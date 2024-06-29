Сегодня информационное поле забито большим объемом информационного шума. Правительства и скрытые силы разных стран выливают друг на друга ушаты холодной воды. Вечные споры о санкциях и экономической дестабилизации. Десятки стран с открытыми ртами стоят и наблюдают за происходящим, не понимая что делать и как действовать. И только Александр Грыгорычь готов показать всем, откуда и куда что несет. Парадоксальная ситуация, которую не во сне рассказать ни на яву написать.

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Карта мира

Мало кто из жителей России и Украины представляет ситуацию, в которой оказалась маленькая страна в центре Европы. Географию сегодня не принято учить, а знание о соседях ограничивается парой фраз в телевизоре.

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Если сильно не углубляться, то Беларусь - это одна из немногих стран, что не имеет прямого выхода к морю. Ее экономика напрямую зависит от воли соседних стран. Без портов нельзя торговать с другими странами. Нужен партнер-посредник. У Беларуси было 3 соседа: Евросоюз, Украина и Россия. Торговый баланс распределялся как 30%+30%+40%. С запада шла техника, с юга сельхоз продукция, с востока черная металлургия и энергетика. Описание условное и поверхностное.

Август 2020 года

Многие слышали о волнениях после выборов президента Беларуси и видели "эпичные" кадры по телевизору, но не до конца представляют, что на самом деле происходило в стране. В центре Минска стояла военная техника. Районы были окутаны колючей проволокой, а в оцеплении стояли десятки тысяч людей в форме. И это не только правоохранительные органы. Студенты военных училищ и академий. Работники следственного комитета, бухгалтера, снабженцы. На улицах были ВСЕ имеющиеся в стране люди "под присягой". ОМОН и Милиция - это лишь 30-35% от общей численности.



Буквально за неделю до данных событий происходит другой инцидент, о котором редко упоминают и вспоминают. Под Минском цинично, с особой жестокостью задерживают бойцов "Вагнера". По телевизору активно вещают о возможном военном перевороте со стороны некоторых сил в России.

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В сентябре 2020 года Александр Лукашенко навещает Владимира Путина в Сочи. Фотография четко и ясно отображала все, что происходило в тот момент и как это отображалось на взаимоотношении двух стран.

В Минск направляется 1,5 млрд тугриков на поддержание штанов и тысячи специалистов различного толка.

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Коллективный Запад накладывает санкции на Беларусь и пытается задушить экономику страны. Для региона с населением менее 10 млн человек - это не так сложно. Смотрим на карту Беларуси и понимаем, что 1/3 границы закрыта для страны. Государственные предприятия не могут торговать с партнерами на западе. Логистические центры Прибалтики перенаправляются на российскую территорию в Петербурге.

А что в это время делает третий сосед? Как поступает Украина с братским северным народом? Она закрывает границы между двумя странами. В сентябре начинается исход оппозиции из Беларуси и хохлы не пускают их к себе. Десятки тысяч беженцев вынуждены разворачиваться и ехать обратно к Польше.

Когда по телевизору Вам рассказывают, что народ Беларуси и Украины в едином порыве с одними мыслями после февраля 2022 года - это не так. Очень многие активные граждане синеокой помнят ту свинью, что подложила братская страна.

Санкции и экономика в 2021 году

Это официальный отчет на сайте "Министерства финансов Республики Беларусь". Как говорится, вместо тысячи слов. Всего за один год государственный долг вырастает на 20 процентов. Это не просто много. Это нецензурное слово, как много.

Весь 2021 год Александр Лукашенко ездит в Москву на поклон и просит помощи в том или ином вопросе. Идут огромные уступки по множеству тем. Подписываются документы о союзном государстве и сопутствующие договора. Александр Григорьевич соглашается на все условия и предложения без "демогогии" и "увиливаний". Буквально за 6 месяцев подписывается больше бумаг по объединению двух стран, чем за последние 25 лет.

За 2021 год Владимир Владимирович и Александр Григорьевич встретились пять раз и все на территории России.

Отдельно стоит осветить Украину в этот период. Соседи пытаются усидеть на двух стульях. Формально они поддерживают риторику Запада и вводят санкции против Беларуси. Но они скорее для вида, чем имеют действительное значение. Вроде соседи, и пальчиком пригрозили.

Время перемен 2022 год

Конфликт России и Украины означает, что Беларусь теряет еще 30% своего внешнего торгового товарооборота. К тем 30%, что страна потеряла двумя годами ранее. Но тут стоит сделать еще одно уточнение. С территории южных соседей ввозилось до 80% сырья для комбикормов. Белорусские колбаски и молочко находятся под жесточайшим ударом. Та самая зерновая сделка, о которой многие слышали...

Жителям самой большой страны с кучей соседей это не понять. Они могут менять своих партнеров как перчатки, а вот у Беларуси начинается мандраж. Вводятся санкции против России, а прицепом и Беларуси. В этом месте начинается магия, о которой никто не говорит.

Граница между Украиной и Беларусью полностью закрыта. Мышь не пролетит, но вот на западе с Польшей и Литвой не все так однозначно.

