - мы патриоты. Любите нас. Точка.

Мой любимый братик играет исключительно в лицензионные игры. За 14 последних лет он не взял у меня ни одного лицензионного ключа для Steam. На моем аккаунте нет ни бана, ни каких-либо ограничений, и все "серые" ключи работаю отлично, но он не готов их активировать. Только кристально чистый вариант. Он готов переплачивать. И в этот момент появляется EVAULT - есть все признаки честного продавца. А если бан? Что тогда? Он очень рад, что барыги работаю в белую и их можно найти. Но что ему делать с аккаунтом? Его библиотека примерно вот такой стоимости.

Какую сумму компенсирует "белый" магазин, у которого регулярно бывают возвраты "некондишена"? Это тот момент, когда не имеет значения - есть чек или его нет. Покупатель рискует не только потерей 2000 за игру, но и всем имеющимся цифровым имуществом.

Кардинг и покупка игр

Через одно рукопожатие я знаком с человеком, который... Судя по освещению темы - знаком через три ...пожатия:-D. Умыкание кредитных карт - это уголовно наказуемое преступление. Ни один специалист в данной области не будет светиться в интернете, продавая цифровые товары в розницу. Более того, есть вариант с обналичиванием средств заметно проще - пошел на биржу и купил крипту. Ни один розничный магазин не будет заниматься подобным, так как это уничтожит его репутацию в ноль.

В контексте игр есть другой вид черного бизнеса - это похищение аккаунтов с привязанными кредитными картами. Увел аккаунт Steam и сделал подарок, оплатив его привязанной картой. Либо аккаунт Xbox и сделал подарок на почту. Вариантов великое множество. Есть alipay/paypal/googlepay/amazonpay/крипта и куча других вариантов. В отличие от обычной карты, выписка в данном случае придет через несколько дней, а не в ту же минуту. Владелец и не вспомнит, он покупал игру или кто-то другой сие сотворил.

Закон о рекламе

Свечку не держал, но на интервью данный ролик не похож. В нем не осветили "договорные отношения" между "белым" магазином и поставщиками цифровых товаров. Откуда они и почему возвраты? Чек и юридический адрес - это весомый плюс, но не единственный. Уникальная фишка за наценку в 300%? Причем без гарантии отсутствия блокировки аккаунта? Мне одному сие показалось смешным?

Послесловие

Магазин EVAULT позиционирует себя как законный и прозрачный бизнес, но на практике оказывается, что он использует сомнительные методы для получения ключей на игры и сталкивается с частыми возвратами, указывающими на проблемы с легитимностью. Основной тезис о "белом" бизнесе рушится под давлением вопросов и подозрений, поднимая сомнения в честности и надежности магазина. Подробности разоблачения показывают, что EVAULT не так чист, как заявляет.

Ждем договора с поставщиками цифрового контента.

Другие материалы автора https://overclockers.ru/blog/Dante



