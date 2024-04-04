Я тот самый человек, что ожидает выход игры "Смута" с предвосхищением. Вы не поверите, но это лучший проект в исторической тематике от российских разработчиков. Это революция. На пальцах поясняю, почему это так.

Предисловие

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Люблю чемоданы из крокодиловой кожи и чую запах денег за версту. Пришлось покупать билеты на самолет и лично лететь в другую часть континента за вознаграждением. По техническому заданию текст должен быть объемным, с большим числом картинок и смежных вопросов. Патриотически настроен и сквозить пафосными речами на возвышенные темы. Дополнительные чемоданы можете отправлять в личку или по кнопке донат.

Фильм "Титаник" от Джеймса Кэмерона

Перед началом своей истории зайду из далека. Наглядный пример для обычного пользователя. Кто смотрел самый кассовый фильм прошлого тысячелетия? Что вы можете сказать о нем? Какие детали вам понравились и что из фильма доводит ваш мозг до исступления? Фильм для девочек, что тянули парней на премьеру и пересматривали картину десятки раз. Одиннадцать оскаров и Лео в главной роли. Куча непримечательной статистики.

Фильм "Титаник" от Джеймса Кэмерона является самым любимым фильмом моего дедушки. При каждом удобном случае он усаживал всех гостей за просмотр этого полотна. Чудачество пенсионера?

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Факт о фильме, который мало известен в среде обывателей. Вступительную часть снимали на российском корабле "Академик Мстислав Келдыш". Порт приписки долгое время был Балтийск Калининградской области. Мой дедушка военный офицер. Был лично знаком с капитаном Академика Келдыша и его экипажем. В маленьком городке не так много офицеров и все друг друга знают и дружат семьями. Непримечательная деталь и серьезный поворот в ощущениях и вкусах. Человеку фиолетово на художественную составляющую, сюжет, оскары и прочее. Там его дружбан участвовал. Маленький факт и любовь к фильму.

Семья офицера

Долгое время жил в Калининградской области. Один из анклавов России. Малоизвестный факт для широкой публики: "Калининградская область - это Восточная Пруссия." В области максимальная концентрация средневековых замков на всем постсоветском пространстве. Куда не плюнь, попадешь в историческую достопримечательность.

Вы видите звездчатую крепость? Возле нее нет туристических палаток и гидов.

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Я вижу место для рыбалки, а не маршрут для экскурсий. С моста перед воротами отлично клюет.

Но на самом деле - это воинская часть. И таких примеров масса. После ухода немцев осталось огромное число капитальных строений.

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Учился в заведении, что до 1945 года была школой немецких подводников. Толстенные трех метровые стены. Широченные коридоры и мраморные лестницы. Старина была везде и всюду. А что уж говорить про "облазить каждую щель"? Десятки дотов, капониров и прочих фортификаций вокруг старинных замков.

Это была тонкая подводка к тому, что увлекаюсь историей. Мне нравятся фильмы, мне нравятся игры, мне нравятся музеи на исторические темы. Примерно четверть опубликованного в блогах на сайте overclockers.ru - это исторические очерки на различную тематику.

Несколько материалов было и о Смутном времени. Стоит уточнить, что я не историк и тема меня волнует из личных предпочтений, а не академический интерес:

Это мой маленький факт и любовь к любым историческим медиапродуктам.

Клим Александрович Жуков

Персонаж народного творчества, что без вазелина влезет в любую историю :-). Наблюдаю за Клим Санычем больше 5 лет и слушаю его лекции на различные темы. Сегодня нас интересует такой вид творчества, как "деконструкция" от данного специалиста.

Человек просматривает фильмы из исторического репертуара и объясняет, что мы видим на экране и почему этого не могло быть в жизни. То, что для специалиста является истинной, для обывателя неприметная мелочь. Пока на экране не появится "Слон", все принимается на веру.

Сериал "Великая" от Hulu, всколыхнул общественность и разозлил "активистов". Афроамериканец и Индиец изображают русских князей - клюква и неуважение к русской культуре. Правда жизни такова, что "комедийный сериал" более реалистичен и приближен к действительности, чем многие российские ленты. Для человека увлеченного историей - это просто и понятно, но не для широких масс... Темнокожий граф - это плохо. Одетый не по уставу адмирал - это хорошо.

Тут вытекает следствие - увлеченный человек сразу видит не состыковки. Исторические реалии и их изображение рушат картину мировосприятия. Фраза "не верю" убивает весь кайф от просмотра и не дает наслаждаться происходящим.

Образованность населения

Для жителей планеты Земля историческое образование не является жизненно необходимым, а для некоторых - противопоказано. Рос в офицерской семье и слово "Патриотизм, честь и достоинство" не являются пустым звуком. "Ответить за базар" - это часть воспитания. Тонкая грань, которую многие не понимают. Когда смотрю "Они сражались за Родину 1975" - вижу исторический фильм и пример для подражания. Когда смотрю "Сталинград 2013" - вижу коммерческий продукт с фантастическим сюжетом. Именно в этом месте происходит разрыв и понимание, что правда, а что ложь.

Игры как вид образования и искусства

С играми сложнее, чем с фильмами. Проекты на историческую тематику можно пересчитать по пальцам одной руки профессионального слесаря. Стоит дилемма - историчность или увлекательность. Ведьмак 3 происходит в историческую эпоху, но исторической игрой ее никто и никогда не назовет. Есть стратегический жанр, но и там не все гладко. Баланс смещен в угоду коммерческого начала. Можно долго разговаривать на тему, но деньги всегда стоят превыше реалистичности. И в этом месте очередная жаба заползает в душу любителя истории. Есть некоторые исключения:

Assassins Creed

Историческая серия. Много всего можно о ней рассказать, но есть черта, о которой стоит упомянуть отдельно. Проект стал пособием для образовательных учреждений.