Пока коллективный Запад и Александр Григорьевич топают ножками товарооборот начал постепенно расти. Вмешалась четвертая сила, что разруливает некоторые местные вопросы. Государственные компании больше не могут использовать пункты пропуска и вывозить свои товары, но вот частные лица... Ввоз товаров ограничили, но не для всех. Золотое время для узкого круга лиц.

Один пояс - один путь

Помимо России, Украины и Европейского союза существует еще и Китай. У Поднебесной есть проблема с распространением своих товаров на Европейском рынке. С одной стороны может показаться, что морской транспорт и контейнеровозы - отличный и дешевый вариант экспансии на мировую арену, но есть несколько НО. Чтобы попасть товарам из одного уголка мира в другой, нужно пересечь Малаккский пролив и Суэцкий канал.

И если с Египтом вопрос можно обсуждать и урегулировать различными уступками, то с проливом есть проблемы. У Китая серьезные терки в Южно-китайском море с Малайзией. Они не могут поделить некоторые острова между собой. В случае обострения отношений Малайзия может перекрыть пролив и торговля через море остановится. Это будет коллапс экономики. Как запасной вариант прорабатывается сухопутный путь по континенту. Из-за ситуации с Украиной перекрыто Черное море и часть грузопотока было перенаправлено по другим направлениям.

Польша и Прибалтика с удовольствием бы закрыли имеющуюся лазейку, но не могут. Данной брешью воспользовались некоторые специалисты по грузоперевозкам. В Беларуси долгие годы строились дороги и логистические центры. Транзитный статус дает хороший навар. Огромный грузопоток пошел через эти маленькие ворота. В Россию.

Загадочный 2023 год

В декабре 2022 года, с официальным визитом, Минск посещает Владимир Владимирович с большим контингентом представителей различных ведомств. Первый визит за последние 3 года. Тут стоит уточнить, что с 2012 года посещения имели общий формат, вроде переговоров в "нормандском формате" или "Заседание совета коллективной безопасности ОДКБ". В "гости" не приезжал больше 10 лет.

С ноября 2020 года посыл и общение двух лидеров поменялись с точностью до наоборот. Теперь уже Владимир Владимирович приехал с просьбами и уговорами. Протокольная фотография отзеркалилась с точностью до наоборот.

И тут каааак понеслось

Не многие знают, но Беларусь долгое время входила в пятерку крупнейших поставщиков вооружения на мировой рынок. Помимо запасов советского вооружения, у страны есть большое число собственных оборонных предприятий, сохраненных после развала Советского Союза. Лукашенко смог сохранить и модернизировать часть крупных предприятий. Например, есть такие наработки как:

РСЗО «Полонез» на базе Минского завода колесных тягачей

Кайман (БРДМ) на базе 140-го ремонтного завода

ВИТИМ на базе Минотор-Сервис (более 10 других не приняты на вооружение)

БРДМ-2Т «Сталкер» на базе Минотор-Сервис





"Ловчий" ударный беспилотный самолёт на базе 558 авиаремонтного завода. Существует более 40 различных БПЛА для всех возможных сценариев применения. От аналогов шахеда, до мини танков.

Многим может показаться, что это не много, но стоит сделать уточнение: Беларусь аграрная страна с населением меньше, чем живет в Москве. Запасы техники с советских времен хватит на 5 подобных стран и еще останется. В стране больше 20 крупных ремонтных заводов связанных с оборонкой. Во времена застоя они экспериментировали, кое-как выживали, пока не наступил 2023 год, и денежка не потекла рекой.

Кроме заводов связанных с оборонной промышленностью существуют:

ОАО "Минский автомобильный завод" он же МАЗ

ОАО "Белорусский автомобильный завод" он же БЕЛаЗ

ОАО "Минский тракторный завод" он же МТЗ

ОАО "Минский завод колесных тягачей" он же МЗКТ

ОАО "АМКОДОР"

Плюс обвязка в металлургии, проектные институты, моторные и подшипниковые заводы. Перечень на 200 наименований. И все это "внезапно" понадобилось в соседней стране.

Пару лет назад модернизировали "Мозырский нефтеперерабатывающий завод" и "Новополоцкий нефтеперерабатывающий завод". В 2021 году подверглись санкциям и оказались на грани банкротства. Сегодня на Европейской части России число конкурентов сокращается каждый день и заказы переводятся в Беларусь.

Сельское хозяйство. С рынка России ушли представители Прибалтики, Польши и Украины. В Беларуси вывоз продовольствия достиг таких масштабов, что правительство официально ввела квоты на вывоз и регулирование цен. Денежка идет толстым ручейком.

Гостарбайтеры. Курс Российского рубля сильно просел к мировым валютам и многим поездка в Великую Державу уже не кажется привлекательной, как раньше. А в Беларуси национальная валюта привязана к деревянному и прыгает вслед за ним. Конкуренции на рынке труда стало меньше и "понаехавшие" с удовольствием увеличивают свои расценки.

Просто цифры

Это крупнейшее годовое снижение внешнего государственного долга Беларуси за все время ее существования. И не просто снижение, но в эпоху самых жестких санкций, что накладывали на страну. Полного отсутствия торгового оборота с Украиной и частичного с Европой. И это только начало.



