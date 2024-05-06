Sony PlayStation 4 Pro и Xbox series S - это две худшие игровые консоли из всего многообразия доступного на рынке. Категорически запрещаю вам покупать оба варианта. Ни новая ни из третьих рук. Фраза: "Из двух зол выбирают меньшее" не подходит к рассматриваемой ситуации. Из двух зол и выбирать не стоит. Собрать системный блок из старых комплектующих или накопить денежку на более производительный вариант будут предпочтительнее. Исключение - базовая Sony Playstation 4 с хорошим комплектом. Но раз мы начали говорить, то продолжим историю...

Немножко истории

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Ничего не происходит в вакууме. У всего есть предыстория и начало. Игровые консоли также стоит рассматривать в актуальном промежутке времени со всеми событиями.

В 2013 году выходит 8 поколение игровых консолей. Microsoft и Sony представили свои устройства. Многие уже не помнят, но на момент выхода PlayStation 4 и Xbox one УЖЕ считались морально устаревшими. Слабый процессор и маломощная видеокарта с грустью смотрели на геймеров. Примерная производительность гайджетов составляла 1840 и 1400 попугаев. Одновременно с консолями свет увидела GeForce GTX 780 Ti с производительностью в 5000 попугаев и народная GTX 760 с планкой в 2300 попугаев. Устройства проигрывали среднему сегменту уже на старте своей истории. У продукции 700 линейки есть проблема - на них больше не выходят драйвера и они потеряли свою актуальность.

Меньше чем через год появляется GeForce GTX 970 с производительностью в 4000 попугаев. Безумная производительность за приятный ценник. Карта уже 10 лет тянет ВСЕ игры в 1080р (кроме Alan Wake 2). В 2016 году свет увидели GTX 1066 и Radeon 474. Средний сегмент. Видеокарты за 200 американских бумажек. Криптовалютный бум омрачил их триумфальное шествие, но в 2016 году получили распространение устройства в среднем ценовом диапазоне с производительностью Sony PlayStation 4 Pro и Xbox series S. Для старшей японской модели - это простительно, так как она появилась одновременно с настольными картами, но вот NEXT-Gen Xbox series S вышла на 4 года позже.

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Это сборка НОВОГО системного блока в декабре 2018 года. За 2 года до появления "самого дешевого устройства для игры в актуальные игры".





Шёл 2016 год

Самураи представляют общественности новое устройство. Больше производительности за те же деньги. Помимо производительности в 4200 попугаев, японцы запускают инициативу по оптимизации игр под новое устройство.

Boost Mode - консоль автоматически увеличивает частоту кадров и разрешение в играх. Работает не везде, но много проектов с динамическим разрешением и не заблокированной частотой кадров получают приятный бонус.

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Supersampling Mode (SSAA) - у консолей нет режима "сглаживания". Большинство игр работают без улучшайзеров картинки и в современных играх есть проблемы с "лесенками". На прошке частично решили эту проблему. Добавили возможность улучшить картинку путем вывода ее в более низком разрешении. На 4к телевизоре вы можете запустить игру в 1080р со сглаживанием. Телевизоры самостоятельно могут растягивать изображение до более высокого разрешения, но лесенки исчезнут. На мониторах в 1080р изображение преображается.

PS4 PRO Enhanced - Есть игры, что выходят в лучшем разрешении. Есть игры с улучшенными текстурами. Есть игры с более высокой частотой кадров. Есть игры с HDR. Все эти параметры по отдельности - приятные бонусы. Но если у вас в игре собраны ВСЕ возможные улучшения, то вы получите статус PS4 PRO Enhanced. Около 300 игр соответствуют этому статусу.

Разрешение 4к - теоретически есть около 2100 игр, что соответствуют этому статусу, но есть некоторые НО. Шахматный рендеринг и прочие ухищрения. Немного мыла и магии самообмана. А вот в разрешении 1440р стабильно и наверняка, везде и стабильно. На экране в 1080р со сглаживанием SSAA выглядят потрясающе.

Доминирование над Xbox one S было колоссальным. Это как сравнение GeForce GTX 950 и GeForce GTX 980. Смешно и не удобно. А учитывая, что японцы целенаправленно следили за оптимизацией игр под свою платформу, разрыв в визуальной составляющей был еще больше.

Оптимизировано для Xbox one X

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В 2017 году Microsoft выпускает лучшую игровую консоль в своей истории. Элитное устройство для бескомпромиссного гейминга. 6000 попугаев на дороге не валяются. Повторяя за самураями, была запущена инициатива "Оптимизировано для Xbox one X". Технически, она была менее требовательной к играм и у издателей не было четких рамок. Выполняешь одно из условий и получаешь статус для премиального устройства. Откровенный мусор отсеивался. Встретились два мастодонта. Почти всегда вариант от Microsoft выглядит лучше и приносил больше приятных ощущений. Исключение составляли только игры со статусом PS4 PRO Enhanced. Противостояли аналоги GTX 1066 и 1070. Почти 50% дополнительной производительности были видны на экране невооруженным глазом (если разработчик выжимал все соки из устройства). Играть на таком устройстве было приятно и комфортно.