Kingdom Come: Deliverance

Историческая игра. Много всего можно о ней рассказать, но есть черта, о которой стоит упомянуть отдельно. Проект стал пособием для образовательных учреждений.

Aterdux entertainment

Маленькая белорусская студия о которой никто не слышал. К своей игре подошли с творчеством и энтузиазмом. Тем самым, что помогает делать меленькие шедевры за пачку чипсов. Болели идеей и воплотили ее на экране мониторов.

Выпустила игру с "закосом" под историчность. Аутентичные доспехи и некоторая атмосфера помогают погружению. Все продвижение строилось на исторической составляющей.

Именно этих ребят пытается косплеить Свен Винке, создатель Baldur’s Gate III. Между фотографиями 10 лет и сотня миллионов долларов.





Что со Смутой

И вот тут возникает вопрос: "А для кого она сделана и какую цель преследует?" Сейчас идет конфликт с Украиной и самоидентичность находится под большим вопросом. 30 лет отрицательной селекции и полного отсутствия национального самосознания. Заработок денег долгое время стоял на первом месте и происходило разделение общества. Попытки властей сплотить народ больше похожи на клоунаду. Пафос и ноль адекватности. В один момент, по щелчку пальца, невозможно возродить единство нации. В истории современной России мало событий с однозначной трактовкой. Высокая коррупционная составляющая сводит на "нет" все начинания. Нужны точечные вливания в определенные сферы.

Игра "Смута" - удобная тема для поднятия патриотизма или "национального" сознания или... назовите как вам удобнее. Игра не имеет четкой коммерческой направленности. Окупится? Очень хорошо. Не окупится - внесет позитивный вклад в "формирование" общественного мнения.









А что нам, любителям истории, с этого

В этом месте наступает пик повествования. Игра без ЯВНОГО уклона в коммерцию приносит много вкусняшек и интерактивных развлечений. Расскажите, кто такие стрельцы, во что они были одеты, чем занимались? Что было на вооружении и как использовались? Тривиальные вопросы, ответы на которые есть только в музее. Учебники скупо описывают парой строк и картинкой 50 летней давности.

А что там с Москвой и виртуальными экскурсиями? Это известно из учебников:

Это уже из игры. То же самое место. Почувствуйте разницу от восприятия. Многие не понимают, но перед нами историческая игра, максимально приближённая к реальности, а не выдуманный мир.

Как давно вы были на экскурсии в музее? Разглядывали артефакты старины? Ходили по аутентичному виртуальному миру? Давайте познакомлю вас с Лувром. Крупнейший музей в мире с неограниченным бюджетом. Как вам подобная экскурсия?





Аналогичная по Москве XVI века. Просто для сравнения. Мы не только идем по улице. Смотрим на дорогу, какой она была в то время. Смотрим на постройки и как создавались срубы в то время. Смотрим на товары купцов. Да. Это не просто визуальное украшательство - это учебник. Корабли и лодки с легкими парусами. Подобным образом и был устроен причал в Москве и именно таким товаром там торговали. Зарубежные купцы не могли построить себе супермаркет возле кремля. Все расставлено не от балды дизайнером, а по сохранившимся документам и слегка дополнено.





Рекламная компания

Не следил активно за игрой, так как в Steam и на консолях не появится. Но встречал некоторые "другие" источники. Легендарные Радио Тапки вписались в проект и выпустили свой клип. Серединка на половинку, но нос не ворочит.





Оляша и Алина Рин немного обсудили проект. Островская грудью встала. Клим Саныч вписался в телегу. Все по чуть-чуть откусили от вкусного пирога. Интересная особенность - высшего бомонда слышно не было. В основном интернет тусовка распускала свои щупальцы. Акцент сделан в сторону определенной аудитории.

Два клоуна с камерой

Два зеленых тролля решили сесть на трейн хайпа вокруг проекта. По их мнению:

Игра торомзит? Безусловно;

Ужасная боевка? Полностью согласен;

Море багов? Бесспорно;

Отвратительная проработка локаций? Без этого никуда;

Оптимизация на нуле? Не без этого;

Ужасная озвучка? Так точно;

Вроде бы все вопросы перечислил. Если о чем-то забыл упомянуть - простите. Все именно так и есть. Бесполезно спорить с очевидными вещами. У меня только один вопрос - есть альтернативный вариант этой игры? Может какая-то другая студия сделала проект о Москве XVI века? Или другое интерактивное произведение, что поможет мне, ознакомится с данной эпохой? Вот хочу услышать ответ на этот вопрос. Что мне делать, если мой интерес к событиям смутного времени чуть шире, чем написано в учебниках? Не "гипотетический" вопрос. Он реальный. Период истории с конца правления Ивана Грозного и до воцарения Nova Roma (или Romanova) меня привлекают чуть сильнее чем что-либо другое.

У меня лишь один вопрос к двум словоблудам - кто такой Юзоф Лисовский?

Окупаемость проекта

Мне не известен бизнес-план, но что-то мне подсказывает, что в России около 40 тысяч школ и в каждой окажется по 5 копий игры для классов истории. Дополнительно пойдут экземпляры в средне специальные и высшие учреждения. И рассматривать их будут не со стороны боевки и озвучки, а с несколько другой. И это будет не спорный вопрос: "Надо или нет", а визуальное пособие.

Вместо послесловия

В сложные времена выходит проект с большим числом медийных личностей. Интересный вариант для любителей истории. Уникальное творение в российском игропроме. Визуальный материал с большой исторической достоверностью. Государственное финансирование и общая тема для объядинения общества. В это время действует несколько деструктивных сил, что наживаются на шумихе вокруг игры.











