Новая волна обсуждений и слухов. Японцы планируют выйти на портативный рынок. Есть четкие и вполне понятные аргументы и предпосылки. Самураи любят и практикуют выпуск новых гаджетов. Несколько известных фактов указывают на высокую вероятность данного события.

Предисловие

реклама





Забавная ситуация в медиапространстве. Когда пошел слух о портативной консоли Microsoft, в эту новость не поверил ни на йоту. Когда пошел слух о портативной консоли от Sony - ну это почти правда, по другому и быть не может. Как так получается, предвзятое отношение? Все намного проще. За последние 5 лет у консольного направления мелкомягких выработалось очень странное поведение. В продвижении или "прощупывании" почвы они пускают слухи. Сотни слухов. Регулярно. Десятки и сотни слухов каждый месяц. Хорошо, если пара из них окажется близкой к истине. С другой стороны самураи. Они четко блюдят за своими утечками и лихо режут любую информацию.

Слухи

17 мая 2024 года в социальной сети "X" от бывшего российского игрового журналиста Антона Логвинова просочилась информация о предстоящей подготовке к выпуску портативной игровой консоли Sony Playstation.

реклама





Человек давно выпал из новостной повестки и ему никто не верит. Но тут такое дело, что Тоха никогда не занимался вбросами. Если он публиковал какую-то информацию, она всегда была близка к реальности. Более того, именно Логвинов первым сообщил о сливе эксклюзивов Sony Playstation 4 на персональные компьютеры. За пол года до событий он опубликовал пост о выходе Horizon Zero Dawn и других проектов в Steam.

Данный слух можно рассматривать, как "вполне" достоверный.

Microsoft против Sony

Многие не знают в чем принципиальное отличие американской корпорации от японской. Первая специализируется на выпуске программного обеспечения. Вторая создает технологически совершенные устройства. Первая может выпустить сырую Windows 10 и допиливать ее 8 лет. У второй нет права на ошибку. Корпоративная культура производства сильно отличается. Но это не все. Большую часть своей продукции самураи собирают на собственных заводах с использованием своих патентов. Янки делают устройства "на заказ" у сторонних производителей. При схожих технических характеристиках конечный продукт у Microsoft будет на 10-15% дороже.

Sony Playstation Portal

реклама





В ноябре 2023 года свет увидел новый аксессуар для консолей Sony Playstation 5. Многие блогеры решили хайпануть на теме и рассказать, какое сие бесполезное и ненужное устройство. Какие дурачки сидят в японской корпорации и выпускают бесполезные гаджеты. Было забавно наблюдать, как они искали недостатки и пытались "загнобить" гаджет. Но пользователям понравилось решение и они раскупили его в мгновение ока. Некоторые продолжали "пытаться" раскрыть потенциал своих двух извилин.

Это американский Amazon с разделом "бестселлеры" за последний месяц. Буквально на днях нам рассказывали как Xbox хорошо продается и рвет все чарты продаж.

Этот же раздел неделю спустя. Бесполезный и никому не нужный Portal продается ЗНАЧИТЕЛЬНО лучше. Не скрываю и не подтасовываю информацию. Скриншоты специально делаю с адресной строкой для проверки.

реклама





Корпорация из страны восходящего солнца угадала с потребностями своих фанатов и выпустила гаджет для них. Все что попало на рынок, мгновенно раскупили и попросили добавки. Но сколько их было? 2 млн или 500 тысяч? Это не имеет значения. В отличие от консолей, оно не продается в убыток. Нет необходимости наращивать базу клиентов и зазывать издателей. Сами произвели, сами продали, сами заработали. Цикл завершен.

Портативные консоли

Для начала стоит осветить тему для глубинного народа, что живет далеко от игровой индустрии. Популярность устройства и его выживаемость в конкурентном мире определяет установочная база (число пользователей). Чем она выше, тем больше сторонних издателей, по своей воле, захотят выпускать на ней продукты. Вопрос с установочной базой можно решить тремя способами:

Выпустить устройство на рынок, где база уже есть (Steam Deck); Демпинговать стоимость устройства и выпускать высококачественные игры (Sony Playstation); Быть Nintendo;

Если устройство не попадает в один из трех пунктов или не сочетает их - оно обречено на провал. Все мы помним вопрос "обратной совместимости". Никто не будет выпускать дорогую игру с бюджетом в 200 млн баксов на устройство, где игру купят пять с половиной калек. При подобном раскладе подумают даже над тем, а стоит ли тратить деньги на портирование. Напомню о существовании nVidia Shield Portable и всей линейке nVidia Shield, с железом как у Nintendo Switch и качеством сборки заметно лучше. Оно имело локальный успех, но массовым не стало.

Выпустить самостоятельное портативное устройство может каждый. Вопрос упирается в его окупаемость и распространенность. Продажи "супер популярной" Steam Deck всех ревизий за два года существования не превышают 6,5 млн штук. Провальная PlayStation Vita за первые 2 года разошлась тиражом в 9 млн штук. Отличие в том, что дядюшка Габен не рекламирует свое детище, не тратит деньги на выпуск эксклюзивов и не демпингует ценник. Дополнительные расходы сведены к нулю. Сегодня существует много портативок, о которых никто не слышал.

Sony Playstation 4 Portable

Многие не знают, но стоимость любого устройства состоит из трех частей:

Затраты на разработку; Затраты на железо; Прибыль;

Чем меньше партия, тем большее влияние оказывает первый пункт на конечную стоимость. Если на разработку потрачено 10 000 рублей, а выпустили 20 устройств, то в конечном продукте сидит 500 рублей на "виртуальные" услуги. Если выпустили 100 устройств, то дополнительные траты составляют только 100 рублей. А теперь представьте, что стоимость "железа" в конечном продукте 500 рублей. Себестоимость товара в одном варианте составит 1000 в другом 600. При одинаковой начинке.

Японцы УЖЕ понесли затраты на разработку Sony Playstation Portal. Многие элементы можно повторно использовать в свежем гаджете. Также есть наработки и патенты по PlayStation Vita и PSP. Они могут существенно сократить затраты по первому пункту. При определенных обстоятельствах реально снизить конечную себестоимость до уровня Steam Deck/Nintendo Switch.

Остается вопрос с популяризацией устройства и проникновением в массы. Вспоминаем о библиотеке Sony Playstation 4. Не надо ничего разрабатывать, если у вас полная совместимость со стационарной консолью предыдущего поколения. Производительности младшей приставки 8 поколения будет достаточно для запуска любой будущей игры от студий второго эшелона в 720р. Она все еще в 3 раза производительнее актуальной линейки Nintendo.





У японской корпорации есть возможность выкинуть на рынок портативный гаджет собственного производства. Данная операция не потребует существенных вливаний в разработку. Уже есть хорошая установочная база, хорошая библиотека и лояльность от сторонних разработчиков. Эра Playstation 4 закончилась больше трех лет назад, но 90% игр все еще выходят на старом устройстве. Аудиторию в 10-12 млн пользователей можно собрать, а вместе с тем прощупать рынок на лояльность к бренду в новом сегменте.

Другие темы автора: https://overclockers.ru/blog/Dante