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Как в России бесплатно получить DLC Thrones of Decay для Total War: WARHAMMER III

На Россию и Беларусь наложены санкции и легально нельзя приобрести дополнения для топовой стратегии современности. Рассмотрим вариант обхода ограничений и получение контента бесплатно.
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Трудные времена требуют непростых решений. Пришло время воспользоваться многовековым опытом и взять то, что принадлежит нам по праву! Можно вспомнить и другой вариант: "На каждый болт с хитрой левой резьбой, всегда найдется правильная гайка". Цифровые магазины на персональных компьютерах дырявые как решето и ими можно крутить в любом направлении, обходя ограничения. Сегодня таковым и займемся.

Предисловие

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Уважаемые дамы и господа. Спешу вам признаться: "Я наркоман и у меня ломка. Не могу прожить и недели без любимой WARHAMMER III". Пару дней назад вышло крупное обновление для серии игр Total War. Особенностью данного полуфабриката является отсутствие игры в российском сегменте Steam. Скажу больше - это один из немногих цифровых продуктов, у которого нет международной версии. Вы не можете купить ключ в стороннем магазине и активировать на своем российском аккаунте. Сказать, что это полная шляпа, похвалить обстоятельства и приукрасить ситуацию.

Total War: WARHAMMER III вышла 17 февраля 2022 за неделю до дня X. Если верить некоторым экспертам игровой индустрии, то ВАМ ни в коем случае не нужно делать предзаказ. Игра должна полежать и пропитаться плесенью перед употреблением. Никого не волнует, что вы не сможете приобрести товар в связи с некоторыми обстоятельствами.

Steam для России

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Игры в ларечке Гейба Ньюэлла как кот Шредингер: "Вроде они есть, а вроде их нет". Запускаешь лаунчер и видишь творения гениальных маркетологов, но при нажатии купить тебя отправляют в веселое пешее приключение.

Как законопослушный гражданин, пробовал приобретать лицензионные права на сторонних площадках и активировать дополнение через активацию ключа. Но система сделала вид, что мы не знакомы и нам не стоит больше пересекаться.

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Забавная ситуация и ограничения. Существует огромное число игр, что нельзя приобрести на территории России и Беларуси, но международные ключи свободно активируются на любом аккаунте. Например, пошаговая стратегия Humankind от Sega. Тот же самый издатель, но такая разная судьба.

Приписочка в названии означает, что игра активируется на World Wide аккаунтах, то есть везде и без ограничений.

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CreamInstaller

Программа от энтузиастов. Это комбайн состоящий из нескольких утилит под одной оболочкой. Смысл программы состоит в том, что многие корпорации жадничают и не хотят делать отчисления за лицензирование защиты контента. Устанавливая игру, вы устанавливаете 100% готового материала. Прописывая в установочных файлах некоторую информацию вам блокируется доступ к тому или иному дополнению. Все это хранится в системных файлах на компьютере пользователя. При запуске игры идет проверка записей и вы либо получаете, либо не получаете контент. Подобная система работает во всех цифровых магазинах.  О том как выдавать платный контент решает издатель. Но большим корпорациям лень заморачиваться и делать отчисления за защиту.

Идем в поисковик и ищем нашу утилиту. Первая же ссылка приведет на github. Рекомендую скачивать ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО с этого сайта и ни откуда более. Так как Steam и аккаунты с играми стоят денег, то многие "умельцы" вшивают вирусы в популярные программы и воруют логины/пароли.

Переходим в раздел с релизами и качаем последнюю версию. В программе есть свой апдейтер, но лучше качать напрямую из первоисточника.

Скачиваем архив и распаковываем в любую удобную папку. При желании вы можете обратиться к сайту VirusTotal и продезинфицировать скаченное из интернета. 

Перед тем как запустить утилиту, вам стоит иметь в виду некоторые моменты:

  • Программа распространяется "Как есть..." Ее автор не несет никакой ответственности за ваши действия и последствия;
  • Программа работает со всеми основными лаунчерами, но не со всеми играми;
  • Не известен эффект с получением ачивок в контенте, который вы не покупали;
  • Не рекомендуется делать манипуляции с онлайн-играми;
  • Игры, с которыми вы хотите побаловаться должны быть на вашем аккаунте и установлены в системе;

Это моя версия Total War: Warhammer III. Фиолетовая лента указывает на то, что дополнительный контент не приобретен, но он есть в наличие. Жмякание по вкладке отправит вас за покупками.

Запускаем утилиту и выделяем интересующие вас игры. Жмякаем ОК и начнется сканирование контента

В зависимости от вашего интернета и объема игр, процесс займет от 10 до 200 секунд. Программа зайдет в магазин и узнает всю информацию обо всех актуальных дополнениях. 

Вы можете самостоятельно выбрать, что активировать, а какие моменты оставить без изменений. После осознанного жмякания на ячейку "All" в верхнем правом углу, переходим к нижней части программы.

Тут вы можете откатить все сделанные вами изменения или инсталлировать новые. Всё на ваше личное усмотрение. Только помните, что могут возникнуть некоторые сложности с сохранениями игры из-за несовместимости.

После генерации новых файлов, программа автоматически сделает изменения в библиотеках Steam и зарегистрирует все необходимые трансформации. В плане работы самой программы и файлов, вопросов никаких нет.

С этого момента вы стали на истинный путь пирата и вам доступен весь контент, что вы не могли активировать на аккаунтах России и Беларуси.

Драйвера для игры

Внезапно, после установка обновлений у меня начала крашится игра. На пустом месте раз в 15-20 минут. Мое недоумение не знала границ. До обновления все работало отлично, после (это ни как не связано с CreamInstaller) начались проблемы. Сбрсил все настройки разгона и удалил различные утилиты. Потратил 4 часа личного времени, пока не дошло дело до обновления драйверов. Достаточно свежие за январь 2024 года вели себя не стабильно. Последние за апрель - полет нормальный. Кудесники из Creative Assembly снова что-то наворотили. Надеюсь у вас все отлично и вы просто наслаждаетесь новым контентом.


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creative assembly васютин total war creaminstaller thrones of decay warhammer iii
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