300 баксов и бюджетный гейминг

У моего ребенка сейчас стоит системный блок с i5-4570/GT1050/ssd500/16 ddr3. Данного устройства ей хватает на все сиюминутные запросы. Бюджет на сборку составил примерно 150 зеленых купюр. Достаточное решение. Новое оборудование с повышенной планкой покроет потребности большинства современных любителей виртуальных развлечений. Не имеет значения - это персональный компьютер или телевизионная приставка. За указанную сумму можно удовлетворить ВСЕ базовые потребности большинства поклонников цифровых радостей. Именно в эту нишу нацелилась корпорация Microsoft. Вот только в этой нише УЖЕ присутствовали персональные компьютеры с аналогичной производительностью. Устройства прошлого поколения от обоих платформожержателей. Четыре года у пользователей УЖЕ была возможность за сравнимую сумму взять аналог. У них не было явно выраженной потребности брать то же самое за туже сумму без явных преимуществ новинки над другими. Яркая блямба xbox game pass таковой не является.

Вы сможете играть во все новинки за недорого

Любимый слоган от поклонников Microsoft. Они повторяют его из раза в раз. Мой ребенок с большим удовольствием играет на Xbox series S... в Minecraft и ROBLOX. Подобный контент новинками не назовешь. Но мне нравится манипулятивная составляющая данного слогана. Берите самую дешевую консоль и вы получите доступ ко всем новинкам. Открываю список самых обсуждаемых игр последнего полугодия:

Helldivers 2 не вышел на Xbox;

Stellar Blade не вышел на Xbox;

Final Fantasy 7 Rebirth не вышел на Xbox;

Rise of the Ronin не вышел на Xbox;

Если в ваших планах играть во ВСЕ новинки, то Xbox series S явно вам не помощник. Все больше игр от издателей второго эшелона пробегают мимо американской консоли. Явно, данный козырь не работает.

Сравнение графики XsS и PS4 Pro

4000 попугаев от нового устройства против 4200 попугаев от старого флагмана. Прямое сравнение провела Digital Foundry:





Если смотреть под лупой, то в оптимизированных дорогих проектах с хорошим бюджетом можно найти преимущество устройства от Microsoft. Основной плюс белой коробочки - режим производительности. Более высокая частота превалирует над картинкой. Играть в 60 кадрах и 900р приятнее, чем в 1440 и нестабильные 30. И на этом моменте можно было бы закончить наше сравнение. Вот только на игровых консолях присутствуют не только новинки. С 2013 по 2020 год вышло более 3500 тайтлов.

На маленькой белой коробочке присутствует обратная совместимость со старым поколением. Более 2100 игр, что были оптимизированы для PS4 Pro в том или ином виде противопоставляются аналогам от Xbox one S.

Для наглядности приведу пример игры Red Dead Redemption 2. И пусть вас не пугает в названии PS5 и Xbox series S. В обоих случаях используется версия от старого поколения. В нашем случае PS4 pro и XoS. Ни одна из консолей не получила обновлений на момент записи ролика. Единственное отличие будет в стабильности частоты кадров. Визумально изменений нет.

Вытекающие слезы из орбит поражают воображение. На двух устройствах с одинаковой производительностью картинка отличается значительно. И это сравнение нового гаджета со старым устройством. Издатели не горят желанием выпускать патчи для забытых игр под новое поколение. Xbox series S использует самые худшие дистрибутивы из существующих. Убогая картинка в 900р пробежала через года. А есть топовые проекты, где картинка в 720р и это в 2024 году.

За период с 2013 по 2020 год нет ни одного блокбастера, что идет с отличной четкой картинкой в современных реалиях на коробоксе.

День сегодняшний

Оптимизировано для Xbox series S/X. Красивая плашка, что лепят везде и всюду. Но нигде нет четкого объяснения, о чем вещает статус. Если в оптимизировано для Xbox one X были хоть какие-то рамки приличия и была огромная таблица, где указывали, что именно дает подобный статус, то сегодня... Игру могли оптимизировать под быструю загрузку с SSD диска и она автоматически получает бейджик. Скриншот экрана сделан во время написания материала. И да, это игры с тем самым "оптимизировано".





Но нас интересует не это. А в каком разрешении и с какой картинкой идут современные "оптимизированные" проекты на новом устройстве после 2020 года. У нас Starfield, но можно взять любую игру с обширным графическим наполнением. Базовое разрешение в 900р и FSR с артефактами. Детище Тодда Говорда не белая ворона, как многие могут подумать.

Такая же ситуация в Alan Wake 2 и многих других проектах. Если игра является чистым Next-gen, то разрешение в 1080р вам может только сниться. Либо динамическое с провалами до 720р либо мыловарня по секретным технологиям AMD.

4 терафлоп в 2024 году

Такие одинаковые и такие разные. И главная мысль тут в том, что на 4 таррафлоп от Sony существует больше 2100 игр в 1440р разрешении, в то время как на более новой (и технологически совершенной) подобных проектов едва ли насчитается пара сотен. Правда жизни такова, что в подавляющем числе случаев на древнем устройстве игры выглядят не просто лучше, а ГАРАЗДО лучше. И если в древних отложениях мамонтов пользователь покрутит носом, то в онлайн Free-to-play картина выгладит иначе. В двадцати самых популярных проектах с бесплатным доступом старая консольлает лучший экспириенс даже сегодня.

И что же выбрать пользователю сейчас? На мой скромный взгляд - не стоит выбирать ни одну ни другую консоль. Есть нишевое применение (футбол или взломанная система), но это отдельный вопрос. Когда денег не много, то люди играют в самое дешевое, со скидок, левых аккаунтов или по знакомству. Элементарная покупка дисков позволяет экономить на всем и вся. Я люблю консоли, но в ультрабюджетном сегменте нет ничего лучше персональных компьютеров.